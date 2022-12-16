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Business Access Solo

對於個人。 最多可存取 2 台電腦。

$5/ 月

按年計費 $60

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功能

  • 不限裝置
  • 安全的受管存取
  • 檔案傳輸
  • 遠端列印
  • 查看所有功能

Business Access Pro

適用於個人和團隊。 每個授權最多可存取 10 台電腦。

$8.25/ 月/使用者

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  • 進階安全功能：SSO/SAML 整合、精細權限控制
  • 進階生產力功能：無人值守的 Android 存取、使用者精細權限、USB 裝置和手寫筆重新導向、麥克風直通、高傳真音訊和排程存取
  • IT 支援功能包括服務台、端點監控&管理和進階附加元件
  • 使用者和技術人員的授權可靈活調配
  • 查看所有功能

SOS

簡單而強大的按需支持解決方

$17/ 月

按每位併發技術人員的 $199 年計費

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  • 輕鬆使用連線代碼進行臨機存取
  • 聊天
  • 技術整合 PSA & TICKETING
  • 晉升為管理員
  • 自訂品牌形象
  • 二位技術人員可以參與同一支援連線
  • 查看所有功能

SOS +10

每個授權新增隨時無人看管存取 10 台電腦

$19/ 月

按每位併發技術人員的 $219 年計費

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  • 輕鬆使用連線代碼進行臨機存取
  • 聊天
  • 技術整合 PSA & TICKETING
  • 晉升為管理員
  • 自訂品牌形象
  • 二位技術人員可以參與同一支援連線
  • 語音通話
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SOS Unlimited

添加隨時無人看管訪問無限數量的電腦

$34/ 月

按每位併發技術人員的 $399 年計費

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  • 語音通話
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Enterprise

我們的 SOS 解決方案提供的一切，以及更多！

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  • 進階安全功能：SSO/SAML 整合、精細權限控制
  • 服務台：先進的按需支持體驗，包括技術人員分組，服務渠道管理和邀請鏈接SOS Call，會話路由等
  • 端點監控與管理
  • 強大的附加組件:Splashtop AR,Splashtop 連接
  • 靈活的技術人員和終端使
  • 遠端工作的進階生產力功能
  • 查看所有功能

Splashtop Remote Support - 月繳

起始價

$47.90/ 月

每月按 25 台電腦的 $47.90 計費

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月費

  • $47.90/每月 25 台電腦
  • $71.90/每月 50 台電腦
  • $95.90/每月 100 台電腦
  • $191.90/每月 250 台電腦
  • $311.90/每月 500 台電腦
  • $407.90/每月 750 台電腦
  • $479.90/每月 1000 台電腦
  • 如需更多電腦，請聯絡我們

  • 無上限的技術人員
  • 無限的伴隨會話
  • 快速遠端存取
  • 無人值守的支援
  • 出席支持 *
  • 多螢幕支援
  • 優先技術支援
  • 可配置的警報/操作
  • Windows更新
  • 查看所有功能

Splashtop Remote Support - 年繳

每年付款可節省 15%！

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$40/ 月

25 台電腦，$479 美元/年

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  • $40/每月 25 台電腦 (年繳 $479)
  • $60/每月 50 台電腦 (年繳 $719)
  • $80/每月 100 台電腦 (年繳 $959)
  • $160/每月 250 台電腦 (年繳 $1,919)
  • $260/每月 500 台電腦 (年繳 $3,119)
  • $340/每月 750 台電腦 (年繳 $4,079)
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  • 進階安全功能：SSO/SAML 整合、精細權限控制
  • 進階生產力功能：USB 裝置重新導向、麥克風直通、YUV 4:4 色彩保真度、高音訊保真度
  • 服務台
  • 端點監控與管理
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  • 強大的附加組件：Splashtop AR，快速連接器

Splashtop Enterprise附加組

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  • Splashtop AR：連接到異地位置並通過相機共享和 AR 註釋實時解決問題。
  • 透過 Splashtop 將 RDP 連接安全地橋接到 Windows 電腦和伺服器，不需要使用 VPN 或安裝任何遠端存取代理程式。

Mirroring360 Pro

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  • 將設備螢幕鏡像到您的電腦（iOS，Android，Windows，Mac），並通過Web連結與多達40個學生設備共用Windows電腦螢幕
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  • 使用 iPad 或 Android 裝置在教室的任何地方控制您的電腦並在螢幕和應用程式上進行註釋。
  • 與學生設備共用電腦螢幕。
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Splashtop 教育企業

遠端學習的遠端存取解決方案

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  • 遠程實驗室訪問：安排和管理學生和教職員工對校內實驗室計算機的遠端訪問
  • 遠端訪問工作站：教職員工可以遠端訪問他們的工作站並在家工作
  • 對 IT 的遠端支援：使 IT 團隊能夠遠端支援和管理電腦和行動裝置
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遠端存取

Business Access SoloBusiness Access Pro
# 每個許可證的電腦數
2
10
高性能
強大的安全性
不限裝置
容易部署
檔案傳輸
遠端列印
多對多螢幕
使用者角色和訪問管理
聊天
透過網頁連結分享畫面
遠端重啟和局域網喚醒
連線記錄
兩個使用者進入一台電腦
  • # 每個許可證的電腦數: 2
  • 高性能
  • 強大的安全性
  • 不限裝置
  • 容易部署
  • 檔案傳輸
  • 遠端列印
  • 多對多螢幕
  • 使用者角色和訪問管理
  • 聊天
  • 透過網頁連結分享畫面
  • 遠端重啟和局域網喚醒
  • 連線記錄
  • 兩個使用者進入一台電腦

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