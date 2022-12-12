Splashtop 工作機會

我們的公司使命
我們每天都在創造、精進和尋找各種方法，希望使彈性工作和學習變得更加簡單、快速又安全。IT 部門也在我們的協助下，得以遠端排除故障並解決問題。身為安全遠端存取和支援軟體公司，我們的使命是提供使用者所需的真實體驗，以及連 IT 都能安心信賴的安全機制。
我們的業務規模不斷擴大，亟需聰穎機靈的熱血人才加入。如果您勇於接受挑戰，也期盼與業界菁英共事，那就別再猶豫了！
Splashtop 的 DNA
矽谷的每家公司都堅稱自己不是「典型的矽谷公司」，但 Splashtop 的不同之處在於，我們相當珍視這項事實；我們具備新創公司的種種特質 (心態開放、持續茁壯)，但儼然已經發展成熟 (業務穩健、程序俱備)。
我們獨一無二的文化是關鍵的橋梁，串連起了遍布全球各地的我們。四位共同創辦人為公司注入的真摯友誼、資訊透明和協作精神，已然成為企業核心理念的一部分。
在 Splashtop，每個聲音都珍貴無比，人人都可以創造出立竿見影的重要改變。只要我們共同努力，就能造就偉大成果。我們將決定未來人們如何隨時隨地透過任何裝置辦公、學習和娛樂。
Splashtop 辦公室位置
全球總部，矽谷
10050 North Wolfe Road Suite SW2-S260,
加州庫比蒂諾 95014
東京
千代田區丸之內信託塔20樓 – 主樓，丸之內1-8-3
日本東京 100-0005
臺北
松山區南京東路四段16號4樓A1室
台灣 (R.O.C.) 台北市 10550
歐洲總部，阿姆斯特丹
彼特·亨凱德 133-135， 1019 GM 阿姆斯特丹
荷蘭
新加坡
弗雷澤街3號，杜奧塔，08-21層
新加坡 189352
杭州
西湖區西鬥門路3號天堂軟體園A座10樓B/C單元
中國杭州 310012
員工在說什麼
“我喜歡每一天都是不同的。 我每天都要適應、學習和克服不同的挑戰。 而且，我的同事都很棒。
Christian Rokov, Acquisition Marketing Manager
員工在說什麼
“我喜歡在Splashtop 工作很多事情。 我要指出三件事：從領導層滲透下來的鼓勵、賦權和友情文化;具有遠見卓識併產生優秀、才華橫溢的同事的招聘流程;以及實施新想法的自由和支援。
Nityasha Wadalkar, Director of Product Marketing
員工在說什麼
“自從我加入 Splashtop 以來，我有機會進一步擴展我對端到端銷售週期的瞭解，繼續提高我的溝通能力和瞭解初創公司如何從頭開始運營。”
Aaron Changeur, Account Executive
員工在說什麼
“我喜歡每一天都是不同的。 我每天都要適應、學習和克服不同的挑戰。 而且，我的同事都很棒。
Christian Rokov, Acquisition Marketing Manager
員工在說什麼
“我喜歡在Splashtop 工作很多事情。 我要指出三件事：從領導層滲透下來的鼓勵、賦權和友情文化;具有遠見卓識併產生優秀、才華橫溢的同事的招聘流程;以及實施新想法的自由和支援。
Nityasha Wadalkar, Director of Product Marketing