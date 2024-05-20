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Splashtop Team

Splashtop Team的文章

A man working on a laptop.
IT 及服務台遠端支援

Splashtop的螢幕錄製功能如何提升 IT 合規性

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Vector infographic illustrating homes interconnected wirelessly with Splashtop for virtual connectivity
遠端工作

準備具有遠端存取權限的組織以在家中工作

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Male IT professional studying remote desktop solutions on a computer screen
IT 及服務台遠端支援

如何提升您的遠端支援體驗 Splashtop 企業版

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A construction worker on an IoT tablet.
IT 及服務台遠端支援

如何遠端存取和支援 IoT 裝置

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Reading the FAQs section of the Splashtop Business Access trial page
探索遠端存取

關於 Splashtop Business Access 試用的十個常見問答

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Co-workers sitting around a conference table using various devices.
無線接入控制

PSK？ MAC 驗證？ Wi-Fi 安全性不夠好

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Spiceworks logo
整合夥伴

如何為 Spiceworks 説明台安裝 Splashtop SOS 外掛程式

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Splashtop New Features
公告內容

Splashtop新功能– 2018年8月，包括多對多螢幕

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Man focused on reading article about Splashtop Remote Support SOS on computer screen
IT 及服務台遠端支援

如何在Splashtop Remote Support和Splashtop SOS之間進行選擇？

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GoToMyPC price increase
比較

GoToMyPC 價格上漲？ 使用者報告成本增加 200%

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A woman using Splashtop, the ideal ShareConnect replacement, on her laptop.
比較

ShareConnect 產品生命週期結 – 為什麼 Splashtop 是最好的替代品

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Blue graphic displaying ConnectWise Control Price Increase
比較

connectwise ScreenConnect 價格上漲

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比較

TeamViewer 停用免費方案中的遠端列印、螢幕防窺和其他功能

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Two happy workers who saved by switching to Splashtop after a TeamViewer price increase.
比較

TeamViewer 價格上漲 – 選擇 Splashtop 節省 50%

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Pair of IT professionals utilizing Splashtop's remote access software
比較

比較遠端存取軟體 - 找到最佳解決方案

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Splashtop logo
比較

TeamViewer又下來了嗎？使用Splashtop恢復並運行

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Professional working late using Splashtop on laptop
安全性

防止黑客入侵的遠端存取最佳實踐-問答

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A woman working remotely and accessing QuickBooks remotely on her computer by using Splashtop.
探索遠端存取

如何使用 Splashtop 遠端存取 QuickBooks 桌面

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A person using a Wacom tablet next to a laptop
探索遠端存取

遠端電腦存取在新的雲環境中適合什麼地方？

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A Chromebook sitting on a desk in a home office.
遠端工作

使用 Splashtop 遠端存取功能在家使用 Chromebook

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Female IT testing Splashtops Mirroring360 on an ipad PRO
探索遠端存取

Mirroring360允許您將iOS屏幕（iPad，iPhone，iPod）無線鏡像到電腦，而無需電纜或Apple TV。

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An Android phone with Splashtop that can be used to remotely access a desktop computer
探索遠端存取

為什麼 Splashtop 是適用於 Android 的最佳遠端桌面應用程式

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Software Advice Frontrunners 2023 badge for Splashtop Remote Support as a top MSP solution.
海洋空間規劃

Splashtop Remote Support 根據軟體建議命名為頂級 MSP 軟體

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Splashtop New Features
公告內容

Splashtop 2019 年 1 月新功能

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Executive reading information about Splashtop Business Access Pro on a laptop
探索遠端存取

Splashtop Business Access Pro 和 Solo — Business Access 使用者的常見問答集

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Splashtop video thumbnail - Freshworks Freshservice Remote Support integration
探索遠端存取

桌面、遊戲和 Splashtop 的未來

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A happy man using Splashtop rather than TeamViewer 14 on his laptop.
比較

TeamViewer14 種替代方案 — 為什麼使用 Splashtop 會更好

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two people using a computer that migrated from TeamViewer to Splashtop
比較

