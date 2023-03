Splashtop 遠端存取的媒體與娛樂應用

客戶經驗分享

在後期製作工作流程中使用 Wacom 設備的美術師能夠使用 Splashtop 安全無縫地連接到本地或 cloud 環境,以處理 Adobe Premiere Pro、After Effects 等程式。美術師可以無縫利用 Wacom Cintiq Pro 和影拓 Pro 的強大功能,在離開辦公室時高效地編輯、合成和創建視覺效果,這對於當今遠端友好的工作場所來說是一項巨大優勢。

Arvind Arumbakkam, Director of Business Alliance and Partnership at Wacom