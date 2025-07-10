關於 Splashtop

認識我們
我們是安全遠端存取和支援領域的領導品牌，並配合使用者需求，讓他們親身體驗深受 IT 信賴的安全性。
現場體驗是什麼？有別於佔用大量資源的老式遠端存取解決方案，我們的產品使用起來，就像親自操作工作電腦一樣快速、簡單又安全，無論您身處何地、使用什麼裝置都沒有問題。我們的解決方案提供 4K 60fps 品質的優異效能、先進的安全功能和合規標準、可存取並支援所有作業系統 (包括 Windows 和 Mac) 的單一應用程式，以及可直接接通專家服務的全球支援。
超過 3 千萬用戶數
8 億個連線
2,000+ 5 顆星評價
10+ 億美元估價
我們的關注重點
滿足全球客戶的需求
我們的一切努力，都是仰賴傾聽客戶反饋並採取行動。我們也因此累積了 2,000 多則 5 顆星評論。
提供經濟實惠的價格
我們提供一流的解決方案，以及具有競爭力的價格。我們的訂閱價格清楚、一致、穩定，沒有任何隱藏條件，也不會有意外收費。
專注安全與合規
我們遵守並支援最新的安全標準和法規，包括 ISO/IEC 27001、GDPR、HIPAA、SOC 2 和 PCI。另有安全顧問委員會，將引導我們朝著日益嚴格的安全與合規目標邁進。
提供可靠、高效能的使用者體驗
我們的產品憑著可靠性與效能屢獲殊榮，可直接協助客戶實現工作、學習或娛樂方面的目標。
創始團隊的相遇
現名為 Splashtop 的公司成立於 2006 年，但 Splashtop 的故事起源於更早的 15 年前。當時公司的四位創始人 Mark Lee、Robert Ha、Thomas Deng 和 Philip Sheu 都在麻省理工學院 (MIT) 主修電機工程與電腦科學。
四位創始人皆出生於台灣，並在加州的台灣移民家庭中長大。他們關係緊密，體現了 MIT「努力工作，盡情玩樂」的精神。
創業動力的開始
尤其是 Mark，他的創業構想特別豐富，再加上麻省理工學院也提倡創業，Mark 便說服其他人和他一起編寫商業計畫案，參加當時獎金達 1 萬美元的創業競賽 (現在這項競賽的獎金是 10 萬美元)。他們的商業計畫案後來甚至一舉入圍決選。
四人自麻省理工學院畢業後，各自走上了不同的職涯道路。Mark 先後在亞利桑那州和加州的 Intel 任職；Thomas 曾就職於佛羅里達州的 Motorola 和加州的 Intel；Phil 待過加州和俄勒岡州的 HP；Robert 則投身紐約華爾街金融圈。但他們始終保持聯繫，還經常談論到想共同創辦一間公司。
創始團隊的第一家公司：OSA Technologies
2000 年，幾位共同創辦人成立了 OSA Technologies，製造嵌入式智慧平台管理介面 (IPMI) 軟體和韌體。
OSA 向 Intel、Dell、Quanta、Foxconn、UMC、Storm Ventures、Sycamore Ventures 等企業共籌得 2000 萬美元。OSA 在聖荷西、上海和台北均設有營業據點，負責將產品銷售給 Microsoft、Intel、Dell、HP 和 IBM 等伺服器製造商。2004 年，Avocent 以 1 億美元的價格收購了 OSA。
Splashtop 的開端
這四位創始人在 Avocent 任職數年後，於 2006 年決定共同創辦另一家公司。這家公司最初名為 DeviceVM，後來改以旗下首款產品 Splashtop 當作公司名稱。
為了提供更快速簡便的網際網路使用者體驗，DeviceVM 推出了第一個隨開即用的瀏覽器作業系統 (OS)，為 Asus、Acer、HP、Dell、Lenovo、LG、Sony 等企業採用。這款瀏覽器作業系統隨附於 3 億多台出廠 PC，涵蓋所有主流 PC 和小筆電平台，是 Google Chromebook 的前身。DeviceVM 的隨開即用瀏覽器作業系統於 2009 年榮獲最佳 CES 大獎。
研擬新方針
到了 2010 年，公司體認到 PC 正逐漸失去其主要運算平台的優勢，換言之，企業的市場方針將無法維繫或擴展。於是，公司開闢了一套全新方針，善用其核心專業知識，推出能提升大眾運算體驗的高效能軟體產品。
Splashtop 轉而保障遠端存取和支援的安全
我們當時的新目標是優先發展遠端行動遊戲，然後擴及更廣泛的遠端電腦和遠端支援。至今，我們發展成為領先全球的遠端技術公司，人人都可以藉由 Splashtop 隨時隨地透過任何裝置，以出色的效能輕鬆安全地存取工作、學習、娛樂和 IT 支援所需的運算資源。
家人般的情誼和承諾
Splashtop 目前的管理團隊與 2006 年創始團隊相同，他們之間的友誼不變。一位長期投資者指出，該團隊的勇氣和韌性是讓 Splashtop 邁向成功的「超能力」之一。創始人共同的經歷和價值觀創造出 Splashtop 鮮明的企業文化，包括如家人般融洽相處的團隊、透明化管理以及滿足客戶的熱情承諾。
Splashtop 晉升獨角獸之林
Splashtop 在 2006 年至 2010 年之間的四輪募資中，共募集了 4,900 萬美元的資金，資方來源包括 Storm Ventures、DFJ DragonFund、New Enterprise Associates (NEA) 以及 Sapphire Ventures。2021 年1月，公司宣布由 Sapphire Ventures 領頭與其他三位長期投資者挹注新一輪 5,000 萬美元資金，使其成為市值估計超過 10 億美元的「獨角獸」企業。