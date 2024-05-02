使用 Splashtop 遠端存取解決方案優化零售運營

主要優點
獲得集中式跨平台裝置管理
利用主動存取、監控和管理工具，在非工作時間遠端支援和更新 POS 系統、數位看板、自助服務終端、平板電腦和其他設備，確保最短的停機時間和高峰狀態。
支援多個商店位置和分散式勞動力
利用Service Desk功能集中支援員工並解決多個商店地點的問題。 透過簡化的支援工作流程有效地路由和升級請求，確保更快的解決方案和更高的客戶滿意度。
透過擴增實境增強現場支持
透過攝影機共享和互動式 AR 註釋將遠端專家與本地團隊成員聯繫起來，更快地解決現場問題。
使用 Splashtop Connector 存取內部網絡
安全地連接到店內系統，即使是那些位於封閉網路或政策受限的系統。 無需使用 VPN，即可透過 RDP、VNC 和 SSH（即將推出）獲得安全、無代理的存取。
開始使用 Enterprise 版
全方位解決方案，不僅提供靈活、可擴充的授權，價格亦極具競爭力，量身打造，滿足您各方面的需求。
- 與辦公室裝置建立安全且加密的連接
- 高效能、業界領先的技術
- 價格經濟實惠且擴展彈性
案例分享
Peter Pane Restaurants
「借助 Splashtop AR，我可以虛擬地為員工提供支援並直接指向螢幕上的項目。這使我們的支持變得更加容易。 - Paniceus IT 主管 Björn Runge。
安全至上
安全基礎架構
Splashtop 不僅提供託管在 AWS 上的強大雲端基礎架構，實現安全網路和運算，亦提供喜歡或需要本機託管解決方案的人提供本地部署選項。我們承諾並致力於保護所有平台的安全性，在開發、部署和生產環境中採用業界最佳安全機制，並實施 24x7 持續運作的入侵檢測和防禦機制。深入了解您的電腦、使用者和資料保護機制。
進階安全功能
Splashtop 解決方案旨在讓 IT 完全控制分散式工作環境的遠端存取安全。安全功能包括雙重驗證、單一登入技術整合、端點 MFA、螢幕防窺、連線閒置逾時、遠端連接通知、完整連線審核記錄等。所有遠端連線都受到 TLS 和 256 位元 AES 加密技術保護。深入了解 Splashtop 安全功能的相關資訊。
標準與規範
Splashtop 符合 ISO/IEC 27001、SOC2、GDPR 和 CCPA 標準。Splashtop 解決方案旨在支援組織滿足 HIPAA、FERPA、PCI 和其他行業合規性要求。
資料和連線隱私：Splashtop 不會處理、儲存或存取使用者在遠端連線期間的任何電腦或應用程式以及存取的資料。
深入了解 Splashtop 安全性和合規性的相關資訊。