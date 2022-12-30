最佳連接控制替代方案 2023 — Splashtop

混合工作型態和遠端工作逐漸成為新興常態。只要停機，就可能大幅降低員工生產力。因此，Splashtop 提供了一種快速簡單的方式，可以支援您的託管電腦、使用者，甚至他們的個人裝置。

Splashtop 的即插即用特性使 IT 實施和最終用戶設置變得容易。將 Splashtop Enterprise 與您現有的 SSO 集成，以實現簡單安全的用戶身份驗證。將 Splashtop 與您現有的票務系統集成。在集中式 Web 管理控制台中管理用戶和電腦。