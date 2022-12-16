餐飲連鎖店透過 Splashtop Remote Support 遠端支援POS

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Restaurant point of sale system POS remote support software

餐飲連鎖店透過 Splashtop 遠端支援 POS 終端

Bill Miller Bar-B-Q 改用 Splashtop 後，省下了超過 45% 成本，並享有更出色的效能體驗

摘要

Bill Miller Bar-B-Q 捨棄了原本使用的遠端支援軟體，於 2020 年 2 月正式改用 Splashtop。當初，Bill Miller Bar-B-Q 在遠端支援解決方案的開支，使剛接任 IT 總監的 Robert Collazo 大吃一驚，於是，他開始尋找新的解決方案，最後選定了 Splashtop。

如今，Bill Miller Bar-B-Q 的 IT 團隊在遠端存取及有效支援近 1,000 個銷售點 (POS) 終端機、企業電腦和商務使用者的電腦時，使用的都是 Splashtop。

挑戰：找到最有價值的遠端支援解決方案

Bill Miller Bar-B-Q 的 IT 團隊在德州聖安東尼奧派駐四名技術人員，負責支援近 1,000 個端點。他們需要一套遠端存取和遠端支援解決方案：

  • 幫助他們主動監控和管理 POS 終端機與電腦、更新軟體和傳輸檔案

  • 允許他們在需要時立即遠端提供即時技術支持

  • 提供不間斷的高效能遠端連線，以便有效地培訓使用者執行報告及使用 Digital Dining (一款餐廳 POS 軟體) 之類的應用程式

  • 具有支援 PCI 標準規範的強大安全模型

  • 不必負擔高額成本，就能提供有效的遠端 IT 支援

Robert的團隊較早使用的遠端支援解決方案（Robert不想公開命名）成本過高，並且無法提供一致的性能。

解決方案：Bill Miller Bar-B-Q 找到了 Splashtop 高效能、低成本的遠端支援軟體

IT 團隊在測試 Splashtop SRS Premium 的過程中，發現這個解決方案不但能滿足他們一直以來的各種需求，還可以每年為他們省下數千美元的訂閱費用，並提供優於原有軟體的效能。

實施與使用：團隊發現，他們可以輕鬆地將裝置移轉到 Splashtop。Robert 表示：「我們將它設為群組原則，部署起來相當迅速，讓 IT 團隊和商務使用者都能輕鬆轉換。Splashtop 的操作非常直觀，再加上我們之前就用過遠端支援工具，所以要上手 Splashtop 更是輕而易舉。」

效能：團隊享受到了快速、高效能的遠端連接體驗，完全沒有延遲或連接問題。這讓他們喜出望外，因為現在只要以近半價的成本，就能獲得更美好的體驗。Bill Miller Bar-B-Q 網路管理員 Tyler Wilber 進一步評價了 Splashtop 的效能：「我是在 Mac 上使用 Splashtop，即使同時遠端存取超過五台電腦，依然能享有同樣順暢的連接體驗。」

安全性：連鎖餐廳 Bill Miller Bar-B-Q 需要高度安全的功能。就安全性而言，Splashtop 功能豐富且符合 PCI 標準規範，這令他們很滿意。

遠端監控和管理 POS 終端機：他們的 POS 終端機和公司電腦大多使用 Windows 作業系統，除此之外，還有幾部 Linux 伺服器。有了 Splashtop 的端點監控和管理功能，IT 團隊得以有效地提供支援。Tyler 點出了幾個經常用到的 Splashtop 功能：

  • 指令碼與工作：「我們使用一對多（現在稱為指令碼與工作）功能，一次將自解壓縮 zip 檔案傳送到所有裝置。」

  • 設定警示：「我們設定了警示來監控磁碟空間、CPU 使用率等等。目前看來，這些設定都運作得很順暢，沒有遇到任何問題。」

立即支援使用者：POS 系統發生故障時，技術人員可立即透過 Splashtop 遠端存取並解決問題，以免為客戶帶來不便或影響到計費程序。

培訓要求：IT 團隊不僅要管理與支援 POS 系統，還會經常接到商務使用者對於使用 POS 軟體的求助，例如執行人力報告、銷售數據等。有了 Splashtop，技術人員就能即時遠端存取使用者的 POS 終端機，並示範如何操作。Splashtop 快速流暢的連線，大大提升了培訓課程的成效。

此外，Robert 提到：「Splashtop 在疫情期間顯得特別好用，即使我們都居家工作，依然可以順暢地協助我們的商務使用者。我們現在都不太需要跑去店裡；多數情況下，除非是有硬體問題，否則都能遠端解決。Splashtop 滿足了我們的一切遠端存取需求。我們滿意極了！」

細節


Bill Miller Logo

關於 Bill Miller Bar-B-Q

Bill Miller Bar-B-Q 是一家食品服務零售商，總部設於德州聖安東尼奧，共擁有 80 多個營業據點，主打燒烤、配菜和烘焙食品。

關於 Splashtop SRS Premium

Splashtop SRS Premium 專為尋求特定解決方案的 MSP 和 IT 專業人士設計，不僅提供遠端存取，也具備電腦管理和控制功能。

Splashtop SRS Premium 是最物超所值、高效能、便於使用的選擇，能取代 LogMeIn Central 這類遠端存取/支援產品，也可用於代替更為昂貴、精密複雜的 RMM 工具。免費試用 (無需信用卡)，或預約示範以了解更多資訊。

  • 從任何 Windows、Mac、iOS 或 Android 裝置支援 Windows 和 Mac 電腦。

  • 高效能：Splashtop SRS Premium 由 Splashtop 個人使用解決方案中屢獲殊榮的遠端存取引擎提供支援。讓您暢享高畫質和高音質的快速連接。

  • 主要功能：Splashtop SRS Premium 具備 MSP 和 IT 團隊所需的重要功能，包括檔案傳輸、聊天、遠端喚醒、遠端重啟、連線錄製、使用者和電腦管理、分組等。

  • 價格低廉：與其他解決方案相比，Splashtop 可以為您省下超過 80% 費用。此外，過往的記錄也顯示，Splashtop 不像其他遠端存取供應商那樣會調漲價格。

深入了解 Splashtop SRS Premium。

客戶經驗分享

Splashtop 讓我們能夠輕鬆地持續支援我們的客戶，價格具有競爭力，而且具備我們所需的一切功能。」

Robert Collazo, Director of IT at Bill Miller Bar-B-Q

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Repproviding efficient remote support using Splashtop Remote Support Premium at a call center

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