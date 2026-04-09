Splashtop 方案和價格
各解決方案不僅兼顧安全與效能，價格業具有競爭力，每月最低 NT$192。
選取產品類別
適合需要有效遠距工作的個人和小型團隊
享有 Solo 完整功能，再加上：
- 多螢幕支援
- 使用者角色和存取管理
- 聊天與連線錄製
- 多位使用者 (最多 3 位) 存取同一台電腦
適合需要有效遠距工作的個人和小型團隊
享有 Solo 完整功能，再加上：
- 多螢幕支援
- 使用者角色和存取管理
- 聊天與連線錄製
- 多位使用者 (最多 3 位) 存取同一台電腦
最超值
極致的遠距工作體驗
極致的遠距工作體驗
極致的遠距工作體驗
享有 Pro 完整功能，再加上：
- 4:4:4 色彩準確度
- 每秒 240 張/秒能力
- 高逼真度音訊
- 遠端觸控筆與 Wacom Bridge
- USB 直入和其他功能
極致的遠距工作體驗
享有 Pro 完整功能，再加上：
- 4:4:4 色彩準確度
- 每秒 240 張/秒能力
- 高逼真度音訊
- 遠端觸控筆與 Wacom Bridge
- USB 直入和其他功能
- 透過連線代碼按需存取電腦和行動裝置，不受數量限制
- 即便使用者不在現場，依然可以遠端控制和支援託管端點。
- 選項 1：每份使用者授權可存取 10 台託管電腦數量
- 選項 2：每份使用者授權可存取 300 台託管電腦數量
- 每個授權可以增加存取的託管電腦數量，最多可達 1,200 台。例如，對於選項 2：
- 1 份授權：300 台託管電腦
- 2 份授權：600 台託管電腦
- 3 份授權：900 台託管電腦
- 4 份以上授權：1,200 台託管電腦
- 增加端點管理功能，實現即時修補、監控和修復
- 透過連線代碼按需存取電腦和行動裝置，不受數量限制
- 即便使用者不在現場，依然可以遠��端控制和支援託管端點。
- 選項 1：每份使用者授權可存取 10 台託管電腦數量
- 選項 2：每份使用者授權可存取 300 台託管電腦數量
- 每個授權可以增加存取的託管電腦數量，最多可達 1,200 台。例如，對於選項 2：
- 1 份授權：300 台託管電腦
- 2 份授權：600 台託管電腦
- 3 份授權：900 台託管電腦
- 4 份以上授權：1,200 台託管電腦
- 增加端點管理功能，實現即時修補、監控和修復
排名第一的遠端存取和支援軟體解決方案
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