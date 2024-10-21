端點管理插件
提升您的 IT 影響力，而不是您的 IT 工作
自動化端點管理和安全性，讓您的業務在發展過程中保持敏捷並受到保護
即時修補程式管理以補充 Intune 和其他 MDM
不再等待- 零日漏洞和其他關鍵問題一出現就立即解決，節省寶貴的時間，同時確保系統安全。 真正的問題需要即時解決方案——不要讓您的系統暴露在外。
改善可見度和控制
透過單面板儀表板對所有端點進行監督，從而輕鬆追蹤資產、監控安全運行狀況並保持對 SOC 2、ISO/IEC 27001 和其他法規的合規性。
整合遠端存取、支援和管理
自動化 IT 任務讓您可以透過端點策略、主動警報、即時修補和修復工具快速、輕鬆地管理分散式環境。
Splashtop 端點管理功能
作業系統和第三方補丁
透過自動更新作業系統和第三方軟體以及更好地控制已部署的版本來防範漏洞。
原則框架
跨端點自訂和實施策略以保持合規性並保護網路。
主動警報和補救措施
透過智慧操作，透過即時警報和自動修復來快速識別和解決問題。
可自訂儀表板
獲得整個環境的全面可見性和即時修復。
一對多動作
同時跨多個端點執行或安排任務，包括大規模部署、遠端命令等。
背景動作
存取任務管理器、登錄編輯器、裝置管理員、服務管理員和遠端命令等系統工具，而無需中斷最終使用者。