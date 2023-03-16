ConnectWise 控制最近提高了他們無人值守的「訪問」產品的價格。 使用 Splashtop 獲得所有主要功能，更好的性能和更好的客戶體驗

Connectwise 最近提高了連接控制訪問產品的價格。 Access 套件旨在為使用者提供無人值守的遠端存取其受管理電腦。 該軟件包按您需要訪問的計算機數量定價。 現在，25 台計算機的起始價格為每月 30 美元（或 $360 /年，因為連接控制訪問計劃每年計費）。

這是起始層的 20％ 價格上漲。 對於其他等級，價格上漲了高達 275％！ 這是原始價格的三倍以上。

連線控制存取價格上漲

如您在下面看到的，具有更多電腦的軟體包的價格上漲幅度最大。以下是ConnectWise Control Access每年的年度價格上漲情況：

更新：2022 年連線控制支援價格上漲

在 2022 年中期，連通公司提高了其連接控制支持計劃的價格，包括一個，標準和高級計劃。 所有月度和年度計劃均適用於高達 17.2％ 的漲價。 與此同時，可比的 Splashtop 計劃在 2022 年沒有上漲價格。

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Splashtop Remote Support，可供 MSP 對無人在場的託管端點進行遠端存取，以及其他 Connectwise Control Access 沒有的遠端監控和管理功能！

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