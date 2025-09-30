為什麼 Splashtop 比BeyondTrust設備更好的 5 個原因

了解 Splashtop 如何比 BeyondTrust 設備更有價值的遠端支援解決方案，為您的 IT 團隊提供更多的靈活性和可擴展性。
在為其組織選擇合適的遠端存取軟件時，IT 團隊需要考慮很多事情。 從整體成本到授權和部署選項，您可能很難做出明智的選擇。 特別是當您比較市場上一些評價最高的解決方案時。
Splashtop 的目標是讓您盡情輕鬆享受每趟遠端旅程，這也是我們想來談談五個從 BeyondTrust Appliance 轉換到 Splashtop Enterprise 的理由。
BeyondTrust 是用於 IT 遠端支援的熱門工具之一。然而，事實上，IT 團隊在 Splashtop Enterprise 反而擁有比 BeyondTrust Appliance 更優秀的體驗。請看看我們的分析。
1.與超越設備相比，Splashtop 為您提供更好的整體價值
Splashtop 提供 IT 團隊和最終用戶所需的安全性，性能和可用性，價格比 BeyondTrust 更好。
BeyondTrust 設備（以前稱為 Bomgar 設備）通過用於會話管理和訪問控制的集中式平台提供特權遠程訪問。 雖然他們的內部部署旨在將重要數據保留在公司的防火牆之後，但它沒有提供太多的靈活性或擴展空間。
Splashtop Enterprise 是一款價格實惠、結合了遠端存取和遠端支援的多合一工具。Enterprise 操作方式簡單輕鬆，具有方便使用的介面，能夠自動升級並且提供直覺式功能，例如：
SSO 整合
Service desk
Splashtop Connector (跳躍點)
使用 AR 註釋共享�相機
Splashtop Enterprise 如何在有限的 IT 預算內為您提供更加豐富的遠端體驗
沒有年度維護費用：Splashtop 以比 BeyondTrust 更低的成本提供上面列出的所有內容，而無需支付維護費。 BeyondTrust 永久許可證的初始費用很昂貴，但這不是您唯一的成本。 他們的年度維護費用加起來。 使用 Splashtop，所有這些都包含在您的年度訂閱費中。 你看到的就是你得到的。
BeyondTrust 的永久許可意味著他們必須收取維護費，以便為用戶提供必要的改進。 通過提供基於訂閱的許可，我們可以自動升級任何錯誤或新功能。 您始終可以立即獲得最佳版本的 Splashtop。
廣泛的設備支持：Splashtop 產品的設計使您可以從任何設備遠端存取物理和虛擬環境。 這就是為什麼我們的產品與視窗，Mac，Linux，iOS，安卓和瀏覽器兼容。 我們在各種裝置上提供可靠且一致的效能。
支援大規模環境：處理大量端點從未如此
變得更簡單。 我們的平台以其高效能和可擴展性而聞名，
可輕鬆管理超過 100,000 個端點。
強大的安全性和合規性： Splashtop Enterprise 提供業界領先的安全性，具有 SSO、雙重驗證、在cloud中儲存連線錄製、基於群組的管理、行業標準加密和精細控制等功能。借助 Enterprise，您甚至可以選擇部署和管理 Bitdefender Antivirus 以確保端點安全。
Splashtop 提供的標準安全功能可以幫助您的 IT 團隊最大限度地提高工作效率，同時保持強大的網路安全。此外，Splashtop 支援ISO 27001、SOC 2、GDPR 和更多行業合規性。
易於在任何環境中部署，管理和擴展：最重要的是，Splashtop 易於部署，管理，擴展和使用，無需任何培訓。 借助內部部署和cloud選項，Splashtop 可以輕鬆適應您的環境。
如果你在尋找穩定且高效能的遠端連接以及優越的可用性，那麼 Splashtop Enterprise 是你的不二選擇，這使得它成為BeyondTrust 競爭者中的首選。
2.訂閱與永久授權
在遠端存取軟體的世界中，訂閱和永久授權都有一個地方。 更傳統的模式是永久授權，您可以在沒有到期日的情況下購買單一授權。 如果您購買的產品不需要頻繁更新或其他功能，它的效果很好。
