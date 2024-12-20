保持安全。 保持更新。
使用 Splashtop 簡化和自動化修補程式管理
使用 Splashtop 的即時、自動修補程式管理解決方案，讓您的端點保持最新且安全。 無縫管理所有端點的更新，以提高效率、確保合規性並最大限度地減少漏洞。
即時更新，更好的控制
立即部署修補程式以解決零日漏洞和關鍵問題，從而最大限度地降低風險。
在具有版本管理的自動或手動更新選項之間進行選擇，以實現更好的控制。
客製化和安排更新以最大程度地減少干擾並符合組織需求。
政策驅動管理
配置適合 IT 策略的彈性修補策略，包括預先核准的版本和自動核准。
利用原則繼承功能簡化跨團隊和裝置的管理。
實施環更新以錯開部署，確保修補程式在更廣泛的部署之前經過測試。
管理作業系統的更新& 第三方軟體
更新和保護第三方應用程序，例如瀏覽器和關鍵業務應用程式。
迅速套用 Windows 和 Mac OS 的重要安全更新，降低潛在風險。
增強可見性和洞察力
存取已執行補丁更新的詳細報告和日誌，以確保可見性和問責性。
透過集中式儀錶板監控端點健康、修補程式狀態和合規性。
選擇 Splashtop 進行修補程式管理的優點
增強的安全性和合規性
使用作業系統和協力廠商應用程式的即時修補程式來處理漏洞，同時透過詳細的洞察力、詳細目錄報告和原則配置來確保合規性。
整合遠端支援與端點管理
將遠端存取、支援、端點管理和安全性統一在一個平台中，以簡化工作流程並提高 IT 效率。
易用
透過直覺的介面和自動化工具簡化修補程式部署，使 IT 團隊能夠專注於更高價值的策略計畫。
為 IT 團隊帶來巨大價值
以具競爭力的定價和可擴充的平台降低作業成本，支援混合式和遠端工作團隊，跨越不斷成長的多作業系統裝置機群。