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Splashtop 方案和價格

各解決方案不僅兼顧安全與效能，價格業具有競爭力，每月最低 NT$192

選取產品類別

Solo

NT$192/ 月

按年計費，NT$2,300

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適合個人使用

  • 任意裝置均可主動存取
  • 簡易設定
  • 檔案傳輸 (包括拖放)
  • 遠端列印及其他功能

適合個人使用

  • 任意裝置均可主動存取
  • 簡易設定
  • 檔案傳輸 (包括拖放)
  • 遠端列印及其他功能

Pro

NT$258/ 月/人

按每位使用者 NT$3,090 每年收費

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適合需要有效遠距工作的個人和小型團隊

享有 Solo 完整功能，再加上：

  • 多螢幕支援
  • 使用者角色和存取管理
  • 聊天與連線錄製
  • 多位使用者 (最多 3 位) 存取同一台電腦

適合需要有效遠距工作的個人和小型團隊

享有 Solo 完整功能，再加上：

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  • 使用者角色和存取管理
  • 聊天與連線錄製
  • 多位使用者 (最多 3 位) 存取同一台電腦
  • Volume Discounts
最超值

Performance

NT$375/ 月/人

按每位使用者 NT$4,500 每年收費

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極致的遠距工作體驗

享有 Pro 完整功能，再加上：

  • 4:4:4 色彩準確度
  • 每秒 240 張/秒能力
  • 高逼真度音訊
  • 遠端觸控筆與 Wacom Bridge
  • USB 直入和其他功能

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  • 遠端觸控筆與 Wacom Bridge
  • USB 直入和其他功能

Enterprise

如需客製化授權和價格資訊，歡迎與我們聯繫

取得報價深入了解

實現進階安全性、可管理性及存取控制

享有 Performance 完整功能，再加上：

  • SSO 整合
  • 精細存取控制、連線排程、SIEM 記錄
  • Android/IoT 主動存取
  • API、IP 白名單、雲端錄影、Connector 和其他功能

實現進階安全性、可管理性及存取控制

享有 Performance 完整功能，再加上：

  • SSO 整合
  • 精細存取控制、連線排程、SIEM 記錄
  • Android/IoT 主動存取
  • API、IP 白名單、雲端錄影、Connector 和其他功能

Remote Support - SOS

起始價

NT$517/ 月/同時連線使用者授權

每名可同時連接的使用者每年 NT$6,200NT$9,900

立即購買免費試用
  • 透過連線代碼按需存取電腦和行動裝置，不受數量限制
  • 即便使用者不在現場，依然可以遠端控制和支援託管端點。
    • 選項 1：每份使用者授權可存取 10 台託管電腦數量
    • 選項 2：每份使用者授權可存取 300 台託管電腦數量
    • 每個授權可以增加存取的託管電腦數量，最多可達 1,200 台。例如，對於選項 2：
      • 1 份授權：300 台託管電腦
      • 2 份授權：600 台託管電腦
      • 3 份授權：900 台託管電腦
      • 4 份以上授權：1,200 台託管電腦
  • 增加端點管理功能，實現即時修補、監控和修復
  • 透過連線代碼按需存取電腦和行動裝置，不受數量限制
  • 即便使用者不在現場，依然可以遠端控制和支援託管端點。
    • 選項 1：每份使用者授權可存取 10 台託管電腦數量
    • 選項 2：每份使用者授權可存取 300 台託管電腦數量
    • 每個授權可以增加存取的託管電腦數量，最多可達 1,200 台。例如，對於選項 2：
      • 1 份授權：300 台託管電腦
      • 2 份授權：600 台託管電腦
      • 3 份授權：900 台託管電腦
      • 4 份以上授權：1,200 台託管電腦
  • 增加端點管理功能，實現即時修補、監控和修復

Remote Support - Enterprise

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需要 SOS plus 所有功能的團隊

  • 搭配 SSO、精細存取控制、IP 白名單、雲端錄製功能，提升安全性
  • 透過 Service Desk、主動 Android 存取、API 功能，讓 IT 支援更上一層樓
  • 超過 1,200 台託管裝置

