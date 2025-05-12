快速、安全的 IT 支援遠端控制軟體

安全連接
Splashtop 提供企業級安全功能，包含 256 位元加密、MFA、SSO、精細存取控制和連線記錄，協助 IT 團隊達到 ISO 27001、SOC 2、GDPR、HIPAA 等合規標準。
卓越的用戶體驗
Splashtop 具有可靠、低延遲的連接、4K 串流媒體支援和直覺的介面，可確保技術人員和最終用戶獲得無縫體驗。
IT 支援的綜合平台
無論您是擴大規模還是精簡流程，Splashtop 都會將所有裝置和作業系統的遠端支援、遠端存取和端點管理整合到全面的解決方案中，從而節省時間、降低成本並減少複雜性。
安全高效的設備管理遠端IT支援工具
臨機和主動支援深入了解
立即連接到任何裝置 - 無論使用者是否存在。提供隨選支援或存取無人值守系統以進行更新、疑難排解和例行維護。
Autonomous Endpoint Management深入了解
附加的端點管理功能，透過即時作業系統和第三方軟體修補機制、直覺化設定畫面、詳細目錄報告和快速修復工具，可有效監控、管理和更新裝置。
進階安全性 & 管理性深入了解
透過具有 SSO、服務台、精細存取控制、IP 白名單、雲端連線錄製、主動 Android 支援等的企業級安全性和更出色的管理功能，讓您的業務營運更上一層樓。
端點保護深入了解
利用由 Bitdefender 提供技術支援的 Splashtop AV 和 EDR，保護您的端點免受威脅並降低網路攻擊風險。
客戶推薦
我們仰賴 Intune 的部分端點管理功能，但 Splashtop 能更清楚檢視和進一步控制軟體更新，並提供更妥善的文件記錄，種種功能補足了 Intune 的重大不足之處。我們能運用一個平台就解決任何遠端裝置的問題、主動監控系統、自動進行軟體修補，並確保合規性。
IT Manager, pb2 Architecture + Engineering
客戶推薦
我們在幾台電腦上嘗試了AnyDesk ，但在使用Splashtop後，用戶的回饋是畫面更新率要好得多，而且他們有更靈敏的體驗。 借助 Splashtop，我們的編輯人員幾乎不會遇到延遲，就像在辦公室一樣。
Mike Marsh ， Warner Bros. International Television Production紐西蘭分公司IT經理