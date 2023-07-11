Splashtop 獎項
遙控科技
2023 年最佳混合工作解決方案供應商
2023 年 RemoteTech 突破獎評選 Splashtop 為領先的軟件解決方案提供商，可實現高性能混合工作環境。
軟件建議
2023 年遠程工作軟件領跑者
Splashtop Business Access 被 Software Advice 在其最近的 Frontrunners 報告中評為頂級 遠程工作解決方案 。
教育科技
教育科技突破獎 2023
Splashtop 被評為 EdTech 突破獎年度遠程學習解決方案提供商，該獎項重點關注滿足真正需求、解決複雜或關鍵問題、或抓住機遇並創造或徹底改變新市場或行業的創新解決方案和公司。
IT 歐羅巴頻道
歐洲 IT 高度讚揚 — 2023 年度最佳垂直應用解決方案
Splashtop 在 2023 年 IT Europa Channel Awards 年度垂直應用解決方案類別中被評為高度讚揚的製造商。
NAB 表演
2023 年度 NAB 展示最佳產品
NAB Show 年度最佳產品獎表彰和慶祝媒體和廣播中最重要和最有前途的新產品和技術。
十字星
2023 年最佳 IT 管理解決方案
由 Crozscore 排名算法確定的 2023 年頂級 IT 管理軟件產品。產品已經過相關性的審查。 所有其他統計數據和排名均按照 Crozscore 排名方法進行算法確定。
特魯斯特拉狄烏斯
最高評價大獎
Splashtop 連續第二年因其卓越的用戶體驗和客戶支持在終端桌面和終端支持類別中獲得認可。
教育科技文摘
教育科技大獎 2023 入圍名單
教育科技文摘的「教育科技大獎」是全球最大的獎項計劃，致力於教育科技，旨在表揚在透過科技改造教育方面的傑出貢獻。
IABM
最佳企業管理獎
入圍 Splashtop 廣播和媒體高性能遠程製作解決方案的“製作”類別。
軟件建議領跑者
2023 年頂級 MSP 軟件
Splashtop 終端支持在 Software Advice 最新發布的 2023 年頂級 MSP 軟件 FrontRunners 報告中被評為頂級軟件解決方案。
特魯斯特拉狄烏斯
2022 年最佳軟件清單獎
Splashtop 榮獲全球頂級軟體評測平台之一 TrustRadius 頒發的 2022 年最佳軟體清單獎。Splashtop 終端訪問軟體被選為最適合所有細分市場：小型企業、中型企業和企業。Splashtop 還通過 TrustRadius 獲得了多項基於績效的獎項，包括最受好評、解決方案領導者、最佳價值和最佳功能集。這些獎項直接取決於 TrustraDius 使用者的意見回饋。
專業中小企業論壇
2022 年最佳軟件解決方案
Splashtop 在夏洛特舉行的 2022 年 ChannelPro 中小企業論壇上榮獲最佳軟體解決方案獎。
IT 歐洲頻道獎
2022 年最佳垂直應用解決方案
Splashtop 因其在軟件開發和歐洲渠道 IT 方面的卓越表現而獲得 IT Europa 的認可，憑藉涉及物聯網 (IoT) 終端支持和增強現實 (AR) 解決方案的創新客戶項目贏得了年度最佳垂直解決方案。
特魯斯特拉狄烏斯
最高評價大獎
Splashtop 獲得了備受推崇的 B2B 軟體評論平台 TrustRadius 頒發的終極桌面軟體和終端支持軟體類別兩項最高評級獎項。獎項完全基於客戶的反饋，他們強調屏幕共享、互聯網遠程會話、從移動設備發起終端控制的能力，以及高質量的客戶支持。Splashtop 獲得了極具競爭力的 trScore 評分（滿分 10 分 9.5 分），並擁有超過 475 條經過驗證的評論。
卡普特拉入圍名單
終端支持軟件 2022 年第一季度表現最佳
Splashtop 終端支持和 SOS 被 Capterra 從 161 個產品中選為兩個頂級終端支持工具。2022 Capterra 入圍名單使用獨家數據和評論來確定每個入圍類別中評分最高和最受歡迎的產品。
卡普特拉入圍名單
IT 管理軟件 2022 年第一季度表現最佳
Splashtop 終端支持被 Capterra 從 367 個產品中選為頂級 IT 管理工具之一。2022 Capterra 入圍名單使用獨家數據和評論來確定每個入圍類別中評分最高和最受歡迎的產品。
