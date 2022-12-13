跳至主內容
Splashtop
免費試用

適用於政府實體的 Splashtop 安全遠端訪問

為州、地方和聯邦機構提供安全的遠端工作、支援和協作解決方案

開始使用

靈活的遠端工作、遠端支援和協作解決方案

遠端訪問解決方案允許州和地方政府通過為員工提供隨時隨地訪問來創建安全、高效的靈活工作場所。 借助 Splashtop，您可以使用任何裝置控制遠端電腦並存取 ERP、計劃、預算、會計等應用程式。

受政府機構信任，可實現安全和高性能的遠端存取

主要優勢

全面的安全功能

所有遠端會話都受到安全功能和最佳實踐的保護。 這些功能包括 TLS 和 256 位 AES 加密、設備身份驗證和兩步驗證。 還會記錄連接、檔案傳輸和管理事件。 了解有關SOC2、GDPR和 HIPAA 合規性的更多資訊。

易用

借助 Splashtop，您可以訪問集中式技術人員控制台以實施大規模部署並管理使用者、組、設備和訪問許可權。 它易於安裝、使用和擴展。

高性能功能

實時體驗高清品質、 快速連接 。 您可以擁有多個具有直觀使用者介面和卓越功能的併發會話。 其中包括 單點登錄集成 （SSO）、精細許可權控制、基於組的訪問許可權、計劃訪問等。

可跨設備訪問

從 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chrome 瀏覽器遠端連接到您的 Windows、Mac 和 Linux 電腦。 您還可以從同一應用程式訪問 VMware、Citrix、Microsoft、Windows、AWS、Azure 和其他設備上的虛擬機和虛擬桌面基礎架構 （VDI）。

開始訂閱

探索所有產品

適合個人及團隊

Business Access

安全的高性能遠端訪問，支援隨時隨地工作

深入了解免費試用

適合 IT、支援和服務台

SOS

有人值守和無人值守遠端支持解決方案

深入了解免費試用

面向企業和高級使用者

Enterprise

遠端訪問和支援，以滿足您的高級業務和安全需求

深入了解聯繫我們

滿足特殊合規需求

On-Prem

自託管遠端訪問和支援，以滿足您的安全性和合規性要求

深入了解

來自我們滿意的客戶

“Splashtop 滿足了我們的兩個首要任務——安全性和預算。 首先，我們必須非常小心敏感的青少年資訊，因此安全是我們的首要任務。 然後，我們必須考慮我們對縣和居民納稅人的責任，因為我們的技術採購非常注重成本。 我們的用戶也喜歡它。 他們對它的效果讚不絕口！

Velta Moisio, IT Director at Lake County Juvenile Court

開始使用 Splashtop

免費試用

我們很樂意聽到您的來信

聯繫我們

獲取最新的 Splashtop 新聞和特價

立即訂閱
  • 標準規範
  • 隱私權政策
  • 使用條款
版權所有© 2023 Splashtop Inc. 保留所有權利。 $ 所示價格均為美元