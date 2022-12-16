遠端存取和支援定價
具有價格競爭力的解決方案，具有無憂的取消政策
使用批量折扣節省更多
- 當您有 4-9 個使用者時節省 20%
- 為 10+ 使用者節省 25%
完整的 Solo 功能，再加上：
- 多螢幕支援
- 遠端重新啟動和網路喚醒
- 查看所有功能
- 輕鬆使用連線代碼進行臨機存取
- 聊天
- 技術整合 PSA & TICKETING
- 晉升為管理員
- 自訂品牌形象
- 二位技術人員可以參與同一支援連線
- 查看所有功能
月費
- $47.90/每月 25 台電腦
- $71.90/每月 50 台電腦
- $95.90/每月 100 台電腦
- $191.90/每月 250 台電腦
- $311.90/每月 500 台電腦
- $407.90/每月 750 台電腦
- $479.90/每月 1000 台電腦
- 如需更多電腦，請聯絡我們
- 無上限的技術人員
- 無限的伴隨會話
- 快速遠端存取
- 無人值守的支援
- 出席支持 *
- 多螢幕支援
- 優先技術支援
- 可配置的警報/操作
- Windows更新
- 查看所有功能
按年收費
- $40/每月 25 台電腦 (年繳 $479)
- $60/每月 50 台電腦 (年繳 $719)
- $80/每月 100 台電腦 (年繳 $959)
- $160/每月 250 台電腦 (年繳 $1,919)
- $260/每月 500 台電腦 (年繳 $3,119)
- $340/每月 750 台電腦 (年繳 $4,079)
- $400/每月 1000 台電腦 (年繳 $4,799)
- 如需更多電腦，請聯絡我們
- 無上限的技術人員
- 無限的伴隨會話
- 快速遠端存取
- 無人值守的支援
- 出席支持 *
- 多螢幕支援
- 優先技術支援
- 可配置的警報/操作
- Windows更新
- 查看所有功能
- 5-100 個端點的$1.20/端點/月
- $0.99101-3000 個端點的/端點/月
- 聯絡我們以取得超過 3000 個端點
- 進階安全功能：SSO/SAML 整合、精細權限控制
- 按需服務台功能
- 強大的附加組件:Splashtop AR,Splashtop 連接
- 靈活的技術人員和終端使
- 遠端工作的進階生產力功能
- 深入了解 Splashtop Enterprise
- 進階安全功能：SSO/SAML 整合、精細權限控制
- 進階生產力功能：USB 裝置重新導向、麥克風直通、YUV 4:4 色彩保真度、高音訊保真度
- 服務台
- 端點監控與管理
- 彈性技術員授權
- 強大的附加組件：Splashtop AR，快速連接器
- 將設備螢幕鏡像到您的電腦（iOS，Android，Windows，Mac），並通過Web連結與多達40個學生設備共用Windows電腦螢幕
- 查看所有功能
- 使用 iPad 或 Android 裝置在教室的任何地方控制您的電腦並在螢幕和應用程式上進行註釋。
- 與學生設備共用電腦螢幕。
- 查看所有功能
遠端存取
|Business Access Solo
|Business Access Pro
|# 每個許可證的電腦數
2
10
|高性能
|強大的安全性
|不限裝置
|容易部署
|檔案傳輸
|遠端列印
|多對多螢幕
|使用者角色和訪問管理
|聊天
|透過網頁連結分享畫面
|遠端重啟和局域網喚醒
|連線記錄
|兩個使用者進入一台電腦
- # 每個許可證的電腦數: 2
- 高性能
- 強大的安全性
- 不限裝置
- 容易部署
- 檔案傳輸
- 遠端列印
- 多對多螢幕
- 使用者角色和訪問管理
- 聊天
- 透過網頁連結分享畫面
- 遠端重啟和局域網喚醒
- 連線記錄
- 兩個使用者進入一台電腦