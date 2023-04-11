師生的遠端電腦實驗室存取

高效能存取校園電腦
Splashtop 遠端桌面軟體讓學生可以透過個人裝置 (Windows 或 Mac 電腦、Chromebook、iPad、Android 平板電腦等)，遠端存取和控制校內電腦。只要一連接，他們就可以在自己的裝置上看到遠端電腦的螢幕畫面，並如身處校內實驗室一般使用任何應用程式或檔案。
促進教育領域的數位平等
教育機構的實驗室電腦通常開放存取 Adobe Creative Suite、AutoDesk 和 Unity 等專業軟體。但是，學生放學後會去運動、工作或有其他事務，所以不是所有人都能親自前往電腦實驗室。設立遠端實驗室，學生就能隨時透過 Chromebook 等個人裝置連接實驗室電腦。
主要優勢
- 學生能以高效能遠端存取執行專業軟體的強大校園裝置。
- 開放遠端學生在非校園開放時間使用實驗室電腦，可以提高昂貴軟體授權的投資報酬率。
- 縮減為個別學生裝置購買專用軟體的成本。
- 實現隨時隨地都能從任何裝置存取校內運算資源，進而化解平等與包容方面有所不足的情況。
頂尖教育機構實現遠端存取的信賴夥伴
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接下來會有更多來自韋恩州立大學的人員找上你且想要了解 Splashtop，因為他們一直關注著我們，並在我們的重啟委員會中詢問目前狀況。我都跟他們說實際運作非常順利。
Gary Cendrowski
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Splashtop 使我們得以提供遠端存取，也讓我們的實驗室成為潛力無窮的 24 小時虛擬實驗室，這可是前所未知的需求。
Nicholas Adams, Director of Information Technology at Lenawee Intermediate School District
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有些學生的電腦效能不足以執行這款軟體，而且有的應用程式根本沒有學生版本。但是學生必須存取這款軟體才能繼續學習，這時就得仰賴 Splashtop 了。
Gerald Casey, IT Department Head in Laney College's Career and Technical Education Division