什麼是遠端支援？支援桌上型機器和行動裝置

遠端支援軟體徹底改變了IT支持行業。使用遠端支援工具，IT，服務台，MSP和幫助台專業人員都可以享受許多好處，包括提高客戶滿意度，縮短周轉時間甚至降低成本。

那麼，遠端支援軟體到底是什麼？它是如何工作的？對於您的組織而言，最好的解決方案是什麼？繼續閱讀以獲得所需的所有答案。

什麼是遠端支援？

遠端支援軟體使IT技術人員可以遠端存取另一台電腦或裝置以提供支持。遠端連接使技術人員可以在自己的屏幕上即時查看遠端裝置的屏幕，並且在大多數情況下，可以控制遠端裝置以解決問題並執行其他任務。

遠端支援利用遠端存取（或遠端桌面）軟體為技術人員提供了隨時隨地從任何地方即時訪問遠端設備的權限。這意味著他們可以提供遠端協助，而不必前往設備。

在遠端連線中，技術人員可以控制設備並執行所需的任何任務。他們可以安裝更新，解決問題並執行維護。大多數遠端支援解決方案都配備了附加功能，可幫助IT專業人員在提供遠端支援的同時提高生產力。示例包括文件傳輸，遠端列印，聊天，連線記錄，屏幕共享等。

通過能夠遠端存取設備以提供支持，IT支持團隊，服務台和託管服務提供商可以更快地解決支持通知單。這意味著他們可以節省時間並全天完成更多工作。獲得支持的最終用戶可以享受更快的服務，從而提高滿意度。

遠端支援軟體的類型

遠端支援軟體通常可以分為兩類：

無人看守的遠端支援

參加遠端支援

有人值守與無人值守之間的差異取決於在IT技術人員提供遠端協助時遠端設備上是否存在最終用戶。每種解決方案的功能也有所不同。

主動遠端支援

無人值守訪問意味著即使沒有最終用戶，技術人員也可以遠端連接到端點裝置。遠端支援平台使IT團隊在其管理的所有電腦上部署代理應用程式，從而實現了這一目標。安裝代理後，IT團隊的成員可以連接到他們要訪問的遠端電腦。

通過將代理安裝在遠端電腦上，無論是否有人積極使用電腦，IT技術人員都可以隨時遠端存取電腦。這樣就可以在正常辦公時間之外或不使用端點時為電腦提供支持。

參加遠端支援

也稱為隨選支援或臨時支援，可讓技術人員在終端使用者要求協助時存取裝置。 連接後，技術人員可以提供解決問題的支持。

與無人值守訪問不同，無人值守訪問無需事先設置。因為存在最終用戶，所以他們能夠幫助技術人員建立與其設備的遠端連接。這可以通過多種方式完成，但是一種常見的方法是讓最終用戶運行遠端支援工具的應用程序以生成唯一的連線代碼，用戶將該連線代碼提供給技術人員，以便他們可以連接到設備並進行控制。

只要最終用戶在場，參與式訪問就可以使服務台專業人員為任何裝置提供支持。這意味著他們可以遠端支援受管裝置以及個人裝置。

什麼是最適合您的遠端支援解決方案？

您的用例將確定您需要哪種解決方案。以下是Splashtop所提供的頂級遠端支援軟體工具，Splashtop是提供最佳價值的可靠和安全的遠端支援解決方案的領導者。

適合 MSP – Splashtop Remote Support

對於 IT 和幫助台 -SplashtopSOS

適合企業 — Splashtop Enterprise

適用於 MSP 的最佳遠端支援軟體 – Splashtop Remote Support

Splashtop Remote Support 是一款主動支援解決方案，提供 MSP 不可或缺的遠端監控和管理功能，屬於 MSP 的理想遠端支援工具，因為：

您只需為要支援的無人看管裝置數量付費。 無限的技術

沒有強制升級或價格上漲

易於部署且易於擴展

可從任何裝置（Windows，Mac，iOS，Android和Chromebook）進行遠端存取

由高性能引擎驅動的快速連接

強大的安全性和端到端加密可確保所有連線的安全

用戶和電腦管理控制台，您可以在其中管理組，添加管理員，設置權限等

有用的功能，例如文件傳輸，遠端列印，聊天，遠端喚醒等

其他監視和管理功能，例如事件日誌，遠端命令，一對多操作，可配置警報等

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適用於IT和服務台的最佳遠端支援軟體– Splashtop SOS

Splashtop SOS是一種高性能解決方案，允許技術人員僅用9位連線代碼連接到其用戶的設備。當用戶需要支持時，他們可以使用SOS應用程序快速生成代碼，並通過電話，電子郵件，文本或聊天將其提供給技術人員。然後，技術人員可以連接到設備並提供必要的支持。

Splashtop SOS 是 IT 和服務台的理想解決方案，因為：

您可以為無限制的裝置提供支持，包括電腦，平板電腦和行動裝置

支持Windows，Mac，iOS和Android裝置（iOS僅是遠端視圖）

由高性能引擎驅動的快速連接

強大的安全加密功能可確保所有連線安全

SOS 應用程序的自定義品牌。

有用的功能，例如文件傳輸，聊天，屏幕共享等

可以添加對無限制數量的電腦的無人看管的訪問

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最佳企業遠端支援軟體– Splashtop Enterprise

Splashtop Enterprise是一種多合一的遠端存取和遠端支援解決方案。借助它，您的IT團隊可以通過無人值守的遠端存取來遠端支援您的裝置。另外，您可以使內部用戶能夠遠端存取其辦公電腦，以進行遠端工作和在家中工作。

Splashtop Enterprise 是您的理想選擇，因為：

您將獲得一個可以解決所有遠端存取需求的解決方案

提供 SSO/SAML (單一登入) 整合功能

提供無人值守和有人值守訪問功能

易於部署和擴展。 端對端加密和進階安全功能提供高度安全性

提供內部部署選項

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Splashtop在遠端存取行業已有十多年的歷史，其重點是使遠端存取和遠端支援可靠，可訪問且安全，並獲得最佳價值。這就是為什麼超過3000萬人使用Splashtop的原因，也是為什麼Splashtop解決方案始終被第三方和對等審核站點評為最佳的遠端存取和遠端支援工具的原因。

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