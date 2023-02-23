醫療保健領域的Splashtop安全遠端訪問

Splashtop 遠端存取解決方案提供了一種快速且安全的方式，使用者能隨時隨地、透過任何裝置遠端存取電腦或虛擬機器，如此一來，不僅大大提高了醫生、護理師、行政人員和 IT 團隊的工作效率，亦有助於提升患者體驗。

醫護專業人員可以遠端存取高階設備所執行的專業醫療軟體系統，有效地執行血液和組織樣本分析之類的任務。此外，講師則可以透過在教學醫院遠端模擬 3D 圖形，增進學習體驗。