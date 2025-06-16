Splashtop 獎項

ChannelVision雜誌
遠見卓識獎 - 2026
Splashtop憑藉其統一的 AEM 平台榮獲 ChannelVision 雜誌 2026 年遠見卓識獎，該平台可協助MSPs簡化端點管理、減少工具蔓延、提高效率並擴展營運。 深入了解
G2
最佳預估。ROI - 2026 年夏季
Splashtop 在多個產品類別的 G2 Summer Reports 中，根據客戶的回饋，持續獲得卓越 ROI 的肯定。
G2
最佳結果 - 2026 年夏季
Splashtop Foxpass cloud PKI 和 RADIUS 解決方案在 G2 Summer Reports 中獲得最佳成果獎。
G2
網格主管 - 2026 年夏季
Splashtop 榮獲 G2 Summer Reports 遠端支援、遠端桌面存取和網路存取控制類別的 Grid Leader。
G2
傑出表現 - 2026 年夏季
Splashtop 的自主端點管理解決方案在 G2 Summer Reports 的端點管理和修補程式管理類別中獲得 High Performer。
富士總研
Splashtop 在日本市佔稱冠
Splashtop K.K.位居 2024 年日本遠端存取服務市佔之冠，主要是因為對遠端支援、安全性和混合式工作型態的需求不斷提高，而且持續擴大市場也已在規劃之中。深入了解
PCMag
專為創作者進行最佳化的頂尖遠端存取
領先的技術評論刊物 PCMag 將 Splashtop 評為 4.0「優異」等級，肯定在效能、功能或價值方面出類拔萃且缺點極少的解決方案。這項認可反映出 Splashtop 有能力提供可靠又優質的遠端存取體驗，其強大的功能在各種使用案例中皆有助提升生產力。深入了解
Capterra
最簡單易用 - 2026 年
Splashtop 在 IT 管理、MSP、遠端支援和遠端工作等領域獲得了 Capterra 的最簡單易用獎，突顯出它對團隊而言有多麼容易大規模部署、管理和使用。此獎項反映出 Splashtop 的使用者體驗簡潔、設定程序迅速、工作流程直覺化，有助 IT 團隊和服務供應商加速使用者支援、降低複雜性，並保持遠端作業順暢無阻。
Capterra
風雲榜 - 2026 年
Splashtop 入圍 2026 年 Capterra 的遠端桌面、IT 管理和託管服務供應商 (MSP) 領域風雲榜，穩居安全遠端存取和遠端支援可靠平台的地位。這項認可突顯出 Splashtop 優異的客戶滿意度和整體產品效能，使其成為 IT 團隊和 MSP 需要支援使用者、管理端點和有效擴充服務交付規模時的最佳解決方案。
Software Advice
先驅者獎 - 2026
Splashtop 在 IT 管理和託管服務供應商 (MSP) 類別均獲得 Software Advice 先驅者獎的肯定，突顯出其強大效能，且有越來越多需要安全可靠遠端存取和支援的團隊加以採用。這項殊榮說明 Splashtop 不僅具備提供實用功能與出色使用者滿意度的實力，還能為大規模管理裝置和使用者的 IT 部門和 MSP 帶來可靠價值。
TrustRadius
買家之選 - 2026 年
Splashtop 榮獲 2026 年 TrustRadius 買家之選大獎的肯定，說明實際客戶認為該平台為遠端存取、遠端支援和端點管理提供了有力的價值、可靠的效能和回應迅速的支援服務，突顯出 Splashtop 易於部署、ROI 穩健，還能帶來值得信賴的使用者體驗。
G2
最佳預估 ROI - 2026 年冬季
Splashtop 的 Autonomous Endpoint Management (AEM) 平台經客戶回報，最快 4-5 個月即可回本，因此榮獲 G2 的 2026 年冬季最佳預估 ROI 大獎；評論者指出，其自動化、即時修補和經過簡化的端點工作流程，使 IT 團隊��能夠以非比尋常的速度提供價值並顯著提升成本效益。
Capterra
最簡單易用 - 2025 年
Splashtop 憑著簡單設定、直覺化瀏覽、極短學習時間，好評如潮，並因此榮獲 Capterra 的最簡單易用獎。
Capterra
