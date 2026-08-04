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Chart showing AnyDesk pricing nearly double the price of Splashtop

AnyDesk 定價：方案、費用與替代方案

Trevor Jackins
閱讀時間：7 分鐘
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最受好評的遠端存取、遠端支援和端點管理解決方案。
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AnyDesk Pricing Comparison - Choose Splashtop & Save
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AnyDesk 定價是企業比較遠端存取工具時的重要考量，但每月標示費率未必能完整反映實際情況。實際成本取決於所選方案、需要多少使用者與裝置、是否需要額外的同時連接，以及團隊仰賴哪些遠端存取或遠端支援功能。

定價歷史也很重要。AnyDesk 近年來已調漲價格，這可能讓需要可預測軟體成本的團隊，在續約和長期預算規劃上更加困難。如果遠端存取是日常營運的一部分，在承諾再次訂閱年度方案前，值得先看的不只是今天的方案頁面。

本指南將依方案拆解 AnyDesk 的定價、說明 AnyDesk 價格如何變動，並將 AnyDesk 與 Splashtop 進行比較，協助選擇一套能長期為企業帶來高價值的遠端存取解決方案。

AnyDesk 定價一覽

AnyDesk 方案

標示月費價格

開票

Solo

US$28.90/月

按年收費

Standard

US$45.90/月

按年收費

進階版

US$99.90/月

按年收費

Ultimate

自訂報價

聯絡銷售部門

AnyDesk 的付費方案依據不同層級的遠端存取、使用者管理、裝置管理與支援需求來規劃。Solo 是個人商務用途中成本最低的付費選項，而 Standard 與 Advanced 則是為需要更廣泛存取與支援功能的團隊打造。

比較方案時，年度總成本很重要。AnyDesk 以每月費率顯示價格，但付費方案採按年計費，因此買家在選擇方案前，應先評估整體年度承諾成本。

AnyDesk 定價近年來如何變化

對於正在比較遠端存取工具的企業來說，AnyDesk 目前的定價很重要，但近期的價格歷史同樣重要。在過去幾年中，AnyDesk 已提高其主要付費方案的標示價格，這可能使長期成本更難預測。

例如，在 2024 年到 2026 年之間，AnyDesk Solo 的價格上漲了約 94%。在同一期間，AnyDesk Standard 的價格上漲了約 118%，而 AnyDesk Advanced 則上漲了約 40%。

這些變化之所以重要，是因為遠端存取軟體通常不是一次性購買。企業經常仰賴它來支援日常工作、IT 遠端支援，以及主動裝置存取。當價格在短時間內大幅上漲時，原本符合預算的工具到了續約時，可能就更難合理化這筆支出。

查看更多：AnyDesk 價格調漲

各個 AnyDesk 方案包含哪些內容？

AnyDesk 的付費方案會依使用者數、管理裝置數、同時連接數，以及管理功能而有所不同。這些限制之所以重要，是因為一旦牽涉到多位使用者或支援工作流程，最低階方案不一定最適合。

AnyDesk Solo

AnyDesk Solo 是價格最低的付費方案，專為單一使用者打造。包含 1 個對外連接，以及最多 100 台受管理裝置。對團隊而言，Solo 很可能過於受限。它無法提供多數企業所需的使用者容量或共享支援彈性。

AnyDesk Standard

AnyDesk Standard 是第一個以團隊為導向的方案。它最多支援 20 位授權使用者與 500 台受管理裝置，但起始僅提供一個同時連接。

這表示方案中可以有多位使用者，但除非新增額外連接，否則可同時進行的遠端連線數量仍有限。小型團隊在選擇這個方案層級前，應先評估內含的一組連接是否足夠。

AnyDesk Advanced

AnyDesk Advanced 專為需要更大容量的大型團隊而設計。支援最多 100 位授權使用者、最多 1,000 台受管裝置，並從兩個同時連接起跳。

AnyDesk Ultimate

AnyDesk Ultimate 是為需求較複雜的大型組織提供的客製化報價方案。由於採用報價制，買家在決定購買前，應先要求清楚列出包含的使用者數、連接數、受管理裝置、附加功能、合約條款以及續約預期。

AnyDesk 提供按月計費嗎？

AnyDesk 會以每月費率顯示付費方案價格，但方案實際上是按年計費。這表示標示為每月 $49.90 的方案，並不是按月訂閱。這代表的是年度承諾折算後的每月等值費用。

