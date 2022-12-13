Splashtop 合規性

支付卡產業資料安全標準 (PCI DSS) 是一種訊息安全標準，適用於處理來自主要卡方案的品牌信用卡的組織。該標準旨在增強對持卡人資料的控制，以減少信用卡欺詐、儲存、管理和處理持卡人資料的組織需要 PCI 合規性。

Splashtop 不是付款解決方案，不會在我們的系統中儲存使用者的信用卡或財務資料。Splashtop 透過第三方製造商來儲存和管理持卡人資料，以及進行線上交易。我們會安全地連接到符合 PCI 標準的支付製造商，以確保合規性。