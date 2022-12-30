最佳連接控制替代方案 2023 — Splashtop

為什麼 Splashtop 是最佳的連接控制替代方案
Splashtop 是連接控制（以前稱為 ScreenConnect）的絕佳替代品，因為：
Splashtop 是一種 可靠、高度安全的遠端訪問 解決方案
Splashtop 具有 IT、説明台和MSPs所需的所有主要功能
Splashtop 被 3000 萬人使用，在第三方評論網站上獲得了卓越的客戶滿意度評級
Splashtop 易於設置、管理和擴展 ——使您能夠簡化和整合您的 IT 堆棧
Splashtop 替代 ConnectWise Control
卡普特拉平均用戶評分
來自我們滿意的客戶
在終極IT人員，我們的大部分工作都是遠端執行的。 因此，我們必須擁有一個易於使用、可靠且安全且成本合理的遠端控制工具。 我們還為一些客戶提供對辦公室計算機的遠端訪問，以便在家或旅行時工作。 我們搬到 Splashtop 是因為 LogMeIn 的價格不斷上漲和支援水準下降。
Cleatus Davis at Ultimate IT Guys
來自我們滿意的客戶
Splashtop SOS 對支援人員和使用者來說都很容易使用。安裝簡易，介面直觀。在我的經驗中，螢幕成像輸出速度也比 AnyDesk 和 TeamViewer 還要快。
Alan Adler - Owner, Standout Designs
來自我們滿意的客戶
在終極IT人員，我們的大部分工作都是遠端執行的。 因此，我們必須擁有一個易於使用、可靠且安全且成本合理的遠端控制工具。 我們還為一些客戶提供對辦公室計算機的遠端訪問，以便在家或旅行時工作。 我們搬到 Splashtop 是因為 LogMeIn 的價格不斷上漲和支援水準下降。
Cleatus Davis at Ultimate IT Guys
來自我們滿意的客戶
Splashtop SOS 對支援人員和使用者來說都很容易使用。安裝簡易，介面直觀。在我的經驗中，螢幕成像輸出速度也比 AnyDesk 和 TeamViewer 還要快。
Alan Adler - Owner, Standout Designs
易於設置、擴展和管理的遠端訪問
混合工作型態和遠端工作逐漸成為新興常態。只要停機，就可能大幅降低員工生產力。因此，Splashtop 提供了一種快速簡單的方式，可以支援您的託管電腦、使用者，甚至他們的個人裝置。
Splashtop 的即插即用特性使 IT 實施和最終用戶設置變得容易。將 Splashtop Enterprise 與您現有的 SSO 集成，以實現簡單安全的用戶身份驗證。將 Splashtop 與您現有的票務系統集成。在集中式 Web 管理控制台中管理用戶和電腦。
Splashtop 帶給您更佳的客戶服務體驗
Splashtop 致力於提供卓越的客戶服務。Splashtop 在美國加州、日本、台灣、中國、新加坡和荷蘭阿姆斯特丹均有服務團隊隨時待命。歡迎舊雨新知撥打 Splashtop 國際專線，洽詢服務人員。
無論您是需要支援來解決問題，還是對您的帳戶有疑問，Splashtop 團隊隨時都能為您服務。
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