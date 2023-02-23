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Splashtop用於架構和設計的遠端存取

隨時隨地存取 CAD/CAM/BIM 軟體應用程式，同時兼顧效能與安全性

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隨時隨地使用您的高階工作裝置

您是需要遠端存取處理密集型軟體的建築師、設計師、工程師或都市人？Splashtop 都能幫助您安全連接並在旅途中自在工作。

需要使用 3D 滑鼠嗎？沒問題！您是使用 Mac 電腦嗎？也不必擔心。Splashtop 可安全遠端存取和支援各種裝置，讓您隨時隨地取用高效能軟體。

主要優勢

  • 任何裝置均可輕鬆存取

    您可以透過任何電腦或行動裝置 (包括平板電腦和 Chromebook)，快速遠端存取 Windows、Mac 和 Linux 電腦或虛擬裝置。

  • 穩定可靠的出色效能

    透過 4K 串流和最小延遲率實現近乎即時的遠端存取體驗。您的行動電腦具有與功能強大的辦公裝置相同的速度和效能。

  • 無論在哪，都能辦公

    遠端存取讓您行動不受限，在喜愛的咖啡廳或任何能激發靈感的地方，都能輕鬆工作。

  • 保持安全連接

    不管是加密連接、多層級密碼選項、多重驗證和其他安全功能，客戶資料都是安全的。深入了解 Splashtop 的安全性

  • 管理分散式工作站

    利用 Splashtop AEM 的端點監控、修補和自動化工具，讓辦公室、混合式工作環境和遠端環境中的工作站保持安全無虞、隨時更新和可靠運作。

適用於設計和 2D / 3D 模型成像輸出的遠端存取軟體應用程式

  • Rhino 3D
  • Autodesk – AutoCAD、Formlt、Revit Architecture
  • SolidWorks
  • SketchUp
  • V-Ray
  • ArchiCAD
  • BIMX
  • 以及更多意想不到的功能！

客戶推薦

我們考慮過其他產品，但 Splashtop 提供了具有競爭力的解決方案，允許企業級管理和多因素身份驗證。Splashtop 讓我們能夠利用現有的強大的預裝機器，讓使用者可以存取他們的常規桌面。

Alistair Kell - BDP公司負責人兼資訊科技與流程主管

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