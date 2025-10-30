跳至主內容
Splashtop20 years of trust
登入免費試用
+1.408.886.7177登入免費試用
A woman stands in a server room using a laptop. Above her is a screenshot of a dashboard with data and API icons connected by dashed lines, suggesting integration and data management.

Splashtop Enterprise

滿足您高階安全性和業務需求的企業級遠端存取和支援解決方案。

開始使用預約示範

為什麼選擇 Splashtop Enterprise？

Blue outline of a computer monitor with a padlock in front of it, symbolizing computer security or protected access.

進階安全性與管理性

利用企業級安全功能和存取控制的集中管理能力來保護您的營運，確保您的團隊安心。

Blue icon of a person sitting and using a laptop, with a suitcase beside them, suggesting work or productivity while traveling.

混合團隊的遠端工作

為員工、承包商和混合團隊提供高效能和安全的遠端訪問，使他們可以在任何地方保持高效工作。

Blue icon of a laptop with a large medical cross symbol above it, suggesting digital healthcare or online medical services, on a light gray background.

透過集中式解決方案簡化 IT

為任何設備提供高效的遠端支持，並透過自動修補、即時洞察和簡化的工作流程簡化端點管理。

Blue outline icon of a person’s head wearing a headset with a microphone, symbolizing customer support or a call center representative, on a light gray background.

無與倫比的客戶服務

體驗世界級的客戶服務，提供快速響應時間、高效的技術支持、持續的策略指導，以及致力於您的成功的團隊。

彈性且可擴充的授權

利用靈活的授權選項，適應組織的需求。選擇遠端存取許可證，使遠端工作人員能夠存取自己的工作計算機，並選擇遠端支援許可證，以便 IT 部門支援和管理設備。深入了解

正在尋找內部部署解決方案？

與我們聯繫深入了解

推動您前進的功能

Performance icon

出色效能

高畫面更新率，高達 60 fps 的 4K 串流以及 iMac Pro Retina 5K 串流，還可享低延遲與設定微調功能。

Blue icon of a computer monitor connected to a network with a padlock symbol, representing computer or network security and data protection.

主動存取

從任何裝置實現無人值守的遠端存取 Windows、Mac、Linux、Android 實體機和虛擬機器。透過第三方存取授權最多可存取 10 台計算機，透過第三方支援授權最多可存取 300 台計算機。

SSO and SAML integration key icon

SSO / SAML整合

使用 Okta、Azure AD、OneLogin、JumpCloud、工作區 ONE、G-Suite 等進行身份驗證，以簡化存取管理。

Blue outline of a padlock and a key on a light gray background, symbolizing security or access.

進階安全性和存取控制

透過雲端連線錄製、精細存取控制、用於即時監控的 SIEM 技術整合、IP 白名單功能，強化安全性與合規性。

Blue icon of an eye with a padlock in front, symbolizing privacy, restricted access, or protected visibility.

先進的末端連線控制

重新導向 USB 裝置 (智慧卡、防盜鎖鑰匙等) 和觸控筆工具，或使用本機麥克風作為遠端電腦的輸入源。體驗 4:4:4 色彩模式與高逼真度音訊，打造流暢的沉浸式工作流程。

A blue icon of a pencil poised over a rectangular form or document, symbolizing editing or writing, on a light gray background.

Wacom Bridge

在本機和遠端電腦上順暢使用 Wacom 的數位筆技術，降低延遲並提升您的數位工作流程。

Blue icon showing a password entry field with three dots and a clock symbol in front, suggesting time-based password or timed authentication.

遠端支援功能

On-Demand Support

無須預先安裝代理程式，透過連線代碼即可為使用者的電腦和行動裝置提供快速的臨時支援。

Blue outline icon of a laptop with a large gear in front of it, symbolizing computer settings, configuration, or technical support.

遠端支援功能

背景動作

無需中斷最終使用者即可存取系統工具，如任務管理器、登錄編輯器、裝置管理員、服務管理員和遠端命令。

Blue line drawing of a headset with a microphone, representing customer support or a call center.

遠端支援功能

進階服務台工作流程

透過技術人員分組、服務管道管理和邀請連結、透過SOS Call和 Web 表單小部件、線路路由等提供高級按需支持

A blue geometric icon featuring three circles connected by lines, forming a triangular shape with curved ends, resembling a network or abstract technology symbol on a light gray background.

