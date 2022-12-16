餐飲連鎖店透過 Splashtop Remote Support 遠端支援POS

Bill Miller Bar-B-Q 捨棄了原本使用的遠端支援軟體，於 2020 年 2 月正式改用 Splashtop。當初，Bill Miller Bar-B-Q 在遠端支援解決方案的開支，使剛接任 IT 總監的 Robert Collazo 大吃一驚，於是，他開始尋找新的解決方案，最後選定了 Splashtop。

如今，Bill Miller Bar-B-Q 的 IT 團隊在遠端存取及有效支援近 1,000 個銷售點 (POS) 終端機、企業電腦和商務使用者的電腦時，使用的都是 Splashtop。

挑戰：找到最有價值的遠端支援解決方案

Bill Miller Bar-B-Q 的 IT 團隊在德州聖安東尼奧派駐四名技術人員，負責支援近 1,000 個端點。他們需要一套遠端存取和遠端支援解決方案：

幫助他們主動監控和管理 POS 終端機與電腦、更新軟體和傳輸檔案

允許他們在需要時立即遠端提供即時技術支持

提供不間斷的高效能遠端連線，以便有效地培訓使用者執行報告及使用 Digital Dining (一款餐廳 POS 軟體) 之類的應用程式

具有支援 PCI 標準規範的強大安全模型

不必負擔高額成本，就能提供有效的遠端 IT 支援

Robert的團隊較早使用的遠端支援解決方案（Robert不想公開命名）成本過高，並且無法提供一致的性能。

解決方案：Bill Miller Bar-B-Q 找到了 Splashtop 高效能、低成本的遠端支援軟體

IT 團隊在測試 Splashtop Remote Support Premium 的過程中，發現這個解決方案不但能滿足他們一直以來的各種需求，還可以每年為他們省下數千美元的訂閱費用，並提供優於原有軟體的效能。

實施與使用：團隊發現，他們可以輕鬆地將裝置移轉到 Splashtop。Robert 表示： 「我們將它設為群組原則，部署起來相當迅速，讓 IT 團隊和商務使用者都能輕鬆轉換。Splashtop 的操作非常直觀，再加上我們之前就用過遠端支援工具，所以要上手 Splashtop 更是輕而易舉。」

效能：團隊享受到了快速、高效能的遠端連接體驗，完全沒有延遲或連接問題。這讓他們喜出望外，因為現在只要以近半價的成本，就能獲得更美好的體驗。Bill Miller Bar-B-Q 網路管理員 Tyler Wilber 進一步評價了 Splashtop 的效能：「我是在 Mac 上使用 Splashtop，即使同時遠端存取超過五台電腦，依然能享有同樣順暢的連接體驗。」

安全性：連鎖餐廳 Bill Miller Bar-B-Q 需要高度安全的功能。就安全性而言，Splashtop 功能豐富且符合 PCI 標準規範，這令他們很滿意。

遠端監控和管理 POS 終端機：他們的 POS 終端機和公司電腦大多使用 Windows 作業系統，除此之外，還有幾部 Linux 伺服器。有了 Splashtop 的端點監控和管理功能，IT 團隊得以有效地提供支援。Tyler 點出了幾個經常用到的 Splashtop 功能：

「一對多」：「我們會使用『一對多』功能，一次傳送自我解壓縮 zip 檔案到所有裝置。」

設定警示：「我們設定了警示來監控磁碟空間、CPU 使用率等等。目前看來，這些設定都運作得很順暢，沒有遇到任何問題。」

立即支援使用者：POS 系統發生故障時，技術人員可立即透過 Splashtop 遠端存取並解決問題，以免為客戶帶來不便或影響到計費程序。

培訓要求：IT 團隊不僅要管理與支援 POS 系統，還會經常接到商務使用者對於使用 POS 軟體的求助，例如執行人力報告、銷售數據等。有了 Splashtop，技術人員就能即時遠端存取使用者的 POS 終端機，並示範如何操作。Splashtop 快速流暢的連線，大大提升了培訓課程的成效。





