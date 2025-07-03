Splashtop 工作機會

我們的企業使命
我們每天都在創造、精進和尋找各種方法，希望使彈性工作和學習變得更加簡單、快速又安全。IT 部門也在我們的協助下，得以遠端排除故障並解決問題。身為安全遠端存取和支援軟體公司，我們的使命是提供使用者所需的真實體驗，以及連 IT 都能安心信賴的安全機制。
我們的業務規模不斷擴大，亟需聰穎機靈的熱血人才加入。如果您勇於接受挑戰，也期盼與業界菁英共事，那就別再猶豫了！
Splashtop 的 DNA
矽谷的每家公司都堅稱自己不是「典型的矽谷公司」，但 Splashtop 的不同之處在於，我們相當珍視這項事實；我們具備新創公司的種種特質 (心態開放、持續茁壯)，但儼然已經發展成熟 (業務穩健、程序俱備)。
我們獨一無二的文化是關鍵的橋梁，串連起了遍布全球各地的我們。四位共同創辦人為公司注入的真摯友誼、資訊透明和協作精神，已然成為企業核心理念的一部分。
在 Splashtop，每個聲音都珍貴無比，人人都可以創造出立竿見影的重要改變。只要我們共同努力，就能造就偉大成果。我們將決定未來人們如何隨時隨地透過任何裝置辦公、學習和娛樂。
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員工心得分享
我喜歡在 Splashtop 工作的許多事情。我將提出三個事情：從領導層流出來的鼓勵、賦權和友誼文化；展現前瞻性和才華的同事的招聘流程；以及實施新想法的自由和支持。
Nityasha Wadalkar，產品行銷總監
員工心得分享
自從加入 Splashtop 以來，我有機會進一步擴展我對端到端銷售週期的知識，繼續提高我的溝通能力並了解新創公司從頭開始的運作方式。
Aaron Changeur，客戶經理
員工心得分享
我喜歡每一天都是不同的。我總是必須日常適應，學習和克服不同的挑戰。另外，我的同事非常好。
Christian Rokov，採購行銷經理