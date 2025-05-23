LogMeIn 是什麼？功能、安全性、風險與替代方案

選擇合適的遠端存取解決方案對於 IT 團隊、遠端工作者和支持混合及遠端環境的企業至關重要。雖然 LogMeIn 長期以來在這個領域中是一個知名的名字，但由於成本上升和持續的安全問題，許多用戶現在正在重新考慮其價值。
在本文中，我們將分解 LogMeIn 是什麼，探索其關鍵功能、定價和風險，並解釋為什麼越來越多的組織正在轉向像 Splashtop 這樣安全且具成本效益的替代方案。
什麼是 LogMeIn？
LogMeIn 是一款 遠端存取 和 遠端支援 軟體，允許用戶通過互聯網連接和控制電腦。IT 團隊、商業專業人士和遠端工作者通常使用它來存取系統、傳輸檔案或提供技術支援，而無需親自到場。
LogMeIn 實際上是用來做什麼的？它通常用於遠端存取電腦、提供 IT 支援、傳輸檔案，以及協助用戶進行故障排除。IT 專業人員經常依賴它來維護系統或幫助使用者，而不需要親自到場。雖然它在遠端存取領域已經是一個長期的玩家，但其不斷上漲的成本、介面複雜性和最近的安全問題，促使許多企業尋求更簡單、更實惠的替代方案。
LogMeIn 的關鍵功能
LogMeIn 提供了幾個核心功能，旨在支持遠端工作和 IT 管理。這些包括：
檔案傳輸：用戶可以在本地和遠端機器之間傳輸檔案，而不需要第三方服務。
多螢幕支援：如果遠端��電腦使用多個螢幕，LogMeIn 允許用戶在連線期間查看和切換它們。
遠端列印：此功能讓使用者可以從遠端電腦列印文件到本地列表機，方便隨時存取檔案。
連線錄製：連線可以錄製以供文件記錄、培訓或審計之用。
用戶管理：管理員可以管理存取權限並將用戶組織成群組，以便更好地控制和可見性。
Wake-on-LAN 和重啟選項：LogMeIn 支持喚醒休眠裝置和執行遠端重啟，這對於系統維護很有用。
雖然這些功能是有效的，但在遠端存取領域中相當標準。在接下來的部分中，我們將探討 LogMeIn 的安全性如何比較，以及為什麼許多用戶正在轉向像 Splashtop 這樣的替代方案。
LogMeIn 安全性問題：識別潛在風險
在選擇遠端存取解決方案時，安全性至關重要。LogMeIn 現在以 GoTo 品牌運營，曾遇到一些需要注意的安全挑戰。
2022 年資料洩露及其影響
在 2022 年底，LogMeIn 的母公司 GoTo 經歷了一次重大安全洩露。攻擊者訪問了一個第三方雲端儲存服務，竊取了加密備份，有些情況下還包括保護它們的加密金鑰。被洩露的數據因產品而異，但包括帳戶用戶名、加鹽和雜湊密碼、部分多因素驗證 (MFA) 設定和產品授權資訊。
雖然 GoTo 表示數據的加密性質提供了一層保護，但某些備份的加密金鑰暴露引發了對潛在未授權存取的擔憂。
先前的漏洞
除了 2022 年的事件外，LogMeIn 的 LastPass 密碼管理器在其 iOS 應用程式中面臨安全漏洞。具體來說，CVE-2020-35207 和 CVE-2020-35208 突顯了可以透過運行時操作繞過 PIN 和密碼驗證機制的問題。儘管這些漏洞被製造商爭議，指出它們需要越獄裝置並不在其威脅模型範圍內，但它們強調了嚴格安全實踐的重要性。
這些事件強調了組織必須批判性地評估其遠端存取解決方案的安全框架的必要性。
LogMeIn 的定價如何影響用戶和企業
多年來，LogMeIn 在其產品線上實施了顯著的價格上漲，影響了個人和企業。
LogMeIn Pro：個人計劃每年價格為 $349.99，允許存取最多兩台電腦。這比前幾年有顯著增加；例如，在 2017 年，同一計劃的價格為每年 $249.99，顯示出 40% 的上漲。
