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最佳連接控制替代方案 2023 — Splashtop

將連接控制與 Splashtop 進行比較，並免費開始使用 Splashtop

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為什麼 Splashtop 是最佳的連接控制替代方案

Splashtop 是連接控制（以前稱為 ScreenConnect）的絕佳替代品，因為：

  • Splashtop 是一種 可靠、高度安全的遠端訪問 解決方案

  • Splashtop 具有 IT、説明台和MSPs所需的所有主要功能

  • Splashtop 被 3000 萬人使用，在第三方評論網站上獲得了卓越的客戶滿意度評級

  • Splashtop 易於設置、管理和擴展 ——使您能夠簡化和整合您的 IT 堆棧

Splashtop 替代 ConnectWise Control

用於內部IT、説明台和支援

Splashtop SOS - Manual Update

  • 比起 ConnectWise Control One，SOS+10 可為每位技術人員每年省下 $105

  • 比起 ConnectWise Standard 或 Premium 方案，SOS Unlimited 可為每位技術人員每年省下 $105-$369

  • Splashtop 使用者的連接數量不限

  • 為電腦、iOS 和 Android 裝置提供按需支援

  • 隨時皆可主動存取 Windows、Mac 和 Linux 電腦

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對於託管服務提供者 （MSPs）

Splashtop Remote Support

  • 遠端支援和端點管理軟體。

  • 隨時隨地存取、監控和管理您客戶的電腦和服務器。

  • 包含按需遠端支援工具，以及 ConnectWise Control Access 根本沒有的功能 (如：跨平台的檔案傳輸、不必存取即可進行的檔案傳輸)。

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用於一體化遠端訪問和支援

Splashtop Enterprise

  • 為 IT 提供臨機和主動遠端支援。

  • 為最終用戶提供對工作電腦的遠端存取。

  • 享有單一登入整合、精細的權限控制、群組式存取權限、連線排程等功能。

  • 彈性靈活的授權 – 自由選擇遠端存取使用者和/或遠端支援技術人員的授權數。

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卡普特拉平均用戶評分

來自我們滿意的客戶

在終極IT人員，我們的大部分工作都是遠端執行的。 因此，我們必須擁有一個易於使用、可靠且安全且成本合理的遠端控制工具。 我們還為一些客戶提供對辦公室計算機的遠端訪問，以便在家或旅行時工作。 我們搬到 Splashtop 是因為 LogMeIn 的價格不斷上漲和支援水準下降。

Cleatus Davis at Ultimate IT Guys

來自我們滿意的客戶

Splashtop SOS 對支援人員和使用者來說都很容易使用。安裝簡易，介面直觀。在我的經驗中，螢幕成像輸出速度也比 AnyDesk 和 TeamViewer 還要快。

Alan Adler - Owner, Standout Designs

來自我們滿意的客戶

在終極IT人員，我們的大部分工作都是遠端執行的。 因此，我們必須擁有一個易於使用、可靠且安全且成本合理的遠端控制工具。 我們還為一些客戶提供對辦公室計算機的遠端訪問，以便在家或旅行時工作。 我們搬到 Splashtop 是因為 LogMeIn 的價格不斷上漲和支援水準下降。

Cleatus Davis at Ultimate IT Guys

來自我們滿意的客戶

Splashtop SOS 對支援人員和使用者來說都很容易使用。安裝簡易，介面直觀。在我的經驗中，螢幕成像輸出速度也比 AnyDesk 和 TeamViewer 還要快。

Alan Adler - Owner, Standout Designs

易於設置、擴展和管理的遠端訪問

混合工作型態和遠端工作逐漸成為新興常態。只要停機，就可能大幅降低員工生產力。因此，Splashtop 提供了一種快速簡單的方式，可以支援您的託管電腦、使用者，甚至他們的個人裝置。

Splashtop 的即插即用特性使 IT 實施和最終用戶設置變得容易。將 Splashtop Enterprise 與您現有的 SSO 集成，以實現簡單安全的用戶身份驗證。將 Splashtop 與您現有的票務系統集成。在集中式 Web 管理控制台中管理用戶和電腦。

快速、可靠和安全的遠端訪問

Splashtop 的可靠度獲得使用者一致肯定。您和您的團隊將享有高效能的跨平台遠端存取體驗，透過任何 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 裝置存取遠端桌面和其他裝置。IT 則可存取任何電腦、平板電腦或行動裝置以提供遠端支援。

此外，Splashtop 採取領先業界的安全功能和實務做法，並確實遵循 SOC 2、GDPR、CCPA、HIPAA 等產業、政府標準和法規，讓您能夠高枕無憂。

Splashtop 帶給您更佳的客戶服務體驗

Splashtop 致力於提供卓越的客戶服務。Splashtop 在美國加州、日本、台灣、中國、新加坡和荷蘭阿姆斯特丹均有服務團隊隨時待命。歡迎舊雨新知撥打 Splashtop 國際專線，洽詢服務人員。

無論您是需要支援來解決問題，還是對您的帳戶有疑問，Splashtop 團隊隨時都能為您服務。

立即開始免費試用 Splashtop，親自了解為什麼 Splashtop 是最佳的連接控制替代方案。 無需信用卡或承諾即可開始使用。

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