登上風雲榜 - 2025 年
入圍 Capterra 的 2025 年遠端支援、IT 管理、遠端桌面軟體等類別報告，反映出 Splashtop 憑藉著強大效能和出色使用者評價，躋身各類別市場中的頂級解決方案之列。
GetApp
領導品牌 - 2025 年
獲 GetApp 評為遠端支援、IT 管理、遠端桌面、遠距工作和託管服務供應商 (MSP) 類別的領導品牌。GetApp 的領導品牌清單使用專有評分系統，根據使用者滿意度、功能性和市場佔有率，為各個類別中的頂尖軟體進行排名。
Software Advice
傑出表現者 - 2025 年
獲 Software Advice 評為遠端支援、IT 管理、遠端桌面、遠距工作和託管服務供應商 (MSP) 類別的傑出表現者。傑出表現者計畫是根據真實使用者的可用性和顧客滿意度評分，評選出各軟體市場中評價最高的產品。
TrustRadius
評分最優獎 - 2025
評分最優獎表彰在效能、可靠性和使用者滿意度方面持續獲得出色反饋的最佳軟體。Splashtop 在這四個關鍵類別獲得了最高分：遠端支援、遠端監控和管理 (RMM)、統一端點管理 (UEM) 和遠端存取。
Nucleus Research
2025 年金投賞
Splashtop 與客戶 pb2 Architecture + Engineering 共同榮獲 2025 年金投賞 (ROI Awards)。該獎項表彰 pb2 部署了 Splashtop 的整合式遠端存取、遠端支援和自主端點管理解決方案，達成了 458% 的投資報酬率，而且僅短短 11 週就已回本。 深入了解
因特利克斯
2025 年數位創新者獎
Splashtop 憑著 Autonomous Endpoint Management (AEM) 解決方案，為中小型企業和託管服務供應商的 IT 團隊實現了安全功能、修補程式與裝置資訊可見度的自動化，榮獲 2025 年 Intellyx 數位創新者大獎的肯定。 深入了解
TrustRadius
可靠賣家 - 2025 年
Splashtop 榮獲 2025 年 TrustRadius 的可靠賣家頭銜，證明我們致力落實資訊透明度、客戶滿意度，並提供卓越遠端存取解決方案。深入了解
ZD網
最佳遠端存取軟體：專家測試
Splashtop 的多元用途、多元裝置相容性、強大安全性和良好使用體驗，受到 ZDNet 讚賞，獲評為最佳遠端存取軟體解決方案之一。Splashtop 具有多項強大功能，包括遠端列印和跨平台 (Windows、macOS、iOS 和 Android) 順暢存取，是企業和專業人士的首選。深入了解
加特納同行見解
客戶的聲音
Splashtop 榮獲 Gartner Peer Insights™《客戶之聲》報告書肯定，贏得遠端桌面軟體領域的表現優異者頭銜。客戶盛讚 Splashtop 的直觀介面、互通性、安全性以及卓越的客戶支援服務。深入了解
TrustRadius
買家選擇獎
Splashtop 榮獲 2025 年 TrustRadius 買家選擇獎，以表彰其在遠端桌面和遠端支援解決方案方面的卓越表現。
TrustRadius
最高評價 2025
Splashtop 榮獲 TrustRadius 的評分最優獎，體現其出色的客戶滿意度和強大的效能。深入了解
Capterra
最簡單易用 - 2024 年
根據如出一轍的的客戶回饋，包括容易上手、簡化工作流程和好用介面，榮獲 Capterra 的最簡單易用獎。
Capterra
登上風雲榜 - 2024 年
入圍 Capterra 的 2024 年遠距工作、IT 管理和遠端桌面軟體等類別報告，展現出 Splashtop 在多種使用情境下都擁有具競爭力的功能和高分滿意度表現。
GetApp
領導品牌 - 2024 年
獲 GetApp 評為遠端支援、IT 管理、遠端桌面和遠距工作類別的領導品牌，反映出其出色的顧客評價和具競爭力的功能優勢。
Software Advice
傑出表現者 - 2024 年
獲 Software Advice 評為遠端支援、IT 管理、遠端桌面和遠距工作類別中的傑出表現者，突顯出其使用者體驗出色且物有所值。
安全校園獎
榮獲校園安全獎 - 2024
Splashtop 的 Foxpass Cloud RADIUS 解決方案在存取控制和雲端管理方面表現卓越且深獲認可，並憑此榮獲 2024 年安全校園白金獎。
