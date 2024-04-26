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Splashtop Connector

透過 Splashtop 遠端存取電腦、伺服器和網路設備，無需使用 VPN 或安裝遠端存取代理程式。

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Splashtop Connector 的優點

安全與合規性

當您使用 Splashtop 的端對端加密路由連線時，遠端連線會更加安全，無需 VPN 隧道或 RD 閘道。 只有具有適當存取權限的使用者才能連線到資源。 所有連線都會被記錄，並提供IP白名單/黑名單和連線記錄。

易於部署

在網路中的單一電腦上安裝 Splashtop 連接器，充當橋接點或跳轉點，從而能夠透過 RDP、VNC 或 SSH 存取所有其他電腦、交換器、路由器和網路設備。

簡化的工作流程

IT 管理員可以為可透過連接器存取的電腦和裝置預先設定設定檔。 使用者可以從任何電腦上的 Splashtop Business 應用程式直接存取這些系統，而無需使用 VPN 或其他第 3 方用戶端。

效率

快速可靠的連接，讓您感覺好像坐在遠端電腦前，使用提高生產力的功能，包括多螢幕支援、檔案傳輸、遠端列印等。

開始使用 Enterprise 版

透過我們的一體化解決方案，以無代理的方式存取系統，並以具有競爭力的價格提供靈活、可擴展的許可，專為滿足您的業務需求而量身定制。

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附 Splashtop 連接器...

  • 存取封閉網路上可能無法存取網際網路或不允許安裝第 3 方應用程式的電腦、伺服器和裝置。
  • 透過在每個位置部署連接器，遠端支援不同辦公室和商店中的電腦、POS 系統、資訊亭和其他IoT設備。
  • 僅遠端存取特定程序，而不是連接到完整的遠端桌面，並啟用與 RDS/終端伺服器的多個單獨的遠端桌面會話。

資源

使用 Splashtop 連接器做更多事情
支援文章
示範影片

Splashtop 連接器入門

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