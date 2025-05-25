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Splashtop20 years of trust
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A woman and a man, both using laptops, appear in separate locations. The man wears a headset. Icons and a software interface suggest they are connecting remotely for IT support or collaboration.

Splashtop Remote Support

易於使用的遠端支援解決方案，可提供多平台支援並能夠快速排除故障和解決問題。通過快速，安全和可靠的連接提高效率和客戶滿意度。

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選擇符合需求的 Remote Support 方案

Remote Support - SOS

起始價

NT$517/ 月/同時連線使用者授權

每名可同時連接的使用者每年 NT$6,200NT$9,900

立即購買免費試用
  • 透過連線代碼按需存取電腦和行動裝置，不受數量限制
  • 即便使用者不在現場，依然可以遠端控制和支援託管端點。
    • 選項 1：每份使用者授權可存取 10 台託管電腦數量
    • 選項 2：每份使用者授權可存取 300 台託管電腦數量
    • 每個授權可以增加存取的託管電腦數量，最多可達 1,200 台。例如，對於選項 2：
      • 1 份授權：300 台託管電腦
      • 2 份授權：600 台託管電腦
      • 3 份授權：900 台託管電腦
      • 4 份以上授權：1,200 台託管電腦
  • 增加端點管理功能，實現即時修補、監控和修復
  • 透過連線代碼按需存取電腦和行動裝置，不受數量限制
  • 即便使用者不在現場，依然可以遠端控制和支援託管端點。
    • 選項 1：每份使用者授權可存取 10 台託管電腦數量
    • 選項 2：每份使用者授權可存取 300 台託管電腦數量
    • 每個授權可以增加存取的託管電腦數量，最多可達 1,200 台。例如，對於選項 2：
      • 1 份授權：300 台託管電腦
      • 2 份授權：600 台託管電腦
      • 3 份授權：900 台託管電腦
      • 4 份以上授權：1,200 台託管電腦
  • 增加端點管理功能，實現即時修補、監控和修復

Remote Support - Enterprise

如需客製化授權和價格資訊，歡迎與我們聯繫

取得報價深入了解

需要 SOS plus 所有功能的團隊

  • 搭配 SSO、精細存取控制、IP 白名單、雲端錄製功能，提升安全性
  • 透過 Service Desk、主動 Android 存取、API 功能，讓 IT 支援更上一層樓
  • 超過 1,200 台託管裝置

需要 SOS plus 所有功能的團隊

  • 搭配 SSO、精細存取控制、IP 白名單、雲端錄製功能，提升安全性
  • 透過 Service Desk、主動 Android 存取、API 功能，讓 IT 支援更上一層樓
  • 超過 1,200 台託管裝置
  • 提供內部選項

Autonomous Endpoint Management

隨 Remote Support 授權提供。

深入了解預約示範

有效地管理、監控和保護每個端點。

  • 自動執行修補程式管理和軟體更新，使 IT 營運更簡潔流暢。

  • 即時監控裝置運作狀況，以利主動解決問題。

  • 能夠集中控制多個端點，盡可能減少人為介入。

  • 追蹤和管理所有端點的軟硬體詳細目錄，以充分掌握相關資訊。


彈性且可擴充的授權

利用靈活的授權選項，適應組織的需求。選擇遠端存取許可證，使遠端工作人員能夠存取自己的工作計算機，並選擇遠端支援許可證，以便 IT 部門支援和管理設備。

尋找每個端點定價或我們的傳統遠端支援產品（基本版、增強版和高級版）

與我們聯繫

訂閱方案比較表

產品特色
SOSEnterprise
每份授權可主動存取的電腦數量
10 或 300 台電腦 (自行選擇)
300
每份授權允許的使用者數量
10
10
出色效能
強大的安全性
使用連線代碼進行臨機存取
臨機支援 iOS 和 Android 裝置
連線重新啟動及重新連接
晉升為管理員
為 SOS 應用程式自訂品牌標識
整合 PSA 支援需求單系統和 ITSM
  • 每份授權可主動存取的電腦數量: 10 或 300 台電腦 (自行選擇)
  • 每份授權允許的使用者數量 : 10
  • 出色效能
  • 強大的安全性
  • 使用連線代碼進行臨機存取
  • 臨機支援 iOS 和 Android 裝置
  • 連線重新啟動及重新連接
  • 晉升為管理員
  • 為 SOS 應用程式自訂品牌標識
  • 整合 PSA 支援需求單系統和 ITSM
  • 多位技術人員 (最多 3 位) 加入同一個支援連線
  • 聊天
  • 連線期間語音通話
  • 檔案傳輸 (包括複製貼上和拖放)
  • 連線錄製
  • 多對多螢幕
  • 透過網路連結分享螢幕
  • 使用者角色和存取管理
  • 用戶和電腦分組
  • 由 Bitdefender 提供技術支援的 Splashtop Antivirus 附加元件
  • 使用者遠端存取授權機制
  • 免費漏洞洞察
  • Autonomous Endpoint Management 附加元件
  • 背景動作
  • 進階安全功能，例如 SSO、SIEM 記錄、IP 白名單、雲端連線錄製等。
  • 主動 Android 存取
  • 進階服務台工作流程
  • 可外掛 Splashtop Augmented Reality 和 Splashtop Connector

Remote Support 功能特色亮點

選取標籤以查看各方案的主要功能

Remote Support SOS 包含這些功能：

Blue icon of a computer monitor connected to a network with a padlock symbol, representing computer or network security and data protection.

