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專為 MSPs 設計的遠端存取及遠端支援軟體

依靠安全、經濟實惠的端點控制輕鬆支援您的客戶

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節省時間、降低成本、增加收入並發展您的業務

作為 MSP，您負責管理所有客戶的電腦。 您還需要在需要説明時為他們提供支援。 您需要盡可能快速輕鬆地做到這一點;這就是遠端訪問工具的用武之地。 Splashtop 提供可靠的遠端存取和遠端支援解決方案，旨在説明 MSPs 完成日常任務。

靈活的解決方案，可以組合以滿足您的遠端訪問需求

適合 IT 和 MSP

Remote Support

遠端訪問和支援以及端點監控和管理

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適合 IT、支援和服務台

SOS

有人值守和無人值守遠端支持解決方案

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來自我們滿意的客戶

非常易於使用，我之前用過 GoToMyPC 及 LogMeIn，對我而言 Splashtop 是最理想的產品，相較之下價格也十分合理，而且檔案傳輸功能更好用。

Octavio Abea - Compatek

來自我們滿意的客戶

在終極IT人員，我們的大部分工作都是遠端執行的。 因此，我們必須擁有一個易於使用、可靠且安全且成本合理的遠端控制工具。 我們還為一些客戶提供對辦公室計算機的遠端訪問，以便在家或旅行時工作。 我們搬到 Splashtop 是因為 LogMeIn 的價格不斷上漲和支援水準下降。

Cleatus Davis at Ultimate IT Guys

來自我們滿意的客戶

我用過 LogMeIn、TeamViewer 等其他產品，比較後我發現 Splashtop 最快、最可靠。得到支援的使用者也發現一些非常簡易又好用的支援軟體。

Michael Tott - Fore Computers

來自我們滿意的客戶

非常易於使用，我之前用過 GoToMyPC 及 LogMeIn，對我而言 Splashtop 是最理想的產品，相較之下價格也十分合理，而且檔案傳輸功能更好用。

Octavio Abea - Compatek

來自我們滿意的客戶

在終極IT人員，我們的大部分工作都是遠端執行的。 因此，我們必須擁有一個易於使用、可靠且安全且成本合理的遠端控制工具。 我們還為一些客戶提供對辦公室計算機的遠端訪問，以便在家或旅行時工作。 我們搬到 Splashtop 是因為 LogMeIn 的價格不斷上漲和支援水準下降。

Cleatus Davis at Ultimate IT Guys

與您使用的應用程式集成

Atera Logo
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Ivanti Logo

Splashtop 主要功能

遠端存取無人裝置

遠端控制客戶端的電腦和伺服器，即使它們不存在。 執行維護，主動解決問題，並通過您自己的計算機、平板電腦或智慧手機設備提供遠端支援。

臨機遠端存取

MSPs提供中斷修復/幫助台服務可以使用簡單的會話代碼遠程控制客戶端設備。 無需事先安裝。 支持無限數量的設備，包括移動設備。

使用者和電腦管理

邀請您的團隊創建他們自己的 Splashtop 用戶帳戶，您可以在其中設置他們的角色和訪問許可權。 將計算機組織成組，以便更輕鬆地查找和管理它們。 允許訪問特定電腦。

連線期間功能

輕鬆支持客戶的需求 使用 Splashtop 更高效地工作。 傳輸檔、記錄遠端會話、聊天、共用桌面螢幕、遠端喚醒、遠端重啟等等。

端點監控與管理

透過 Splashtop Remote Support 獲得電腦管理和監控工具。功能包括自訂警示設定、Windows 更新、遠端命令、系統詳細目錄、事件日誌、一對多等。

端點安全

透過 Splashtop Remote Support 將 Bitdefender 技術部署及管理到所有端點，透過反惡意程式碼、防火牆及瀏覽器保護，主動防護您的用戶端免受網路安全威脅。

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