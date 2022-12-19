超越數位解決方案可減少現場訪問並遠端修復90%的數位標牌問題

Beyond Digital Solutions 總部位於英國紐卡斯爾，是一家連接內容、創意和技術之間的傳播機構。 從酒店的數位功能表到內部通信螢幕，它們適用於所有行業，提供身臨其境的數位通訊解決方案，影響人們與消費品牌互動的方式。 他們為歐洲、美國和加拿大的客戶管理 7，000 個（而且還在不斷增加）數字螢幕。

Michael Thompson，數位建築師和數位標牌專家，作為客戶和25人內部團隊之間的連接點。 他通過將客戶需求與工程師、創意人員和數位標牌專家的努力保持一致，確保每個活動的最佳用戶體驗。 他還與門戶和後端系統的開發人員合作，以確保每個活動的數位標牌軟體無縫集成。

Beyond Digital Solutions必須考慮每個客戶和活動的要求，以選擇滿足其需求的最佳數位標牌軟體。 “我們使用各種技術，”Michael解釋說，“包括混合窗紗來跟蹤來自外部的受眾，以及眼動追蹤技術來分析觀眾注意力或衡量轉化率。

儘管他們已經使用遠端軟體 12 年了，但 Beyond Digital Solutions 還是覺得有必要找到一個更高效的供應商。 他們以前的供應商一直在提高價格，而不添加新功能或提高軟體的穩定性。

Beyond Digital Solutions 正在尋找一種穩定的解決方案，該解決方案可以：