遠端存取和 IT 術語詞彙表
乙
自備設備
自帶裝置（BYOD）是指允許員工使用個人設備（例如智慧型手機、平板電腦和筆記型電腦）存取公司係統和資料的原則。 BYOD 策略提高了靈活性，但也帶來了安全挑戰。
C
網路安全
網路安全是保護系統、網路和程式免受數位攻擊的實踐。 它涉及一系列旨在防禦未經授權的存取、資料外洩和其他網路威脅的技術、流程和實踐。
H
混合工作
混合工作是一種靈活的工作模式，將遠距工作和辦公室工作結合起來，允許員工在家中或其他遠端地點兼職工作，而其餘時間則在傳統辦公環境中度過。 這種設置可以增強工作與生活的平衡，並且通常可以提高生產力。
我
我是
身分識別和存取管理 (IAM) 是一個政策和技術框架，可確保正確的個人在適當的時間存取正確的資源。 它對於維護組織的安全性和合規性至關重要。
中號
託管服務提供者 (MSP)
託管服務供應商 (MSP) 是一家第三方公司，通常透過訂閱模式主動遠端管理客戶的 IT 基礎架構和最終使用者係統。 MSPs提供一系列 IT 服務，包括遠端監控、安全管理和資料備份。
右
終端存取
遠端存取是使用安全的網路連線從遠端位置存取裝置的能力。 它允許使用者像親臨現場一樣工作或管理系統。
遠距學習
遠距學習是指在傳統��課堂環境之外通常透過數位平台提供的教育教學。 這種模式允許學生從任何地方存取課程材料並參與課程，從而提供了教育的靈活性。
遠距工作
遠距工作是一種工作安排，員工在公司主辦公室以外的地點（通常是在家或其他異地地點）履行工作職責，利用科技進行溝通和協作。
時間
技術支援
技術支援涉及向電腦、軟體或網路等技術產品的使用者提供協助和故障排除。 它可以親自、透過電話或透過遠端存取工具交付，以解決問題並確保順利運作。
U
主動訪問
主動存取是指與電腦或裝置的終端連接，無需某人親自在場即可取得權限。 它對於非工作時間設備的 IT 支援、維護和更新特別有用。