獲取應用
遠程工作類別領導者 2022 年第一季度
Splashtop Business Access 在 GetApp 的 407 種產品中被評為遠程工作類別的頂級領導者。在 100 中獲得 98 分的整體得分。 分數是根據終端使用者在五個關鍵領域的評分：易用性、功能性、物有所值、推薦可能性和客戶支援。
獲取應用
終端支持 2022 年第一季度類別領導者
Splashtop SOS 和終端支持在 113 種產品中被評為 GetApp 終端支持類別領導者。總得分為 85 分和 80 分，分別在 100 分之內獲勝。 分數是根據終端使用者在五個關鍵領域的評分：易用性、物有所值、功能性、客戶支援和推薦可能性。
獲取應用
IT 管理類別領導者 2022 年第一季度
Splashtop 終端支持在 GetApp 的 198 種產品中被評為 IT 管理類別領導者之一。在 100 分中獲得 83 分的整體得分。 分數是根據終端使用者在五個關鍵領域的評分：易用性、功能性、物有所值、推薦可能性和客戶支援。
軟件建議領跑者
頂級終端支持軟件 2022 年第一季度
Splashtop SOS 和終端支持入選 2022 年第一季度最佳終端支持解決方案。軟件 Advice 的 FrontRunners 基於真實的用戶評論，突出了北美評價最高的終端支持軟件產品。
軟件建議領跑者
2022 年第一季度頂級 IT 管理軟件
Splashtop終端支持被評選為2022年第一季度頂級IT管理解決方案之一。軟件Advice的FrontRunners基於真實的用戶評論，突出了北美最受好評的IT管理軟件產品。
軟件建議領跑者
2022 年第一季度頂級遠程工作軟件
Splashtop Business Access 被選為 2022 年第一季度最佳遠程工作解決方案之一。軟件 Advice 的 FrontRunners 基於真實用戶評論，重點介紹北美最受好評的遠程工作軟件產品。
數碼網
2021 年最佳 IT 管理軟體
Splashtop 被 Digital.com 從 125 多個產品中列為最佳 IT 管理解決方案之一。客戶經常表示 Splashtop 比他們以前使用過的大多數其他遠程 IT 管理解決方案都要好。
數碼網
2021 年最佳終端桌面軟件
Splashtop Business Access 被 Digital.com 評選為 2021 年頂級桌面工具之一分析 80 多種產品。 Splashtop 桌面軟件因為遠程工作人員提供無縫過渡而聞名。
中小企業科技節
2021 年第三季度最佳創新獎
中小企業技術節會議展示了我們技術行業中一些最好的供應商。 最佳創新獎表彰了 Splashtop 作為最佳創新和創意解決方案製造商的會議獲獎者。得獎者由參加的合作夥伴通過他們的投票過程選出。
G2 人群
領袖
根據用戶評價，自 2019 年春季以來，Splashtop Business Access 一直被公認為海外桌麵類別的領導者。
G2 人群
高效能，中端市場，2021 年夏季
根據用戶評價，自 2021 年冬季以來，Splashtop Business Access 已被評為中端市場終端桌麵類別中的高性能產品。
G2 人群
領導者 (小型企業)
根據用戶評價，自 2019 年春季以來，Splashtop Business Access 一直被評為終端桌麵類別小型企業領域的領導者。
G2 人群
2021 年夏季 Business Access獎
Splashtop Business Access（適用於希望對其計算機進行端點訪問的個人和團隊）根據客戶評級和評論被 G2 授予 13 個類別的徽章！這些包括最容易使用，最簡單的設置，最簡單的管理，最容易做生意，最好的可用性，最佳支持，最佳關係，最佳結果，最佳滿足要求，最佳做生意，最有可能推薦的用戶，高執行者，領導者和動量領導者。
G2 人群
2021 年夏季終端支持獎
Splashtop 終端支持（針對希望通過終端電腦訪問監控和管理工具提供終端支持的 MSPs ）被 G2 授予 8 個 Summer 2021 徽章。Splashtop 終端支持榮獲“最佳投資回報率”、“最佳支持”、“最佳滿足要求”、“最高用戶採用率”、“最簡單管理”、“最易於使用”、“動量領導者”和“高績效者”獎章。