信任半徑
最受喜愛獎得主 - 2024
Splashtop 在 2024 年 TrustRadius 大獎中榮獲「最受歡迎獎」。其產品備受肯定，使用者個個驚豔且滿意不已，更在各自領域廣獲好評。深入了解
環球比獎
2024 年金獎得主-保護遠端勞動力
Splashtop 榮獲 2024 年 Globee Awards「捍衛遠端勞動力安全」金獎，肯定 Splashtop 提供安全、高效的遠端存取解決方案，表現卓越，突顯出品牌在協助企業安全管理遠端勞動力方面發揮了關鍵的作用。深入了解
環球比獎
2024 年銀獎者-零信任安全
Splashtop 是遠端存取和支援解決方案的知名供應商，憑藉其落實零信任安全性的頂尖表現，獲頒 Globee 銀獎。這項殊榮是享有盛譽的 Globee 商業獎的其中一個獎項，彰顯出 Splashtop 致力透過零信任方法提升網路安全措施，而且成果卓著。深入了解
教育科技摘要
酷工具獎入圍者
Splashtop 的 Cloud RADIUS 解決方案入圍 2024 年 EdTech Awards 安全解決方案類別的「酷工具」最終決選，彰顯其在捍衛教育機構網路安全方面的卓越表現。這款解決方案提供安全的 Wi-Fi 網路存取控制，確保只有授權使用者和裝置才能連接，也因此加強了學生人身安全和資料防護機制。深入了解
SDC
2023 年度安全製造商
Splashtop 因提供用於應用程式、網路和資源存取的現代化解決方案而獲得認可，該解決方案整合了零信任網路存取、特權存取管理和安全存取服務邊緣的現代化框架。
信任範圍
2023 年最佳功能集
Splashtop 連續第三年榮獲 2023 年遠端桌面類別最佳功能集最佳獎。
信任範圍
2023 年最具價值的價格
Splashtop 連續第三年榮獲 2023 年遠端桌面類別最佳性價比最佳獎。
信任範圍
2023 年最佳關係
Splashtop 連續第三年榮獲 2023 年遠端桌面類別最佳關係最佳獎。
capterra
最佳價值
2023 年， Splashtop榮獲capterra的 IT 管理類別「最佳價值」獎。 capterra的「最佳」獎項旨在表彰在特定類別中脫穎而出的產品。
capterra
2023 年最佳易用性
2023 年， Splashtop榮獲capterra的 IT 管理類別「最佳易用性」獎。 capterra的「最佳」獎項旨在表彰在特定類別中脫穎而出的產品。
capterra
二零二三年入圍名單
Splashtop被capterra選為頂級桌面工具。 2023 年capterra入圍名單使用獨家數據和評論來確定每個入圍類別中評分最高和最受歡迎的產品。
獲取應用程序
2023 年遠端桌面領導者
遠端桌面領導者基於最終用戶在五個關鍵領域的評級：易用性、物有所值、功能性、客戶支援和推薦可能性。Splashtop 於 2023 年榮獲遠距工作領袖徽章。
G2 人群
中小企業領導者 2023 年夏季
根據使用者評論，自 2019 年春季以來，Splashtop Business Access 一直被公認為遠端桌面類別小型企業領域的領導者。
G2 人群
領袖歐洲 2023 年夏季
Splashtop Business Access 被譽為歐洲領導者，憑藉其卓越的滿意度評分和顯著的市場佔有率贏得了 G2 用戶的高度讚譽。
G2 人群
領袖 2023 年秋季
根據使用者評論，Splashtop Business Access 自 2019 年春季以來一直被公認為遠端桌面類別的領導者。
G2 人群
中小企業領導者 2023 年秋季
根據使用者評論，自 2019 年春季以來，Splashtop Business Access 一直被公認為遠端桌面類別小型企業領域的領導者。
今天的安全
2023 年度最佳新產品獎
該計劃表揚安全技術和解決方案製造商的傑出產品開發成就，其產品在提高安全性能方面被認為是特別值得注意的。Splashtop Secure Workspace 解決方案在整合與整合軟體和解決方案類別中獲勝。
遠端技術
2023 年度最佳混合工作解決方案提供商
2023 年 RemoteTech 突破獎將 Splashtop 評選為支援高效能混合工作環境的領先軟體解決方案供應商。
軟體建議
2023 年遠距辦公軟體領跑�者
Splashtop Business Access在軟體 Advice 最近的 Frontrunners 報告中被評為頂級遠距工作解決方案。
