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Two IT professionals shaking hands outdoors, symbolizing Splashtop's OEM and partner remote access opportunities

Splashtop OEM和合作夥伴遠端存取機會

整合 Splashtop 遠端存取技術和螢幕鏡像功能到解決方案

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Large touchscreen device in grocery store using wireless screen mirroring technology

將經過驗證的遠端存取和無線螢幕鏡像技術整合到您的服務、軟體和硬體解決方案

提供靈活彈性的方案可供選擇，包括 SDK、聯名和自有品牌解決方案，還有可自由選擇的全方位服務自定開發和整合諮詢服務。

技術和解決方案包括：

  • Splashtop 遠端電腦存取技術可整合到您的 RMM 或 MSP 解決方案
  • iOS 和 Android 適用的行動裝置螢幕遠端檢視，或 MDM 解決方案適用的 Android 遠端控制
  • 遠端存取和控制IoT裝置，信息亭，數字標牌，包括Zebra，Honeywell，Sonim和Panasonic的裝置
  • 用於智能板和顯示器的無線螢幕鏡像技術
Ivanti Logo
Atera Logo
Ninja One logo
datto logo
acer logo
Canopy logo
Blue abstract splatter shape with three large lobes and a small droplet on a light gray background.

Splashtop和 Canopy 合作為IoT設備帶來增強的遠端管理

為了滿足對簡化IoT安裝管理日益增長的需求，合作夥伴關係將Splashtop的安全遠端存取與 Canopy 首屈一指的遠端監控和管理 (RMM) 平台的支援結合起來。

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Blue abstract splatter shape with three large lobes and a small droplet on a light gray background.

Splashtop 為熱門 RMM 解決方案的遠端存取功能提供技術支援

包括達托、納維斯克、阿特拉、忍者 One 等。

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Blue abstract splatter shape with three large lobes and a small droplet on a light gray background.

Ivanti Wavelink 使用的是 Splashtop 技術

業界領頭羊 Ivanti Wavelink 使用 Splashtop 技術進行智慧裝置遠端控制。

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Blue abstract splatter shape with three large lobes and a small droplet on a light gray background.

一流互動式電子白板製造商均採用 Splashtop 螢幕鏡像技術

Sharp Business、Promethean 等一流互動式電子白板製造商，將 Splashtop 螢幕鏡像技術納入其解決方案。

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將 Splashtop 隨附於您出廠的軟體、解決方案和裝置/機器

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