當雲不是一種選擇
Splashtop On-Prem 物超所值，可對任何裝置進行安全的遠端存取、遠端控制和遠端支援，包括存取無人在場的裝置，和即時回應使用者需求進行連線支援，是一個全方位滿足所有遠端存取需求的理想解決方案。方便員工隨時隨地遠端工作， IT 人員及技術支援服務台也能夠有效地支援電腦和裝置。
Splashtop On-Prem如何使您的組織受益
高性能
先進的性能架構通過互動式高清視頻和音訊會話以及高達 60 fps 的幀速率，支援超快的遠端訪問。
無人值守的遠端控制和訪問
隨時隨地工作！ 隨時隨地遠端訪問您的所有 Windows、Mac、Android 和 Linux 端點。
參加遠端支援
對 Windows、Mac、iOS 和 Android 設備的按需支援就像 9 位代碼一樣簡單。 獲得對電腦、平板電腦和行動裝置的有人值守訪問許可權。
高可用性群集
通過負載平衡和高可用性伺服器群集消除停機時間並優化性能。
進階安全性
安全性是Splashtop運營和架構的本質。 所有登錄都經過強制設備身份驗證和可選的雙重身份驗證。 會話受 TLS 和 256 位 AES 加密保護。
內部部署
在 DMZ 中或公司防火牆後面安裝 Splashtop On-Prem 閘道。 遠端會話可以跨本地可路由網路進行對等協商，或通過 Splashtop On-Prem 網關橋接以進行跨網路訪問。
Splashtop On-Prem 功能
使用者存取管理與電腦分組
邀請擁有指定團隊角色的使用者。將使用者和/或端點分組，更加有效進行管理。可以在單一等級或透過群組設定來指定使用者/電腦存取權限。
存取排程模組
管理使用者和使用者群組存取特定端點的排程和原則。
檔案傳輸
在各種裝置間輕鬆傳輸檔案，您可以在不啟動遠端連線的情況下傳輸檔案，也可以在連線期間在本機和遠端電腦間拖放檔案，或在檔案傳輸視窗中移動檔案。
聊天
不論是否開啟連線，都能與遠端電腦上的使用者聊天。
提升為管理員
存取 Windows 一般使用者連線時，您可以將權限提高為管理員，與 UAC 互動、執行管理員等級的操作以及支援重新啟動和重新連接。
USB 裝置和觸控筆重新導向
將本機電腦上的 USB 裝置 (智慧卡讀卡機、防盜安全金鑰、電玩控制手把、印表機、HID 裝置) 重新導向至遠端電腦。裝置重新導向後，就像直接插在那部電腦上一樣，可以在遠端電腦上正常運作 (目前僅支援 Windows)。
工作階段記錄
記錄用於演示、培訓或審核的遠端訪問會話。 使用會話控制欄中的螢幕錄製按鈕開始和停止錄製。 錄製內容將保存到本地電腦。
Splashtop Connector
通過Splashtop的安全基礎架構和許可權管理將 RDP 連接到 Windows 計算機和伺服器，而無需使用 VPN 或安裝任何遠端存取代理。瞭解更多資訊。
IP 白名單
將IP位址列入白名單，以創建允許遠端訪問的週邊。
Syslog 技術整合
將記錄數據匯出到系統紀錄伺服器，以便安全資訊和事件管理 （SIEM） 系統進行檢索和分析。
Active Directory 整合
Splashtop On-Prem 與組織的現有 Active Directory 服務集成，以提高效率、生產力和安全性。
遠程重啟和局域網喚醒
遠端重新啟動或喚醒電腦。 您可以從 Splashtop 應用程式或 Web 控制台重新啟動遠端電腦。 為了遠端喚醒您的電腦，目標計算機必須支援 LAN 喚醒並透過 LAN 電纜連接（並且必須打開同一網路上的另一台電腦的電源才能橋接 WoL 數據包）。
語音通話
通過會話中語音呼叫提高支援會話的效率。 這為使用者提供了在遠端支援會話期間進行通信的另一種方式。 與VoIP（互聯網協定語音）類似，遠端會話兩端的用戶可以通過相互交談進行通信。