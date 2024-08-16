IoT 遠端訪問 - 隨時隨地管理和支持設備

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IoT 裝置的遠端存取 - 隨時隨地進行管理和支援

盡可能維持行動電腦、POS 系統、掃描器、ELD 等的正常運作時間

開始使用深入了解

IoT 裝置的遠端支援：簡化支援和監控以達最佳效率

Splashtop 遠端存取和支援軟體符合 SOC 2 標準，並支援其他業界和政府的標準與法規，包括 GDPR、CCPA、PCI、HIPPA 和 FERPA。

  • 透過遠端監控和支援打造最佳 IoT 運作成果

    使用有人值守的終端支援無人值守的終端支援功能，保護您的IoT投資並最大限度地延長正常運作時間。 在高峰營業時間提供按需裝置支持，以消除長時間的裝置停機時間。 遠端監控及管理設備，確保設備及時更新，維持業務運作順暢進行。

  • 使用遠端存取工具提高技術人員的工作效率

    技術人員得以快速管理和回應支援要求，盡可能避免因為任務中斷而影響到營收。透過遠端存取，集中式 IT 團隊可以同時支援更多位置，也不必在當地派駐 IT 技術人員。技術人員還可以運用先進的監控和警示功能來主動解決問題，進而提高效率並降低成本。

  • 透過 Augmented Reality 支援大幅減少技術人員親自到場的次數

    存取現場行動裝置的相機，體驗互動式擴增實境註釋和語音通訊。快速解決問題，特別適合裝置無法連接網際網路的情況。遠端或 2 級技術專家可以如親臨現場般排除故障，然後為現場工作人員提供逐步引導。不必派遣技術人員到場，而只需花費同樣的時間，就能夠快速解決問題。

產業解決方案

零售與餐飲

零售POS系統是業務營運的支柱，而音樂系統和數位顯示器則增強了客戶體驗。POS機發生故障時，會對收入和客戶體驗產生重大影響。透過 Splashtop，技術人員可以輕鬆監控設備，並在出現問題時主動解決問題。

餐旅

數位看板和自助服務終端只有在正常運作時才能提升客戶體驗。服務中斷會讓客戶感到沮喪，並對您的品牌造成負面影響。使用 Splashtop，您可以輕鬆存取基於 Windows 或 Android 的設備，遠端重新啟動系統、安裝系統更新等，從而最大限度地減少停機時間。

交通

車載資訊系統和 ELD 裝置的優勢不勝枚舉，包括路線最佳化、提高駕駛安全等，但是要支援散布各處的裝置並不容易。有了 Splashtop，就可以輕鬆地即時排除故障和解決問題，而且使用者無論身在何處，都能取得支援。

物流與倉儲

強固型裝置和掃描器是物流營運的核心，可實現從出貨、點收到揀貨、包裝的所有環節。裝置停機會影響員工的工作效率，最終導致運輸延遲，進而對客戶體驗帶來衝擊。Splashtop 讓集中式 IT 團隊能夠快速按需支援，即使下班時間依然能更新與維護裝置，盡可能避免影響業務進行。

Splashtop IoT 遠端支援的 10 個主要功能

  • 支援各類裝置，包括行動電腦、強固型裝置和掃描器、Kiosk、數位看板、POS 系統、ELD 等
  • 監控線上狀態
  • 一對多 APK 推播安裝
  • 遠端重啟和檔案發送
  • Android 系統詳細目錄和報告
  • Android Enterprise 可搭配現有 MDM 解決方案輕鬆執行 AppConfig 和部署
  • Augmented Reality (AR)
  • 支援 Raspberry Pi
  • 雲端或內部部署
  • 包含 TLS 和 256 位元 AES 加密技術的完整安全功能

IoT 遠端存取：支援的平台和作業系統

Apple Logo
Android Logo
Windows Logo
Linux Logo
Ivanti One Certified
A modern restaurant interior with wooden tables, black chairs, hanging lights, indoor plants, and a large decorative tree, creating a warm and inviting atmosphere.

案例分析

1000 多個端點、46 個地點，也沒問題。

了解 Peter Pane Restaurants 如何利用擴增實境提供按需遠端支援，進而縮短裝置停機時間。

閱讀案例分享

遠端存取IoT設備的主要優勢

遠端存取IoT設備具有諸多優勢，可顯著增強業務營運：

  1. 提高營運效率：透過遠端存取物IoT設備，企業無需親臨現場即可管理和監控其網路。 這可讓作業更簡化、更快的決策，並縮短停機時間。

  2. 即時故障排除和維護：即時故障排除和維護IoT設備允許立即進行故障排除和維護。 問題可以即時診斷和解決，防止潛在的中斷，確保持續運作。

  3. 跨多個位置的可擴展性：隨著業務的成長，其IoT設備網路也會隨之成長。 Splashtop 遠端存取提供了管理跨多個位置的大量設備所需的可擴展性，而無需額外的基礎設施或現場工作人員。

  4. 加強的安全措施：定期的遠端更新和安全性修補程式確保IoT設備免受不斷演變的網路威脅。 遠端存取還可以實施高級安全協議，保護敏感資料並保持符合行業標準。

  5. 節省成本和最佳化資源：遠端存取減少了實際旅行和現場維護的需要，從而節省了大量成本。資源可以重新分配到業務的其他關鍵領域，進一步提高生產力和效率。

這些優勢使得IoT設備的遠端存取不僅是一種便利，而且對於旨在在日益互聯的世界中保持敏捷性、安全性和效率的企業來說也是一種戰略優勢。

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常見問題

什麼是遠端IoT ？
IoT端點連線安全嗎？
IoT設備可以遠端控制嗎？
如何透過網路遠端控制IoT設備？
遠端物IoT設備存取面臨哪些常見挑戰？
遠端存取IoT設備時如何確保資料隱私？