適用於政府實體的 Splashtop 安全遠端訪問

靈活的遠端工作、遠端支援和協作解決方案
遠端訪問解決方案允許州和地方政府通過為員工提供隨時隨地訪問來創建安全、高效的靈活工作場所。 借助 Splashtop，您可以使用任何裝置控制遠端電腦並存取 ERP、計劃、預算、會計等應用程式。
受政府機構信任，可實現安全和高性能的遠端存取
主要優勢
全面的安全功能
易用
借助 Splashtop，您可以訪問集中式技術人員控制台以實施大規模部署並管理使用者、組、設備和訪問許可權。 它易於安裝、使用和擴展。
高性能功能
實時體驗高清品質、 快速連接 。 您可以擁有多個具有直觀使用者介面和卓越功能的併發會話。 其中包括 單點登錄集成 （SSO）、精細許可權控制、基於組的訪問許可權、計劃訪問等。
可跨設備訪問
從 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chrome 瀏覽器遠端連接到您的 Windows、Mac 和 Linux 電腦。 您還可以從同一應用程式訪問 VMware、Citrix、Microsoft、Windows、AWS、Azure 和其他設備上的虛擬機和虛擬桌面基礎架構 （VDI）。
來自我們滿意的客戶
“Splashtop 滿足了我們的兩個首要任務——安全性和預算。 首先，我們必須非常小心敏感的青少年資訊，因此安全是我們的首要任務。 然後，我們必須考慮我們對縣和居民納稅人的責任，因為我們的技術採購非常注重成本。 我們的用戶也喜歡它。 他們對它的效果讚不絕口！
Velta Moisio, IT Director at Lake County Juvenile Court