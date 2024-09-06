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遠端存取和 IT 術語詞彙表

  • 自備設備
    自帶裝置（BYOD）是指允許員工使用個人設備（例如智慧型手機、平板電腦和筆記型電腦）存取公司係統和資料的原則。 BYOD 策略提高了靈活性，但也帶來了安全挑戰。

C

  • 網路安全
    網路安全是保護系統、網路和程式免受數位攻擊的實踐。 它涉及一系列旨在防禦未經授權的存取、資料外洩和其他網路威脅的技術、流程和實踐。

H

  • 混合工作
    混合工作是一種靈活的工作模式，將遠距工作和辦公室工作結合起來，允許員工在家中或其他遠端地點兼職工作，而其餘時間則在傳統辦公環境中度過。 這種設置可以增強工作與生活的平衡，並且通常可以提高生產力。

  • 我是
    身分識別和存取管理 (IAM) 是一個政策和技術框架，可確保正確的個人在適當的時間存取正確的資源。 它對於維護組織的安全性和合規性至關重要。

中號

  • 託管服務提供者 (MSP)
    託管服務供應商 (MSP) 是一家第三方公司，通常透過訂閱模式主動遠端管理客戶的 IT 基礎架構和最終使用者係統。 MSPs提供一系列 IT 服務，包括遠端監控、安全管理和資料備份。

  • 終端存取
    遠端存取是使用安全的網路連線從遠端位置存取裝置的能力。 它允許使用者像親臨現場一樣工作或管理系統。

  • 遠距學習
    遠距學習是指在傳統課堂環境之外通常透過數位平台提供的教育教學。 這種模式允許學生從任何地方存取課程材料並參與課程，從而提供了教育的靈活性。

  • 遠距工作
    遠距工作是一種工作安排，員工在公司主辦公室以外的地點（通常是在家或其他異地地點）履行工作職責，利用科技進行溝通和協作。

時間

  • 技術支援
    技術支援涉及向電腦、軟體或網路等技術產品的使用者提供協助和故障排除。 它可以親自、透過電話或透過遠端存取工具交付，以解決問題並確保順利運作。

U

  • 主動訪問
    主動存取是指與電腦或裝置的終端連接，無需某人親自在場即可取得權限。 它對於非工作時間設備的 IT 支援、維護和更新特別有用。

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