從 TeamViewer 遷移到 Splashtop

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Splashtop News
公告內容

Splashtop 時事通訊 - 2018 年 2 月

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Man using Splashtop remote desktop application on his laptop to access a Linux machine while working
探索遠端存取

如何使用Splashtop遠端存取Linux電腦

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Secure remote desktop options including GDPR compliant solutions
安全性

管理遠端員工的 GDPR 和 CCPA 合規性

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Splashtop representative at trade show booth featuring Remote Support solutions
活動

知識 2019 – 我們從幫助台專業人員那裡聽到的內容

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Utilizing Splashtop's Remote Access for enhanced remote learning by accessing computer labs
遠端學習與教育

遠端學習和遠端電腦實驗室將繼續存在

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Customer service rep smiling while using a headset
IT 及服務台遠端支援

Splashtop On-Prem 與 Splashtop Enterprise

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Woman writing on a whiteboard in classroom
遠端學習與教育

減輕課堂壓力：遠端存取如何簡化教師工作

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Woman talking on a cell phone while using a laptop
IT 及服務台遠端支援

2022 年中小企業網路安全：同樣的挑戰，更好的解

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Multiple screens displaying code snippets and programming tools
IT 及服務台遠端支援

Splashtop Enterprise 對比 Splashtop Remote Support

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Close up of person typing on keyboard
安全性

RDP 安全嗎？與 Splashtop 技術長 Jerry Hsieh 的對談

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Front view of Virginia Tech College of Agriculture and Life Sciences (CALS) building
遠端學習與教育

學校 IT 善用 Splashtop 降低成本並提升效率

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Customer service rep smiling while using a headset
IT 及服務台遠端支援

IT和幫助台的遠端支援解決方案– Splashtop Enterprise與Splashtop SOS Unlimited

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Young girl wearing a protective face mask while attending school as a precaution against Covid-19
遠端學習與教育

使用遠端存取解決方案返回學校COVID Safe

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Tech team member leveraging Splashtop Remote Support for remote work from home
IT 及服務台遠端支援

隨著業務增長的 5 種 遠端支援 工具可以幫助您的方式

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Executive utilizing Splashtop Remote Access to manage a medium-sized business
探索遠端存取

Splashtop遠端存取可為您在2020年發展中小型企業提供幫助的5種方法

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Student utilizing Splashtop for remote access to school lab computers
IT 及服務台遠端支援

視頻：通過Splashtop遠端存取為學生，教師和IT人員增強遠端學習

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Helpdesk manager providing remote device support from the comfort of their home using Splashtop
探索遠端存取

2024 年最佳遠端 PC 存取軟體：基於您的使用案例

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A hand typing on a laptop keyboard with security icons
安全性

2023 年回顧：簡化日常營運的安全性

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Man on computer reading why Splashtop is better than BeyondTrust
比較

為什麼 Splashtop 比BeyondTrust設備更好的 5 個原因

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Comparing Splashtop Business Access and Splashtop Enterprise remote computer access
比較

遠程訪問 實現遠程工作的解決方案 – Splashtop Enterprise 與 Splashtop Business Access

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Lock graphic representing Splashtop secure solutions
IT 及服務台遠端支援

新一代遠端存取軟體是安全的 RDP 解決方案嗎？

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Floating augmented reality notification displaying a review of remote technology
IT 及服務台遠端支援

利用遠端技術改善客戶體驗

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Splashtop video thumbnail - Freshworks Freshservice Remote Support integration
IT 及服務台遠端支援

Splashtop Enterprise演示：最終用戶遠端存取和遠端IT支持功能

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Abbey Road Logo
遠端學習與教育

倫敦 Abbey Road Institute 攜手 Splashtop 邁向成功

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Computer lab with multiple workstations ready for remote access via Splashtop
遠端學習與教育

學校如何透過重複使用舊電腦來提供遠端實驗室

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IT professional working remotely on a couch with Splashtop for seamless remote access
遠端工作

混合辦公室需要具有遠端優先的思維方式

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IT technician at computer researching remote software options for secure access
探索遠端存取