比較 AnyDesk 定價與其他遠端存取工具時，這點很重要。較低的月費一開始看起來可能比較容易編列預算，但企業在選擇方案前，應先檢視完整的年度成本、方案限制，以及所需的任何附加項目。

對於正在評估 AnyDesk 的團隊來說，最有參考價值的比較方式，是查看真正符合其工作流程的方案年度總成本，而不只是定價頁面上顯示的月費。

AnyDesk 免費版與付費版：企業該知道什麼

AnyDesk 提供個人用途的免費版本，但企業若要用於專業遠端存取、IT 支援或團隊使用，通常需要選擇付費方案。

當您需要多位使用者、受管理裝置、主動存取、同時連接或集中式管理等功能時，就有必要升級到付費方案。對企業而言，關鍵問題不是免費版夠不夠用，而是哪一種付費方案最符合工作流程與預算。

查看更多：AnyDesk 免費版與付費版比較

AnyDesk 與 Splashtop 的價格比較

AnyDesk 的付費方案近年來變得更昂貴，因此很值得將其成本與 Splashtop 等替代方案做比較。針對許多企業的遠端存取與遠端支援需求，Splashtop 提供更低的入門價格，同時仍為個人、團隊和 IT 支援組織提供安全、可靠的遠端存取。

使用情境

AnyDesk 方案

AnyDesk 起始價格

Splashtop 選項

Splashtop 起始價格

個人遠端存取

Solo

US$28.90/月

Splashtop 遠端存取

NT$258/月

小型團隊或 IT 支援

Standard

US$45.90/月

Splashtop Remote Support

NT$517/月

較大的支援需求

進階版

US$99.90/月

Splashtop Remote Support

NT$517/月

根據起始價格，與 AnyDesk 相比，Splashtop 每年最多可節省 70% 的成本

對於想讓遠端存取成本維持可預測性的團隊來說，這樣的價差很有影響。如果 AnyDesk 近期的漲價讓這套工具更難合理化，Splashtop 可為企業提供更具成本效益的安全遠端存取與遠端支援方案。

為什麼 Splashtop 是價格更穩定可靠的 AnyDesk 替代方案

Splashtop 讓企業能以更具成本效益的方式取得安全遠端存取和遠端支援，不必承擔 AnyDesk 各付費方案常見的高額起始價格。對於需要控制軟體成本的團隊來說，這樣的差異能讓預算規劃從一開始到續約時都更輕鬆。

關鍵使用情境的更低入門成本

在個人遠端存取、小型團隊支援與較大型支援需求方面，Splashtop 的起始價格低於同級的 AnyDesk 方案。這讓企業能以更務實的方式降低遠端存取成本，同時不必放棄日常仰賴的核心功能。

簡單明瞭的遠端存取與遠端支援方案

Splashtop 方案是依常見的企業需求規劃，包括遠端工作、主動存取及 IT 支援。這讓團隊更容易依實際工作方式選擇方案，而不是為了取得所需容量或控制功能，就被迫升級到更高層級。

有利於長期預算規劃的高價值選擇

AnyDesk 近期的漲價顯示，買家在評估時不該只看第一年。對於希望在控制長期軟體支出的同時，獲得可靠遠端存取與遠端支援的企業來說，Splashtop 是更具成本效益的替代方案。

基於這些原因，Splashtop 是最佳的 AnyDesk 替代方案

Splashtop：高成本效益的遠端存取解決方案

Splashtop 可協助企業從任何地方安全地存取與支援電腦，並提供專為個人、團隊、IT 部門和支援組織打造的方案。無論是需要工作電腦的遠端存取、受管理裝置的主動存取，或是為終端使用者提供臨機支援，Splashtop 都能以更低的成本成為 AnyDesk 的替代方案。

透過 Splashtop，團隊可獲得安全的遠端連接、高效能串流、多螢幕支援、檔案傳輸、遠端列印、連線錄製，以及依所選方案而定的彈性支援選項。企業也可以選擇適用於遠端工作、IT 支援、服務台工作流程和端點管理需求的解決方案。

如果 AnyDesk 的價格調漲讓您重新思考遠端存取工具的長期價值，Splashtop 能以更具成本效益的方式，讓團隊持續保持連接並獲得支援。比較 Splashtop 方案，立即開始免費試用。

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