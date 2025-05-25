Splashtop Remote Support

選擇符合需求的 Remote Support 方案
- 透過連線代碼按需存取電腦和行動裝置，不受數量限制
- 即便使用者不在現場，依然可以遠端控制和支援託管端點。
- 選項 1：每份使用者授權可存取 10 台託管電腦數量
- 選項 2：每份使用者授權可存取 300 台託管電腦數量
- 每個授權可以增加存取的託管電腦數量，最多可達 1,200 台。例如，對於選項 2：
- 1 份授權：300 台託管電腦
- 2 份授權：600 台託管電腦
- 3 份授權：900 台託管電腦
- 4 份以上授權：1,200 台託管電腦
- 增加端點管理功能，實現即時修補、監控和修復
- 透過連線代碼按需存取電腦和行動裝置，不受數量限制
- 即便使用者不在現場，依然可以遠端控制和支援託管端點。
- 選項 1：每份使用者授權可存取 10 台託管電腦數量
- 選項 2：每份使用者授權可存取 300 台託管電腦數量
- 每個授權可以增加存取的託管電腦數量，最多可達 1,200 台。例如，對於選項 2：
- 1 份授權：300 台託管電腦
- 2 份授權：600 台託管電腦
- 3 份授權：900 台託管電腦
- 4 份以上授權：1,200 台託管電腦
- 增加端點管理功能，實現即時修補、監控和修復
彈性且可擴充的授權
訂閱方案比較表
產品特色
|SOS
|Enterprise
|每份授權可主動存取的電腦數量
10 或 300 台電腦 (自行選擇)
300
|每份授權允許的使用者數量
10
10
|出色效能
|強大的安全性
|使用連線代碼進行臨機存取
|臨機支援 iOS 和 Android 裝置
|連線重新啟動及重新連接
|晉升為管理員
|為 SOS 應用程式自訂品牌標識
|整合 PSA ��支援需求單系統和 ITSM
|多位技術人員 (最多 3 位) 加入同一個支援連線
|聊天
|連線期間語音通話
|檔案傳輸 (包括複製貼上和拖放)
|連線錄製
|多對多螢幕
|透過網路連結分享螢幕
|使用者角色和存取管理
|用戶和電腦分組
|由 Bitdefender 提供技術支援的 Splashtop Antivirus 附加元件
|使用者遠端存取授權機制
|免費漏洞洞察
|Autonomous Endpoint Management 附加元件
|背景動作
|進階安全功能，例如 SSO、SIEM 記錄、IP 白名單、雲端連線錄製等。
|主動 Android 存取
|進階服務台工作流程
|可外掛 Splashtop Augmented Reality 和 Splashtop Connector
- 每份授權可主動存取的電腦數量: 10 或 300 台電腦 (自行選擇)
- 每份授權允許的使用者數量 : 10
- 出色效能
- 強大的安全性
- 使用連線代碼進行臨機存取
- 臨機支援 iOS 和 Android 裝置
- 連線重新啟動及重新連接
- 晉升為管理員
- 為 SOS 應用程式自訂品牌標識
- 整合 PSA 支援需求單系統和 ITSM
- 多位技術人員 (最多 3 位) 加入同一個支援連線
- 聊天
- 連線期間語音通話
- 檔案傳輸 (包括複製貼上和拖放)
- 連線錄製
- 多對多螢幕
- 透過網路連結分享螢幕
- 使用者角色和存取管理
- 用戶和電腦分組
- 由 Bitdefender 提供技術支援的 Splashtop Antivirus 附加元件
- 使用者遠端存取授權機制
- 免費漏洞洞察
- Autonomous Endpoint Management 附加元件
- 背景動作
- 進階安全功能，例如 SSO、SIEM 記錄、IP 白名單、雲端連線錄製等。
- 主動 Android 存取
- 進階服務台工作流程
- 可外掛 Splashtop Augmented Reality 和 Splashtop Connector
Remote Support 功能特色亮點
選取標籤以查看各方案的主要功能
Remote Support SOS 包含這些功能：
託管裝置的遠端控制
無論使用者是否在場，都能從任何裝置立即遠端存取 Windows、Mac 和 Linux 裝置。
On-Demand Support
無須預先安裝代理程式，透過連線代碼即可為使用者的電腦和行動裝置提供快速的臨時支援。
聊天
不論是否開啟連線，都能與遠端電腦的使用者聊天。
整合支援需求單系統和 ITSM
與一流 PSA 支援需求單和 ITSM 解決方案整合，包括 Freshservice、Freshdesk、Zendesk、Spiceworks Help Desk、Jira 和 Microsoft Teams。
提升為管理員權限
存取 Windows 一般使用者連線時，將連線權限提升為管理員，即可與 UAC 互動、執行管理員層級的操作，以及支援重新啟動和重新連接。