遠端支援功能

進階整合

與票務和其他平台整合以實現無縫的遠端支持，並利用開放 API 來自動化工作流程並增強 IT 營運

A blue outline of an eye is centered on a graph-like background, with one arrow pointing upward and to the right, suggesting vision, view, or data visualization.

Remote Support 功能

免費漏洞分析

清楚掌握 CVE (公共漏洞和暴露) 和 KEV (已知遭利用漏洞)，取得 AI 支援的洞察分析資訊，以利優先處理需要修復的漏洞。

Enterprise 附加元件

Autonomous Endpoint Management

透過即時修補程式管理、軟體部署、儀表板見解、策略等，高效監控、管理和更新設備 - 所有這些都來自Splashtop控制台。

深入了解

Splashtop Augmented Reality (AR)

連接異地據點，透過相機共享和 AR 註釋功能即時解決問題。

深入了解

Splashtop Connector

無需使用 VPN 或安裝任何遠端存取代理，即可安全地將 RDP、VNC 和 SSH 連接橋接到電腦和伺服器。

深入了解

Splashtop Antivirus

使用Bitdefender提供支援的防毒解決方案，保護您的端點免受各種威脅，並允許在Splashtop內部進行無縫部署和原始原則管理。

深入了解

EDR

取得 Bitdefender、SentinelOne 或 CrowdStrike 的進階端點偵測和回應功能，以便即時識別、分析和回應威脅，並為您的組織提供防護。

深入了解

客戶推薦

TrustRadius logo featuring a stylized blue TR geometric design above the word TrustRadius written in bold blue letters.

Splashtop：值得信賴、功能齊全、價格實惠

「我試過其他產品，但 Splashtop 在我們可以負擔的價格範圍內，兼顧了簡便與可靠，更明顯加快 IT 部門排解疑難的速度，也讓我們能夠仰賴遠端 IT 人員來處理部分事務。」

查看評論
Author Placeholder Image

Tom Van Gorkom

媒體廣播工程師/導演 – 教育機構

客戶推薦

TrustRadius logo featuring a stylized blue TR geometric design above the word TrustRadius written in bold blue letters.

超棒產品，物超所值

「它的介面好用、效能可靠，而且嚴格遵循 GDPR 和 HIPAA 等標準，是值得信賴的選擇。Splashtop 簡單明瞭的授權方式和客製化方案設計，可提供更大的靈活彈性。」

查看評論
Author Placeholder Image

通過驗證的評論者

資訊科技部門管理員 – 教育管理公司

客戶推薦

The image shows the white letter G and number 2 combined into a logo within a solid orange-red circle.

簡單又有效率

「Splashtop 容易部署執行，使用者也很快就上手。每個工作站的應用程式部署和防毒解決方案都很簡單。從任何地方使用任意裝置 (包括網頁) 執行遠端存取的能力，讓 Splashtop 成為優於其他選項的解決方案。」

查看評論
Author Placeholder Image

Glen T.

CTO – 中階市場 (員工人數 51-1,000 名)

客戶推薦

The image shows the white letter G and number 2 combined into a logo within a solid orange-red circle.

超適合 K-12 學校使用！

「設計輕量化，僅佔用極少量的學生筆電資源。學生無法解除安裝或中斷用戶端。在包含了 3,000 台裝置的環境中，我每天會使用 10 次以上。與 Intune 相比，實作過程輕而易舉，不可能有更簡易的技術整合方式了！」

查看評論
Author Placeholder Image

David M.

技術總監 – 中階市場 (員工人數 51-1,000 名)

客戶推薦

The image shows the white letter G and number 2 combined into a logo within a solid orange-red circle.

這是我用過最好的遠端支援產品

「這是我用過最好的遠端支援產品我使用 Splashtop Remote Support 快要十年了。他們持續增加改進功能，說明他們了解 SMB 和服務供應商的需求。」

查看評論
Author Placeholder Image

David M.