Splashtop 企業版如何説明您整合 IT 堆疊

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User purchasing Splashtop during the Holiday season
IT 及服務台遠端支援

為什麼 Splashtop 是您 IT 服務台理想的年終購買

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Pressing a button on a virtual interface
IT 及服務台遠端支援

IT 團隊如何從隨時隨地營運模式中受益

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IT helpdesk professional providing remote support to a client via headset
IT 及服務台遠端支援

如何為您的企業 IT 服務台尋找遠端存取和支援服務供應商

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Person using Splashtop to remotely learn
遠端學習與教育

什麼是遠端學習？以及遠端存取如何提供幫助

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A man using Splashtop on his computer, the better alternative to Chrome Remote Desktop.
比較

2024 年最佳 Chrome 遠端桌面替代方案 – Splashtop

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Splashtop New Features
公告內容

2021 年第 2 季度Splashtop新功能

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IT manager working in a Hybrid Office environment with a smile on their face
遠端工作

未來的工作模式是混合辦公室，以下提供您著手準備的方法：

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A person typing their login credentials on a keyboard.
安全性

如何確保在家工作員工的安全遠端存取

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Laptop screen showing Monthly Billing Now Available for Splashtop Remote Support
公告內容

Splashtop遠端支援現在可以按月計費

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A stack of Chromebook devices.
IT 及服務台遠端支援

遠端存取 Chromebook 進行遠端支援

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A man sitting on a couch at home working remotely from a laptop by using Splashtop.
安全性

Splashtop可以用來監視遠端工作者嗎？問答環節

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A person using Splashtop to remotely access another desktop to use video editing software.
遠端學習與教育

視訊：使用遠端桌面進行視訊編輯

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Splashtop New Features
公告內容

Splashtop SOS的新功能：將標準用戶連線提升為管理員

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Hands typing on a computer
IT 及服務台遠端支援

快速支援：遠端支援 Window、Mac、iOS 和 Android

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Typing on computers white using remote computer access
遠端工作

如何在不同網路上存取遠端桌面

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An IT technician on a computer providing remote support to an end-user.
IT 及服務台遠端支援

什麼是遠端支援？支援桌上型機器和行動裝置

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A man on an Android phone
IT 及服務台遠端支援

遠端存取、查看和控制 Android 手機和平板電腦

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Device screen with augmented reality security notifications displayed over a real-world background
安全性

防範 Microsoft Teams 惡意軟體的 4 個簡單步驟

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Splashtops Review of the Week on how the software works seamlessly with Bluetooth keyboard
客戶聚焦

本周精選評論

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Man using a Wacom tablet connected to a computer via Splashtop remote desktop
整合夥伴

Splashtop 和 Wacom 聯手優化創意的遠端工作流程

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Splashtop and Red Hat logos
探索遠端存取

紅帽Linux遠端桌面–遠端存取RHEL

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A phone being used to access a remote desktop with Splashtop
探索遠端存取

從電話訪問遠端桌面

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A man using Splashtop remote desktop software and viewing the multiple monitors of the remote computer on his local multi monitor display.
探索遠端存取

使用 Splashtop 遠端電腦多個監視器查看

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Reading an article titled Three Trends Shaping Remote Work Environments
遠端工作

形塑遠端工作環境的三大趨勢

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Man reading a case study titled Splashtop Remote Support Premium Case Study with Midwest PROTECH
海洋空間規劃

為什麼這個 MSP 用 Splashtop 遠端支援高級版取代了他們的 RMM

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Professional woman at desk using desktop computer with Splashtop Remote Support Tools for MSPs
海洋空間規劃

MSP的Remote Support工具

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Comparison of attended vs unattended remote support using Splashtop
IT 及服務台遠端支援

臨機 vs 主動遠端存取與支援簡介

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Illustration of remote workers connected by Splashtop technology
遠端學習與教育

通過遠端電腦存取實現有效的混合學習

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Sticky note on computer screen with the caption I quit written in pen
遠端工作

偉大的工作辭職是在這裡

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Maximizing productivity from home office setup while using Splashtop for efficient remote work
探索遠端存取

