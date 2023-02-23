Splashtop 遠端存取的媒體與娛樂應用

隨身攜帶您的高端工作站
要為娛樂媒體產業製作影片、VFX、3D 動畫、音樂、廣播/電視節目或遊戲，勢必要在維持高效能的前提下存取資源密集型軟體，並進行編輯、成像輸出、廣播、影音同步、影音特效、繪圖、雕刻等後製。Splashtop 可協助您安全連接工作電腦，並在外出時自在工作。
需要使用 3D 滑鼠嗎？沒問題！您是使用 Mac 電腦嗎？也不必擔心。Splashtop 可安全遠端存取和支援各種裝置，讓您隨時隨地享有出色效能。
主要優勢
從任何設備輕鬆訪問
您可以從任何電腦或行動裝置（包括平板電腦和 Chromebook）快速遠端存取 Windows、Mac 和 Linux 電腦或虛擬機。
高達 60fps 的可靠性能
體驗始終如一的高性能，可實現高達 60fps 的 4K 串流（以及 iMac Pro 視網膜 5K 串流）、色彩保真度、高級視頻編解碼器和低延遲。
旅行？ 沒關係。
在旅途中遠端訪問連接到工作站的多台顯示器和軟體。
安全與隱私
在加密連接、多級密碼選項、雙因素身份驗證和其他安全功能之間，您的數據是安全的。 了解有關 Splashtop安全性的更多資訊。
深受媒體和娛樂行業的信賴，提供高性能和安全的遠端訪問
借助 Splashtop 本地解決方案，您可以...
- 體驗一體化的自託管遠端訪問和支持解決方案
- 從任何電腦或行動裝置遠端訪問他們的 Windows，Mac 或Linux電腦
- 使IT團隊能夠遠端支援和管理電腦
- 使用活動目錄進行集中身份驗證
客戶經驗分享
Splashtop 的高性能使我們能夠毫無壓力地工作。 這就像我們坐在辦公室的電腦前一樣。
Shinnosuke Suzuki, Executive at khara, Inc.
客戶經驗分享
隨著工作世界發生巨大變化，Adobe Creative 雲®應用程式使用者對遠端解決方案的需求也在不斷變化。 借助 Splashtop， Adobe 用戶無論身在何處，都可以安全地使用他們的個人計算機、Android、iOS 和 Chromebook 設備來高效工作。 Splashtop 還有一個在本地部署的選項，一些客戶更喜歡這樣。
Sue Skidmore, Head of Partner Relations at Adobe Video
客戶經驗分享
Splashtop 為我們向專業音樂和音頻客戶提供的遠端支援服務提供了完美、經濟高效的解決方案。
David Knauer, President of Audio Perception Inc.
客戶經驗分享
在後期製作工作流程中使用 Wacom 設備的美術師能夠使用 Splashtop 安全無縫地連接到本地或 cloud 環境，以處理 Adobe Premiere Pro、After Effects 等程式。美術師可以無縫利用 Wacom Cintiq Pro 和影拓 Pro 的強大功能，在離開辦公室時高效地編輯、合成和創建視覺效果，這對於當今遠端友好的工作場所來說是一項巨大優勢。
Arvind Arumbakkam, Director of Business Alliance and Partnership at Wacom
客戶經驗分享
Splashtop 的高性能使我們能夠毫無壓力地工作。 這就像我們坐在辦公室的電腦前一樣。
Shinnosuke Suzuki, Executive at khara, Inc.
客戶經驗分享
隨著工作世界發生巨大變化，Adobe Creative 雲®應用程式使用者對遠端解決方案的需求也在不斷變化。 借助 Splashtop， Adobe 用戶無論身在何處，都可以安全地使用他們的個人計算機、Android、iOS 和 Chromebook 設備來高效工作。 Splashtop 還有一個在本地部署的選項，一些客戶更喜歡這樣。
Sue Skidmore, Head of Partner Relations at Adobe Video
遠端存取用於視頻編輯、遊戲開發、口型同步和圖形渲染的軟體應用程式
- Adobe 包括 Premiere Pro、After Effects、Animate 和 Audition
- Unity
- 3ds Max
- Unreal Engine
- 瑪雅
- 影院4D
- DaVinci Resolve
- Final Cut Pro
- Avid Pro 工具
- 還有更多！