多位技術人員加入同一個支援連線
最多三位技術人員可以在同一支援連線中進行連接和合作 (需要多份授權的訂閱方案)。
語音通話
透過連線中的語音通話功能，提高您的支援連線效率，讓使用者能在遠端支援連線過程期間使用其他溝通方式。
免費漏洞分析
清楚掌握 CVE (公共漏洞和暴露) 和 KEV (已知遭利用漏洞)，取得 AI 支援的洞察分析資訊，以利優先處理需要修復的漏洞。
背景動作
在不干擾使用者的前提下，存取系統工具，例如工作管理員、登錄編輯程式、裝置管理員、服務管理員和遠端命令。
Autonomous Endpoint Management (附加元件)
透過即時修補程式管理、軟體部署、儀表板見解、策略等，高效監控、管理和更新設備 - 所有這些都來自Splashtop控制台。 深入了解
Enterprise Remote Support 包含 SOS 的所有功能，再加上：
進階安全功能
運用雙重驗證、端點 MFA、連線稽核記錄和 E2E 加密等功能，讓您的 IT 團隊完全掌控遠端存取的安全。
主動 Android 存取
從 PC (Windows 或 Mac)、iOS 或 Android 裝置遠端支援及控制 Android 裝置，就算使用者不在場也沒問題。您可以從電腦遠端控制 Android 手機和平板電腦，輕鬆完成 IT 和支援任務。
進階服務台工作流程
透過技術人員分組、服務頻道管理與邀請連結、透過 SOS Call 與網頁表單小工具提出支援要求、連線路由等功能，提供進階按需支援服務
擴增實境 (附加元件)
連接異地據點，透過相機共享和 AR 註釋功能即時解決問題。使用 Splashtop Enterprise 擴增實境附加元件，新增此功能。
Splashtop Connector (附加元件)
將 RDP、VNC 和 SSH 連接安全地橋接到電腦和伺服器，不需要使用 VPN 或安裝任何遠端存取代理程式。將 Splashtop Connector 加入您的 Splashtop Enterprise 訂閱方案。
評價第一的遠端支援軟體解決方案
受到全球 IT 團隊和企業信賴，提供安全、快速和可靠的支援，從而提高生產力、效率和使用者滿意度。
客戶推薦
這就是最好的
「在我用過的遠端支援軟體中，這款最好用也最可靠。我們可以輕鬆存取電腦並進行所有必要工作，還能支援客戶使用的所有裝置，包括 Windows、macOS 和 Linux。」
通過驗證的評論者
資訊科技總監 – 娛樂公司
客戶推薦
可靠又快速的客戶支援工具
「對於幾乎不曾使用電腦的使用者來說，主動存取夠快，也夠簡單。連接後，軟體操作相當簡易，但功能強大，足以執行任何所需功能。它已然掌握了敝公司的命脈，使用率極高。」
Treldon H.
產品支援經理 – 小型企業
客戶推薦
我用過的最佳遠端支援產品
「我使用 Splashtop Remote Support 快要十年了。他們持續增加改進功能，說明他們了解 SMB 和服務供應商的需求。實施過程毫無困難。」
David M.
資訊科技總監 – 中階市場 (員工人數 51-1000 名)
客戶推薦
「使用 Splashtop 後，產品和連接品質都令我驚嘆萬分。擺脫昂貴的 TeamViewer 訂閱並切換到 Splashtop SOS，真的非常划算，讓我不必負擔高額成本，就能滿足一切需求。許多同事已經使用 Splashtop 多年，也都讚賞不已。」
Todd Lincoln
負責人 – TML Consulting
客戶推薦
「Splashtop 對支援人員和使用者來說都很容易使用。安裝簡易，介面直觀。在我的經驗中，螢幕成像輸出速度也比 AnyDesk 和 TeamViewer 還要快。」
Alan Adler
負責人 – Standout Designs
客戶推薦
「Splashtop 滿足了我們對按需支援應用程式的一切期待。不僅對客戶來說簡單易用，價格更具有無比競爭力。強烈推薦！」
Colin Pearce
Inderly 創辦人
客戶推薦
「我用過 LogMeIn、TeamViewer 等其他產品後，才發現 Splashtop 最快、最可靠。受支援的使用者也都認為，這款支援軟體簡單好用且符合需求。」
Michael Tott
Fore Computers
客戶推薦
「不得不說，Splashtop 產品線實在令我印象深刻。就遠端支援/遠端存取而言，這是目前最有價值的選項。我很喜歡他們產品的簡潔/穩定，這也是令我客戶傾心的關鍵。真是一款優秀的產品！」
Steven Levin
Imagine Networks
客戶推薦
「多年來，我一直使用 TeamViewer 和 LogMeIn 進行遠端支援。後來，Splashtop 出現了，它更快、更便宜，介面簡易，效率出色，而且客戶支援服務超棒！」
Nick Kapinakis
Integrated Intellinet Quality Systems
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