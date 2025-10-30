Splashtop Enterprise

「Splashtop 滿足了我們所有的需求。我們只用一個可擴充的解決方案，就可以在各處遠端控制螢幕，並為客戶和內部人員提供各類裝置的支援。以上這些，都只需要擁有一款可按需啟動的非侵入式安全軟體就能做到。」