教育科技
2023 年教育科技突破獎
Splashtop 在 EdTech Breakthrough Awards 中被評為年度遠距學習解決方案提供商，該獎項旨在表彰那些能夠滿足真正需求、解決複雜或關鍵問題或抓住機會並創造或革新新市場或行業的創新解決方案和公司。
IT 歐洲頻道
歐洲 IT 榮譽 — 2023 年最佳垂直應用解決方案
Splashtop在 2023 年 IT 歐洲通路獎的年度垂直應用解決方案類別中被評為「高度讚揚製造商」。
NAB 展覽
NAB 展覽 2023 年度最佳產品
NAB 展覽年度最佳產品獎表揚和慶祝媒體和廣播領域最重要和有前途的新產品和技術。
克罗斯科尔
克羅茲斯科爾 2023 年最佳 IT 管理解決方案
Crozscore 排名演算法確定的 2023 年頂級 IT 管理軟體產品。產品已經過相關性審查。所有其他統計數據和排名都是按照 Crozscore 排名方法的算法來確定的。
TrustRadius
二零二三年度最高評級獎
Splashtop 連續第二年因其在遠端桌面和遠端支援類別中出色的使用者體驗和客戶支援而獲得認可。
教育科技摘要
教育科技大獎 2023 年決賽
EdTech Digest 頒發的「教育科技獎」是全球最大的教育科技獎項目，旨在表揚通過科技轉型教育方面的傑出貢獻。
伊亞布
二零二三年度巴姆大獎
入圍 Splashtop 廣播與媒體高效能遠端製作解決方案「製作」類別。
軟體建議領跑者
2023 年頂級 MSP 軟體
Splashtop Remote Support在軟體顧問公司 Microsoft Advice 最新發布的 2023 年頂級 MSP 軟體 FrontRunners 報告中被評為頂級軟體解決方案。
TrustRadius
2022 年最佳軟體清單獎
Splashtop 榮登全球頂尖軟體評論平台 TrustRadius 頒發的 2022 年度最佳軟體榜。Splashtop 遠端存取軟體在所有市場區間 (小型企業、中型企業、大型企業) 均獲選最適合產品。Splashtop 還透過 TrustRadius 贏得多項綜合指標型獎項，包括評分最優獎、優秀解決方案獎、最超值獎、最佳功能組合獎；這些獎項的評選都是依據 TrustRadius 使用者的評價。
頻道專業中小企業論壇
2022 年最佳軟體解決方案
Splashtop 在夏洛特舉行的 2022 ChannelPro SMB 論壇上榮獲最佳軟體解決方案獎。
IT 歐洲頻道獎
2022 年度最佳垂直應用解決方案
Splashtop 在歐洲通路軟體開發和 IT 領域的卓越表現，使其獲得 IT Europa 認可，並憑藉包含物聯網 (IoT) 遠端支援和擴增實境 (AR) 解決方案的創新客戶專案，勇奪年度最佳垂直整合式解決方案。深入了解
TrustRadius
2022 年度最高評分獎
Splashtop 在受人尊敬的 B2B 軟體評論平台 TrustRadius 的遠端桌面軟體和遠端支援軟體類別中獲得了兩項最高評級獎。獎項完全基於客戶的回饋，客戶強調螢幕共享、網路遠端會話、從行動裝置啟動遠端控制的能力以及高品質的客戶支援。Splashtop 獲得了極具競爭力的 trScore，得分 9.5 分（滿分 10 分），並獲得了超過 475 條經過驗證的評論。
capterra入圍名單
2022 年第一季最佳遠端支援軟體
Splashtop Remote Support和SOS被capterra從 161 個產品中評選為兩個頂級遠端支援工具。 2022 年capterra入圍名單使用獨家數據和評論來確定每個入圍類別中評分最高和最受歡迎的產品。
capterra入圍名單
2022 年第一季最佳 IT 管理軟體
Splashtop Remote Support被capterra從 367 種產品中評選為頂級 IT 管理工具之一。 2022 年capterra入圍名單使用獨家數據和評論來確定每個入圍類別中評分最高和最受歡迎的產品。
獲取應用程序
2022 年第一季度遠程工作類別領導者
Splashtop Business Access 在 407 種產品中被 GetApp 評為遠距工作類別的頂級領導者。在 100 中獲得 98 分。評分是根據最終用戶在五個關鍵領域的評分為基礎：易用性、功能性、性價比、推薦可能性和客戶支援。
獲取應用程序
終端支援 2022 年第一季類別領導者
