適用於政府實體的 Splashtop 安全遠端訪問

靈活的遠距工作、遠端支援和協作解決方案
州政府和地方政府可以運用遠端存取解決方案，讓員工隨時隨地都可存取，創造出兼具安全、效率與彈性的工作場所。有了 Splashtop，使用任何裝置就能控制遠端電腦，並存取 ERP、規劃、預算、會計等應用程式。
受政府機構信任，可實現安全和高性能的遠端存取
主要優勢
全方位安全功能
易用
有了 Splashtop，您就可以存取集中式技術人員控制台，進行大規模部署並管理使用者、群組、裝置和存取權限。Splashtop AEM 增加了端點監控、修補和自動化功能，協助 IT 團隊在維護機構裝置的同時，亦可減少手動作業。Splashtop 的安裝、使用和擴展都相當簡單。
高效能功能
即時體驗高畫質、快速連接。您可以同時連接多組連線，且使用者介面直覺明瞭，功能也卓越出眾，例如單一登入 (SSO) 技術整合、精細權限控制、群組式存取權限、連線排程等。
跨裝置存取
從 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chrome 瀏覽器，遠端連接您的 Windows、Mac 和 Linux 電腦。您也可以使用同一應用程式存取 VMware、Citrix、Microsoft、Windows、AWS、Azure 等的虛擬裝置和虛擬桌面基礎架構 (VDI)。
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Splashtop On-Prem
自主託管的遠端存取和支援，可滿足您的安全和合規要求
客戶推薦
Splashtop 滿足了我們的兩個首要任務——安全性和預算。首先，我們必須非常小心處理敏感的青少年信息，因此安全是我們的首要任務。然後，我們不得不考慮我們對縣和居民納稅人的責任，以便在我們的技術購買方面非常有責任。我們的用戶也喜歡它。他們對它的工作效果很高！
維爾塔‧莫伊西奧，萊克郡少年法庭資訊科技主管