將經過驗證的遠端存取和無線螢幕鏡像技術整合到您的服務、軟體和硬體解決方案
提供靈活彈性的方案可供選擇，包括 SDK、聯名和自有品牌解決方案，還有可自由選擇的全方位服務自定開發和整合諮詢服務。
技術和解決方案包括：
- Splashtop 遠端電腦存取技術可整合到您的 RMM 或 MSP 解決方案
- iOS 和 Android 適用的行動裝置螢幕遠端檢視，或 MDM 解決方案適用的 Android 遠端控制
- 遠端存取和控制IoT裝置，信息亭，數字標牌，包括Zebra，Honeywell，Sonim和Panasonic的裝置
- 用於智能板和顯示器的無線螢幕鏡像技術
Splashtop和 Canopy 合作為IoT設備帶來增強的遠端管理
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為了滿足對簡化IoT安裝管理日益增長的需求，合作夥伴關係將Splashtop的安全遠端存取與 Canopy 首屈�一指的遠端監控和管理 (RMM) 平台的支援結合起來。
一流互動式電子白板製造商均採用 Splashtop 螢幕鏡像技術
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Sharp Business、Promethean 等一流互動式電子白板製造商，將 Splashtop 螢幕鏡像技術納入其解決方案。