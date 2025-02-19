適用於政府實體的 Splashtop 安全遠端訪問

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Splashtop20 years of trust
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US capitol business front view during night time

適用於政府實體的 Splashtop 安全遠端存取

適用於州級、地方和聯邦機構的安全遠端辦公、支援和協作解決方案

開始使用

靈活的遠距工作、遠端支援和協作解決方案

州政府和地方政府可以運用遠端存取解決方案，讓員工隨時隨地都可存取，創造出兼具安全、效率與彈性的工作場所。有了 Splashtop，使用任何裝置就能控制遠端電腦，並存取 ERP、規劃、預算、會計等應用程式。

受政府機構信任，可實現安全和高性能的遠端存取

DLIFLC logo
Oregon City logo
Ohio Auditor logo
Seal of the Housing Authority of the City of Los Angeles featuring a stylized house with four people inside, surrounded by a blue ring with stars, and text reading “Organized 1938” at the bottom.
Lake County Juvenile Court Logo
City of Milwaukee Logo
United States Courts logo
CDC Centers for Disease Control and Prevention Logo
U.S. Immigration and Customs Enforcement logo
United States Department of State logo

主要優勢

全方位安全功能

保護著所有遠端連線的是安全功能和最佳做法，包括 TLS 和 256 位元 AES 加密技術、裝置驗證和兩步驟驗證。連接、檔案傳輸和管理事件也都會納入記錄檔。深入了解 SOC2、GDPR 和 HIPAA 合規

易用

有了 Splashtop，您就可以存取集中式技術人員控制台，進行大規模部署並管理使用者、群組、裝置和存取權限。Splashtop AEM 增加了端點監控、修補和自動化功能，協助 IT 團隊在維護機構裝置的同時，亦可減少手動作業。Splashtop 的安裝、使用和擴展都相當簡單。

高效能功能

即時體驗高畫質、快速連接。您可以同時連接多組連線，且使用者介面直覺明瞭，功能也卓越出眾，例如單一登入 (SSO) 技術整合、精細權限控制、群組式存取權限、連線排程等。

跨裝置存取

從 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chrome 瀏覽器，遠端連接您的 Windows、Mac 和 Linux 電腦。您也可以使用同一應用程式存取 VMware、Citrix、Microsoft、Windows、AWS、Azure 等的虛擬裝置和虛擬桌面基礎架構 (VDI)。

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適合個人及團隊

Splashtop Remote Access

安全且高效能的遠端存取，支援隨時隨地工作

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可供 IT 專業人員遠端支援裝置。端點管理功能以附加元件的形式提供。

Splashtop Remote Support

臨機和主動遠端支援解決方案

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適用於企業級遠端存取和遠端支援，具備 SSO 和進階管理功能。

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遠端存取和支援，滿足您的進階業務和安全需求

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Splashtop On-Prem

自主託管的遠端存取和支援，可滿足您的安全和合規要求

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用於 IT 團隊管理和支援端點

Splashtop AEM

集中式端點管理可監控、修補及維護大規模的裝置。

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客戶推薦

Splashtop 滿足了我們的兩個首要任務——安全性和預算。首先，我們必須非常小心處理敏感的青少年信息，因此安全是我們的首要任務。然後，我們不得不考慮我們對縣和居民納稅人的責任，以便在我們的技術購買方面非常有責任。我們的用戶也喜歡它。他們對它的工作效果很高！

維爾塔‧莫伊西奧，萊克郡少年法庭資訊科技主管

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