越來越受歡迎的模式 (尤其是雲端解決方案) 是訂閱型授權。 透過訂閱型授權，使用者可在設定的計費週期內購買使用軟體的權利。 它們通常按月或每年收費。
訂閱與永久授權的答案在很大程度上取決於您組織的需求。 但是，大流行告訴 IT 團隊必須有足夠靈活的解決方案，以便立即擴展。 訂閱軟件提供了靈活性，永久許可沒有。
在 Splashtop，我們致力於為用戶提供最大價值。 這就是為什麼我們提供年度訂閱的原因，與 BeyondTrust 的永久許可相比，整體成本低，同時提供更大的靈活性。
「在使用 Splashtop 並看到它有多好處之後，我們決定從中進行切換BeyondTrust。 我們節省了幾千美元。」 史蒂夫·伯迪克，系統管理員/總裁，加爾維斯頓計算機解決方案 LLC
3.雲與內部部署
對於需要獨立工作並在自己的服務器上託管遠端存取軟件的組織來說，內部部署是一個不錯的選擇。 它還適合具有個人安全策��略並需要數據保留在公司網絡中的組織。
內部部署的缺點：管理內部基礎結構通常很困難、耗時且昂貴。 這使得幾乎不可能快速擴展。
隨著遠端和混合工作的增加，許多組織一直在轉向基於雲的遠端存取，以獲得更大的靈活性。 有了cloud解決方案，就不需要管理內部基礎架構。 它允許組織根據需求快速擴展。
當我們唱讚美cloud基於遠端存取的同時，我們知道一些組織需要讓他們的 IT 團隊自行託管和自我管理解決方案。 這就是為什麼 Splashtop 也提供內部部署的原因。
4.卓越的客戶服務
Splashtop 首先是以客戶為導向的產品。 我們不僅使與我們聯繫變得容易，而且還可以快速做出回應。 我們的客戶滿意度不僅僅是一個基準，更是一個核心價值。 我們甚至可以讓您輕鬆更改或取消訂閱。 當我們說世界級的客戶服務是我們的使命，無論是售前和售後，我們是真的。
Splashtop 在客戶滿意度方面始終領先於競爭對手，贏得了 G2，TrustraDius 等的最高滿意度獎。 儘管我們的競爭對手以低響應率而享有盛譽，但我們已經取得了快速，高效的客戶支持，這是我們的首要目標之一。 無論您的公司規模如何，Splashtop 都可確保您可以直接與具有即時全球支持的專家交談。
「來自 BeyondTrust 的高級價格標籤以及他們在需要報價或續訂時缺乏響應能力非常可怕。」 — 史蒂夫·伯迪克，系統管理員/加爾維斯頓計算機解決方案有限責任公司
5.專為 IT 支援和終端使用者遠端存取打造
BeyondTrust 設備主要用於 IT 支持功能，具有特權訪問控制和簡化審核和合規性等功能。
另一方面，Splashtop Enterprise 則是專為 IT 支援和使用者遠端存取而打造：
IT 支援 — Enterprise 透過有人值守和無人值守控制等支援功能，以及與票務和 PSA 系統整合，讓您輕鬆進行大規模部署、更新和擴充。 所有這些都比 BeyondTrust 設備更低的價格。
最終用戶訪問 — Enterprise 還為最終用戶提供高清質量，實時快速連接以及多個並發會話。 借助遠端存取功能，包括 USB 設備重定向，遠端列印，多監視器支持和會話記錄，您的最終用戶將喜歡 Splashtop 的遠端存取功能。
除了標準功能之外，Enterprise 也透過 Splashtop Connector 提供 RDP 連接，並透過 Splashtop AR 提供具有 AR 功能的攝影機分享。
重點：轉換到 Splashtop Enterprise，靈活運用物超所值的遠端產品
BeyondTrust Appliance 是一款適合 IT 團隊的實用工具。但是，如果您想試試可以靈活運用且物超所值的產品，那麼 Splashtop Enterprise 就是您的最佳解決方案。體驗專為 IT 支援而設計的多合一工具，同時提供您 USB 裝置重新導向和多螢幕支援等遠端存取功能。透過 Splashtop Enterprise，您可以體驗各式各樣的功能，同時符合行業標準的安全性和合規性。
我們使您可以在購買前輕鬆嘗試免費試用，因此您可以在承諾切換之前體驗 Splashtop。 每當您準備好移動時，Splashtop 都很容易， 部署 因此從 BeyondTrust 進行的切換輕鬆。
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