2019 年 11 月 5 日，FortiGuard Labs 團隊建議客戶立即在任何受影響的電腦上應用 Microsoft 針對 CVE-2019-0708 的最新補丁，並在可能的情況下完全禁用 RDP。BLUEKEEP RDP 攻擊正在開始：https://www.fortinet.com/blog/threat-research/bluekeep-rdp-attacks-starting-patch-now.html。

2018 年 9 月 27 日，公共服務公告 （PSA） 警告“網络行為者越來越多地利用遠端桌面協定 （RDP） 進行惡意活動”，概述了有關過時的 RDP 版本的問題，這些版本具有有缺陷的加密機制、對預設 RDP 埠 （TCP 3389） 的無限制訪問 https://www.ic3.gov/media/2018/180927.aspx

2020 年 1 月 14 日，CERT 協調中心在 MICROSOFT Windows 遠端桌面閘道（RD 閘道）上發佈了漏洞說明 VU#491944，允許未經身份驗證的遠端代碼執行：https://kb.cert.org/vuls/id/491944/。“Windows Server 2012 及更高版本中的 Microsoft RD 網關包含兩個漏洞，允許未經身份驗證的遠端攻擊者以 SYSTEM 許可權執行任意代碼...... 缺陷在於處理碎片。 通過連接到偵聽 UDP/3391 的 RD 閘道服務，可利用此漏洞。