混合工作者必備的 5 大軟體工具

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Technician connecting into student's computer to debug an issue
IT 及服務台遠端支援

適用於學校服務台的最佳遠端支援軟體

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Man at desk with a smile, praising the benefits of hybrid work from home and office with Splashtop
遠端工作

與混合工作中途見到你的老闆-這是一個雙贏

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Adobe Animate application seamlessly running on a remotely accessed computer using Splashtop
遠端學習與教育

影片：使用遠端桌面操作 Adobe Animate

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Splashtop 5-star ratings shown on a computer monitor
探索遠端存取

ABCis 用 Splashtop 取代 AnyDesk

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IT Professional using AR technology to troubleshoot with mobile device
IT 及服務台遠端支援

擴增實境改變了遠端支援的遊戲規則

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A person using Splashtop on a Mac laptop and sending a Ctrl-Alt-Del command to a remote desktop
探索遠端存取

將 Ctrl-Alt-刪除發送到您的遠程桌面

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A man remotely accessing another computer from his laptop with Splashtop to run AutoCAD.
遠端學習與教育

遠端桌面-遠端存取

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Splashtop and Fedora logos
探索遠端存取

Fedora遠端桌面|如何遠端存取和控制

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A Mac computer using Splashtop rather than Apple Remote Desktop
比較

為什麼 Splashtop 優於Apple遠端桌面

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Words Build Brand formed with wooden blocks
IT 及服務台遠端支援

自定義品牌的Splashtop SOS應用程式

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An IT tech managing Windows updates on his managed endpoints with Splashtop
海洋空間規劃

使用 Splashtop 遠端支援高級版管理視窗更新

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Share your feedback and review of Splashtop Remote Access
客戶聚焦

評價和審查Splashtop遠端存取

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Frustrated user on laptop experiencing slow VPN connection
比較

慢速VPN是否會影響在家工作時的工作效率？

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Datto logo
海洋空間規劃

Datto提供使用者連線至用戶端的遠端存取，並允許他們居家辦公

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Splashtop News
公告內容

Splashtop 新聞和更新 - 十月 2019

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Cheerful IT technician with headset using Splashtop for remote support services
海洋空間規劃

選擇遠端支援工具時應考慮的5大事項

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A woman comparing the pricing of LogMeIn Rescue and Splashtop SOS on her laptop
比較

LogMeIn Rescue 價格比較

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Person wearing a hood using a laptop to attempt to infiltrate networks as a hacker
安全性

如何為潛在的網路攻擊做準備

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Man in Splashtop attire at an event, with promotional backdrop about remote support solutions
Splashtop生活

首次參加全美零售業聯盟大展的心得

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Frustrated user troubleshooting with Splashtop support
比較

TeamViewer 9 & 10 EOL – 為什麼你應該切換到 Splashtop

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A screenshot from TeamViewer stating a feature is not included in the free version.
安全性

免費版安全&隱私問題

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Screenshot showcasing Splashtop Streamer program in action
探索遠端存取

通過Apple遠端桌面安裝Splashtop Streamer

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Team collaboration over architectural model, enhancing productivity with Splashtop
遠端工作

藉由 Splashtop，建築師可以在家中工作，

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Splashtop New Features
公告內容

Splashtop Business Access和遠端支援中的新功能

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Benefits and challenges of remote access in your business
探索遠端存取

企業中遠端存取的風險和回報

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Team collaborating using Splashtop on various devices at a round table
遠端學習與教育

適用於任何設備的螢幕共用應用程式 - Mirroring360

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Quote by Martin Luther King Jr. on justice, impactful for social advocacy contexts
公告內容

Splashtop #BLM声明

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Silhouette of a hacker with text '1 Billion E-Mail Account Hacked' highlighting cyber security risks
探索遠端存取

您應該使用電子郵件進行檔案傳輸嗎？

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Contemplating alternatives to Splashtop and why Splashtop is still the best choice
比較

您需要了解的有關 Splashtop 替代品的資訊

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Woman is sitting on a gray couch in a modern office space with a laptop on her lap and a notebook next to her
探索遠端存取

