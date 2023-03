Splashtop用於架構和設計的遠端存取

來自我們滿意的客戶

“我們考慮了其他產品,但Splashtop提供了競爭性解決方案,允許企業級管理和多因素身份驗證。 Splashtop使我們能夠利用用戶訪問常規台式機時所擁有的功能強大的預構建電腦。”



Alistair Kell - Principal and head of information technology and processes at BDP