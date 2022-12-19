專為 MSPs 設計的遠端存取及遠端支援軟體

節省時間、降低成本、增加收入並發展您的業務
作為 MSP，您負責管理所有客戶的電腦。 您還需要在需要説明時為他們提供支援。 您需要盡可能快速輕鬆地做到這一點;這就是遠端訪問工具的用武之地。 Splashtop 提供可靠的遠端存取和遠端支援解決方案，旨在説明 MSPs 完成日常任務。
來自我們滿意的客戶
非常易於使用，我之前用過 GoToMyPC 及 LogMeIn，對我而言 Splashtop 是最理想的產品，相較之下價格也十分合理，而且檔案傳輸功能更好用。
Octavio Abea - Compatek
來自我們滿意的客戶
在終極IT人員，我們的大部分工作都是遠端執行的。 因此，我們必須擁有一個易於使用、可靠且安全且成本合理的遠端控制工具。 我們還為一些客戶提供對辦公室計算機的遠端訪問，以便在家或旅行時工作。 我們搬到 Splashtop 是因為 LogMeIn 的價格不斷上漲和支援水準下降。
Cleatus Davis at Ultimate IT Guys
來自我們滿意的客戶
我用過 LogMeIn、TeamViewer 等其他產品，比較後我發現 Splashtop 最快、最可靠。得到支援的使用者也發現一些非常簡易又好用的支援軟體。
Michael Tott - Fore Computers
來自我們滿意的客戶
非常易於使用，我之前用過 GoToMyPC 及 LogMeIn，對我而言 Splashtop 是最理想的產品，相較之下價格也十分合理，而且檔案傳輸功能更好用。
Octavio Abea - Compatek
來自我們滿意的客戶
在終極IT人員，我們的大部分工作都是遠端執行的。 因此，我們必須擁有一個易於使用、可靠且安全且成本合理的遠端控制工具。 我們還為一些客戶提供對辦公室計算機的遠端訪問，以便在家或旅行時工作。 我們搬到 Splashtop 是因為 LogMeIn 的價格不斷上漲和支援水準下降。
Cleatus Davis at Ultimate IT Guys
與您使用的應用程式集成
Splashtop 主要功能
遠端存取無人裝置
遠端控制客戶端的電腦和伺服器，即使它們不存在。 執行維護，主動解決問題，並通過您自己的計算機、平板電腦或智慧手機設備提供遠端支援。
臨機遠端存取
MSPs提供中斷修復/幫助台服務可以使用簡單的會話代碼遠程控制客戶端設備。 無需事先安裝。 支持無限數量的設備，包括移動設備。
使用者和電腦管理
邀請您的團隊創建他們自己的 Splashtop 用戶帳戶，您可以在其中設置他們的角色和訪問許可權。 將計算機組織成組，以便更輕鬆地查找和管理它們。 允許訪問特定電腦。
連線期間功能
輕鬆支持客戶的需求 使用 Splashtop 更高效地工作。 傳輸檔、記錄遠端會話、聊天、共用桌面螢幕、遠端喚醒、遠端重啟等等。
端點監控與管理
透過 Splashtop Remote Support 獲得電腦管理和監控工具。功能包括自訂警示設定、Windows 更新、遠端命令、系統詳細目錄、事件日誌、一對多等。
端點安全
透過 Splashtop Remote Support 將 Bitdefender 技術部署及管理到所有端點，透過反惡意程式碼、防火牆及瀏覽器保護，主動防護您的用戶端免受網路安全威脅。