Splashtop On-Prem 物超所值，可對任何裝置進行安全的遠端存取、遠端控制和遠端支援，包括存取無人在場的裝置，和即時回應使用者需求進行連線支援，是一個全方位滿足所有遠端存取需求的理想解決方案。方便員工隨時隨地遠端工作， IT 人員及技術支援服務台也能夠有效地支援電腦和裝置。