LogMeIn Central：專為管理多個端點的 IT 專業人士設計，起價為每年 $954.99，適用於 25 台電腦。額外功能，如防毒管理和自動化工具，可通過附加元件獲得，這些是額外的費用。
LogMeIn Rescue：針對 IT 支援團隊，此解決方案起價為每年 $1,299。支持移動裝置需要額外的移動支援升級，每年費用為 $450。
這些 定價結構 使許多用戶重新評估 LogMeIn 服務所提供的價值，特別是當與提供類似功能且價格更具競爭力的替代方案相比時。
為什麼 Splashtop 是 LogMeIn 最安全和實惠的替代方案
對於比較遠端存取解決方案的組織來說，Splashtop 脫穎而出，成為 LogMeIn 的一個高度安全、可靠且預算友好的替代方案。它提供企業級的安全功能、強大的效能和靈活的定價——沒有隱藏成本或不必要的複雜性。
保護您的數據安全的安全功能
Splashtop 的建立以 安全為核心優先事項。關心數據隱私、未經授權存取和合規性的企業將會欣賞該平台的多層次安全方法：
256 位元 AES 加密 – 確保所有遠端連線和數據傳輸免受未經授權的攔截。
TLS 協議 – 提供互聯網上的安全通信，減少受到攻擊的脆弱性。
雙重驗證 (2FA) – 在登入時增加一個額外的驗證步驟，降低憑證攻擊的風險。
裝置驗證 – 只有預先批准的裝置可以存取系統，進一步保護企業網路。
自動連線逾時與記錄 – 增強對遠端連線期間用戶活動的控制和可見性。
這些功能有助於確保 Splashtop 滿足像醫療保健、教育和金融等行業的安全需求——在這些行業中，數據保護是不可妥協的。
透明、實惠的定價
與 LogMeIn 不同，後者因價格急劇和不可預測的上漲而受到批評，Splashtop 提供 簡單明瞭且具競爭力的定價。
切換到 Splashtop 每年可節省超過 70% 的費用，且不犧牲質量或功能。而 LogMeIn 經常對移動支援或遠端列印等附加功能收取額外費用，Splashtop 則在其基本計劃中包含這些功能。
全功能遠端存取，無需額外費用
Splashtop 提供遠端工作者和 IT 團隊所需的所有基本功能，包括：
高效能遠端存取 – 即使在低頻寬連接上，也能提供快速且響應迅速的連線。
跨平台支持 – 支持 Windows、Mac、Linux、iOS、Android 和 Chromebooks。
– 從遠端電腦列印文件到本地列表機。
檔案傳輸 – 安全地在裝置間傳輸檔案，無需第三方工具。
多螢幕支持 – 輕鬆在遠端機器上的多個螢幕之間切換。
連線錄製 – 錄製遠端連線以供合規、審計或培訓用途。
這些工具是 Splashtop 的標準配置，與競爭對手將其捆綁在昂貴的“高級”計劃中不同。
獲得全球用戶的信任 — 並有評論證明
Splashtop 在各行各業的 IT 專業人員和商業用戶中獲得了出色的評價。在像Capterra、Trustpilot和Gartner Peer Insights等平台上持續獲得高評分，顯示用戶重視 Splashtop 的易用性、可靠性和經濟性。
這是某位客戶在從 LogMeIn 切換後的評價：
「我之前用過 LogMeIn。Splashtop 更便宜，而且更容易設置使用者對機器的控制存取。我喜歡有連線和歷程記錄檔。這些非常有幫助。」— David Bakker, Hendrik's Greenhouses
Splashtop 也因其效能、安全性和客戶滿意度獲得了眾多行業獎項。您可以在這裡查看完整的獎項和認可清單。
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尋找更安全、實惠且易於使用的 遠端存取 或 遠端支援 解決方案？Splashtop 提供 LogMeIn 的所有功能，甚至更多，且成本僅為其一小部分。憑藉強大的功能、強大的安全性和頂級的客戶滿意度，它是各種規模企業的更明智選擇。
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