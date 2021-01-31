Splashtop Remote Support

隨時隨地存取、監控和管理
透過設定畫面探索、自動化和安全遠端存取功能來簡化 IT 和支援流程。
立即免費試用
為什麼選擇 Splashtop？
- 彈性方案，可根據託管端點數量靈活調整及擴展
- 月繳和年繳訂閱方案，支援 MSP 商務模型
- 可發起連接的技術人員和裝置數量不受限制
- 價格明顯低於其他競爭產品
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主要功能
高性能
進階效能基礎架構透過互動式高畫質影片和音訊連線以及高達 60 fps 的畫面更新速率，以超低延遲率支援遠端存取。
全方位的平台支援與存取任何裝置
適用於各式各樣端點組合的單一解決方案。存取並控制所有 Windows 工作站、Windows 伺服器、Mac 和 Linux 端點 (某些方案支援遠端控制 Android 和 Chromebook 裝置)。從任一 Windows、Mac、iOS 或 Android 裝置連接。也可以從同一應用程式存取 VMware、Citrix、Microsoft、Windows、AWS、Azure 等的虛擬機器和虛擬桌面基礎架構 (VDI)。
無人看守的 Android Access
增加您的支援足跡 - 遠端支援和存取 Android 裝置，包括智慧型手機、平板電腦、堅固耐用的裝置、POS、Kiosks和機上盒。深入了解。
使用者存取管理與電腦分組
邀請擁有指定團隊角色的使用者。將使用者和/或端點分組，更加有效進行管理。可以在單一等級或透過群組設定來指定使用者/電腦存取權限。
容易部署
建立自訂部署方案並自行安裝、分享安裝連結或使用 msi 或 exe 進行大規模部署，並透過 GPO、Intune、JAMF 或 RMM 有效進行發佈。
Windows更新管理
定期 Windows 更新對於安全性和效能至關重要。檢視可用的更新、安裝特定安裝並自訂 Windows 更新排程和原則。也可以採用一對多方式進行批次動作。
端點安全儀表板
檢視所有 Windows 和 Mac 端點的端點安全保護狀態。看看哪些端點受到 Bitdefender、Windows Defender、Kaspersky 等的保護。
設定警示
設定警示以監控電腦狀態、軟體安裝、記憶體使用量狀況等。你可以透過電子郵件接收警示或從 Splashtop 網路控制台檢視。
查看事件日誌
按一下網路控制台電腦圖示旁的小齒輪，即可快速存取 Windows 事件紀錄。
系統庫存控制面板和歷史
檢視並比較端點硬體和軟體詳細目錄的快照。檢視歷史變更紀錄。匯出並分析系統硬體和軟體詳細目錄清單。
一對多動作
從 Splashtop 網路控制台透過立即同時執行任務或將任務安排到多個端點來簡化端點管理。包括大量部署、遠端命令、自訂指令碼執行、系統重啟和 Windows 更新。適用於 Windows 和 Mac。
遠端命令提示
啟動遠端命令提示字元或終端視窗，即可將後台命令傳送到 Windows 或 Mac 電腦。也可以採用一對多方式進行批次動作。
部署和管理Splashtop防毒
使用由 Bitdefender 提供支持的 Splashtop 防病毒軟件保護您的託管Windows和 Mac 電腦！ 直接從 Splashtop 控制台購買，部署和管理防病毒軟件。 檢視防護狀態、威脅計數、管理自訂原則等。了解更多。
啟用最終用戶遠端存取
建立最多 50 個使用者帳戶，並提供這些使用者遠端存取在 Remote Support Premium 方案下管理的電腦。如果需要支援超過 50 位使用者，請與我們聯繫以了解價格。
安全至上
安全基礎架構
Splashtop 的雲端基礎架構託管於 AWS 平台，提供安全網路和運算環境。我們開發、部署並採用業界最佳安全措施，實施 24x7 持續運作的入侵檢測和防禦機制。深入了解我們如何保護您的電腦、使用者和資料的安全。
進階安全功能
Splashtop 解決方案旨在讓 IT 完全控制分散式工作環境的遠端存取安全。安全功能包括雙重驗證、單一登入技術整合、端點 MFA、螢幕防窺、連線閒置逾時、遠端連接通知、完整連線審核記錄等。所有遠端連線都受到 TLS 和 256 位元 AES 加密技術保護。深入了解 Splashtop 安全功能的相關資訊。
標準與規範
Splashtop 符合 GDPR 和 SOC 2 標準規範。Splashtop 解決方案旨在支援組織符合其 HIPAA、FERPA、PCI 和其他行業標準與法規。
資料和連線隱私：Splashtop 不會處理、儲存或存取使用者在遠端連線期間的任何電腦或應用程式以及存取的資料。
深入了解 Splashtop 安全性和合規性的相關資訊。
常見問題
技術人員/使用者是什麼？
Splashtop 方便技術人員提供遠端支援。您可以根據需要數量任意建立技術人員帳戶。終端使用者帳戶可供終端使用者用來遠端存取您帳戶下所管理的電腦。Remote Support Premium 允許建立最多 50 個終端使用者帳戶，如有需求可購買附加元件。藉由轉售 Splashtop Business Access 來達成目標和獲利。
臨機支援功能是如何運作？
除了對託管端點不限數量的主動存取功能之外，Splashtop Remote Support 亦允許團隊擁有者和管理員與不受您帳戶託管的 Windows 或 Mac 電腦分享一次同時進行臨機支援連線。將 Splashtop SOS 訂閱新增至您的帳戶，即可啟用臨機技術人員管理、多次同時進行連線、行動裝置支援、自訂品牌和整合技術支援需求單/ITSM 系統。
一次可以存取多少台電腦？
您可以在您的電腦上同時存取任一遠端電腦，面板上會顯示您可存取的電腦數量上限，以及你可以在多少個視窗上作業。如果使用行動裝置或 Chrome 瀏覽器遠端遙控，則只能同時存取 1 台電腦。
可以 2 個人同時遠端存取同一台電腦嗎？
是的。
如何升級或加入現有的訂閱方案？
在 my.splashtop.com Web 控制台中，按下右上角的姓名，然後選擇訂閱。
是否提供月繳的訂閱方案？
是的，Splashtop Remote Support 提供月付方案。如果您需要持續使用，建議改用年繳方案可省下 15%！
如何大量部署電腦？
您可以通過 msi 或 exe 快速批量部署。 從 LogMeIn 遷移也很容易。
哪裡可以下載 Splashtop？
在 Windows、Mac、Chromebook、iOS、Android 等任何用來操控遠端電腦的裝置上安裝 Splashtop Business 應用程式。
如果不想在操控遠端的電腦上安裝軟體，也可以下載免安裝版的 Splashtop Business 應用程式 (僅限 Windows)。
在要遠端訪問的 Windows 和 Mac 計算機上部署 Splashtop Streamer。