師生的遠端電腦實驗室存取

Splashtop 遠端桌面軟體允許學生從自己的設備（Windows 或 Mac 計算機、Chromebook、iPad、Android 平板電腦等）遠端訪問和控制現場電腦。 連接后，他們將在自己的設備上看到遠端電腦螢幕，並且可以像在校園實驗室一樣使用任何應用程式或檔。