Splashtop SOS 和遠端支援在 113 種產品中被 GetApp 評為遠端支援類別的領導者。在 100 中分別獲得 85 分和 80 分的總分。評分是根據最終用戶在五個關鍵領域的評分為基礎：易用性、性價比、功能性、客戶支持以及推薦的可能性。
獲取應用程序
2022 年第一季度資訊科技管理組別領導者
Splashtop Remote Support 在 198 種產品中被評為 GetApp IT 管理類別領導者之一。在 100 中獲得 83 分的總分。評分是根據最終用戶在五個關鍵領域的評分為基礎：易用性、功能性、性價比、推薦可能性和客戶支援。
軟體建議領跑者
2022 年第一季最佳遠端支援軟體
Splashtop SOS和終端支援入選 2022 年第一季最佳終端支援解決方案。 軟體 Advice 的 FrontRunners 基於真實的用戶評論，突出了北美評價最高的終端支援軟體產品。
軟體建議領跑者
2022 年第一季頂級 IT 管理軟體
Splashtop Remote Support 被評選為 2022 年第一季頂級 IT 管理解決方案之一。軟體 Advice 的 FrontRunners 基於真實用戶評論，重點介紹了北美最受好評的 IT 管理軟體產品。
軟體建議領跑者
2022 年第一季最佳遠距辦公軟體
Splashtop Business Access 被評選為 2022 年第一季頂級遠距工作解決方案之一。軟體 Advice 的 FrontRunners 基於真實用戶評論，重點介紹了北美最受好評的遠距工作軟體產品。
數碼網站
2021 年最佳 IT 管理軟體
Splashtop 被 Digital.com 評為 125 多種產品中的最佳 IT 管理解決方案之一。客戶經常表示 Splashtop 比他們以前使用的大多數其他遠端 IT 管理解決方案更好。
數碼網站
2021 年最佳遠端桌面軟體
Splashtop Business Access 被 Digital.com 評選為 2021 年頂級遠端桌面工具之一分析超過 80 種產品。Splashtop 遠端桌面軟體因為提供遠端工作人員無縫過渡而聞名。
中小企科技節
2021 年第三季度最佳創新
SMB TechFest 會議舉辦了我們技術行業中一些最好的供應商。最佳創新獎認可了Splashtop作為具有最佳創新和創意解決方案的製造商會議獲勝者的地位。 獲獎者由出席合作夥伴通過投票流程選擇。
G2 人群
二零二一年領袖
根據使用者評論，Splashtop Business Access 自 2019 年春季以來一直被公認為遠端桌面類別的領導者。
G2 人群
高效能，中端市場，2021 年夏季
根據使用者評論，自 2021 年冬季以來，Splashtop Business Access 一直被評為中階市場遠端桌面類別中的高表現者。
G2 人群
領袖 (小型企業)
根據使用者評論，自 2019 年春季以來，Splashtop Business Access 一直被公認為遠端桌面類別小型企業領域的領導者。
G2 人群
2021 年夏季Business Access獎
Splashtop Business Access（適用於想要遠端存取其電腦的個人和團隊）根據客戶評分和評論被 G2 授予 13 個類別的徽章！其中包括易於使用、最簡單的設定、最容易管理、最容易交易、最佳可用性、最佳支援、最佳關係、最佳結果、最符合要求、最佳交易、最可能推薦的用戶、高表現、領導者和動量領導者。
G2 人群
2021 年夏季終端支援獎
Splashtop Remote Support Remote Support （適用於希望透過終端電腦存取監控和管理工具來提供終端支援的MSPs ）被 G2 授予 8 個 Summer 2021 徽章。 Splashtop Remote Support 榮獲最佳預估投資報酬率、最佳支援、最佳滿足要求、最高用戶採用率、最易於管理、最容易使用、動力領袖和高績效獎。
G2 人群
SOS 2021 年夏季獎項
Splashtop SOS （針對需要對客戶設備提供遠端支援的服務台、IT 支援和幫助台專業人員）被 G2 評為 2021 年夏季 15 個類別的領導者！ Splashtop SOS榮獲「最佳投資報酬率」、「最佳滿足要求」、「最佳支援」、「最佳可用性」、「最佳結果」、「最快實施」、「最輕鬆設定」、「最容易開展業務」、「最易於使用」、「最易於管理」、「領導者」、「勢頭領導者」、「最易於實施」、「最高用戶採用率」、「最高用戶採用率」和「最有可能實施率」、「最高用戶可實施率」、「最高用戶可實施率」、「最有可能」、「最有可能」的用戶最有獎項」、「最高用戶採用率」。
