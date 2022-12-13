透過遠端存取 QuickBooks 和記帳軟件，在納稅季節更聰明地工作

全年稅務需求的會計專業人員可訪問性
有了 Splashtop，您就可以安全地遠端存取客戶的電腦、管理他們的 QuickBooks 版本或存取會計軟體，以利整理所有稅務相關文件。
您可以透過 Splashtop Remote Access：
遠端存取和控制 QuickBooks 和其他會計軟體
減少親訪客戶的舟車勞頓或所需購買的軟體授權數，達到節省成本的目的
必要時可遠端存取客戶的軟體
遠端列印損益表和其他文件
無論是出外旅行，還是窩在舒適的家中，都能高效辦公
Splashtop 遠端存取功能提供稅務專家的幫助
遠端存取 QuickBooks
需要使用 QuickBooks，但桌機卻在其他地方？沒問題！只需拔掉您的裝置，遠端插入並控制遠端桌面即可存取 QuickBooks。
居家辦公並保持生產力
遠端存取使您可以自由地在任何地方工作，包括在家中的舒適生活。坐在您最喜歡的沙發上完成工作。在正常工作時間以外完成任務以搶先一步。
隨插即用 - 使用任何裝置
筆記型電腦不在您面前嗎？沒問題。使用平板電腦或智慧型手機遠端存取問和控制電腦。您只需要 Splashtop 應用程式即可存取您的電腦。設定過程不到一分鐘。
減少差旅
更少的旅行意味著您可以更快地完成任務。儘早完成任務意味著您將減少工作量。在�繁忙的季節裡，給會計師帶來的好處沒有比減少他們的工作時間更大的好處。
遠端列印、傳輸檔案等！
將文件從用戶端電腦遠端列印到本地印表機 。將重要文件從他們的電腦傳輸到您的電腦。透過遠端教育訓練訓並向他們展示如何做來培訓客戶。他們的可能性是無限的！
確保安全性和隱私
您可以向您的客戶保證並確信每個人的資料都是安全的。不管是加密連接、多層級密碼選項、雙重驗證和其他安全功能，您的資料都是安全的。深入了解 Splashtop 安全性的更多資訊。