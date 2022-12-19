超越數位解決方案可減少現場訪問並遠端修復90%的數位標牌問題
強化數位宣傳效益，同時使用 Splashtop Enterprise 管理兩大洲 7,000 多個數位看板
概覽
挑戰
Beyond Digital Solutions 需要確保遍布英國、歐洲、加拿大和美國的 7，000 多個數位標牌螢幕上的出色用戶體驗。
解決方案
他們利用 Splashtop Enterprise 最大限度地減少停機時間，實現遠端工作併為客戶提供按需支援，同時管理各種數位標牌軟體。
成果
Beyond Digital Solutions現在每年為每位客戶節省超過15，000英里的現場訪問里程。 這使他們能夠提供更好的服務並擴展技術能力以增加他們的產品。
超越數位解決方案
Splashtop 滿足了我們所有的需求。憑藉一個可擴充的解決方案，我們可以在各處遠端控制螢幕，並提供客戶和內部人員支援各種各樣的裝置。透過一個非侵入式且安全的軟體，可隨需啟動。
Michael Thompson, Digital Architect and Digital Signage Expert
挑戰：跨洲管理多種數位看板裝置和軟體
Beyond Digital Solutions 總部位於英國紐卡斯爾，是一家連接內容、創意和技術之間的傳播機構。 從酒店的數位功能表到內部通信螢幕，它們適用於所有行業，提供身臨其境的數位通訊解決方案，影響人們與消費品牌互動的方式。 他們為歐洲、美國和加拿大的客戶管理 7，000 個（而且還在不斷增加）數字螢幕。
Michael Thompson，數位建築師和數位標牌專家，作為客戶和25人內部團隊之間的連接點。 他通過將客戶需求與工程師、創意人員和數位標牌專家的努力保持一致，確保每個活動的最佳用戶體驗。 他還與門戶和後端系統的開發人員合作，以確保每個活動的數位標牌軟體無縫集成。
Beyond Digital Solutions必須考慮每個客戶和活動的要求，以選擇滿足其需求的最佳數位標牌軟體。 “我們使用各種技術，”Michael解釋說，“包括混合窗紗來跟蹤來自外部的受眾，以及眼動追蹤技術來分析觀眾注意力或衡量轉化率。
儘管他們已經使用遠端軟體 12 年了，但 Beyond Digital Solutions 還是覺得有必要找到一個更高效的供應商。 他們以前的供應商一直在提高價格，而不添加新功能或提高軟體的穩定性。
Beyond Digital Solutions 正在尋找一種穩定的解決方案，該解決方案可以：
確保與他們使用的軟體的最大相容性
快速解決螢幕上的中斷問題
在任何設備或作業系統上為客戶和內部員工提供即時的按需支援
解決方案：利用 Splashtop Enterprise 大幅縮減停機時間、改善支援服務、實現遠距工作
新的解決方案必須與他們的所有數位標牌軟體相容。 它還必須為客戶和員工提供有效的支援，以便他們可以快速干預並修復螢幕上的問題。 Beyond Digital還在尋找一種不需要安裝並且可以與任何設備或操作系統配合使用的解決方案。 展望未來，他們希望為客戶提供最佳體驗。
Michael研究並測試了幾種工具，包括TeamViewer，然後用Splashtop Enterprise取代LogMeIn。但是，它們都沒有提供Beyond Digital所需的穩定性，附加功能或實時支援，更不用說以合理的價格了。 然而，Splashtop 勾選了他們所有的方框並符合他們的預算。
借助 Splashtop Enterprise，Beyond Digital Solutions 能夠：
最大限度地減少其數字標牌活動的停機時間。 Splashtop 使他們的服務台每天可以輕鬆檢查和支援 200 多台機器，只需按兩下遠端點擊即可取代現場訪問。
獲得靈活性和競爭力。 憑藉遠端選擇和管理任何軟體的能力，Beyond Digital可以為其客戶創建量身定製的數字活動。
使用安全、非侵入性的遠端支援工具為客戶和員工提供支援。 按需啟動，無需本地安裝或維護。
允許 IT 人員同時訪問同一台電腦並對其進行操作，而無需從會話中註銷，從而實現更高效的故障排除過程。
使員工能夠從自己的設備遠端工作。 及時支援和訪問高端工作站和程序，無論其操作系統如何。
成果：Beyond Digital Solutions 減少了碳足跡，也提高了數位廣告宣傳的效率
在從以前的供應商遷移期間，Beyond Digital Solutions 在幾天內部署了 Splashtop，沒有停機。 “感覺就像我有一天離開辦公室，第二天回來時，我們只是登錄了不同的應用程式並按兩下不同的按鈕。 沒有痛點，“IT 經理 Jonathan Peachey 說。
今天，從技術和用戶體驗的角度來看，Splashtop 是 Beyond Digital 最常使用的應用程式，以確保活動的無縫執行。 儘管他們的 7，000+ 個螢幕遍佈兩大洲，但他們可以遠端解決多達 90% 的問題，避免或最大限度地減少中斷並節省與現場訪問相關的成本。
在第一年，他們能夠遠端解決大多數問題，平均節省了 15，000 英里的路程和每個客戶大約 4 噸的二氧化碳排放量。 現在，Beyond Digital可以實施其他供應商無法管理的新技術，擴大他們為客戶提供的產品並獲得競爭優勢。 “到目前為止，我們已經在 Windows上運行了90%的業務，但 Splashtop 使我們能夠查看新的數字標牌機，如 Android 和Linux，它們在上一個時期顯著提高了性能，”邁克爾說。
細節
關於超越數字解決方案
Beyond Digital Solutions 總部位於英國紐卡斯爾，是數位螢幕內容創建方面的專家。 從酒店的數位功能表到內部通信螢幕，它們適用於所有行業，提供身臨其境的數位通訊解決方案，影響人們與消費品牌互動的方式。
客戶經驗分享
多個人能夠連接到同一台機器。這是我們在其他任何地方都沒有看到的出色功能。
Michael Thompson, Digital Architect and Digital Signage Expert