G2 人群
SOS 2021 年夏季獎
Splashtop SOS（適用於需要對其客戶設備執行終端支持的服務台、IT 支持和幫助台專業人員）被 G2 評為 2021 年夏季 15 個類別的領導者！ Splashtop SOS 榮獲“最佳投資回報率”、“最佳滿足要求”、“最佳支持”、“最佳可用性”、“最佳結果”、“最快實施”、“最簡單設置”、“最容易做生意”、“最容易使用”、“最簡單管理”、“領導者”、“動量領導者”、“最容易實施”等徽章。最高的用戶採用率和最有可能推薦的用戶。
中小企業科技節
2021 年第二季度最佳展會
中小企業技術節會議展示了我們技術行業中一些最好的供應商。 Splashtop 通過與會合作夥伴的投票過程被選為會議總冠軍。最佳展示獎表彰了 Splashtop 在本次活動中憑藉我們的公司、產品和解決方案的組合獲得了最高的總體排名。
教育科技文摘
2021 年酷炫工具決賽入圍者
Splashtop Enterprise for Remote Labs 於 2021 年榮獲 EdTech 酷工具入圍獎。它在通過科技改變教育方面的傑出貢獻而得到認可。
卡普特拉
Splashtop 終端支持 2021 年入圍名單
Splashtop 終端支持已被公認為 2021 年 Capterra 上人氣和用戶評分方面得分最高的產品。
獲取應用
類別領導人
類別領導者構成了針對記錄方法應用的個人最終用戶評論，評級和數據的主觀意見。 Splashtop 於 2021 年榮獲類別領導者徽章。
軟件建議
2021 年終端支持的領跑者
FronTrunners 構成個人最終用戶評論，評級和數據的主觀意見應用於記錄的方法。 Splashtop 於 2021 年憑藉 Splashtop 終端支持和 Splashtop SOS 產品榮獲此獎項。
中小企業科技節
2020 年第三季度最佳產品
中小企業科技節會議將舉辦科技產業中一些最佳供應商。 Splashtop 被參與投票的合作夥伴評選為類別最佳獎獲得者。最佳產品獎旨在表彰其技術產品獲得最高排名的製造商。
克羅茲台
最快樂的用戶徽章 2020
Splashtop 終端支持贏得了 Crozdesk 的最快樂用戶徽章。該徽章頒發給具有滿意客戶滿意度和許多積極滿意度信號的供應商。 只有大約 10％ 的解決方案曾經獲得此殊榮。
克羅茲台
2020 年值得信賴的製造商徽章
Crozdesk 的“值得信賴的製造商”徽章被授予具有較高市場影響力和市場份額的供應商。
獲取應用
2020 年最佳&功能特色
Splashtop Business Access 於 2020 年 3 月榮獲 GetApp 頒發的最佳功能和特性徽章。該徽章是根據 GetApp 網站上發布的 Splashtop Business Access 的個人最終用戶評論獲得的。
克羅茲台
2020 年度質量選擇最佳解決方案
Crozdesk 的質量選擇徽章頒發給使自己與市場其他區別的供應商。
G2 人群
高績效表現
根據用戶評價，自 2018 年秋季以來，Splashtop Business Access 每個季度都被評為海外桌麵類別中的最佳表現者。自 2019 年夏季和 2019 年春季以來，Splashtop 終端支持和 Splashtop SOS 已被評為各自類別中的 G2 Crowd High Performers。
克羅茲台
我們的用戶的想法
Splashtop 外部訪問 & 支持 4+ 星級。
中小企業科技節
2019 第一季度最佳產品
中小企業技術節會議展示了我們技術行業中一些最好的供應商。 在每個活動期間，我們都尊重每個類別中的最好的。 得獎者由我們參加的合作夥伴通過他們的投票過程選出。 最佳產品獎旨在表彰其技術產品獲得最高排名的製造商。
軟件告密者
編輯精選
Splashtop Business App（Splashtop Business Access、Splashtop 終端支持、Splashtop SOS On-Demand Support）已獲得軟件 Informer 的 2019 年編輯推薦獎和 Good Choice 獎。
源鍛造
用戶評論
Splashtop 終端支持在 SourceForge 商業產品目錄中獲得高度評價。
軟件告密者
百分百清潔
