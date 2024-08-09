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Splashtop20 years of trust
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A man with glasses works on a laptop in a modern office. An inset screenshot shows a user creation form in Splashtop with Enable SOS-Command support highlighted.

Splashtop On-Prem

自主託管的遠端存取和支援，可滿足您的安全和合規要求

開始使用預約示範

如果不再將雲端納入考慮

Splashtop On-Prem 物超所值，可對任何裝置進行安全的遠端存取、遠端控制和遠端支援，同時提供隨時主動存取和按需臨機連接，是全方位滿足所有遠端存取需求的理想解決方案，員工可以隨時隨地存取工作電腦，IT 及服務台人員也能夠有效地支援電腦和裝置。

Splashtop On-Prem 可為貴組織帶來哪些優勢

出色效能

進階效能架構透過互動式高畫質視訊和音訊連線，以及高達 60 fps 的畫面播放速率，實現超高速遠端存取。

主動遠端控制和存取

無論在哪，都能辦公！隨時主動遠端存取您的所有 Windows、Mac、Android 和 Linux 端點。

參加遠端支援

按需支援 Windows、Mac、iOS 和 Android 裝置，只要有 9 位數代碼，輕輕鬆鬆就能搞定。可以臨機存取電腦、平板電腦和行動裝置。

高可用性叢集

透過負載平衡和高可用性的伺服器叢集，避免停機並實現最佳效能。

進階安全性

安全性是 Splashtop 營運和架構的基礎。所有登入都會強制通過裝置驗證和雙重驗證 (選擇性)。連線受 TLS 和 256 位元 AES 加密技術保護。

內部部署

將 Splashtop On-Prem Gateway 安裝在 DMZ 內或企業防火牆後方。遠端連線可以跨本機可路由網路進行對等交涉，或透過 Splashtop On-Prem Gateway 橋接以進行跨網路存取。

Splashtop On-Prem 功能特色

Secure remote access management icon

使用者存取和群組管理

指派使用者角色、將端點分組，並針對個人或群組層級設定存取權限。

Scheduled Access icon

存取排程模組

管理使用者和使用者群組存取特定端點的排程和原則。

File Transfer icon

檔案傳輸

無需啟動遠端連線，即可輕鬆在電腦間傳輸檔案。使用檔案傳輸視窗，在本機和遠端電腦之間搬移檔案，執行拖放和其他操作。

Chat icon

聊天

不論是否開啟連線，都能與遠端電腦的使用者聊天

Elevate to admin icon

提升為管理員權限

存取 Windows 一般使用者連線時，將連線權限提升為管理員，即可與 UAC 互動、執行管理員層級的操作，以及支援重新啟動和重新連接。

USB device redirection icon

USB 裝置和觸控筆重新導向

將本機電腦上的 USB 裝置 (智慧卡讀卡機、防盜鎖鑰匙、電玩控制手把、印表機、HID 裝置) 重新導向至遠端電腦。裝置重新導向後，就像直接插在那部電腦上一樣。

Session recording icon

工作階段記錄

錄製遠端存取連線內容，以供示範、培訓或稽核。使用連線控制列中的「螢幕錄製」按鈕，即可開始和停止錄製。錄製內容會儲存在本機電腦。

Workflow / connected icon

Splashtop Connector

透過 Splashtop 安全基礎架構和權限管理功能，將 RDP 連接橋接至 Windows 電腦和伺服器，無需使用 VPN，也不必安裝任何遠端存取代理程式。深入了解。

IP restrictions / whitelisting icon

IP 白名單

將 IP 位址列入白名單，建立允許遠端存取的周邊。

File icon

Syslog 技術整合

將記錄檔資料匯出到 Syslog 伺服器，供安全資訊和事件管理 (SIEM) 系統進行擷取和分析。

Integration icon

Active Directory 整合

Splashtop On-Prem 與組織現有的 Active Directory 服務整合，可提高效率、產能和安全性。

Remote reboot icon

遠端重啟和區域網路喚醒

遠端重啟或喚醒電腦。您可以從 Splashtop 應用程式或網路控制台重新啟動遠端電腦。為了遠端喚醒您的電腦，目標電腦必須支援區域網路喚醒 (WoL) 功能且為有線網路連接 (同網域的另一台電腦必須是開機狀態並且橋接 WoL 封包)。

Voice call handset icon

語音通話

透過連線期間的語音呼叫功能提高支援連線的效率，提供使用者在遠端支援連線期間可以使用其他溝通方式。其使用方式與 VoIP (網際協議通話技術) 類似，遠端連線兩端的使用者可以進行交談。

Custom branding icon

自訂品牌標識

生成自訂標誌和品牌標識的 SOS 應用程式，供您的客戶下載。深入了解

Blue outline icon of a laptop with a large gear in front of it, symbolizing computer settings, configuration, or technical support.

遠端支援功能

背景動作

在不干擾使用者的前提下，存取系統工具，例如工作管理員、登錄編輯程式、裝置管理員、服務管理員和遠端命令。

Secure infrastructure icon

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