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Student using Splashtop to connect to their school computer late at night to edit a video project

師生的遠端電腦實驗室存取

讓學生能夠隨時從任一裝置存取電腦實驗室。對教育機構而言，Splashtop Enterprise for Remote Labs 是最超值的安全遠端電腦存取解決方案和遠端支援工具。

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Person using Splashtop to connect to their high-powered machine at work with 3D programs

對校園電腦的高性能訪問

Splashtop 遠端桌面軟體允許學生從自己的設備（Windows 或 Mac 計算機、Chromebook、iPad、Android 平板電腦等）遠端訪問和控制現場電腦。 連接后，他們將在自己的設備上看到遠端電腦螢幕，並且可以像在校園實驗室一樣使用任何應用程式或檔。

提高教育領域的數位公平性

教育機構的實驗室計算機通常提供對 Adobe Creative Suite、AutoDesk 和 Unity 等專業軟體的訪問。 但是，由於體育，工作或其他承諾，並非所有學生都可以在放學后訪問計算機實驗室。 遠程實驗室使學生能夠隨時從其個人設備（包括 Chromebook）連接到實驗室電腦。

主要優勢

  • 學生可以隨時對運行專用軟體的強大校園設備進行高性能遠端訪問。
  • 通過向遠端學生和校外時間提供實驗室計算機，從昂貴的軟體許可證中獲得更高的投資回報率。
  • 降低與為每個學生設備購買專用軟體相關的成本。
  • 通過提供隨時隨地從任何設備訪問校園計算資源，彌合平等和包容的差距。

頂尖教育機構實現遠端存取的信賴夥伴

MIT Medical Logo
Harvard University logo
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Duke-university logo
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columbia-university Logo
logo of johns-hopkins university
wayne-state-university logo

來自我們滿意的客戶

有些學生的計算機功能不足以運行此軟體，有些應用程式根本沒有學生版本。 學生必須能夠訪問該軟體才能繼續學習，這就是 Splashtop 的用武之地。

Gerald Casey, IT Department Head in Laney College's Career and Technical Education Division

來自我們滿意的客戶

你會有更多的人從韋恩州立大學來找你參加 Splashtop，因為他們一直在關注我們。 他們一直在我們的重啟委員會中問我做得怎麼樣。 我一直在告訴他們它只是有效。

Gary Cendrowski

來自我們滿意的客戶

Splashtop 將使我們能夠為他們提供遠端訪問。 它還為我們的實驗室開放了 24 小時，這是一個以前未確定為需要的虛擬實驗室場景。

Nicholas Adams, Director of Information Technology at Lenawee Intermediate School District

來自我們滿意的客戶

有些學生的計算機功能不足以運行此軟體，有些應用程式根本沒有學生版本。 學生必須能夠訪問該軟體才能繼續學習，這就是 Splashtop 的用武之地。

Gerald Casey, IT Department Head in Laney College's Career and Technical Education Division

來自我們滿意的客戶

你會有更多的人從韋恩州立大學來找你參加 Splashtop，因為他們一直在關注我們。 他們一直在我們的重啟委員會中問我做得怎麼樣。 我一直在告訴他們它只是有效。

Gary Cendrowski

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