在家和混合辦公室工作

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Excel loan calculator with bar chart on a computer screen
探索遠端存取

如何在具有遠端存取功能的Chromebook上使用Microsoft Office

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Media professionals remotely accessing radio stations with low latency and 4K resolution
遠端工作

在新冠肺炎 (COVID-19) 肆虐下建立遠端廣播新聞編輯室

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IT helpdesk technician troubleshooting a computer issue using Splashtop Enterprise remote support tools

您應該使用 Splashtop Connector 的 5 個理由（安全性是第一位）

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Laptop displaying AR notifications for potential cyber attacks
安全性

您的遠端團隊如何應對網路攻擊的增加

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IT helpdesk specialist talking to a client with headset on
探索遠端存取

Splashtop 如何提供一流的客戶支援

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Man on a laptop with a video call on the screen
比較

遠端 IT 支援的縮放替代方案

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IT technician troubleshooting and resolving issues remotely
IT 及服務台遠端支援

Windows，Mac，iOS，Android和Chromebook的遠端協助

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Teacher demonstrating remote access screen sharing with Splashtop
遠端學習與教育

適用於學校的iPad最佳遠端存取和螢幕共享應用程式

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An IT service desk technician at their computer providing remote support to an end-user by using Splashtop
IT 及服務台遠端支援

促進順暢的按需支援工作流程

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Focused individual managing tasks remotely using Splashtop
遠端學習與教育

使用遠端存取和文檔安全軟體解決在線教育挑戰

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World map highlighting COVID-19 case distribution with varying sizes of red and orange circles
遠端工作

在家工作和新聞中的COVID-19

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Splashtop video thumbnail - Freshworks Freshservice Remote Support integration
遠端學習與教育

演示影片：使用Chromebook遠端存取Windows和Mac電腦

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Banner with the hashtag Stop Asian Hate and the logo of Splashtop, showing support for the cause
公告內容

Splashtop 與 AAPI 社群同在

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Portrait of Mark Lee, Founder and CEO of Splashtop Inc.
探索遠端存取

遠端存取與數字鴻溝

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Hong Kong skyline with towering buildings
遠端工作

香港新型冠狀病毒預防 — 把你的家變成你的辦公室

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Elegant historical building and ornate street lamps
安全性

美國司法部成立工作小組，目標鎖定勒索軟體

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Umbrella on a rainy day
遠端工作

隨時隨地進行遠端氣象播報和廣播節目

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Utilizing remote access for on-the-go computer access and working from home
探索遠端存取

使用Splashtop免費試用最佳的遠端存取解決方案

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Remotely accessing Windows and Mac computers from Chromebook using Splashtop
遠端學習與教育

在具有遠端存取軟體的 Chromebook 上使用 Excel

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Splashtop New Features
公告內容

2021 年第一季度 Splashtop 新功能

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Three light bulbs hanging against a blue sky with clouds
遠端工作

雲工作場所計算如何重新定義組織

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IT technician multitasking on multiple Mac and Windows computers, efficiently performing IT tasks
海洋空間規劃

增強的遠端電腦支持和管理功能

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iPhone screen displaying the iOS 11 option to share the device screen
IT 及服務台遠端支援

視頻：如何與Splashtop SOS共享iOS 11裝置螢幕

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Combined logo of Splashtop and Sapphire Ventures

Splashtop 和 Sapphire Ventures - 一個關於友誼和夥伴關係的故事

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Designer using remote desktop to access Photoshop
遠端學習與教育

影片：使用遠端桌面存取 Photoshop

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K-12 and higher education institutions using Splashtop for remote labs with row of computers
遠端學習與教育

點播網路研討會：透過遠端存取電腦實驗室來增強遠端學習

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Adobe logo on a wall
探索遠端存取

Adobe 和 Splashtop 一拍即合

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Man holding laptop case and mask
IT 及服務台遠端支援

隨著奧密克戎的肆虐，您的公司如何輕鬆轉向靈活工作？

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Better Business Bureau logo