獲得 LogMeIn Resolve 的更好替代方案
Splashtop Enterprise以比 LogMeIn Resolve 更低的價格提供高效能，並提供靈活的授權模式來適應您的客製化需求。它涵蓋了端點支援、端點控制、端點管理、服務台等一體化解決方案。 Splashtop Enterprise 提供了直覺的介面和高度的可用性。
當您選擇 Splashtop 而不是 LogMeIn Resolve 時，可以升級遠端桌面解決方案的效能！
比較 Splashtop Enterprise 與 LogMeIn Resolve
Remote Support
Splashtop Enterprise
LogMeIn 解析
管理的裝置
每份可同時連接的授權可使用 300 台電腦
100 個端點
臨機遠端存取連線
不限數量
不限數量
行動支援
包含
附加元件每月 20 美元
使用 AR 功能分享相機
附加元件
沒有 AR 功能的附加元件
第三方整合
Splashtop Enterprise
LogMeIn 解析
ITSM 和支援需求單解決方案
聊天
遠端連線功能
Splashtop Enterprise
LogMeIn 解析
USB 重新導向
連線錄製
防窺螢幕
遠端列印
遠端監控與管理
Splashtop Enterprise
LogMeIn 解析
警示
防毒軟體
附加元件
附加元件
指令碼和任務