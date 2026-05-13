醫療保健領域的Splashtop安全遠端訪問

深受頂尖醫療機構信賴，符合其遠端存取和支援需求
使用Splashtop安全高效的終端訪問
Splashtop 的遠端存取和支援解決方案，協助醫護專業人員更有效率、更有效地執行工作，進而提升照護水準與病患滿意度。
醫師、護理師、行政人員和 IT 團隊只要透過 Splashtop，就能使用任何裝置、在任何地點，安全、快速地遠端存取電腦或虛擬裝置。這樣一來，醫護專業人員便可遠端存取在高階設備上執行的專業醫療軟體系統 (如執行血液和組織樣本分析)，進而提供更準確且及時的診斷結果。
講師還可以通過遠端模擬教學醫院的 3D 圖形來增強學習，從而改善未來醫療保健專業人員的教育和培訓。
確保關鍵醫療系統的安全與可靠運作
醫護產業的 IT 團隊需要找到一種務實的辦法，持續更新和監控臨床工作站、行政管理裝置和分散式端點，確保隨時可供日常照護使用。
IT 團隊在 Splashtop AEM 的協助下，只要從集中式控制台就能自動執行修補、監控系統運作狀況，並及早解決端點問題。換言之，團隊可以減少人工維護作業、提升跨裝置可見度，也能協助避免不必要的作業中斷，以免拖垮供應商和員工的速度。
仰賴安全、符合 HIPAA 標準的存取
我們了解保護患者資訊的重要性。
所以，我們才推出了進階安全功能，包括 SSO、256 位元加密與 MFA，以及可自訂的安全原則。我們的解決方案符合 SOC2 Type 2、HIPAA、PCI 標準 (也符合眾多其他產業的業界和政府法規)。
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滿足特殊合規需求
Splashtop On-Prem
自主託管的遠端存取和支援，可滿足您的安全和合規要求
主要優勢
保護敏感資料並保持合規
使用 Splashtop 的行業相關合規性（例如 SOC2、HIPAA 和 PCI）以及高級安全功能保護您的敏感患者資料。根據機構的特定需求自訂安全政策，以確保合規性和安心。
隨時隨地訪問患者記錄
無論您在檢查室、辦公室還是其他部門，都可以從任何地方訪問電子健康記錄 (EHR) 系統中的病人記錄、圖像和文件。您可以輕鬆掌握所有需要的資訊，節省時間並改善患者護理。
輕鬆地從任何地方分析樣品
借助 Splashtop 的高效能訪問，您可以隨時隨地使用在高端機器上運行的專門醫療軟體系統。從任何地方分析樣本並進行準確診斷，使您能夠提供更好的患者護理並改善結果。
簡化專業人員的 IT 支援
使 IT 團隊能夠使用 Splashtop 遠端監控和維護設備，同時為從業人員提供按需支援。輕鬆連接支援並確保所有設備順利運行，讓醫生有更多時間專注於患者護理。
醫療保健提供者的主要功能
遠端列印
Splashtop 的遠端列印功能使醫療服務業者能從任意地點安全地列印患者病歷和其他重要文件，輕鬆實現隨時隨地存取關鍵資料的目的。醫護專業人員可以利用這項功能提高效率和生產力，同時確保患者資料始終可供存取且維持在最新狀態。
加密資料傳輸
Splashtop 的加密資料傳輸功能可確保敏感的病患資料在遠端存取和支援工作階段期間保持安全。Splashtop 憑藉著業界領先的加密和附加安全功能，讓醫療保健提供者安心遵守法規並保護病患資料。
多重要素驗證
Splashtop 的多因素身份驗證功能為醫療保健提供者在遠端存取和支援敏感患者資料時增加了額外的安全層。Splashtop 憑藉著業界領先的驗證方法，協助防止未經授權的存取和資料洩露，確保遵守 HIPAA 等法規。
靈活的雲端或內部部署選項
透過我們基於雲端的解決方案體驗出色的遠端訪問，或輕鬆地將Splashtop與您的內部伺服器和 IT 環境整合。
從任何電腦或行動裝置遠端存取 Windows、Mac 或 Linux 電腦。
讓 IT 團隊能夠遠端支援電腦和裝置。
通過遠程重新啟動，APK 推送安裝和發送文件來監控和管理端點。
進行系統詳細目錄和報告。
利用 Active Directory 或 SSO 進行集中式驗證。
提高醫療保健專業人員的生產力並改善患者護理。
利用 Splashtop 易於使用的功能提供無縫的使用者體驗。
客戶推薦
Dental Whale Savings Network 很高興與 Splashtop 展開合作，預計讓美國各地的牙醫師都能遠端存取桌面系統。此外，也將協助 DWSN 成員在 COVID-19 疫情期間持續處理非臨床業務。
Philip Cruz, Director at Dental Whale Savings Network
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正如大家所見，疫情肆虐全球期間，遠端存取成了所有企業成功制勝的關鍵要素，我們很高興能與 Splashtop 合作。他們提供出色的穩定性、效能和客戶支援，為我們、我們的客戶和員工提供了必要工具，即使是遠端操作，依然能確實推動各項重要任務。
Joel Nichols, Vice President of Information Systems at Quanterix
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Splashtop 具有無與倫比的效能，在我們用過的裝置上均可順暢運作，並且遵循嚴格的安全程序，確保我們的遠端連線和資料安全無虞。此外，Splashtop 客戶服務團隊完全就是神隊友，使 Splashtop 穩居我們心目中遠端存取軟體首選的寶座。
Jake Harrelson, Patient Navigator at Home Farm Family Medicine
客戶推薦
Splashtop 公司的產品易於使用，他們本身也是一家具有遠見的企業，我們當然會想繼續與他們合作。
Koen Van Dulmen, Project Manager of Slingeland Hospital’s Sensing Clinic