需要 SOS plus 所有功能的團隊

  • 搭配 SSO、精細存取控制、IP 白名單、雲端錄製功能，提升安全性
  • 透過 Service Desk、主動 Android 存取、API 功能，讓 IT 支援更上一層樓
  • 超過 1,200 台託管裝置

Autonomous Endpoint Management

查看定價聯絡銷售部門
  • 自動執行修補程式作業和軟體更新，使 IT 營運更簡潔流暢
  • 即時監控裝置運作狀況，以利主動解決問題
  • 能夠集中控制多個端點，盡可能減少人為介入
  • 亦隨 SOS 和 Enterprise 遠端支援授權以附加元件的形式提供
  • 自動執行修補程式作業和軟體更新，使 IT 營運更簡潔流暢
  • 即時監控裝置運作狀況，以利主動解決問題
  • 能夠集中控制多個端點，盡可能減少人為介入
  • 亦隨 SOS 和 Enterprise 遠端支援授權以附加元件的形式提供

由 Bitdefender 提供技術支援的 Splashtop Antivirus 附加元件

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  • 防範病毒、惡意軟體和勒索軟體
  • 直接從 Splashtop 順暢地部署防毒軟體和管理自訂原則
  • 享有 Splashtop 客戶專屬優惠價格
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  • 享有 Splashtop 客戶專屬優惠價格

Bitdefender GravityZone EDR

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  • 利用先進的端點偵測和回應，即時偵測、分析和應對進階網路威脅
  • 增強端點、網路和雲端環境的可見度，實現全方位防護
  • 利用先進的端點偵測和回應，即時偵測、分析和應對進階網路威脅
  • 增強端點、網路和雲端環境的可見度，實現全方位防護

Foxpass Wi-Fi 安全

取得報價深入了解
  • 利用功能齊全的 Wi-Fi 安全解決方案應對網路攻擊和資料洩露
  • 保障安全和隱私，確保客人和學生都無法存取教職員網路
  • 靈活強大的部署方式，提供密碼和無密碼兩種驗證機制
  • 利用功能齊全的 Wi-Fi 安全解決方案應對網路攻擊和資料洩露
  • 保障安全和隱私，確保客人和學生都無法存取教職員網路
  • 靈活強大的部署方式，提供密碼和無密碼兩種驗證機制

Secure Workspace

深入了解免費試用
  • 採用 SSE 和 SASE 服務的統一安全存取平台
  • 透過即時存取、連線錄製、即時監控等功能，保障第三方存取的安全
  • 採用 SSE 和 SASE 服務的統一安全存取平台
  • 透過即時存取、連線錄製、即時監控等功能，保障第三方存取的安全

Classroom Cloud

NT$800/ 教師/年

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螢幕分享與註釋解決方案幫助教師提升課堂參與度。

螢幕分享與註釋解決方案幫助教師提升課堂參與度。

Mirroring360 Pro

NT$950/ 教師/年

立即購買免費試用

不必連接任何纜線，即可將行動或桌上型裝置畫面鏡像投影到 PC 或 Mac。

不必連接任何纜線，即可將行動或桌上型裝置畫面鏡像投影到 PC 或 Mac。

Enterprise 教育應用

取得報價開始使用

利用適合學生、教師和 IT 的解決方案，增進遠距與現場的學習體驗

    利用適合學生、教師和 IT 的解決方案，增進遠距與現場的學習體驗

      排名第一的遠端存取和支援軟體解決方案

      Six G2 award badges for Summer 2023, labeled: Grid Leader, Highest User Adoption, Best Est. ROI, Easiest Setup, Easiest To Use, and Fastest Implementation. Each badge has colored accents and the G2 logo.


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      改用 Splashtop Enterprise，解鎖 SSO、雲端連線錄製和精細存取控制等進階安全功能，同時透過服務台工具、主動 Android 存取、API 等功能協助 IT 團隊簡化作業。


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