中小企科技節
2021 年第二季度最佳展覽
SMB TechFest 會議舉辦了我們技術行業中一些最好的供應商。Splashtop 透過與會夥伴的投票被選為大會總冠軍。最佳展示獎表彰了 Splashtop 在本次展會上憑藉公司、產品和解決方案的組合獲得了最高的總體排名。
教育科技摘要
2021 年酷工具決賽入圍者
適用於遠端實驗室的 Splashtop Enterprise 入圍 2021 年 EdTech「酷工具」最終決選，憑著以技術翻轉教育的卓著貢獻獲得認可。深入了解
capterra
Splashtop Remote Support 2021 候選名單
Splashtop Remote Support被capterra評為 2021 年人氣和使用者評分最高的產品。
獲取應用程序
二零二一年類別領袖
類別領導者構成針對已記錄的方法應用於個別最終用戶評論、評分和數據的主觀意見。Splashtop 於 2021 年榮獲類別領導者徽章。
軟體建議
2021 年終端支援的 FrontRunners
FrontRunners 構成個別最終用戶評論，評分和數據對應用於文檔的方法進行的主觀意見。Splashtop 於 2021 年憑藉 Splashtop Remote Support 和 Splashtop SOS 產品榮獲此獎項。
中小企科技節
2020 年第三季最佳產品
SMB TechFest 匯聚了技術領域中最佳製造商。經參與合作夥伴票選，Splashtop 榮同類別最佳產品。最佳產品獎是對製造商的認可，彰顯其技術產品獲得了最高排名。深入了解
克罗兹德斯克
2020 年最快樂用戶徽章
Splashtop Remote Support 贏得了 Crozdesk「最滿意使用者」徽章。獲頒此徽章，表示該製造商的客戶都很滿意，且具有眾多滿意訊號。僅約 10% 解決方案曾獲此殊榮。深入了解
克罗兹德斯克
2020 年值得信賴的製造商徽章
Crozdesk 會頒發「可靠製造商」徽章給市場知名度高、市佔率高的製造商。深入了解
獲取應用程序
最佳功能 & 2020 年功能
Splashtop Business Access 於 2020 �年 3 月榮獲 GetApp 頒發的「最佳功能和特性」徽章。該徽章是根據 GetApp 網站上發布的 Splashtop Business Access 的個人最終用戶評論獲得的。
克罗兹德斯克
品質選擇最佳解決方案 2020
Crozdesk 會頒發「品質首選」徽章給從市場中脫穎而出的供應商。深入了解
G2 人群
二零一九年表現優異
根據使用者評論，自 2018 年秋季以來，Splashtop Business Access 每季都被評為遠端桌面類別中的高績效者。自 2019 年夏季和 2019 年春季以來，Splashtop Remote Support 和 Splashtop SOS 一直被評為各自類別中的 G2 Crowd 高績效者。
克罗兹德斯克
使用者觀點
Splashtop Remote Access 和 Remote Support 均獲得 4 星以上好評。深入了解
中小企科技節
2019 年第一季度最佳產品
SMB TechFest 會議舉辦了我們技術行業中一些最好的供應商。在每個活動中，我們都致敬每個類別中最好的人。獲獎者是由我們的出席合作夥伴通過他們的投票流程選擇。最佳產品獎是對技術產品獲得最高排名的製造商的認可。
軟體告密者
編輯精選
Splashtop Business 應用程式 (Splashtop Business Access、Splashtop Remote Support、Splashtop SOS 按需支援) 於 2019 年榮獲 Software Informer 編輯精選的優選獎。深入了解
源代碼鍛造
用戶評論
Splashtop Remote Support 在 SourceForge 商務產品目錄中獲得高度評價。深入了解
軟體告密者
百分百清潔
