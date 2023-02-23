快速、安全的 IT 支援遠端控制軟體

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提供臨機和主動遠端支援

為使用者提供對工作電腦的遠端存取。享有單一登入整合、精細的權限控制、群組式存取權限、連線排程等功能。靈活彈性的授權方式，讓您自由選擇遠端存取使用者和/或遠端支援技術人員的授權數量 (按同時連接的技術人員和使用者數量計費)。