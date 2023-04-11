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Splashtop20 years of trust
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Student using Splashtop to connect to their school computer late at night to edit a video project

師生的遠端電腦實驗室存取

讓學生能夠隨時從任一裝置存取電腦實驗室。對教育機構而言，Splashtop Enterprise for Remote Labs 是最超值的安全遠端電腦存取解決方案和遠端支援工具。

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Person using Splashtop to connect to their high-powered machine at work with 3D programs

高效能存取校園電腦

Splashtop 遠端桌面軟體讓學生可以透過個人裝置 (Windows 或 Mac 電腦、Chromebook、iPad、Android 平板電腦等)，遠端存取和控制校內電腦。只要一連接，他們就可以在自己的裝置上看到遠端電腦的螢幕畫面，並如身處校內實驗室一般使用任何應用程式或檔案。

促進教育領域的數位平等

教育機構的實驗室電腦通常開放存取 Adobe Creative Suite、AutoDesk 和 Unity 等專業軟體。但是，學生放學後會去運動、工作或有其他事務，所以不是所有人都能親自前往電腦實驗室。設立遠端實驗室，學生就能隨時透過 Chromebook 等個人裝置連接實驗室電腦。

主要優勢

  • 學生能以高效能遠端存取執行專業軟體的強大校園裝置。
  • 開放遠端學生在非校園開放時間使用實驗室電腦，可以提高昂貴軟體授權的投資報酬率。
  • 縮減為個別學生裝置購買專用軟體的成本。
  • 實現隨時隨地都能從任何裝置存取校內運算資源，進而化解平等與包容方面有所不足的情況。

頂尖教育機構實現遠端存取的信賴夥伴

MIT Medical Logo
Harvard University logo
UCLA Logo
Duke-university logo
USC Logo
columbia-university Logo
logo of johns-hopkins university
wayne-state-university logo

客戶推薦

接下來會有更多來自韋恩州立大學的人員找上你且想要了解 Splashtop，因為他們一直關注著我們，並在我們的重啟委員會中詢問目前狀況。我都跟他們說實際運作非常順利。

Gary Cendrowski

客戶推薦

Splashtop 使我們得以提供遠端存取，也讓我們的實驗室成為潛力無窮的 24 小時虛擬實驗室，這可是前所未知的需求。

Nicholas Adams, Director of Information Technology at Lenawee Intermediate School District

Lenawee Intermediate School District Logo

客戶推薦

有些學生的電腦效能不足以執行這款軟體，而且有的應用程式根本沒有學生版本。但是學生必須存取這款軟體才能繼續學習，這時就得仰賴 Splashtop 了。

Gerald Casey, IT Department Head in Laney College's Career and Technical Education Division

Laney College Logo

資源

資料表 →

網絡研討會錄製帶有演示 →

學生教師入職指南： PDF |視頻

管理員指南： PDF |視頻

Enterprise 管理員指南：PDF | 影片

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