如果不再將雲端納入考慮
Splashtop On-Prem 物超所值，可對任何裝置進行安全的遠端存取、遠端控制和遠端支援，同時提供隨時主動存取和按需臨機連接，是全方位滿足所有遠端存取需求的理想解決方案，員工可以隨時隨地存取工作電腦，IT 及服務台人員也能夠有效地支援電腦和裝置。
Splashtop On-Prem 可為貴組織帶來哪些優勢
出色效能
進階效能架構透過互動式高畫質視訊和音訊連線，以及高達 60 fps 的畫面播放速率，實現超高速遠端存取。
主動遠端控制和存取
無論在哪，都能辦公！隨時主動遠端存取您的所有 Windows、Mac、Android 和 Linux 端點。
參加遠端支援
按需支援 Windows、Mac、iOS 和 Android 裝置，只要有 9 位數代碼，輕輕鬆鬆就能搞定。可以臨機存取電腦、平板電腦和行動裝置。
高可用性叢集
透過負載平衡和高可用性的伺服器叢集，避免停機並實現最佳效能。
進階安全性
安全性是 Splashtop 營運和架構的基礎。所有登入都會強制通過裝置驗證和雙重驗證 (選擇性)。連線受 TLS 和 256 位元 AES 加密技術保護。
內部部署
將 Splashtop On-Prem Gateway 安裝在 DMZ 內或企業防火牆後方。遠端連線可以跨本機可路由網路進行對等交涉，或透過 Splashtop On-Prem Gateway 橋接以進行跨網路存取。
Splashtop On-Prem 功能特色
使用者存取和群組管理
指派使用者角色、將端點分組，並針對個人或群組層級設定存取權限。
存取排程模組
管理使用者和使用者群組存取特定端點的排程和原則。
檔案傳輸
無需啟動遠端連線，即可輕鬆在電腦間傳輸檔案。使用檔案傳輸視窗，在本機和遠端電腦之間搬移檔案，執行拖放和其他操作。
聊天
不論是否開啟連線，都能與遠端電腦的使用者聊天。
提升為管理員權限
存取 Windows 一般使用者連線時，將連線權限提升為管理員，即可與 UAC 互動、執行管理員層級的操作，以及支援重新啟動和重新連接。
USB 裝置和觸控筆重新導向
將本機電腦上的 USB 裝置 (智慧卡讀卡機、防盜鎖鑰匙、電玩控制手把、印表機、HID 裝置) 重新導向至遠端電腦。裝置重新導向後，就像直接插在那部電腦上一樣。
工作階段記錄
錄製遠端存取連線內容，以供示範、培訓或稽核。使用連線控制列中的「螢幕錄製」按鈕，即可開始和停止錄製。錄製內容會儲存在本機電腦。
Splashtop Connector
透過 Splashtop 安全基礎架構和權限管理功能，將 RDP 連接橋接至 Windows 電腦和伺服器，無需使用 VPN，也不必安裝任何遠端存取代理程式。深入了解。
IP 白名單
將 IP 位址列入白名單，建立允許遠端存取的周邊。
Syslog 技術整合
將記錄檔資料匯出到 Syslog 伺服器，供安全資訊和事件管理 (SIEM) 系統進行擷取和分析。
Active Directory 整合
Splashtop On-Prem 與組織現有的 Active Directory 服務整合，可提高效率、產能和安全性。
遠端重啟和區域網路喚醒
遠端重啟或喚醒電腦。您可以從 Splashtop 應用程式或網路控制台重新啟動遠端電腦。為了遠端喚醒您的電腦，目標電腦必須支援區域網路喚醒 (WoL) 功能且為有線網路連接 (同網域的另一台電腦必須是開機狀態並且橋接 WoL 封包)。
語音通話
透過連線期間的語音呼叫功能提高支援連線的效率，提供使用者在遠端支援連線期間可以使用其他溝通方式。其使用方式與 VoIP (網際協議通話技術) 類似，遠端連線兩端的使用者可以進行交談。
自訂品牌標識
生成自訂標誌和品牌標識的 SOS 應用程式，供您的客戶下載。深入了解。
遠端支援功能
背景動作
在不干擾使用者的前提下，存取系統工具，例如工作管理員、登錄編輯程式、裝置管理員、服務管理員和遠端命令。