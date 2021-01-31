除了對託管端點不限數量的主動存取功能之外，Splashtop Remote Support 亦允許團隊擁有者和管理員與不受您帳戶託管的 Windows 或 Mac 電腦分享一次同時進行臨機支援連線。將 Splashtop SOS 訂閱新增至您的帳戶，即可啟用臨機技術人員管理、多次同時進行連線、行動裝置支援、自訂品牌和整合技術支援需求單/ITSM 系統。