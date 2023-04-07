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An IT manager using Splashtop Enterprise on his laptop, the best GoTo Resolve alternative.

2023 年最佳 GoTo Resolve 替代品

Splashtop Enterprise 成本更低，運行速度更快

開始使用

獲得更好的替代方案

Splashtop Enterprise 以低於的價格提供高效能 GoTo Resolve，並提供彈性的授權模式，以符合您量身打造的需求。 它涵蓋了遠端支援、遠端控制、端點管理、服務台等多合一解決方案。 Splashtop Enterprise 提供直觀的界面，具有高可用性。

當您選擇 Splashtop 而不是時，升級遠端桌面解決方案的性能 GoTo Resolve！

比較 Splashtop Enterprise 與 GoTo Resolve

Remote Support

Splashtop Enterprise

GoTo Resolve

受管理裝置

每個同時技術人員許可證 300 台

100 個端點

有人參加的遠端存取

無限

無限

移動支持

已包含

每月附加費 20 美元

使用 AR 功能共享相機

附加元件

沒有 AR 功能的附加元件

第三方整合

Splashtop Enterprise

GoTo Resolve

ITSM 和票務解決方案

聊天

遠程會話功能

Splashtop Enterprise

GoTo Resolve

USB 重新導向

工作階段錄

屏幕消隱

遠端列印

遠端監控&管理

Splashtop Enterprise

GoTo Resolve

警示

防毒軟體

附加元件

附加元件

1 對多腳本

與您選擇相比，節省 20％ 以 GoTo Resolve 上 Splashtop Enterprise！

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