IoT 遠端訪問 - 隨時隨地管理和支持設備

裝置遠端支 IoT 援
Splashtop 符合 SOC 2 標準，並支持其他行業和政府標準和法規，包括 GDPR，CCPA，PCI，HIPPA 和 FERPA。
遠端監控、管理和支援所有設備
通過有人值守和無人值守的遠端支援功能保護您的 IoT 投資並最大限度地延長正常運行時間。 在高峰工作時間提供按需設備支援，以消除長時間的設備停機時間。 遠端監控和管理設備，以確保它們得到更新並保持業務運營平穩運行。
通過遠端訪問提高技術人員效率
使技術人員能夠快速管理和回應支援請求，最大限度地減少對影響收入的任務的中斷。 通過遠端訪問，集中式 IT 團隊可以同時支援更多位置，而無需本地現場 IT 技術人員。 先進的監控和警報功能使技術人員能夠主動解決問題，提高效率並降低成本。
通過 AR 減少現場技術訪問
訪問現場行動裝置的攝像頭，體驗互動式增強現實註釋和語音通信。 快速解決問題，尤其是當設備無法連接到互聯網時。 遠端或 2 級技術專家可以像在現場一樣進行故障排除，然後為現場工作人員提供分步指導。 在派遣技術人員所需時間的一小部分內解決問題。
產業方案
零售&餐廳
POS 系統是業務運營的骨幹，而音樂系統和數字顯示器可以增強客戶體驗。 當 POS 設備出現故障時，它可能會對收入以及客戶體驗產生重大影響。 使用 Splashtop，技術人員可以輕鬆監控設備並在出現問題時主動解決問題。
款待
數位看板和資訊站只會在客戶工作時加強客戶旅程。 停機時間對客戶來說可能會令人沮喪，並為您的品牌創造負面體驗。 使用 Splashtop，您可以輕鬆訪問基於 Windows 或 Android 的設備以遠端重新啟動系統，安裝系統更新等，以最大限度地減少停機時間。
交通
車載信息處理和 ELD 設備具有許多優點，包括路線優化，提高駕駛員安全性等等。 但是，支持位於許多不同位置的設備可能很困難。 Splashtop 使得實時故障排除和解決問題變得容易，並為用戶提供支持，無論他們身在何處。
物流&倉儲
堅固耐用的設備和掃描儀是物流運營的核心，從運輸和收貨到揀貨和包裝，實現一切工作。 裝置停機時間可能會影響員工的生產力，最終導致寄件延遲，進而影響客戶體驗 Splashtop 使集中式 IT 團隊能夠快速提供按需支持，並在下班時間更新和維護設備，以最大程度地減少業務影響。
主要功能
- 為行動電腦、堅固耐用的設備和掃描器、資訊亭、數位標牌、POS 系統、ELD 等提供廣泛的設備支援
- 監控連線狀態
- 1對多APK推安裝
- 遠端重新啟動和調度檔
- Android 系統清單和報告
- Android Enterprise 已準備就緒，可通過現有 MDM 解決方案輕鬆進行 AppConfig 和部署
- 增強現實 （AR）
- 樹莓派支援
- 雲或本地部署
- 通過 TLS 和 256 位 AES 加密實現完整的安全功能