關於 Splashtop

認識我們
我們是安全遠端訪問和支援領域的領導者。 我們提供使用者所需的親身體驗，並具有IT可以信賴的安全性。
什麼是親身體驗？ 與笨重的遠端訪問解決方案不同，我們的產品就像在現場工作電腦前一樣快速、簡單和安全，但您可以在任何地方、任何設備上使用。 我們的解決方案以 60fps 的速度提供 4K 品質的高性能;先進的安全功能和合規性;一個用於跨作業系統（包括 Windows 和 Mac）訪問和支援的應用程式;以及直接聯繫專家的全球支援。
超過 3 千萬用戶數
8 億個連線
2,000+ 5星評價
$1+ 十億估價
我們重視什麼
滿足全球客戶的需求
傾聽客戶反饋並採取行動推動著我們所做的一切。 這反映在我們的2，000 + 5星評論中。
提供經濟實惠的價格
我們以具有競爭力的價格提供一流的解決方案。 我們清晰、一致和穩定的訂閱定價意味著沒有隱藏條件，也沒有意外。
專注於安全性和合規性
我們遵守並支援最新的安全標準和法規，包括 GDPR、HIPAA、SOC 2 和 PCI。 我們的安全諮詢委員會將指導我們實現更加嚴格的安全性和合規性目標。
提供可靠、高性能的用戶體驗
我們產品屢 獲殊榮的 可靠性和性能直接轉化為客戶在工作、學校或娛樂方面實現目標的能力。
創始人是如何相遇的
現在被稱為Splashtop的公司成立於2006年。 然而，Splashtop 的故事始於 15 年前。 就在那時，該公司的四位創始人——Mark Lee、Robert Ha、Thomas Deng 和 Philip Sheu——在麻省理工學院 （MIT） 作為電氣工程和計算機科學本科生相遇。
這四人出生在臺灣，在加州的臺灣移民家庭長大。 他們組成了一個緊密團結的小組，信奉麻省理工學院的信條“努力工作，努力玩耍”。
創業動力的開始
尤其是 Mark，他的創業構想特別豐富。麻省理工學院提倡創業，Mark 說服其他人和他一起編寫商業企劃，並參加當時獎金達 1 萬美元的創業競賽 (現在這項競賽的獎金是 10 萬美元)。他們的商業企劃一舉入圍決選。
這四人離開麻省理工學院後，各自走上了不同的職涯道路。Mark 先後在亞利桑那州和加州的 Intel 任職；Thomas 曾就職於佛羅里達州的 Motorola 和加州的 Intel；Phil 在加州和俄勒岡州的 HP 工作過；Robert 則是前往紐約華爾街求職。但他們始終保持聯繫，還經常談論到想共同創辦一間公司。
創始人的第一家公司：OSA Technologies
2000年，聯合創始人成立了OSA Technologies。 該組織製作了嵌入式智慧平臺管理介面（IPMI）軟體和固件。
OSA從英特爾，戴爾，廣達，富士康，UMC，Storm Ventures，Sycamore Ventures等籌集了總計2000萬美元。 OSA在聖約瑟，上海和臺北開展業務，將其產品運送給包括 Microsoft，英特爾，戴爾，惠普和 IBM在內的伺服器供應商。 2004年，Avocent以1億美元的價格收購了OSA。
Splashtop 的開端
這四位創始人在Avocent工作了幾年。 2006年，他們決定一起創辦另一家公司。 該公司最初名為DeviceVM，後來以其第一個產品名稱更名為Splashtop。
為了提供更快，更簡單的互聯網用戶體驗，DeviceVM推出了第一個即時啟動瀏覽器操作系統（OS），被華碩，宏碁，惠普，戴爾，聯想，LG，索尼等採用。 瀏覽器操作系統在所有主要PC和上網本平臺上的3億多台PC上發貨。 它是Google Chromebook的前身。 DeviceVM即時啟動瀏覽器操作系統在2009年獲得了「最佳CES」獎。
開拓新方向
到2010年，該公司認識到PC作為主要計算平臺正在失去優勢，這意味著它們的市場方向在未來將不可持續或可擴展。 相反，他們開闢了一個新的方向，利用他們的核心專業知識來提供高性能的軟體產品，從而改善人們的計算體驗。
Splashtop 樞軸以確保遠端訪問和支援的安全
我們首先將新方向的工作重點放在遠端移動遊戲上，然後是更通用的遠端計算機和遠端支援。 從那時起，我們已經成長為全球領導者，能夠隨時隨地從任何設備輕鬆、安全和高性能地訪問工作、學習、娛樂和IT支援所需的計算資源。
家庭般的友情和承諾
今天管理Splashtop的團隊與2006年成立該公司的團隊相同。 他們仍然是朋友。 他們的一位長期投資者指出，該集團的勇氣和韌性是Splashtop成功背後的「超級大國」之一。 創始人的共同歷史和價值觀在很大程度上導致了 Splashtop 的家庭式友情、透明度和對取悅客戶的熱情承諾的文化。
Splashtop 晉升獨角獸之林
在2006年至2010年期間，Splashtop在四輪融資中籌集了總計4900萬美元的風險投資資金，投資者包括Storm Ventures，DFJ DragonFund，New Enterprise Associates（NEA）和Sapphire Ventures。 2021年1月，該公司宣佈了一項新的 $50+ 百萬投資——由Sapphire Ventures 領投，包括其他三位長期投資者——將其估值推高至10億美元的“獨角獸”大關。