獲得更好的替代方案
Splashtop Enterprise 以低於的價格提供高效能 GoTo Resolve，並提供彈性的授權模式，以符合您量身打造的需求。 它涵蓋了遠端支援、遠端控制、端點管理、服務台等多合一解決方案。 Splashtop Enterprise 提供直觀的界面，具有高可用性。
當您選擇 Splashtop 而不是時，升級遠端桌面解決方案的性能 GoTo Resolve！
比較 Splashtop Enterprise 與 GoTo Resolve
Remote Support
Splashtop Enterprise
GoTo Resolve
受管理裝置
每個同時技術人員許可證 300 台
100 個端點
有人參加的遠端存取
無限
無限
移動支持
已包含
每月附加費 20 美元
使用 AR 功能共享相機
附加元件
沒有 AR 功能的附加元件
第三方整合
Splashtop Enterprise
GoTo Resolve
ITSM 和票務解決方案
聊天
遠程會話功能
Splashtop Enterprise
GoTo Resolve
USB 重新導向
工作階段錄
屏幕消隱
遠端列印
遠端監控&管理
Splashtop Enterprise
GoTo Resolve
警示
防毒軟體
附加元件
附加元件
1 對多腳本