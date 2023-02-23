醫療保健領域的Splashtop安全遠端訪問

從任何房間獲得遠端訪問
Splashtop 遠端存取解決方案提供了一種快速且安全的方式，使用者能隨時隨地、透過任何裝置遠端存取電腦或虛擬機器，如此一來，不僅大大提高了醫生、護理師、行政人員和 IT 團隊的工作效率，亦有助於提升患者體驗。
醫護專業人員可以遠端存取高階設備所執行的專業醫療軟體系統，有效地執行血液和組織樣本分析之類的任務。此外，講師則可以透過在教學醫院遠端模擬 3D 圖形，增進學習體驗。
依靠安全、符合 HIPAA 標準的訪問
我們了解保護患者資訊的重要性。
因此，我們擁有進階安全功能，包括 SSO、256 位元加密和 MFA，以及可自訂的安全性原則。 我們的解決方案符合 SOC2 類型 2，符合 HIPAA 和 PCI 標準 （除了更多 產業和政府 法規）。
主要優勢
安全、符合 HIPAA 標準的訪問
利用與行業相關的合規性（如SOC2、HIPAA和PCI）和高級安全功能保護敏感數據。 您可以為您的機構自定義安全策略。
從任何地方遠端訪問
員工可以在其電子健康記錄 （EHR） 系統中訪問患者記錄、圖像和檔，同時從檢查室移動到辦公室再到各個部門。
體驗高性能訪問
隨時隨地使用在高端機器上運行的專用醫療軟體系統。 您可以輕鬆地從任何地方分析樣品。
輕鬆連接到支援
通過向從業者提供按需支援，同時遠端監控和維護設備，使 IT 團隊能夠支援所有設備。
靈活的 cloud 或本地部署選項
使用我們基於 cloud的解決方案體驗出色的遠端訪問，或輕鬆地將 Splashtop 與您的本地伺服器和 IT 環境整合。
從任何電腦或行動裝置遠端存取 Windows、Mac 或 Linux 電腦
使 IT 團隊能夠遠端支援電腦和設備
通過遠端重啟、APK 推送安裝和調度檔監控和管理端點
進行系統盤點和報告
利用活動目錄或 SSO 進行集中身份驗證
深受頂級醫療機構的信賴，可滿足其遠端訪問和支援需求
來自我們滿意的客戶
Splashtop 易於使用，我們設想在未來繼續合作的前瞻性公司。
Koen Van Dulmen, Project Manager of Slingeland Hospital’s Sensing Clinic
來自我們滿意的客戶
正如我們在全球大流行中看到的那樣，遠端訪問對於任何企業的成功都至關重要，我們很高興與Splashtop合作。 他們的可靠性、性能和客戶支援非常出色，為我們、我們的客戶和員工提供了必要的工具，以保持重要的工作向前推進，即使是遠端。
Joel Nichols, Vice President of Information Systems at Quanterix
來自我們滿意的客戶
牙鯨儲蓄網路很高興與 Splashtop 合作，為美國各地的牙醫遠端訪問他們的桌面系統鋪平道路。 它還將説明DWSN成員在COVID-19大流行期間跟上他們的非臨床任務。
Philip Cruz, Director at Dental Whale Savings Network
來自我們滿意的客戶
Splashtop 具有無與倫比的效能，在我們用過的裝置上均可順暢運作，並且遵循嚴格的安全程序，確保我們的遠端連線和資料安全無虞。此外，Splashtop 客戶服務團隊完全就是神隊友，使 Splashtop 穩居我們心目中遠端存取軟體首選的寶座。
Jake Harrelson, Patient Navigator at Home Farm Family Medicine
來自我們滿意的客戶
Splashtop 易於使用，我們設想在未來繼續合作的前瞻性公司。
Koen Van Dulmen, Project Manager of Slingeland Hospital’s Sensing Clinic
來自我們滿意的客戶
正如我們在全球大流行中看到的那樣，遠端訪問對於任何企業的成功都至關重要，我們很高興與Splashtop合作。 他們的可靠性、性能和客戶支援非常出色，為我們、我們的客戶和員工提供了必要的工具，以保持重要的工作向前推進，即使是遠端。
Joel Nichols, Vice President of Information Systems at Quanterix