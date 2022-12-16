餐飲連鎖店透過 Splashtop Remote Support 遠端支援POS

餐飲連鎖店透過 Splashtop 遠端支援 POS 終端
Bill Miller Bar-B-Q 改用 Splashtop 後，省下了超過 45% 成本，並享有更出色的效能體驗
摘要
Bill Miller Bar-B-Q 捨棄了原本使用的遠端支援軟體，於 2020 年 2 月正式改用 Splashtop。當初，Bill Miller Bar-B-Q 在遠端支援解決方案的開支，使剛接任 IT 總監的 Robert Collazo 大吃一驚，於是，他開始尋找新的解決方案，最後選定了 Splashtop。
如今，Bill Miller Bar-B-Q 的 IT 團隊在遠端存取及有效支援近 1,000 個銷售點 (POS) 終端機、企業電腦和商務使用者的電腦時，使用的都是 Splashtop。
挑戰：找到最有價值的遠端支援解決方案
Bill Miller Bar-B-Q 的 IT 團隊在德州聖安東尼奧派駐四名技術人員，負責支援近 1,000 個端點。他們需要一套遠端存取和遠端支援解決方案：
幫助他們主動監控和管理 POS 終端機與電腦、更新軟體和傳輸檔案
允許他們在需要時立即遠端提供即時技術支持
提供不間斷的高效能遠端連線，以便有效地培訓使用者執行報告及使用 Digital Dining (一款餐廳 POS 軟體) 之類的應用程式
具有支援 PCI 標準規範的強大安全模型
不必負擔高額成本，就能提供有效的遠端 IT 支援
Robert的團隊較早使用的遠端支援解決方案（Robert不想公開命名）成本過高，並且無法提供一致的性能。
解決方案：Bill Miller Bar-B-Q 找到了 Splashtop 高效能、低成本的遠端支援軟體
IT 團隊在測試 Splashtop SRS Premium 的過程中，發現這個解決方案不但能滿足他們一直以來的各種需求，還可以每年為他們省下數千美元的訂閱費用，並提供優於原有軟體的效能。
實施與使用：團隊發現，他們可以輕鬆地將裝置移轉到 Splashtop。Robert 表示：「我們將它設為群組原則，部署起來相當迅速，讓 IT 團隊和商務使用者都能輕鬆轉換。Splashtop 的操作非常直觀，再加上我們之前就用過遠端支援工具，所以要上手 Splashtop 更是輕而易舉。」
效能：團隊享受到了快速、高效能的遠端連接體驗，完全沒有延遲或連接問題。這讓他們喜出望外，因為現在只要以近半價的成本，就能獲得更美好的體驗。Bill Miller Bar-B-Q 網路管理員 Tyler Wilber 進一步評價了 Splashtop 的效能：「我是在 Mac 上使用 Splashtop，即使同時遠端存取超過五台電腦，依然能享有同樣順暢的連接體驗。」
安全性：連鎖餐廳 Bill Miller Bar-B-Q 需要高度安全的功能。就安全性而言，Splashtop 功能豐富且符合 PCI 標準規範，這令他們很滿意。
遠端監控和管理 POS 終端機：他們的 POS 終端機和公司電腦大多使用 Windows 作業系統，除此之外，還有幾部 Linux 伺服器。有了 Splashtop 的端點監控和管理功能，IT 團隊得以有效地提供支援。Tyler 點出了幾個經常用到的 Splashtop 功能：
指令碼與工作：「我們使用一對多（現在稱為指令碼與工作）功能，一次將自解壓縮 zip 檔案傳送到所有裝置。」
設定警示：「我們設定了警示來監控磁碟空間、CPU 使用率等等。目前看來，這些設定都運作得很順暢，沒有遇到任何問題。」
立即支援使用者：POS 系統發生故障時，技術人員可立即透過 Splashtop 遠端存取並解決問題，以免為客戶帶來不便或影響到計費程序。
培訓要求：IT 團隊不僅要管理與支援 POS 系統，還會經常接到商務使用者對於使用 POS 軟體的求助，例如執行人力報告、銷售數據等。有了 Splashtop，技術人員就能即時遠端存取使用者的 POS 終端機，並示範如何操作。Splashtop 快速流暢的連線，大大提升了培訓課程的成效。
此外，Robert 提到：「Splashtop 在疫情期間顯得特別好用，即使我們都居家工作，依然可以順暢地協助我們的商務使用者。我們現在都不太需要跑去店裡；多數情況下，除非是有硬體問題，否則都能遠端解決。Splashtop 滿足了我們的一切遠端存取需求。我們滿意極了！」
細節
關於 Bill Miller Bar-B-Q
Bill Miller Bar-B-Q 是一家食品服務零售商，總部設於德州聖安東尼奧，共擁有 80 多個營業據點，主打燒烤、配菜和烘焙食品。
關於 Splashtop SRS Premium
Splashtop SRS Premium 專為尋求特定解決方案的 MSP 和 IT 專業人士設計，不僅提供遠端存取，也具備電腦管理和控制功能。
Splashtop SRS Premium 是最物超所值、高效能、便於使用的選擇，能取代 LogMeIn Central 這類遠端存取/支援產品，也可用於代替更為昂貴、精密複雜的 RMM 工具。免費試用 (無需信用卡)，或預約示範以了解更多資訊。
從任何 Windows、Mac、iOS 或 Android 裝置支援 Windows 和 Mac 電腦。
高效能：Splashtop SRS Premium 由 Splashtop 個人使用解決方案中屢獲殊榮的遠端存取引擎提供支援。讓您暢享高畫質和高音質的快速連接。
主要功能：Splashtop SRS Premium 具備 MSP 和 IT 團隊所需的重要功能，包括檔案傳輸、聊天、遠端喚醒、遠端重啟、連線錄製、使用者和電腦管理、分組等。
價格低廉：與其他解決方案相比，Splashtop 可以為您省下超過 80% 費用。此外，過往的記錄也顯示，Splashtop 不像其他遠端存取供應商那樣會調漲價格。
客戶經驗分享
Splashtop 讓我們能夠輕鬆地持續支援我們的客戶，價格具有競爭力，而且具備我們所需的一切功能。」
Robert Collazo, Director of IT at Bill Miller Bar-B-Q