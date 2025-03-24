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An IT manager using Splashtop Enterprise on his laptop, the best LogMeIn Resolve alternative.

2026 年 LogMeIn Resolve 最佳替代產品

Splashtop Enterprise 費用更低、速度更快

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獲得 LogMeIn Resolve 的更好替代方案

Splashtop Enterprise以比 LogMeIn Resolve 更低的價格提供高效能，並提供靈活的授權模式來適應您的客製化需求。它涵蓋了端點支援、端點控制、端點管理、服務台等一體化解決方案。 Splashtop Enterprise 提供了直覺的介面和高度的可用性。

當您選擇 Splashtop 而不是 LogMeIn Resolve 時，可以升級遠端桌面解決方案的效能！

比較 Splashtop Enterprise 與 LogMeIn Resolve

Remote Support

Splashtop Enterprise

LogMeIn 解析

管理的裝置

每份可同時連接的授權可使用 300 台電腦

100 個端點

臨機遠端存取連線

不限數量

不限數量

行動支援

包含

附加元件每月 20 美元

使用 AR 功能分享相機

附加元件

沒有 AR 功能的附加元件

第三方整合

Splashtop Enterprise

LogMeIn 解析

ITSM 和支援需求單解決方案

聊天

遠端連線功能

Splashtop Enterprise

LogMeIn 解析

USB 重新導向

連線錄製

防窺螢幕

遠端列印

遠端監控與管理

Splashtop Enterprise

LogMeIn 解析

警示

防毒軟體

附加元件

附加元件

指令碼和任務


與 LogMeIn Resolve 相比，選擇 Splashtop Enterprise 可節省 20% 以上！

深入了解