Splashtop Business 應用程式 (Splashtop Business Access、Splashtop Remote Support、Splashtop SOS 按需支援) 無間諜軟體、無病毒、無廣告軟體，於 2019 年榮獲 Software Informer 的 100% 純淨大獎。深入了解
G2 人群
高績效（小型企業）
自 2018 年夏季和春季以來，Splashtop Remote Support 和 SOS 每季都被評為小型企業領域的高績效者。自 2018 年秋季以來，Splashtop Business Access 每季都根據使用者評論被評為遠端桌面小型企業領域的高績效者。
G2 人群
用戶愛我們
自 2017 年春季以來，Splashtop Remote Support、Splashtop SOS 和 Splashtop Business Access 每季度均榮獲 G2 Crowd 的「用戶喜愛我們」獎。該獎項基於 G2 Crowd 用戶評論。
capterra
用戶評論
Splashtop Business Access、遠端支援和 SOS 的 4+ 星評級。
NVIDIA
五大熱門創業公司獎
Splashtop 是第一家連續兩年榮獲 NVIDIA 新興公司獎的公司。
科技 & 學習雜誌
二零一二年卓越大獎
Splashtop Whiteboard，帶有註釋的遠端桌面應用程式，被Tech＆Learning雜誌選為傑出的教育技術產品。
PCMag
編輯精選獎
Win8 Metro Testbed 獲頒 PCMag 編輯推薦獎，並拿下 4.5 顆星的高分 (滿分 5 顆星)。
科迪獎
二零一二年決賽
「Splashtop Whiteboard 被提名為 2012 年 CODiE 獎教育技術類別中最佳設備專用應用程式教育用途決賽入圍者。
消費電子展
2012 年消費電子展最佳影片
「 Splashtop遠端桌面 THD 榮獲「最佳行動應用程式」。
網路
二零一一年最佳獎
Splashtop 在 2011 年 webOS Nation 最佳應用獎評選中，從數百個應用程式中，超過 9,000 名投票者選出了 2011 年最佳 webOS 平板電腦應用程式和 2011 年最佳 webOS 商業/金融應用。
阿帕盧薩
有史以來最偉大的應用程序
Splashtop 遠端桌面贏得了「Appalooza - 史上最棒的應用程式」競賽，這是一場由 Facebook 粉絲選出的獲獎者行動應用程式大賽，旨在慶祝當今 Macworld | iWorld 2012 上充滿活力的 iOS 市場。
點擊！
二零一一年百大應用程式
在新發行的Tap！中，Splashtop Remote Desktop被選為有史以來最偉大的100個應用程式的列表。 iPhone和iPad雜誌！
消費電子展
2011 年消費電子展最佳影片
Splashtop Remote for Android 榮獲 CES 最佳「最佳應用程式/軟體」獎。
筆記本電腦雜誌
2010 年消費電子展最佳影片
Splashtop 2.0 榮獲《筆記型電腦》雜誌授予《2010 年CES 最佳獎》，並公認為 2010 年消費電子展的最佳軟體或服務。
永遠在 ONDC 上
前 100 名
Splashtop for Business 即時啟動技術被公認為政府和各種規模組織的變革技術。
流行科學
最好的新功能
世界上最大的科技雜誌授予 Splashtop 的著名獎項。
CEA
2009 年創新設計與工程大獎得主
CEA 將 Splashtop 列為業界最創新的消費電子 (CE) 產品之一。
在雷達之下
虛擬化觀眾獎
據山景城Microsoft園區的觀眾稱，DeviceVM 是虛擬化類別中最好的公司。 這就引出了一個問題：“為什麼觀眾如此喜歡 Splashtop？”
電腦世界
前 25 大最創新產品
Splashtop 入選 PC World 2007 年度 25 大最具創新性產品。
硬件區
二零零七年百款頂級產品
“DeviceVM 在 2007 年通過 Splashtop 改變了遊戲規則，這是一個基於安全、超輕量級 Linux 變體的出色桌面環境，可以讓您的 PC 在幾秒鐘內啟動並完全訪問互聯網和基於 Web 的應用程序，如電子郵件、VoIP 甚至文字處理。”
普羅尼克斯
2007 年最偉大的 Linux 創新
「若要說今年 Linux 生態系統中的純粹創新，首先浮現在我腦海的公司就是 DeviceVM，還有他們的 Splashtop 產品。」深入了解