託管裝置的遠端控制

無論使用者是否在場，都能從任何裝置立即遠端存取 Windows、Mac 和 Linux 裝置。

Blue icon showing a password entry field with three dots and a clock symbol in front, suggesting time-based password or timed authentication.

On-Demand Support

無須預先安裝代理程式，透過連線代碼即可為使用者的電腦和行動裝置提供快速的臨時支援。

Chat icon

聊天

不論是否開啟連線，都能與遠端電腦的使用者聊天

Connected dots icon

整合支援需求單系統和 ITSM

與一流 PSA 支援需求單和 ITSM 解決方案整合，包括 FreshserviceFreshdeskZendeskSpiceworks Help DeskJiraMicrosoft Teams

Elevate to admin icon

提升為管理員權限

存取 Windows 一般使用者連線時，將連線權限提升為管理員，即可與 UAC 互動、執行管理員層級的操作，以及支援重新啟動和重新連接。

Two users remoting into one computer icon

多位技術人員加入同一個支援連線

最多三位技術人員可以在同一支援連線中進行連接和合作 (需要多份授權的訂閱方案)。

Voice call icon

語音通話

透過連線中的語音通話功能，提高您的支援連線效率，讓使用者能在遠端支援連線過程期間使用其他溝通方式。

A blue outline of an eye is centered on a graph-like background, with one arrow pointing upward and to the right, suggesting vision, view, or data visualization.

免費漏洞分析

清楚掌握 CVE (公共漏洞和暴露) 和 KEV (已知遭利用漏洞)，取得 AI 支援的洞察分析資訊，以利優先處理需要修復的漏洞。

A blue icon showing two squares connected by a winding line with arrows at each end, indicating a process or workflow between the two squares on a light background.

背景動作

在不干擾使用者的前提下，存取系統工具，例如工作管理員、登錄編輯程式、裝置管理員、服務管理員和遠端命令。

Endpoint Monitoring and Management icon

Autonomous Endpoint Management (附加元件)

透過即時修補程式管理、軟體部署、儀表板見解、策略等，高效監控、管理和更新設備 - 所有這些都來自Splashtop控制台。 深入了解

Enterprise Remote Support 包含 SOS 的所有功能，再加上：

Blue outline of a computer monitor with a padlock in front of it, symbolizing computer security or protected access.

進階安全功能

運用雙重驗證、端點 MFA、連線稽核記錄和 E2E 加密等功能，讓您的 IT 團隊完全掌控遠端存取的安全。

Unattended Android access icon

主動 Android 存取

從 PC (Windows 或 Mac)、iOS 或 Android 裝置遠端支援及控制 Android 裝置，就算使用者不在場也沒問題。您可以從電腦遠端控制 Android 手機和平板電腦，輕鬆完成 IT 和支援任務。

Blue line drawing of a headset with a microphone, representing customer support or a call center.

進階服務台工作流程

透過技術人員分組、服務頻道管理與邀請連結、透過 SOS Call 與網頁表單小工具提出支援要求、連線路由等功能，提供進階按需支援服務

Blue outline illustration of a 3D cube with a hand icon below it, pointing upward as if selecting or interacting with the cube, on a light gray background.

擴增實境 (附加元件)

連接異地據點，透過相機共享和 AR 註釋功能即時解決問題。使用 Splashtop Enterprise 擴增實境附加元件，新增此功能。

Blue icon of a USB cable with two connectors, one on each end, depicted on a light gray background.

Splashtop Connector (附加元件)

將 RDP、VNC 和 SSH 連接安全地橋接到電腦和伺服器，不需要使用 VPN 或安裝任何遠端存取代理程式。將 Splashtop Connector 加入您的 Splashtop Enterprise 訂閱方案。

評價第一的遠端支援軟體解決方案

受到全球 IT 團隊和企業信賴，提供安全、快速和可靠的支援，從而提高生產力、效率和使用者滿意度。

開始使用
Six G2 award badges for Summer 2023, labeled: Grid Leader, Highest User Adoption, Best Est. ROI, Easiest Setup, Easiest To Use, and Fastest Implementation. Each badge has colored accents and the G2 logo.


客戶推薦

TrustRadius logo featuring a stylized blue TR geometric design above the word TrustRadius written in bold blue letters.

如釋重負！

「若組織想要尋找好管理的遠端桌面解決方案，供員工遠端存取或是用於遠端 IT 支援，我會認為 Splashtop 就是不二首選。」

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通過驗證的評論者

資訊科技部門管理員 – 政府

客戶推薦

TrustRadius logo featuring a stylized blue TR geometric design above the word TrustRadius written in bold blue letters.

