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新聞稿

最新新聞稿和媒體報導

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Splashtop 推出 Shield，以遠端存取專業對抗詐騙集團

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Splashtop 連續第五年獲 ITreview Grid Award 評為「領導者」

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Splashtop 獲選為 2026 Gartner Peer Insights™《客戶之聲》遠端桌面軟體類別代表廠商

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Splashtop 憑藉自主端點管理整合平台榮獲 2026 Visionary Spotlight Award

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Splashtop 推出 Splashtop Live，全新社群活動系列，讓 IT 與 MSP 專業人士能學習、交流，並簡化營運

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Splashtop 與 Misora Connect 合作，強化遠端維護能力

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Splashtop研究發現端點維護消耗了一半的IT容量

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Splashtop 榮獲 TrustRadius 2026 年 Top Rated Award

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Splashtop 在 G2 報告中獲得認可，簡化現代 IT 管理

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Splashtop 宣布與日立高科技簽署合作協議

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Rippling adds Splashtop remote access for IT teams

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Splashtop Powers Remote Support Within Rippling

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