傳統 VPN 是一場噩夢？ 厭倦了緩慢和昂貴的 RDP？
不妨改用 Splashtop，支援 BYOD！正在考慮透過 VPN 使用 Microsoft RDP (遠端桌面通訊協定)，讓員工遠端存取 Windows 和 Mac 電腦？在防火牆外單獨使用 RDP 會使流量面臨安全風險，導致主機電腦易受外部攻擊，所以 VPN 絕對必要。
這似乎是最簡單或實惠的選擇，但是採用這種做法的組織很快就意識到，這個解決方案的設置和維護所費不貲、難以擴展，即使暫且不談延遲的問題，員工使用起來也是相當麻煩。
透過 VPN 透過 RDP 使用舊版遠端存取的常見問題：
- 安全風險增加（尤其是自攜裝置趨勢，其中 60％ 的員工使用智能手機進行工作）
- 難以提供更多使用者設定、維護和擴展功能
- 在連接和延遲方面，使用者經驗不佳
滿足您的替代方案
Splashtop 提供了 RDP/VPN 的替代解決方案，該解決方案易於員工使用並簡化了 IT 的遠端存取設置。 Splashtop Business Access 支援您的業務連續性計劃 （BCP）、災難恢復計劃 （DR）、在家工作計劃 （WFH）、大流行政策、遠端辦公和 BYOD 計劃，使員工能夠在任何地方保持安全，同時提高工作效率。
觀看為什麼 Splashtop 是 VPN（虛擬專用網路）的卓越遠端訪問替代方案。
為什麼 Splashtop 是比傳統 RDP / VPN 更好的選擇？
Splashtop
傳統 VPN / RDP
安全
零信任網路存取 （ZTNA）
是（身份驗證首先通過 Splashtop cloud 代理建立，只有在此公平身份驗證成功后，遠端使用者才能訪問授權系統）。 Gartner 2019 年 6 月的分析預測，到 2023 年，60% 的企業將逐步淘汰其遠端存取 VPN，轉而採用零信任網路訪問解決方案*。
否（在遠端設備和公司網路之間建立了過多的信任，暴露了橫向威脅，例如勒索軟體）
雙重驗證 (2FA / MFA)
Yes
是的，但某些 MFA 功能不是免費的
裝置認證
Yes
在大多數 VPN 解決方案中無法使用
基礎建設更新
是，自動更新自身以應對新威脅
手動且有風險。國土安全部（DHS）警告說：「由於VPN是24/7的，組織不太可能使用最新的安全更新和補丁來更新它們。 （三月 13， 2020）
軟體更新
是的，自動
需要擔心 VPN 用戶端和 RDP 的不同版本以及兼容性問題
SSO
Yes
Yes
連線記錄
Yes
No
禁用/啟用檔案傳輸和遠端列印
Yes
No
記錄和監控
易於閱讀的日誌
人類不友善的日誌
使用者生產力
使用方便
按一下並開始連接 - 快速的遠端連接
否–痛苦地設定和使用 VPN 及 RDP ； VPN 可能需要20秒鐘以上的時間才能連接，RDP 通常很慢。
可以使用個人裝置，支援 BYOD
是–可以使用任何個人裝置，包括手機、平板電腦和手機
否–需要公司發行的裝置以確保安全
效能
高效能; 支援 3D CAD / CAM； 1080p @ 60fps; 4k @ 30幀/秒
延遲 ＆ 無支援 3D CAD / CAM 和串流媒禮和 RDP 對 MAC 的支援較弱
實用工具
檔案傳輸、鍵盤/游標鎖定、聊天等
帶有 MS 內建 RDP 用戶端的有限內建工具
可擴展性
可承擔數千名用戶
快速簡便 ( IT 部署和終端用戶自主配置)
IT 流程漫長而艱難
受閘道器硬體限制
不適用；基於軟體
VPN CPU /內存可能超載，需要升級
網路流量
企業訪問使用企業頻寬。 個人瀏覽器使用家庭頻寬。
用戶經常忘記他們在VPN上，所有個人流量（Youtube）也通過公司網路路由，使網路擁塞。 禁用拆分隧道會降低工作效率;啟用拆分隧道會增加風險。
不限裝置
只需使用任何個人裝置，包括平板電腦、智慧型手機、Chromebook
需要公司發行的設備
在每個辦公室設置 VPN 閘道器
不適用;基於軟體
需要為每個辦公室設定和管理 VPN 閘道器
可靠性
始終更新
是的– Splashtop 託管更新
否 - 始終排除故障，並且需要手動更新
跨平台的工具
是的 – 在 Windows、MAC 和 Linux 作業系統上具有一致的遠端存取體驗
否– RDP 僅適用於 Windows
成本
從每個使用者$5每月開始具成本效益 (提供大量授權折扣)
設定和管理複雜且昂貴；手動安全更新；需要公司發行的裝置；面對持續的用戶支援挑戰
管理
方便的使用者/群組管理
需要設置VPN使用者/組管理以及 RDP 使用者/組管理，導致冗餘工作和跟蹤/管理困難
結論
最終使用者和IT人員都喜歡Splashtop
VPN / RDP 設置對IT和用戶來說很麻煩
* 資料來源: https://www.techradar.com/news/best-remote-desktop-software
仍然需要 RDP 嗎？
使用 Splashtop 連接器可以通過 Splashtop 遠端存取電腦和伺服器，而無需使用 VPN 或安裝遠端存取代理程式。 有關更多信息，請參閱我們的 Splashtop 連接器與 RDP& VPN 比較。
RDP 和 RD 網關漏洞風險
2019 年 11 月 5 日，FortiGuard Labs 團隊建議客戶立即在任何受影響的電腦上應用 Microsoft 針對 CVE-2019-0708 的最新補丁，並在可能的情況下完全禁用 RDP。BLUEKEEP RDP 攻擊正在開始：https://www.fortinet.com/blog/threat-research/bluekeep-rdp-attacks-starting-patch-now.html。
2018 年 9 月 27 日，公共服務公告 （PSA） 警告“網络行為者越來越多地利用遠端桌面協定 （RDP） 進行惡意活動”，概述了有關過時的 RDP 版本的問題，這些版本具有有缺陷的加密機制、對預設 RDP 埠 （TCP 3389） 的無限制訪問 https://www.ic3.gov/media/2018/180927.aspx
2020 年 1 月 14 日，CERT 協調中心在 MICROSOFT Windows 遠端桌面閘道（RD 閘道）上發佈了漏洞說明 VU#491944，允許未經身份驗證的遠端代碼執行：https://kb.cert.org/vuls/id/491944/。“Windows Server 2012 及更高版本中的 Microsoft RD 網關包含兩個漏洞，允許未經身份驗證的遠端攻擊者以 SYSTEM 許可權執行任意代碼...... 缺陷在於處理碎片。 通過連接到偵聽 UDP/3391 的 RD 閘道服務，可利用此漏洞。
不再有舊版 RDP 的 VPN 麻煩！ 使用 Splashtop 存取您的桌面、應用程式和檔案
Splashtop 旨在為使用者提供從任何設備無縫、安全地遠端訪問其計算機，採用 BYOD。 憑藉其通過安全 SSL （AES-256） 隧道運行的行業領先的遠端桌面技術，Splashtop 允許使用者通過他們的 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 設備訪問他們的 PC 和 Mac 桌面，就像他們坐在電腦或伺服器前一樣。 您可以獲得 RDP/ VPN的所有好處，而不會出現上述問題和複雜性。 此外，只需幾分鐘即可完成設置。