這就是最好的

「在我用過的遠端支援軟體中，這款最好用也最可靠。我們可以輕鬆存取電腦並進行所有必要工作，還能支援客戶使用的所有裝置，包括 Windows、macOS 和 Linux。」

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通過驗證的評論者

資訊科技總監 – 娛樂公司

客戶推薦

The image shows the white letter G and number 2 combined into a logo within a solid orange-red circle.

可靠又快速的客戶支援工具

「對於幾乎不曾使用電腦的使用者來說，主動存取夠快，也夠簡單。連接後，軟體操作相當簡易，但功能強大，足以執行任何所需功能。它已然掌握了敝公司的命脈，使用率極高。」

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Treldon H.

產品支援經理 – 小型企業

客戶推薦

The image shows the white letter G and number 2 combined into a logo within a solid orange-red circle.

我用過的最佳遠端支援產品

「我使用 Splashtop Remote Support 快要十年了。他們持續增加改進功能，說明他們了解 SMB 和服務供應商的需求。實施過程毫無困難。」

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David M.

資訊科技總監 – 中階市場 (員工人數 51-1000 名)

客戶推薦

「使用 Splashtop 後，產品和連接品質都令我驚嘆萬分。擺脫昂貴的 TeamViewer 訂閱並切換到 Splashtop SOS，真的非常划算，讓我不必負擔高額成本，就能滿足一切需求。許多同事已經使用 Splashtop 多年，也都讚賞不已。」

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Todd Lincoln

負責人 – TML Consulting

客戶推薦

「Splashtop 對支援人員和使用者來說都很容易使用。安裝簡易，介面直觀。在我的經驗中，螢幕成像輸出速度也比 AnyDesk 和 TeamViewer 還要快。」

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Alan Adler

負責人 – Standout Designs

客戶推薦

「Splashtop 滿足了我們對按需支援應用程式的一切期待。不僅對客戶來說簡單易用，價格更具有無比競爭力。強烈推薦！」

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Colin Pearce

Inderly 創辦人

客戶推薦

「我用過 LogMeIn、TeamViewer 等其他產品後，才發現 Splashtop 最快、最可靠。受支援的使用者也都認為，這款支援軟體簡單好用且符合需求。」

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Michael Tott

Fore Computers

客戶推薦

「不得不說，Splashtop 產品線實在令我印象深刻。就遠端支援/遠端存取而言，這是目前最有價值的選項。我很喜歡他們產品的簡潔/穩定，這也是令我客戶傾心的關鍵。真是一款優秀的產品！」

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Steven Levin

Imagine Networks

客戶推薦

「多年來，我一直使用 TeamViewer 和 LogMeIn 進行遠端支援。後來，Splashtop 出現了，它更快、更便宜，介面簡易，效率出色，而且客戶支援服務超棒！」

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Nick Kapinakis

Integrated Intellinet Quality Systems

GARTNER 是註冊商標和服務標誌，PEER INSIGHTS 是 Gartner, Inc. 和/或其附屬公司在美國和國際上的註冊商標，在此以權利使用。 版權所有。Gartner Peer Insights 內容包含個別最終用戶根據他們自己的經驗的意見，不應被解釋為事實聲明，也不代表 Gartner 或其附屬公司的觀點。Gartner 不認可本內容中所述的任何製造商、產品或服務，也不對該內容的準確性或完整性作出任何明示或暗示的保證，包括任何適銷性或針對特定用途的適用性的保證。

進階資料保護 & 安全

下一層級的安全性。全新層次的安心。

  • Blue line icon of a safe with a circular combination lock on the front, depicted on a light background.

    安全基礎架構

    安全的cloud和本地託管，具有全天候入侵檢測和 SOC 2 和 3 認證，意味著您的電腦、使用者和資料受到保護。

    深入了解
  • Blue outline of a computer monitor with a padlock in front of it, symbolizing computer security or protected access.

    進階安全功能

    透過雙重驗證、端點 MFA、連線稽核日誌記錄和 E2E 加密等功能，您的 IT 團隊可以完全控制安全端點存取。

    深入了解
  • Blue GDPR text in bold capital letters, centered over a stylized globe outline, representing the General Data Protection Regulation and global data privacy.

    標準與規範

    持續專注於符合最高的隱私和安全標準（例如 ISO/IEC 27001、SOC2 和 GDPR），可以讓您知道自己受到保護和合規遵循的信心。

    深入了解

常見問題

技術人員/可同時連接的使用者是指什麼？
遠端存取和遠端支援許可證之間有什麼區別？
臨機支援與主動支援分別是什麼？
一次可以存取多少台電腦或裝置？
可以 2 個人同時遠端存取同一台電腦嗎？
如何取得端點管理功能？
哪裡可以下載 Splashtop？
如何升級或加入現有的訂閱方案？
是否提供月繳的訂閱方案？
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