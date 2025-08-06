專為 MSPs 設計的遠端存取及遠端支援軟體

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有人參與和無人參與深入了解
提供無需用戶端參與的全天候支持，並為 BYOD 和行動裝置提供臨時支援。
遠端監控和管理深入了解
主動且即時地監控、管理和保護用戶端裝置。包含經過 AI 增強的 CVE 能見度、作業系統和第三方軟體的修補程式管理、設定畫面、詳細目錄追蹤和修復工具。
進階安全性 & 管理性深入了解
利用SSO 、服務台、精細存取控制、 IP白名單、 cloud連線、無人值守遠端Android支援等功能，提升您的營運安全性和可管理性。
啟用最終使用者遠端存取深入了解
允許最終用戶從任何地方安全地訪問他們的工作電腦，而無需 VPN 或其他硬件。
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Cameron Montgomery, Owner/Operator, C.M. Computers Northwest LLC
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Ericson Oliveira, Process Specialist, Tivit