資訊科技總監 – 中階市場 (員工人數 51-1000 名)

客戶推薦

「我們之所以選擇 Splashtop，是體驗更優質、價格更實惠。Splashtop 擁有頂尖的客戶支援服務，我們與客戶經理維持著良好且直接的互動關係。」

Author Placeholder Image

Ericson Oliveira

製程專員 – Tivit

客戶推薦

「我想向所有人推薦 Splashtop。請務必嘗試一下，這樣您就可以體驗到它使用起來有多容易，以及客戶支援有多出色。Splashtop 可以輕鬆控制登錄、群組原則和相關項目的所有內容，這些都讓 Splashtop 可以快速融入我們的環境。操作簡單、經濟實惠，而且擁有超聰明的支援功能。」

Author Placeholder Image

Björn Runge

IT 主管 – Paniceus

客戶推薦

「我們部署 Splashtop 後，立刻收到藝術家寄來的電子郵件反饋：『哇，太棒了，我終於可以好好辦公、順利完成我的工作了。』使用者滿意度就是這樣累積起來的。」

Author Placeholder Image

Andres Reyes

技術長 – Boxel Studio

客戶推薦

「Splashtop 滿足了我們所有的需求。我們只用一個可擴充的解決方案，就可以在各處遠端控制螢幕，並為客戶和內部人員提供各類裝置的支援。以上這些，都只需要擁有一款可按需啟動的非侵入式安全軟體就能做到。」

Author Placeholder Image

Michael Thompson

數位架構師兼數位看板專家 – Beyond Digital Solutions

客戶推薦

「使用 Splashtop 後，使用者紛紛反映畫面播放速率明顯較佳，獲得了回應速度較快。有了 Splashtop，我們的剪輯師幾乎不曾面臨延遲問題，操作起來就如身在辦公室般順暢。」

Author Placeholder Image

Mike Marsh

IT 經理 – 紐西蘭 WBITVP

GARTNER 是註冊商標和服務標誌，PEER INSIGHTS 是 Gartner, Inc. 和/或其附屬公司在美國和國際上的註冊商標，在此以權利使用。 版權所有。Gartner Peer Insights 內容包含個別最終用戶根據他們自己的經驗的意見，不應被解釋為事實聲明，也不代表 Gartner 或其附屬公司的觀點。Gartner 不認可本內容中所述的任何製造商、產品或服務，也不對該內容的準確性或完整性作出任何明示或暗示的保證，包括任何適銷性或針對特定用途的適用性的保證。

GE logo
UPS logo
Microsoft logo
Harvard University logo

排名第一的遠端存取和支援軟體解決方案

了解 Splashtop Enterprise 如何增強您組織的安全性、IT 營運和遠端工作能力。

預約示範

進階資料保護 & 安全

下一層級的安全性。全新層次的安心。

  • Blue line icon of a safe with a circular combination lock on the front, depicted on a light background.

    安全基礎架構

    安全的cloud和本地託管，具有全天候入侵檢測和 SOC 2 和 3 認證，意味著您的電腦、使用者和資料受到保護。

    深入了解
  • Blue outline of a computer monitor with a padlock in front of it, symbolizing computer security or protected access.

    進階安全功能

    透過雙重驗證、端點 MFA、連線稽核日誌記錄和 E2E 加密等功能，您的 IT 團隊可以完全控制安全端點存取。

    深入了解
  • Blue GDPR text in bold capital letters, centered over a stylized globe outline, representing the General Data Protection Regulation and global data privacy.

    標準與規範

    持續專注於符合最高的隱私和安全標準（例如 ISO/IEC 27001、SOC2 和 GDPR），可以讓您知道自己受到保護和合規遵循的信心。

    深入了解

常見問題

遠端存取和遠端支援許可證之間有什麼區別？
如果我需要存取更多電腦，該怎麼辦？
如何取得端點管理功能？
您有本地部署的選項嗎？
多名技術人員如何管理一條支援線路？
Splashtop Enterprise 是否支援 Android 和 IoT 裝置？
我可以透過 RDP、SSH 或 VNC 存取電腦嗎？
小冊子 (PDF)資料表（PDF）詳細功能清單（PDF）
互動式入職指南聯繫我們以獲取 API遠端實驗室上線指南輕鬆設定教學影片
管理員指南 (PDF)管理員指南（影片）產品示範

開始使用 Splashtop Enterprise

開始使用預約示範