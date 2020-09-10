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Splashtop 遠端存取

隨時隨地透過任何裝置存取您的電腦。 體驗快速、安全的連接和高效能功能，讓您保持高效，就像坐在電腦前一樣。

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選擇滿足您需求的遠端存取計劃

Solo

NT$95/ 月

按年收費 NT$1,140

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對於個人用戶

  • 主動存取來自 Any 裝置
  • 簡易設定
  • 檔案傳輸 (包括拖放)
  • 遠端列印及其他

對於個人用戶

  • 主動存取來自 Any 裝置
  • 簡易設定
  • 檔案傳輸 (包括拖放)
  • 遠端列印及其他

Pro

NT$258/ 月/使用者

按每位使用者 NT$3,090 每年收費

立即購買免費試用

對於需要遠距工作效率的個人和小團隊

Solo 的全部功能以及

  • 多螢幕支援
  • 使用者角色和存取管理
  • 聊天與連線錄製
  • 兩個使用者進入一台電腦

對於需要遠距工作效率的個人和小團隊

Solo 的全部功能以及

  • 多螢幕支援
  • 使用者角色和存取管理
  • 聊天與連線錄製
  • 兩個使用者進入一台電腦
  • 大量採購折扣

效能

NT$375/ 月/使用者

按每位使用者 NT$4,500 每年收費

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極致的遠距工作體驗

Pro plus 中包含的一切

  • 4:4:4 色彩準確度
  • 240 FPS 能力
  • 高逼真度音訊
  • 遠端觸控筆與 Wacom Bridge
  • USB 直通及更多

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  • 4:4:4 色彩準確度
  • 240 FPS 能力
  • 高逼真度音訊
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Enterprise

如需客製化授權和價格資訊，歡迎與我們聯繫

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適用於進階安全性、可管理性及存取控制

Everything in 效能 plus

  • SSO 整合
  • 粒階存取控制, 連線排程, SIEM 日誌
  • Android/IoT 主動存取
  • API、IP 白名單、cloud 錄影、連接器等功能

適用於進階安全性、可管理性及存取控制

Everything in 效能 plus

  • SSO 整合
  • 粒階存取控制, 連線排程, SIEM 日誌
  • Android/IoT 主動存取
  • API、IP 白名單、cloud 錄影、連接器等功能

靈活且可擴展的許可

利用靈活的授權選項來適應您組織的需求。 選擇 Remote Access 授權，讓 遠端員工 可以存取自己的工作電腦，並選擇 遠端支援 授權，讓 IT 支援和管理裝置。

產品特色
SoloPro效能Enterprise
每份授權可存取的電腦數量
2
10
10
10
出色效能
強大的安全性
主動存取來自任何 裝置
容易部署
檔案傳輸
遠端列印
多對多螢幕
使用者角色和存取管理
聊天 (連線及離線狀態)
產品
  • 每份授權可存取的電腦數量: 2
  • 出色效能
  • 強大的安全性
  • 主動存取來自任何 裝置
  • 容易部署
  • 檔案傳輸
  • 遠端列印
  • 多對多螢幕
  • 使用者角色和存取管理
  • 聊天 (連線及離線狀態)
  • 透過網頁連結分享畫面
  • 遠端重啟和區域網路喚醒
  • 連線記錄
  • 兩個使用者進入一台電腦
  • 遠端觸控筆
  • USB 裝置重新導向功能
  • 麥克風直入
  • 超高品質音訊 (256k 或 384k)
  • YUV 4:4:4 (更好的色彩準確度)
  • Wacom Bridge
  • 遠端存取排程
  • 先進的安全功能，例如 SSO、SIEM 記錄、IP 白名單、cloud 連線錄製等。
  • Splashtop Antivirus powered by Bitdefender 附加元件
  • 新增 IT 遠端支援授權

遠端存取功能亮點

Performance icon

出色效能

畫面更新率高達 60fps 的 4K 串流和低延遲的iMac Pro Retina 5K 串流，並可微調設定。

Devices icon

支援各式各樣裝置

可在無人看管的情況下遠端存取 Windows、Mac 及 Linux 裝置。 可從任何 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 裝置存取。 存取 VMware、Citrix、Microsoft、Windows、AWS、Azure 及其他平台上的虛擬機器和虛擬桌面基礎架構 (VDI)。

Managed Access icon

安全受管理存取

透過網路控制台，以角色權限安全地管理和自訂使用者存取電腦的權限。

Multi to Multi icon

多螢幕支援

在所有顯示器上查看更多內容和工作，並選取要檢視的遠端螢幕，在一個視窗中檢視所有顯示器。 使用 multi-to-multi（Business Access Pro），可將每個遠端監視器分散到單獨的視窗中。

