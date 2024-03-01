Splashtop 遠端存取的媒體與娛樂應用

跳至主內容
Splashtop20 years of trust
登入免費試用
+1.408.886.7177登入免費試用
Film director reviewing footage on set with camera and monitors in foreground

利用Splashtop Remote Access釋放您的創造潛力

革命性媒體 & 娛樂合作與工作流程效率

開始使用與我們聯繫

效能與安全兼具的遠端存取技術，廣受娛樂媒體業者信賴

Virgin Media logo
Conde Nast logo
Fox TV Stations logo
Square Enix logo
The image shows the Warner Bros. logo, featuring a blue shield with the letters WB on the left, next to the words WARNER BROS. in blue, all set against a white background.

各行業解決方案

Video production editing icon

製作及後期製作

深入了解
Monitor showing movie icon

視覺特效和編輯

深入了解
Broadcast Tower icon

廣播

深入了解
Drawing tablet with pen icon

動畫

深入了解
Computer mouse connected to pen icon

設計工作室

深入了解
Architecture and Design blueprints icon

建築與設計

深入了解

尋找解決方案

適合個人及團隊

Splashtop Remote Access Performance

獲得最佳圖像色彩、音訊質量等！

功能包括：4:4:4 色彩模式，可實現最準確的色彩和清晰的顯示、高保真音訊、終端筆、與遠程計算機配合使用的本地 USB 裝置（3D 鼠標、遊戲手柄、繪圖板）以及麥克風直入。

免費試用深入了解

適用於企業

Splashtop Enterprise

可根據您組織的端點訪問、支持和端點管理需求進行擴展的整合平台。

與我們聯繫深入了解

適用於 IT 團隊

Splashtop AEM

自動執行修補程式、監控和修復，以協助保持創意工作站、生產系統和分散式裝置的安全、更新和可靠運作。

開始使用深入了解

安全至上

Splashtop Partner MSP Connect screen displaying a floating icon indicating secure access to remote systems

進階安全功能

Splashtop 解決方案旨在讓 IT 完全控制分散式工作環境的遠端存取安全。安全功能包括雙重驗證、單一登入技術整合、端點 MFA、螢幕防窺、連線閒置逾時、遠端連接通知、完整連線審核記錄等。所有遠端連線都受到 TLS 和 256 位元 AES 加密技術保護。深入了解 Splashtop 安全功能的相關資訊。

IT professional reviewing cybersecurity threats

標準與規範

Splashtop 符合 ISO/IEC 27001、SOC2、GDPR 和 CCPA 標準。Splashtop 解決方案旨在支援組織滿足 HIPAA、FERPA、PCI 和其他行業合規性要求。

資料和連線隱私：Splashtop 不會處理、儲存或存取使用者在遠端連線期間的任何電腦或應用程式以及存取的資料。

深入了解 Splashtop 安全性和合規性的相關資訊。

Two IT security professionals reviewing data logs

安全基礎架構

Splashtop 不僅提供託管在 AWS 上的強大雲端基礎架構，實現安全網路和運算，亦提供喜歡或需要本機託管解決方案的人提供本地部署選項。我們承諾並致力於保護所有平台的安全性，在開發、部署和生產環境中採用業界最佳安全機制，並實施 24x7 持續運作的入侵檢測和防禦機制。深入了解您的電腦、使用者和資料保護機制。

立即開始使用

免費試用與我們聯繫