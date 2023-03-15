AnyDesk 最近改變了他們的定價和套餐。 以下是 AnyDesk 的價格以及如何通過選擇 Splashtop 來節省費用。

任何桌面與 Splashtop 價格

AnyDesk 最近刪除了該AnyDesk Performance軟件包，該軟件包的費用為 $19.90 /月，並將其替換為從 $29.90 /月開始的類似AnyDesk Standard軟件包，起始價格上漲了 50％ 以上！

如果您正在尋找可以提供所需性能，可靠性和安全性的 AnyDesk 替代方案，而且價格比 AnyDesk 更好，那麼 Splashtop 沒有比這更好的了。

像 AnyDesk 一樣，Splashtop 根據您的用例提供不同的軟件包。 在每種情況下，Splashtop 都是更好的交易，可為您節省高達 40％ 或更多的年度訂閱費用。

想知道任何辦公桌的成本以及它如何與 Splashtop 相抗衡？ 以下是每個 AnyDesk 軟件包的起始價格以及與類似的 Splashtop 解決方案相比的比較。

任何桌面定價比較

對於單個遠程計算機訪問

起標價（每月）

業務訪問 — $8.25

尋求遠端存取解決方案以啟用遠端工作的個人和小型團隊可以通過選擇 Splashtop 而不是 AnyDesk 來節省多達 40％ 或更多的費用。

有了 Splashtop Business Access，您可以隨時隨地從任一裝置存取電腦。您也可以使用所需的熱門功能，例如檔案傳輸、遠端列印、聊天、遠端喚醒、遠端重啟、連線錄製、多螢幕支援等！

適用於 IT 團隊的有人值守遠端存取解決方案

起標價（每月）

SplashtopSOS— $17

當您選擇 Splashtop SOS 來滿足您的遠端支持需求時，最多可節省 40％ 或更多。 像 Splashtop SOS 一樣AnyDesk Standard，您可以訪問任何設備以提供支持，並配備了所有頂級遠端支持功能。

適用於有額外業務需求的大型團隊的&無人值守存取

起標價（每月）

SplashtopSOS Unlimited— $34

Splashtop SOS 無限制使您既可以自動訪問無限設備，還可以隨時無人值守訪問無限數量的託管電腦（AnyDesk 高級版僅允許您管理多達 1,000 台設備）。

選擇 SplashtopSOS Unlimited 而不是AnyDesk Advanced可以節省高達 50％ 或更多的年度訂閱費用！

為什麼 Splashtop 是任何辦公桌的最佳替代方案

個人，企業和教育組織更喜歡 Splashtop 而不是 AnyDesk，原因不僅僅是定價。

Splashtop 的性能優於 AnyDesk，並具有遠端工作，IT 支持，遠端管理等所需的所有主要功能。 實際上，Splashtop 被 TrustraDius 認可為 2022 年遠端存取和支持領域的領導者，並被評為「最佳價值」，「最佳關係」，「最佳功能集」和「最佳軟件」。

當您選擇 Splashtop 時，您將獲得高度安全，性能最佳的解決方案，並提供更好的客戶服務。 請參閱我們的完整 Splashtop 與任何桌面比較。

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