File Transfer icon

檔案傳輸

無需啟動遠端連線，即可輕鬆在電腦間傳輸檔案。 在本機和遠端電腦之間移動檔案，拖放或在檔案傳輸視窗中工作。

Print Text icon

遠端列印

在遠端電腦上工作，並從您的遠端連線列印至本機的 列表機。 無需傳輸檔案或將文件以電子郵件寄給自己。

Power Button icon

Pro 功能

遠端重啟和區域網路喚醒

從Splashtop 應用程式或網路控制台遠端重新開機或喚醒電腦。

4:4:4 color mode icon

Performance 功能

4:4:4 色彩模式

使用 4:4:4 色彩模式體驗最高的色彩和影像品質 - 提供最精確的色彩、對比和影像 詳細資料。

Audio icon

Performance 功能

高逼真度音訊

可調校至超高音訊位元率，以進行細緻的聲音編輯、AV 同步及後期製作。

Stylus icon

Performance 功能

遠端觸控筆

在遠端連線時，享受觸控筆裝置和筆的壓力、方向、傾斜度和大小。

USB Pass Thru icon

Performance 功能

USB 裝置重新導向功能

使用本機電腦中的 USB 裝置進行遠端工作，就像將 USB 裝置插入遠端電腦一樣精確。

Mic Pass Thru icon

Performance 功能

麥克風直入

以虛擬方式將您的本機麥克風輸入與遠端電腦連接，並即時存取所需的應用程式。 無縫使用錄音軟體、會議軟體、聽寫軟體，就像使用遠端電腦的麥克風一樣。

Performance Feature

Wacom Bridge

Seamlessly use Wacom's pen technology on local and remote computers, reducing latency and enhancing your digital workflow.

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瞭解為何全球有超過 3,000 萬名客戶選擇 Splashtop 來提供世界級的效能、安全性和服務。

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Splashtop 獨到之處

  • 高性能、高保真
  • 一流的客戶支援
  • 值得信賴的安全性

進階資料保護和安全

下一級安全性。 全新層次的安心。

  • 安全基礎架構

    安全的cloud 和內部託管服務，配備 24/7 入侵偵測和 SOC 2 & 3 認證，可確保您的電腦、使用者和資料受到保護。

    深入了解

  • 進階安全功能

    透過 2FA、端點 MFA、連線稽核記錄和 E2E 加密等功能，您的 IT 團隊可以完全控制遠端存取的安全性。

    深入了解

  • 標準與規範

    持續專注於滿足最高的隱私和安全標準（例如 ISO/IEC 27001、SOC2 和 GDPR），讓您確信自己受到保護且合規。

    深入了解

來自我們滿意的客戶

對我們的使用者來說，GoToMyPC 很常連線中斷。Splashtop 沒有這個問題。使用者發現它操作起來很直覺，而且對遠端控制連線的速度十分讚賞。

Brent Cole - IT Manager, Altitude Health Services

Altitude Health Services LLC logo

來自我們滿意的客戶

我在使用 Teamviewer 的時候，經常莫名遭踢出，但 Splashtop 從未這麼做。而且價格也很實惠！

Heather Klassen - Owner, Grey Owl Bookkeeping

來自我們滿意的客戶

可靠又好用 (尤其是新推出的多螢幕功能)，而且價格很合理。我利用它來幫助朋友或家人解決他們電腦上的問題。對於像我這種輕量級使用者來說，LogMeIn 之類的產品費用太高昂了。

Dan House - Asentria Corporation

來自我們滿意的客戶

哇！Splashtop 是我做過最好的投資，而且它不斷增值。TeamViewer 好意思每年收費 $500 美金？你們真棒！

Frank Steesnaes - Peak Business Performance

來自我們滿意的客戶

非常易於使用，我之前用過 GoToMyPC 及 LogMeIn，對我而言 Splashtop 是最理想的產品，相較之下價格也十分合理，而且檔案傳輸功能更好用。

Octavio Abea - Compatek

常見問題

是否提供月繳的訂閱方案？
如果需要存取 10 台以上的電腦怎麼辦？
一次可以存取多少台電腦？
可以多個使用者存取同一台電腦嗎？
如何升級或加入現有的訂閱方案？
什麼是使用者？
哪裡可以下載 Splashtop？
如何開啟 Splashtop 遠端存取效能功能？

資源

入門指南輕鬆設定教學影片
詳細功能清單（PDF）資料表（PDF）
下載示範

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