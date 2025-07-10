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Splashtop20 years of trust
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Four men standing side by side, smiling at the camera, with their arms around each other. They are wearing light-colored, button-up shirts and dark pants, and are posing in front of a plain, brown background.

關於 Splashtop

我們的故事與價值理念，以及客戶推動著我們成就的一切

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Man wearing a buttoned t-shirt is engaged in an article discussing why thousands of users have switched to Splashtop

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我們是安全遠端存取和支援領域的領導品牌，並配合使用者需求，讓他們親身體驗深受 IT 信賴的安全性。

現場體驗是什麼？有別於佔用大量資源的老式遠端存取解決方案，我們的產品使用起來，就像親自操作工作電腦一樣快速、簡單又安全，無論您身處何地、使用什麼裝置都沒有問題。我們的解決方案提供 4K 60fps 品質的優異效能、先進的安全功能和合規標準、可存取並支援所有作業系統 (包括 Windows 和 Mac) 的單一應用程式，以及可直接接通專家服務的全球支援。

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超過 3 千萬用戶數

8 億個連線

2,000+ 5 顆星評價

10+ 億美元估價

我們的關注重點

  • 滿足全球客戶的需求

    我們的一切努力，都是仰賴傾聽客戶反饋並採取行動。我們也因此累積了 2,000 多則 5 顆星評論。

  • 提供經濟實惠的價格

    我們提供一流的解決方案，以及具有競爭力的價格。我們的訂閱價格清楚、一致、穩定，沒有任何隱藏條件，也不會有意外收費。

  • 專注安全與合規

    我們遵守並支援最新的安全標準和法規，包括 ISO/IEC 27001、GDPR、HIPAA、SOC 2 和 PCI。另有安全顧問委員會，將引導我們朝著日益嚴格的安全與合規目標邁進。

  • 提供可靠、高效能的使用者體驗

    我們的產品憑著可靠性與效能屢獲殊榮，可直接協助客戶實現工作、學習或娛樂方面的目標。

Founders of Splashtop

創始團隊的相遇

現名為 Splashtop 的公司成立於 2006 年，但 Splashtop 的故事起源於更早的 15 年前。當時公司的四位創始人 Mark Lee、Robert Ha、Thomas Deng 和 Philip Sheu 都在麻省理工學院 (MIT) 主修電機工程與電腦科學。

四位創始人皆出生於台灣，並在加州的台灣移民家庭中長大。他們關係緊密，體現了 MIT「努力工作，盡情玩樂」的精神。

MIT's iconic Great Dome illuminated at dusk

創業動力的開始

尤其是 Mark，他的創業構想特別豐富，再加上麻省理工學院也提倡創業，Mark 便說服其他人和他一起編寫商業計畫案，參加當時獎金達 1 萬美元的創業競賽 (現在這項競賽的獎金是 10 萬美元)。他們的商業計畫案後來甚至一舉入圍決選。

四人自麻省理工學院畢業後，各自走上了不同的職涯道路。Mark 先後在亞利桑那州和加州的 Intel 任職；Thomas 曾就職於佛羅里達州的 Motorola 和加州的 Intel；Phil 待過加州和俄勒岡州的 HP；Robert 則投身紐約華爾街金融圈。但他們始終保持聯繫，還經常談論到想共同創辦一間公司。

Mark Lee, Splashtop founder, with laptops running Splashtop software

創始團隊的第一家公司：OSA Technologies

2000 年，幾位共同創辦人成立了 OSA Technologies，製造嵌入式智慧平台管理介面 (IPMI) 軟體和韌體。

OSA 向 Intel、Dell、Quanta、Foxconn、UMC、Storm Ventures、Sycamore Ventures 等企業共籌得 2000 萬美元。OSA 在聖荷西、上海和台北均設有營業據點，負責將產品銷售給 Microsoft、Intel、Dell、HP 和 IBM 等伺服器製造商。2004 年，Avocent 以 1 億美元的價格收購了 OSA。

Splashtop's founders Mark Lee, Robert Ha, Thomas Deng, and Philip Sheu standing together

Splashtop 的開端

這四位創始人在 Avocent 任職數年後，於 2006 年決定共同創辦另一家公司。這家公司最初名為 DeviceVM，後來改以旗下首款產品 Splashtop 當作公司名稱。

為了提供更快速簡便的網際網路使用者體驗，DeviceVM 推出了第一個隨開即用的瀏覽器作業系統 (OS)，為 Asus、Acer、HP、Dell、Lenovo、LG、Sony 等企業採用。這款瀏覽器作業系統隨附於 3 億多台出廠 PC，涵蓋所有主流 PC 和小筆電平台，是 Google Chromebook 的前身。DeviceVM 的隨開即用瀏覽器作業系統於 2009 年榮獲最佳 CES 大獎。

Splashtop team recognized at PCWorld event for innovation

研擬新方針

到了 2010 年，公司體認到 PC 正逐漸失去其主要運算平台的優勢，換言之，企業的市場方針將無法維繫或擴展。於是，公司開闢了一套全新方針，善用其核心專業知識，推出能提升大眾運算體驗的高效能軟體產品。

Splashtop team presenting #1 iPad app at tech expo

Splashtop 轉而保障遠端存取和支援的安全

我們當時的新目標是優先發展遠端行動遊戲，然後擴及更廣泛的遠端電腦和遠端支援。至今，我們發展成為領先全球的遠端技術公司，人人都可以藉由 Splashtop 隨時隨地透過任何裝置，以出色的效能輕鬆安全地存取工作、學習、娛樂和 IT 支援所需的運算資源。

Splashtop employees gathered together at a holiday party

家人般的情誼和承諾

Splashtop 目前的管理團隊與 2006 年創始團隊相同，他們之間的友誼不變。一位長期投資者指出，該團隊的勇氣和韌性是讓 Splashtop 邁向成功的「超能力」之一。創始人共同的經歷和價值觀創造出 Splashtop 鮮明的企業文化，包括如家人般融洽相處的團隊、透明化管理以及滿足客戶的熱情承諾。

Splashtop's hardworking team in Hangzhou, China.

Splashtop 晉升獨角獸之林

Splashtop 在 2006 年至 2010 年之間的四輪募資中，共募集了 4,900 萬美元的資金，資方來源包括 Storm Ventures、DFJ DragonFund、New Enterprise Associates (NEA) 以及 Sapphire Ventures。2021 年1月，公司宣布由 Sapphire Ventures 領頭與其他三位長期投資者挹注新一輪 5,000 萬美元資金，使其成為市值估計超過 10 億美元的「獨角獸」企業。

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