透過連線錄製和即時監控保障第三方存取的安全
透過遠端特殊權限存取管理 (RPAM)，提供強大、無需認證、有時效性的即時 (JIT) 存取。透過遠端瀏覽器隔離 (RBI) 防範網際網路威脅和資料遺失。支援 BYOD、無客戶端存取和非託管裝置，同時涵蓋 IT 和 OT 環境。
下一代零信任安全
零信任網絡
更安全、更快速地取代傳統 VPN，具有微分段功能，減少橫向移動。
最低特權訪問
Zero Trust 可根據身分、角色、裝置和網路情境，僅對必要的內容進行安全存取。
現場連線監控
遠端會話受到監視、控制和記錄，並且對使用者活動具有完全可見性。
易於使用
易於部署
不再需要複雜的VPN 原則管理。 可以在幾分鐘內設定安全存取和連線。
即時存取
使用者僅在需要時才獲得對資源的臨時存取權限，時間有限，權限精確。
無代理 零信任網路存取 (ZTNA) Access
無代理零信任網路存取 (ZTNA) 無須安裝軟體，可讓第三方廠商和 BYOD 使用者快速上線。
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我們需要的是一種簡單、快速且輕鬆的方法，讓人們可以從任何地方安全地遠端存取內部資源。 透過 Splashtop Secure Workspace，我們找到了完美的解決方案。
IT Manager, Community College
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從我對該產品的經驗中，我可以看出，創建產品並確保其安全性已經花了很多思考和努力，這我非常感謝。
Manager of Technology, Community College District
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我愛上了！我一直在尋找的針對特權用戶和第三方用戶的安全遠端存取功能，您的產品已內建在其中
CTO, a Managed Service Provider
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我們目前的特殊權限存取管理工具，價格昂貴且複雜難用。Splashtop Secure Workspace 不��僅大幅簡化日常工作流程，還可透過其安全服務邊緣功能，增強遠端存取關鍵資源的能力
Systems Engineer, Nationally Ranked Hospital
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我們很高興發現 Splashtop 能夠滿足我們對公司安全存取解決方案的需求，特別是使用 Splashtop Secure Workspace 解決第三方存取的複雜性。
Systems Administrator, A Global Manufacturing Company
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Splashtop 是我們合作過最優秀的供應商之一。Splashtop Secure Workspace 團隊知識豐富、態度積極，總能迅速提供協助。我們很期待接下來能與 Splashtop 維持長期合作。
Systems Administrator, A Global Manufacturing Company
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我們與其他供應商面臨各種挑戰，在需要支持時通常只收到指示 PDF。您的團隊已經超越了一切，確保我們獲得您的解決方案的全部價值。對我們來說，現在是切換到 Splashtop Secure Workspace 的最佳時機！
IT Network and Cybesecurity Manager, A Global Manufacturing Company
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Splashtop Secure Workspace 非常適合我們的 IT 安全需求，它透過單一、使用者友善的平台滿足我們的安全需求，並節省大量資源和精力。
Founder / CEO, Technology Services Provider