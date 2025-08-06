專為 MSPs 設計的遠端存取及遠端支援軟體

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IT professional researching remote access support for MSPs

適合 MSP 的可擴展遠端支援及端點管理

支援多個用戶端環境，加速解決問題，有效管理端點，助您擴大服務規模之餘，更不會為您增添任何費用與麻煩。

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An IT tech support technician using Splashtop to provide remote support.

提供卓越的使用者支援

對任何託管或非託管裝置（包括BYOD和行動裝置）進行無人值守和有人值守的終端訪問，為客戶提供無縫的終端支援服務。 利用自訂功能來突出您的品牌。

Female IT professional researching remote access support for MSPs

取得經過簡化的遠端監控和管理

利用修補程式管理解決方案、警報、清單管理和修復工具，輕鬆追蹤、監控和管理用戶端端點，減少手動任務，保護端點並保持合規性，而無需傳統 RMM 工具的成本和複雜性。

A young woman using Splashtop's remote access software for remote work in 2024.

實現使用者遠端存取，落實遠距工作

透過向客戶提供高效能的遠端存取軟體，使他們能夠像在辦公室一樣隨時隨地工作，從而提升您的服務水準。

A team of IT Pros using remote management tools in the office.

整合相關作業

透過靈活的授權選項和對不斷增長的終端數量的支持，適應不斷增長的用戶終端需求，確保您的服務隨著業務的成長而擴展。與 PSA 和工單系統集成，並添加防毒EDR 解決方案，以獲得單一的遠端支援、端點管理和安全平台。

MSPs提供快速、可擴展支援所需的工具

  • Blue outline icon of a headset with a microphone, representing support or communication.

    有人參與和無人參與

    提供無需用戶端參與的全天候支持，並為 BYOD 和行動裝置提供臨時支援。

    深入了解
  • Blue outline icon of a dashboard with a pie chart, line graph, and text lines, representing analytics or reporting.

    遠端監控和管理

    主動且即時地監控、管理和保護用戶端裝置。包含經過 AI 增強的 CVE 能見度、作業系統和第三方軟體的修補程式管理、設定畫面、詳細目錄追蹤和修復工具。

    深入了解
  • Icon of a key — “login key” symbol indicating authentication / secure login.

    進階安全性 & 管理性

    利用SSO 、服務台、精細存取控制、 IP白名單、 cloud連線、無人值守遠端Android支援等功能，提升您的營運安全性和可管理性。

    深入了解
  • Blue icon of a person sitting and using a laptop, with a suitcase beside them, suggesting work or productivity while traveling.

    啟用最終使用者遠端存取

    允許最終用戶從任何地方安全地訪問他們的工作電腦，而無需 VPN 或其他硬件。

    深入了解

客戶推薦

Splashtop 是我用過最好用的工具。我用它來進行遠端控制、支援使用者、修補所有應用程式，以及管理詳細目錄。你們的解決方案最實惠、最簡便，而且擁有最優質的客戶支援。如果有人想尋找遠端支援和端點管理，我絕對大力推薦你們的產品。以前，解決問題最久需要耗費我 20 分鐘，而現在有了 Splashtop，不到 5 分鐘就能搞定

Cameron Montgomery, Owner/Operator, C.M. Computers Northwest LLC

客戶推薦

我們選擇 Splashtop 是因為它以更實惠的價格提供了更好的體驗。Splashtop 擁有最好的客戶支持，我們與我們的客戶經理保持著良好的直接關係。

Ericson Oliveira, Process Specialist, Tivit

進階資料保護 & 安全

下一層級的安全性。全新層次的安心。

  • Blue line icon of a safe with a circular combination lock on the front, depicted on a light background.

    安全基礎架構

    安全的cloud和本地託管，具有全天候入侵檢測和 SOC 2 和 3 認證，意味著您的電腦、使用者和資料受到保護。

    深入了解
  • Blue outline of a computer monitor with a padlock in front of it, symbolizing computer security or protected access.

    進階安全功能

    透過雙重驗證、端點 MFA、連線稽核日誌記錄和 E2E 加密等功能，您的 IT 團隊可以完全控制安全端點存取。

    深入了解
  • Blue GDPR text in bold capital letters, centered over a stylized globe outline, representing the General Data Protection Regulation and global data privacy.

    標準與規範

    持續專注於符合最高的隱私和安全標準（例如 ISO/IEC 27001、SOC2 和 GDPR），可以讓您知道自己受到保護和合規遵循的信心。

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選擇符合需求的方案

SOS

針對電腦和行動裝置的有人值守和無人值守的遠端支援解決方案。

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Enterprise

企業級遠端支援和遠端存取解決方案，具有 SSO、進階安全性、具有高階工作流程和可管理性的服務台。 現場版本可用。

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Autonomous Endpoint Management

簡化 IT 作業、自動執行例行任務，並確保您的端點安全無虞、隨時更新且符合法規。

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