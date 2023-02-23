跳至主內容
Splashtop
免費試用

快速、安全的 IT 支援遠端控制軟體

專為現今 IT 人員設計經濟實惠的全方位企業版遠端存取解決方案

免費試用聯繫我們

最好的IT遠端支援軟體

Splashtop 為您提供有效管理組織遠端訪問所需的高性能、靈活性和控制力。

有了 Splashtop ，您將獲得：

  • 提供嚴密的驗證要求、驗證控制、全方位記錄等強大安全性。
  • Helpdesk 隨需支援的能力，可供您隨時主動遠端存取電腦，人員居家辦公毫無問題。
  • 直覺式使用者介面的高效能遠端連線。
  • 集中式技術人員中控台，用來管理使用者、群組、裝置、存取權限等。
  • 經濟實惠的遠端存取解決方案，完美整合原有的 IT 環境、支援需求單系統以及技術人員工作流程。
  • 優質的客戶服務。全球擁有 3 千萬客戶。客戶滿意度業界最高。

隨身碟遠端存取解決方案

Splashtop SOS - Manual Update

$17 /月開始

提供臨機服務台遠端支援

透過 SOS+10 和 SOS Unlimited 提供主動遠端支援

免費試用深入了解

Splashtop Enterprise

Splashtop Enterprise

提供臨機和主動遠端支援

為使用者提供對工作電腦的遠端存取。享有單一登入整合、精細的權限控制、群組式存取權限、連線排程等功能。靈活彈性的授權方式，讓您自由選擇遠端存取使用者和/或遠端支援技術人員的授權數量 (按同時連接的技術人員和使用者數量計費)。

預約示範聯繫我們

選擇 Splashtop 的優勢

安全性、審查性和合規性

全方位遠端存取和支援功能

  • 依照需求快速支援任何臨機 (非託管) 電腦和行動裝置

  • 主動遠端支援

  • 端點監控和管理 (搭配 Enterprise)

  • 主動 Android 存取 (搭配 Enterprise)

  • 讓使用者透過任何裝置都能遠端存取工作電腦 (搭配 Enterprise)

  • 簡化按需遠端支援的工作流程 (搭配 Enterprise)

  • 支援佇列、頻道和技術人員管理功能 (搭配 Enterprise)

易用性與效率

  • 集中式技術人員中控制，用來管理使用者、群組、裝置、存取權限等

  • 數量不限，Windows、Mac、iOS、Android 和 Chrome 裝置皆可使用 Splashtop 應用程式啟動遠端連線

  • 直覺式的使用者友善介面，不需培訓快速上手

  • 連線中功能效率倍增

靈活性和控制力

  • 透過遠端存取排程連線、劃分精細的功能權限、群組式存取等功能，更有效地進行控制 (搭配 Enterprise)

  • 使用專屬的商標、顏色、說明和公司名稱來自訂 SOS 隨需支援應用程式供客戶下載

  • 選擇雲端或用戶端部署

企業功能

單一登入 (SSO)

  • 與您的 SSO 身份驗證供應商整合，透過現有公司目錄管理 Splashtop 使用者

  • 使用 SSO，人員不需要另建密碼

  • 透過 SCIM 的 SSO 可讓員工自行登入和登出

整合技術支援需求單系統

  • 與售票系統（例如服務諾，吉拉，新鮮服務，Freshdesk，Zendesk 等）集成，以便直接從您的票證啟動遠程支持會話

  • 自動記錄連線詳細資訊在技術需求單中

Splashtop 以最優惠的價格提供強大的功能！

當您選擇 Splashtop 而不是其他遠端存取解決方案時，可以節省 50% 到 80% 的費用。

聯繫我們

來自我們滿意的客戶

我用過 LogMeIn、TeamViewer 等其他產品，比較後我發現 Splashtop 最快、最可靠。得到支援的使用者也發現一些非常簡易又好用的支援軟體。

Michael T., Fore Computers

來自我們滿意的客戶

在下載之前，我迅速致電銷售支援部門，以評估Splashtop是否能為我提供所需的信息，並且支援代表也很出色。我不必等到試用期結束...到第三天，我知道這將是一個很好的解決方案。

Jonathan S., Stone Consulting Group

來自我們滿意的客戶

對我的公司來說成效相當好，價格是我選擇 Splashtop 的主要原因。

Scott E., Digital Wave LLC

來自我們滿意的客戶

我以前使用過 LogMeIn，相較之下 Splashtop 更便宜，而且易於設定使用者並控制對電腦的存取。我喜歡連線和歷史記錄檔這些功能。非常有幫助。

Dave B., Hendrik’s Greenhouses

來自我們滿意的客戶

我用過 LogMeIn、TeamViewer 等其他產品，比較後我發現 Splashtop 最快、最可靠。得到支援的使用者也發現一些非常簡易又好用的支援軟體。

Michael T., Fore Computers

來自我們滿意的客戶

在下載之前，我迅速致電銷售支援部門，以評估Splashtop是否能為我提供所需的信息，並且支援代表也很出色。我不必等到試用期結束...到第三天，我知道這將是一個很好的解決方案。

Jonathan S., Stone Consulting Group

準備開始使用了嗎？

SOS 免費試用聯繫我們

我們很樂意聽到您的來信

聯繫我們

獲取最新的 Splashtop 新聞和特價

立即訂閱
  • 標準規範
  • 隱私權政策
  • 使用條款
版權所有© 2023 Splashtop Inc. 保留所有權利。 $ 所示價格均為美元