Splashtop Secure Workspace

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簡化零信任

採用 SSE 和 SASE 服務的統一安全存取平台

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Harvard University logo with a red shield featuring the Latin word VERITAS on three open books, next to the text HARVARD UNIVERSITY in black capital letters.
The image shows the Warner Bros. logo, featuring a blue shield with the letters WB on the left, next to the words WARNER BROS. in blue, all set against a white background.
The Hyundai logo, featuring a stylized blue H inside an oval, appears next to the word HYUNDAI in bold blue capital letters on a light background.
The CBS logo features a stylized eye symbol to the left of the bold, black letters CBS on a white background.
Marriott logo in red text with a stylized “M” above the word “Marriott,” and the words “Hotels Resorts Suites” below. The background is light gray.
A digital dashboard with cybersecurity icons and shield symbols connecting devices across a world map, highlighting global online security. One device has a red X alert, while others show green check marks.

淘汰 VPN，擁抱新一代零信任網路存取 (ZTNA)

對存取內部資源的使用者，強制執行零信任、預設否定原則。這種方式可防止橫向移動和流量回程，比 VPN 更快速、更安全。


深入了解
A laptop screen displays a web page titled Active Sessions, showing a list of user sessions with details like user ID, source IP, country flag, access type, application, and timestamps. The background is blue.

透過連線錄製和即時監控保障第三方存取的安全

透過遠端特殊權限存取管理 (RPAM)，提供強大、無需認證、有時效性的即時 (JIT) 存取。透過遠端瀏覽器隔離 (RBI) 防範網際網路威脅和資料遺失。支援 BYOD、無客戶端存取和非託管裝置，同時涵蓋 IT 和 OT 環境。


深入了解

下一代零信任安全

  • Blue outline icon of a computer monitor with a triangular warning sign containing an exclamation mark in front, suggesting a computer or display error or alert.

    零信任網絡

    更安全、更快速地取代傳統 VPN，具有微分段功能，減少橫向移動。 ​

  • Blue outline icon of an ID card with a user silhouette and horizontal lines, accompanied by a large check mark in a circle, indicating verification or approval.

    最低特權訪問

    Zero Trust 可根據身分、角色、裝置和網路情境，僅對必要的內容進行安全存取。

  • Blue outline icon of a computer monitor with a video camera symbol in the top right corner, suggesting video calling or video conferencing.

    現場連線監控

    遠端會話受到監視、控制和記錄，並且對使用者活動具有完全可見性。 ​

易於使用

  • A blue line forms a square on the left, then curves upward into a large arrow pointing diagonally to the top right on a light gray background.

    易於部署

    不再需要複雜的VPN 原則管理。 可以在幾分鐘內設定安全存取和連線。

  • A blue outline of a clock showing 3 o’clock, with bold hour markers at 12, 1, 2, and 3, on a light gray background.

    即時存取

    使用者僅在需要時才獲得對資源的臨時存取權限，時間有限，權限精確。

  • Blue outline icon of an open laptop connected to a network node below, symbolizing a computer linked to a network. The background is light gray.

    無代理 零信任網路存取 (ZTNA) Access

    無代理零信任網路存取 (ZTNA) 無須安裝軟體，可讓第三方廠商和 BYOD 使用者快速上線。

客戶推薦

我們需要的是一種簡單、快速且輕鬆的方法，讓人們可以從任何地方安全地遠端存取內部資源。 透過 Splashtop Secure Workspace，我們找到了完美的解決方案。

IT Manager, Community College

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從我對該產品的經驗中，我可以看出，創建產品並確保其安全性已經花了很多思考和努力，這我非常感謝。

Manager of Technology, Community College District

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我愛上了！我一直在尋找的針對特權用戶和第三方用戶的安全遠端存取功能，您的產品已內建在其中

CTO, a Managed Service Provider

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我們目前的特殊權限存取管理工具，價格昂貴且複雜難用。Splashtop Secure Workspace 不僅大幅簡化日常工作流程，還可透過其安全服務邊緣功能，增強遠端存取關鍵資源的能力

Systems Engineer, Nationally Ranked Hospital

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我們很高興發現 Splashtop 能夠滿足我們對公司安全存取解決方案的需求，特別是使用 Splashtop Secure Workspace 解決第三方存取的複雜性。

Systems Administrator, A Global Manufacturing Company

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Splashtop 是我們合作過最優秀的供應商之一。Splashtop Secure Workspace 團隊知識豐富、態度積極，總能迅速提供協助。我們很期待接下來能與 Splashtop 維持長期合作。

Systems Administrator, A Global Manufacturing Company

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我們與其他供應商面臨各種挑戰，在需要支持時通常只收到指示 PDF。您的團隊已經超越了一切，確保我們獲得您的解決方案的全部價值。對我們來說，現在是切換到 Splashtop Secure Workspace 的最佳時機！

IT Network and Cybesecurity Manager, A Global Manufacturing Company

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Splashtop Secure Workspace 非常適合我們的 IT 安全需求，它透過單一、使用者友善的平台滿足我們的安全需求，並節省大量資源和精力。

Founder / CEO, Technology Services Provider

A blue outline icon of a laptop with a padlock displayed on the screen, symbolizing cybersecurity or secure online access, on a light gray background.

使用 Splashtop Secure Workspace 改變安全存取方式

先進技術副總裁王彥霖闡述如何打破安全模式，實現隨時隨地、任何人安全存取資源

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Blue outline icon of a person’s ID card next to a padlock with a checkmark, symbolizing privacy, security, or protected personal information, on a light background.

身份與存取管理說明：IAM 完整指南

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Blue icon of a person next to a triangular warning sign with an exclamation mark inside, on a light background.

保障第三方存取的安全：Splashtop 的即時做法

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