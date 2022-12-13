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透過遠端存取 QuickBooks 和記帳軟件，在納稅季節更聰明地工作

輕鬆、可靠、安全地訪問客戶的電腦和書籍

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為有全年稅務需求的會計專業人士提供無障礙設施

有了 Splashtop，您就可以安全地遠端存取客戶的電腦、管理他們的 QuickBooks 版本或存取會計軟體，以利整理所有稅務相關文件。

您可以透過 Splashtop Business Access：

  • 遠端存取和控制 QuickBooks 和其他會計軟體

  • 減少親訪客戶的舟車勞頓或所需購買的軟體授權數，達到節省成本的目的

  • 必要時可遠端存取客戶的軟體

  • 遠端列印損益表和其他文件

  • 無論是出外旅行，還是窩在舒適的家中，都能高效辦公

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提供 1 個授權使用者

Business Access Solo

最多可存取 2 台電腦

$5/月

按年收費 $60

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適合個人和小型團隊

Business Access Pro

每份授權最多可以遠端存取 10 台電腦

$8.25 /月開始

按年收費 $99

大量授權折扣

  • 4-9 位使用者省下 20%

  • 10 位以上使用者省下 25%

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提供企業和進階使用者

Enterprise

享受進階功能，例如單一登入、精細控制功能、USB 裝置和觸控筆重新導向等！

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Splashtop 遠端存取功能提供稅務專家的幫助

遠端存取 QuickBooks

需要使用 QuickBooks，但桌機卻在其他地方？沒問題！只需拔掉您的裝置，遠端插入並控制遠端桌面即可存取 QuickBooks

居家辦公並保持生產力

遠端存取使您可以自由地在任何地方工作，包括在家中的舒適生活。坐在您最喜歡的沙發上完成工作。在正常工作時間以外完成任務以搶先一步。

隨插即用 - 使用任何裝置

筆記型電腦不在您面前嗎？沒問題。使用平板電腦或智慧型手機遠端存取問和控制電腦。您只需要 Splashtop 應用程式即可存取您的電腦。設定過程不到一分鐘。

減少差旅

更少的旅行意味著您可以更快地完成任務。儘早完成任務意味著您將減少工作量。在繁忙的季節裡，給會計師帶來的好處沒有比減少他們的工作時間更大的好處。

遠端列印、傳輸檔案等！

將列印檔案從用戶端電腦傳送到本機印表機進行遠端列印。將重要檔案從他們的電腦傳輸到您的電腦。透過遠端技術向客戶展示並進行培訓。將不可能幻化成可能！

確保安全性和隱私

您可以向您的客戶保證並確信每個人的資料都是安全的。不管是加密連接、多層級密碼選項、雙重驗證和其他安全功能，您的資料都是安全的。深入了解 Splashtop 安全性的更多資訊。

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