Splashtop Business App（Splashtop Business Access、Splashtop 終端支持、Splashtop SOS On-Demand Support）於 2019 年因無間諜軟件、無病毒、無廣告軟件而被軟體 Informer 授予 100% Clean 獎。
G2 人群
高效能 (小型企業)
自 2018 年夏季和春季以來，Splashtop 終端支持和 SOS 每個季度都被評為小型企業領域的傑出表現者。自 2018 年秋季以來，根據每個季度的用戶評論，Splashtop Business Access 都被評為海外桌面小型企業領域的高性能者。
G2 人群
用戶愛我們
自 2017 年春季以來，Splashtop 終端支持、Splashtop SOS 和 Splashtop Business Access 每個季度都獲得 G2 Crowd 的“用戶喜愛我們”獎。該獎項基於 G2 Crowd 用戶評論。
卡普特拉
用戶評論
Splashtop Business Access、終端支持和 SOS 的 4+ 星級評級。
NVIDIA
五大熱門創業公司獎
Splashtop 是第一家連續兩年榮獲 NVIDIA 新興公司獎的公司。
科技&學習雜誌
卓越大獎
Splashtop Whiteboard，帶有註釋的遠端桌面應用程式，被Tech＆Learning雜誌選為傑出的教育技術產品。
電腦馬格
編輯票選獎
Win8 地鐵測試平台被授予 PC 雜誌的編輯選擇，並獲得 4.5 星 5。
科迪獎
2012 年決賽入圍者
“Splashtop Whiteboard 因教育技術類別中設備專用應用程序的最佳教育用途而被提名為 2012 年 CODiE 獎決賽入圍者。
消費電子展
2012 年最佳消費電子展
“Splashtop 桌面桌面 THD 榮獲“最佳移動應用程序”。
WebOS
二 ○ 一一年最佳獎項
“Splashtop 榮獲 webOS Nation Best of 2011 Awards 中的 2011 年最佳 webOS 平板電腦應用程序和 2011 年最佳 webOS 商業/金融應用程序，這些應用程序是由 9000 多名投票者從數百個應用程序中選出的。
阿帕魯薩
史上最偉大的應用程式
Splashtop Remote Desktop 贏得了“ Appalooza –有史以來最偉大的應用程式”競賽，該競賽是一個移動應用程式競賽，由Facebook粉絲選擇獲獎者，旨在慶祝Macworld上當今充滿活力的iOS市場| iWorld 2012。
點一下！
100 最偉大的應用
在新發行的Tap！中，Splashtop Remote Desktop被選為有史以來最偉大的100個應用程式的列表。 iPhone和iPad雜誌！
消費電子展
2011 年消費電子展最佳
Android 版 Splashtop Remote 榮獲 CES 最佳“最佳應用/軟件”獎。
筆記本雜誌
2010 年消費電子展最佳
Splashtop 2.0 榮獲《筆記型電腦》雜誌授予《2010 年CES 最佳獎》，並公認為 2010 年消費電子展的最佳軟體或服務。
永遠 ONDC
百大排行榜
Splashtop for Business 即時啟動技術被認為是政府和各種規模組織的遊戲規則改變者。
流行科學
最好的新功能
世界上最大的科技雜誌授予 Splashtop 的著名獎項。
CEA
2009 年創新設計與工程獎獲獎者
CEA 認可 Splashtop 為業內最具創新性的消費電子 (CE) 產品之一。
雷達之下
虛擬化觀眾獎
根據山景城 Microsoft 園區的觀眾的評價，DeviceVM 是虛擬化領域最好的公司。這就引出了一個問題：“為什麼觀眾對 Splashtop 如此著迷？”
電腦世界
25 大最具創新性產品
Splashtop 入選 PC World 2007 年度 25 大最具創新性產品。
硬體專區
十大頂尖產品
“DeviceVM 在 2007 年通過 Splashtop 改變了遊戲規則，Splashtop 是一個令人驚嘆的桌面環境，基於安全、超輕量級 Linux 變體，可以讓您的 PC 在幾秒鐘內恢復正常，並完全訪問互聯網和基於 Web 的應用程序，例如 e-郵件、VoIP 甚至文字處理。”
波洛尼
2007 年最偉大的 Linux 創新
“當談到今年 Linux 生態系統中的純粹創新時，人們立即想到的一家公司是 DeviceVM 及其 Splashtop 產品。”