IoT 遠端訪問 - 隨時隨地管理和支持設備

IoT 裝置的遠端支援：簡化支援和監控以達最佳效率
透過遠端監控和支援打造最佳 IoT 運作成果
使用遠端存取工具提高技術人員的工作效率
技術人員得以快速管理和回應支援要求，盡可能避免因為任務中斷而影響到營收。透過遠端存取，集中式 IT 團隊可以同時支援更多位置，也不必在當地派駐 IT 技術人員。技術人員還可以運用先進的監控和警示功能來主動解決問題，進而提高效率並降低成本。
透過 Augmented Reality 支援大幅減少技術人員親自到場的次數
存取現場行動裝置的相機，體驗互動式擴增實境註釋和語音通訊。快速解決問題，特別適合裝置無法連接網際網路的情況。遠端或 2 級技術專家可以如親臨現場般排除故障，然後為現場工作人員提供逐步引導。不必派遣技術人員到場，而只需花費同樣的時間，就能夠快速解決問題。
產業解決方案
零售與餐飲
零售POS系統是業務營運的支柱，而音樂系統和數位顯示器則增強了客戶體驗。POS機發生故障時，會對收入和客戶體驗產生重大影響。透過 Splashtop，技術人員可以輕鬆監控設備，並在出現問題時主動解決問題。
餐旅
數位看板和自助服務終端只有在正常運作時才能提升客戶體驗。服務中斷會讓客戶感到沮喪，並對您的品牌造成負面影響。使用 Splashtop，您可以輕鬆存取基於 Windows 或 Android 的設備，遠端重新啟動系統、安裝系統更新等，從而最大限度地減少停機時間。
交通
車載資訊系統和 ELD 裝置的優勢不勝枚舉，包括路線最佳化、提高駕駛安全等，但是要支援散布各處的裝置並不容易。有了 Splashtop，就可以輕鬆地即時排除故障和解決問題，而且使用者無論身在何處，都能取得支援。
物流與倉儲
強固型裝置和掃描器是物流營運的核心，可實現從出貨、點收到揀貨、包裝的所有環節。裝置停機會影響員工的工作效率，最終導致運輸延遲，進而對客戶體驗帶來衝擊。Splashtop 讓集中式 IT 團隊能夠快速按需支援，即使下班時間依然能更新與維護裝置，盡可能避免影響業務進行。
Splashtop IoT 遠端支援的 10 個主要功能
- 支援各類裝置，包括行動電腦、強固型裝置和掃描器、Kiosk、數位看板、POS 系統、ELD 等
- 監控線上狀態
- 一對多 APK 推播安裝
- 遠端重啟和檔案發送
- Android 系統詳細目錄和報告
- Android Enterprise 可搭配現有 MDM 解決方案輕鬆執行 AppConfig 和部署
- Augmented Reality (AR)
- 支援 Raspberry Pi
- 雲端或內部部署
- 包含 TLS 和 256 位元 AES 加密技術的完整安全功能
IoT 遠端存取：支援的平台和作業系統
遠端存取IoT設備的主要優勢
遠端存取IoT設備具有諸多優勢，可顯著增強業務營運：
提高營運效率：透過遠端存取物IoT設備，企業無需親臨現場即可管理和監控其網路。 這可讓作業更簡化、更快的決策，並縮短停機時間。
即時故障排除和維護：即時故障排除和維護IoT設備允許立即進行故障排除和維護。 問題可以即時診斷和解決，防止潛在的中斷，確保持續運作。
跨多個位置的可擴展性：隨著業務的成長，其IoT設備網路也會隨之成長。 Splashtop 遠端存取提供了管理跨多個位置的大量設備所需的可擴展性，而無需額外的基礎設施或現場工作人員。
加強的安全措施：定期的遠端更新和安全性修補程式確保IoT設備免受不斷演變的網路威脅。 遠端存取還可以實施高級安全協議，保護敏感資料並保持符合行業標準。
節省成本和最佳化資源：遠端存取減少了實際旅行和現場維護的需要，從而節省了大量成本。資源可以重新分配到業務的其他關鍵領域，進一步提高生產力和效率。
這些優勢使得IoT設備的遠端存取不僅是一種便利，而且對於旨在在日益互聯的世界中保持敏捷性、安全性和效率的企業來說也是一種戰略優勢。