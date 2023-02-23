快速、安全的 IT 支援遠端控制軟體

最好的IT遠端支援軟體
Splashtop 為您提供有效管理組織遠端訪問所需的高性能、靈活性和控制力。
有了 Splashtop ，您將獲得：
- 提供嚴密的驗證要求、驗證控制、全方位記錄等強大安全性。
- Helpdesk 隨需支援的能力，可供您隨時主動遠端存取電腦，人員居家辦公毫無問題。
- 直覺式使用者介面的高效能遠端連線。
- 集中式技術人員中控台，用來管理使用者、群組、裝置、存取權限等。
- 經濟實惠的遠端存取解決方案，完美整合原有的 IT 環境、支援需求單系統以及技術人員工作流程。
- 優質的客戶服務。全球擁有 3 千萬客戶。客戶滿意度業界最高。
選擇 Splashtop 的優勢
安全性、審查性和合規性
強大的安全功能和措施，具有 AES 256位元加密技術的行業標準 TLS 1.2、裝置身份驗證、雙重身份驗證等
記錄所有活動並產生報告
Splashtop 已達成並持續 SOC 2 Type 2、SOC 3 和 GDPR 合規性
Splashtop 的安全功能可幫助組織機構滿足 HIPAA、PCI、ISO 27001 以及其他業界與政府安全標準和法律規範
在託管電腦上的 Splashtop 程式內購買、部署和管理 Bitdefender
關注我們的 MSP 和 IT 安全摘要，以了解最新的網路安全新聞和預警。
全方位遠端存取和支援功能
依照需求快速支援任何臨機 (非託管) 電腦和行動裝置
主動遠端支援
端點監控和管理 (搭配 Enterprise)
主動 Android 存取 (搭配 Enterprise)
讓使用者透過任何裝置都能遠端存取工作電腦 (搭配 Enterprise)
簡化按需遠端支援的工作流程 (搭配 Enterprise)
支援佇列、頻道和技術人員管理功能 (搭配 Enterprise)
易用性與效率
集中式技術人員中控制，用來管理使用者、群組、裝置、存取權限等
數量不限，Windows、Mac、iOS、Android 和 Chrome 裝置皆可使用 Splashtop 應用程式啟動遠端連線
直覺式的使用者友善介面，不需培訓快速上手
連線中功能效率倍增
靈活性和控制力
透過遠端存取排程連線、劃分精細的功能權限、群組式存取等功能，更有效地進行控制 (搭配 Enterprise)
使用專屬的商標、顏色、說明和公司名稱來自訂 SOS 隨需支援應用程式供客戶下載
選擇雲端或用戶端部署
企業功能
單一登入 (SSO)
與您的 SSO 身份驗證供應商整合，透過現有公司目錄管理 Splashtop 使用者
使用 SSO，人員不需要另建密碼
透過 SCIM 的 SSO 可讓員工自行登入和登出
整合技術支援需求單系統
與售票系統（例如服務諾，吉拉，新鮮服務，Freshdesk，Zendesk 等）集成，以便直接從您的票證啟動遠程支持會話
自動記錄連線詳細資訊在技術需求單中
來自我們滿意的客戶
我用過 LogMeIn、TeamViewer 等其他產品，比較後我發現 Splashtop 最快、最可靠。得到支援的使用者也發現一些非常簡易又好用的支援軟體。
Michael T., Fore Computers
來自我們滿意的客戶
在下載之前，我迅速致電銷售支援部門，以評估Splashtop是否能為我提供所需的信息，並且支援代表也很出色。我不必等到試用期結束...到第三天，我知道這將是一個很好的解決方案。
Jonathan S., Stone Consulting Group
來自我們滿意的客戶
對我的公司來說成效相當好，價格是我選擇 Splashtop 的主要原因。
Scott E., Digital Wave LLC
來自我們滿意的客戶
我以前使用過 LogMeIn，相較之下 Splashtop 更便宜，而且易於設定使用者並控制對電腦的存取。我喜歡連線和歷史記錄檔這些功能。非常有幫助。
Dave B., Hendrik’s Greenhouses
來自我們滿意的客戶
我用過 LogMeIn、TeamViewer 等其他產品，比較後我發現 Splashtop 最快、最可靠。得到支援的使用者也發現一些非常簡易又好用的支援軟體。
Michael T., Fore Computers
來自我們滿意的客戶
在下載之前，我迅速致電銷售支援部門，以評估Splashtop是否能為我提供所需的信息，並且支援代表也很出色。我不必等到試用期結束...到第三天，我知道這將是一個很好的解決方案。
Jonathan S., Stone Consulting Group