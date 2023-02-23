Splashtop用於架構和設計的遠端存取

隨時隨地使用您的高階工作裝置
您是需要遠端存取處理密集型軟體的建築師、設計師、工程師或都市人？Splashtop 都能幫助您安全連接並在旅途中自在工作。
需要使用 3D 滑鼠嗎？沒問題！您是使用 Mac 電腦嗎？這也沒問題。Splashtop 為各種裝置提供安全遠端存取和支援體驗，讓您可以隨時隨地使用高效能軟體。
主要優勢
從任何設備輕鬆訪問
您可以從任何電腦或行動裝置（包括平板電腦和 Chromebook）快速遠端存取 Windows、Mac 和 Linux 電腦或虛擬機。
可靠的高性能
透過 4K 串流和最小延遲率實現近乎即時的遠端存取體驗。您的行動電腦具有與功能強大的辦公裝置相同的速度和效能。
隨時隨地工作
遠端存取使您可以自由移動。 在您最喜愛的咖啡店或任何靈感迸發的地方輕鬆工作。
保持安全連接
在加密連接，多級密碼選項，多因素身份驗證和其他安全功能之間，客戶的數據是安全的。 了解有關 Splashtop 安全性的更多信息。
適用於設計和 2D / 3D 模型成像輸出的遠端存取軟體應用程式
- Rhino 3D
- Autodesk – AutoCAD、Formlt、Revit Architecture
- SolidWorks
- SketchUp
- V-Ray
- ArchiCAD
- BIMX
- 以及更多！
來自我們滿意的客戶
“我們考慮了其他產品，但Splashtop提供了競爭性解決方案，允許企業級管理和多因素身份驗證。 Splashtop使我們能夠利用用戶訪問常規台式機時所擁有的功能強大的預構建電腦。”
Alistair Kell - Principal and head of information technology and processes at BDP