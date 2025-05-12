快速、安全的 IT 支援遠端控制軟體

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Splashtop20 years of trust
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An IT support agent working on their computer.

使用安全、可擴展的軟體簡化遠端 IT 支援

符合成本效益的安全遠端存取與支援解決方案，讓 IT 團隊能有效率地管理、控制與支援端點。

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Hands typing on a laptop keyboard.

安全連接

Splashtop 提供企業級安全功能，包含 256 位元加密、MFA、SSO、精細存取控制和連線記錄，協助 IT 團隊達到 ISO 27001、SOC 2、GDPR、HIPAA 等合規標準

A laptop on a wooden desk displays a dashboard interface. Beside it is a white cup and saucer. Large text on the right reads Product Demo: Autonomous Endpoint Management. The background is blurred.

卓越的用戶體驗

Splashtop 具有可靠、低延遲的連接、4K 串流媒體支援和直覺的介面，可確保技術人員和最終用戶獲得無縫體驗。

IT support helping via desktop with remote access software

更聰明的工作流程，更快的修復

透過整合式工作流程和多種遠端連接方式，帶來更快速、更有效率的支援。從 ITSM 工具直接啟動連線，執行背景動作，監控裝置，並快速解決問題。

A dashboard displays antivirus stats: a bar graph of threats by date, a pie chart of virus definitions status, a bar chart of remediation actions, and a task list with task names, types, and scheduled execution times.

IT 支援的綜合平台

無論您是擴大規模還是精簡流程，Splashtop 都會將所有裝置和作業系統的遠端支援、遠端存取和端點管理整合到全面的解決方案中，從而節省時間、降低成本並減少複雜性。

安全高效的設備管理遠端IT支援工具

  • Blue outline icon of a headset with a microphone, representing support or communication.

    臨機和主動支援

    立即連接到任何裝置 - 無論使用者是否存在。提供隨選支援或存取無人值守系統以進行更新、疑難排解和例行維護。

    深入了解
  • Blue outline icon of a dashboard with a pie chart, line graph, and text lines, representing analytics or reporting.

    Autonomous Endpoint Management

    附加的端點管理功能，透過即時作業系統和第三方軟體修補機制、直覺化設定畫面、詳細目錄報告和快速修復工具，可有效監控、管理和更新裝置。

    深入了解
  • Icon of a key — “login key” symbol indicating authentication / secure login.

    進階安全性 & 管理性

    透過具有 SSO、服務台、精細存取控制、IP 白名單、雲端連線錄製、主動 Android 支援等的企業級安全性和更出色的管理功能，讓您的業務營運更上一層樓。

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  • Icon: outline of a computer-application window with a padlock overlay — representing “app window lock” / locked window

    端點保護

    利用由 Bitdefender 提供技術支援的 Splashtop AV 和 EDR，保護您的端點免受威脅並降低網路攻擊風險。

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幫助您的 IT 團隊每天提供更好的終端支持

聯絡銷售部門

客戶推薦

我們仰賴 Intune 的部分端點管理功能，但 Splashtop 能更清楚檢視和進一步控制軟體更新，並提供更妥善的文件記錄，種種功能補足了 Intune 的重大不足之處。我們能運用一個平台就解決任何遠端裝置的問題、主動監控系統、自動進行軟體修補，並確保合規性。

IT Manager, pb2 Architecture + Engineering

客戶推薦

我們在幾台電腦上嘗試了AnyDesk ，但在使用Splashtop後，用戶的回饋是畫面更新率要好得多，而且他們有更靈敏的體驗。 借助 Splashtop，我們的編輯人員幾乎不會遇到延遲，就像在辦公室一樣。

Mike Marsh ， Warner Bros. International Television Production紐西蘭分公司IT經理

選擇符合需求的方案

開始使用 Splashtop 遠端 IT 支援解決方案

SOS

針對電腦和行動裝置的有人值守和無人值守的遠端支援解決方案。

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Enterprise

企業級遠端支援和遠端存取解決方案，具有 SSO、進階安全性、具有高階工作流程和可管理性的服務台。 現場版本可用。

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常見問題

什麼是遠端 IT 支援軟體？
什麼是遠端 IT 服務？
遠端 IT 支援軟體如何運作？
如何選擇最佳的遠端支援軟體？
遠端 IT 支援軟體安全嗎？
遠端 IT 支援軟體可以與其他 IT 管理工具整合嗎？