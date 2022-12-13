關於 Splashtop

我們是安全遠端訪問和支援領域的領導者。 我們提供使用者所需的親身體驗，並具有IT可以信賴的安全性。

什麼是親身體驗？ 與笨重的遠端訪問解決方案不同，我們的產品就像在現場工作電腦前一樣快速、簡單和安全，但您可以在任何地方、任何設備上使用。 我們的解決方案以 60fps 的速度提供 4K 品質的高性能;先進的安全功能和合規性;一個用於跨作業系統（包括 Windows 和 Mac）訪問和支援的應用程式;以及直接聯繫專家的全球支援。