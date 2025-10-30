為什麼選擇 Splashtop Enterprise？
進階安全性與管理性
利用企業級安全功能和存取控制的集中管理能力來保護您的營運，確保您的團隊安心。
混合團隊的遠端工作
為員工、承包商和混合團隊提供高效能和安全的遠端訪問，使他們可以在任何地方保持高效工作。
透過集中式解決方案簡化 IT
為任何設備�提供高效的遠端支持，並透過自動修補、即時洞察和簡化的工作流程簡化端點管理。
無與倫比的客戶服務
體驗世界級的客戶服務，提供快速響應時間、高效的技術支持、持續的策略指導，以及致力於您的成功的團隊。
彈性且可擴充的授權
推動您前進的功能
出色效能
高畫面更新率，高達 60 fps 的 4K 串流以及 iMac Pro Retina 5K 串流，還可享低延遲與設定微調功能。
主動存取
從任何裝置實現無人值守的遠端存取 Windows、Mac、Linux、Android 實體機和虛擬機器。透過第三方存取授權最多可存取 10 台計算機，透過第三方支援授權最多可存取 300 台計算機。
SSO / SAML整合
使用 Okta、Azure AD、OneLogin、JumpCloud、工作區 ONE、G-Suite 等進行身份驗證，以簡化存取管理。
進階安全性和存取控制
透過雲端連線錄製、精細存取控制、用於即時監控的 SIEM 技術整合、IP 白名單功能，強化安全性與合規性。
先進的末端連線控制
重新導向 USB 裝置 (智慧卡、防盜鎖鑰匙等) 和觸控筆工具，或使用本機麥克風作為遠端電腦的輸入源。體驗 4:4:4 色彩模式與高逼真度音訊，打造流暢的沉浸式工作流程。
Wacom Bridge
在本機和遠端電腦上順暢使用 Wacom 的數位筆技術，降低延遲並提升您的數位工作流程。
遠端支援功能
On-Demand Support
無須預先安裝代理程式，透過連線代碼即可為使用者的電腦和行動裝置提供快速的臨時支援。
遠端支援功能
背景動作
無需中斷最終使用者即可存取系統工具，如任務管理器、登錄編輯器、裝置管理員、服務管理員和遠端命令。
遠端支援功能
進階服務台工作流程
透過技術人員分組、服務管道管理和邀請連結、透過SOS Call和 Web 表單小部件、線路路由等提供高級按需支持
遠端支援功能
進階整合
與票務和其他平台整合以實現無縫的遠端支持，並利用開放 API 來自動化工作流程並增強 IT 營運。
Remote Support 功能
免費漏洞分析
清楚掌握 CVE (公共漏洞和暴露) 和 KEV (已知遭利用漏洞)，取得 AI 支援的洞察分析資訊，以利優先處理需要修復的漏洞。
Enterprise 附加元件
Autonomous Endpoint Management
透過即時修補程式管理、軟體部署、儀表板見解、策略等，高效監控、管理和更新設備 - 所有這些都來自Splashtop控制台。
Splashtop Augmented Reality (AR)
連接異地據點，透過相機共享和 AR 註釋功能即時解決問題。
Splashtop Connector
無需使用 VPN 或安裝任何遠端存取代理，即可安全地將 RDP、VNC 和 SSH 連接橋接到電腦和伺服器。
Splashtop Antivirus
使用Bitdefender提供支援的防毒解決方案，保護您的端點免受各種威脅，並允許在Splashtop內部進行無縫部署和原始原則管理。
EDR
取得 Bitdefender、SentinelOne 或 CrowdStrike 的進階端點偵測和回應功能，以便即時識別、分析和回��應威脅，並為您的組織提供防護。
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Splashtop：值得信賴、功能齊全、價格實惠
「我試過其他產品，但 Splashtop 在我們可以負擔的價格範圍內，兼顧了簡便與可靠，更明顯加快 IT 部門排解疑難的速度，也讓我們能夠仰賴遠端 IT 人員來處理部分事務。」
Tom Van Gorkom
媒體廣播工程師/導演 – 教育機構
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超棒產品，物超所值
「它的介面好用、效能可靠，而且嚴格遵循 GDPR 和 HIPAA 等標準，是值得信賴的選擇。Splashtop 簡單明瞭的授權方式和客製化方案設計，可提供更大的靈活彈性。」
通過驗證的評論者
資訊科技部門管理員 – 教育管理公司
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簡單又有效率
「Splashtop 容易部署執行，使用者也很快就上手。每個工作站的應用程式部署和防毒解決方案都很簡單。從任何地方使用任意裝置 (包括網頁) 執行遠端存取的能力，讓 Splashtop 成為優於其他選項的解決方案。」
Glen T.
CTO – 中階市場 (員工人數 51-1,000 名)
客戶推薦
超適合 K-12 學校使用！
「設計輕量化，僅佔用極少量的學生筆電資源。學生無法解除安裝或中斷用戶端。在包含了 3,000 台裝置的環境中，我每天會使用 10 次以上。與 Intune 相比，實作過程輕而易舉，不可能有更簡易的技術整合方式了！」
David M.
技術總監 – 中階市場 (員工人數 51-1,000 名)
客戶推薦
這是我用過最好的遠端支援產品
「這是我用過最好的遠端支援產品我使用 Splashtop Remote Support 快要十年了。他們持續增加改進功能，說明他們了解 SMB 和服務供應商的需求。」
David M.
資訊科技總監 – 中階市場 (員工人數 51-1000 名)
客戶推薦
「我們之所以選擇 Splashtop，是體驗更優質、價格更實惠。Splashtop 擁有頂尖的客戶支援服務，我們與客戶經理維持著良好且直接的互動關係。」
Ericson Oliveira
製程專員 – Tivit
客戶推薦
「我想向所有人推薦 Splashtop。請務必嘗試一下，這樣您就可以體驗到它使用起來有多容易，以及客戶支援有多出色。Splashtop 可以輕鬆控制登錄、群組原則和相關項目的所有內容，這些都讓 Splashtop 可以快速融入我們的環境。操作簡單、經濟實惠，而且擁有超聰明的支援功能。」
Björn Runge
IT 主管 – Paniceus
客戶推薦
「我們部署 Splashtop 後，立刻收到藝術家寄來的電子郵件反饋：『哇，太棒了，我終於可以好好辦公、順利完成我的工作了。』使用者滿意度就是這樣累積起來的。」
Andres Reyes
技術長 – Boxel Studio
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「Splashtop 滿足了我們所有的需求。我們只用一個可擴充的解決方案，就可以在各處遠端控制螢幕，並為客戶和內部人員提供各類裝置的支援。以上這些，都只需要擁有一款可按需啟動的非侵入式安全軟體就能做到。」
Michael Thompson
數位架構師兼數位看板專家 – Beyond Digital Solutions
客戶推薦
「使用 Splashtop 後，使用者紛紛反映畫面播放速率明顯較佳，獲得了回應速度較快。有了 Splashtop，我們的剪輯師幾乎不曾面臨延遲問題，操作起來就如身在辦公室般順暢。」
Mike Marsh
IT 經理 – 紐西蘭 WBITVP
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排名第一的遠端存取和支援軟體解決方案
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