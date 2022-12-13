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安全遠端訪問和支持解決方案

無論您從事什麼工作，無論您在何處進行，無論您使用哪種設備，我們都能為您提供解決方案

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每種用途、需求和行業都有解決方案。 找到適合您的產品。

支援與技術服務

符合成本效益的多合一企業遠端存取解決方案，適用於當今 IT

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IT

符合成本效益的多合一企業遠端存取解決方案，適用於當今 IT

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MSPs

仰賴安全、經濟實惠的端點控制，輕鬆支援您的客戶。

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OEM

將 Splashtop 遠端存取和螢幕鏡像集成到您的解決方案中。

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遠端桌面存取

支援靈活工作的高性能和安全性。

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遠端實驗室存取

學生可隨時從任何設備或位置遠程訪問。

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IoT & POS 存取和支援

無需現場 IT 團隊即可輕鬆 IoT 設備故障排除的支援。

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數位看板

隨時隨地透過任何裝置存取您的數位招牌。

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VPN / RDP 替代產品

Splashtop 是 RDP/VPN 基礎架構的高性能替代方案。

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教育

遠端訪問和支持，確保學生、教職員工和IT人員在課外繼續學習和工作。

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媒體和娛樂

通過對高端工作站的快速、安全的遠端訪問，隨時隨地進行創建和編輯。

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衛生保健

通過合規的遠端訪問説明更多患者，提高工作效率，並在各個房間之間工作。

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政府和公共部門

為州和地方機構提供安全的遠端工作、支持和協作。

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建築與設計

從任何地方對專用、資源密集型軟體進行高性能遠端訪問。

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財務與會計

安全地遠端存取用戶端電腦或訪問會計軟體以支援所有與稅務相關的任務。

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來自我們滿意的客戶

提供客戶遠端存取的服務是一個巨大的賣點；我們有 20 多位客戶使用 Splashtop 遠端存取自己的系統。

Matthew Buechler, President and Senior Technical Consultant of Midwest PROTECH

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Splashtop 的安全性和可用性無與倫比。 我們的IT支援現在可以將更多時間用於使用者。

John Williams, CEO of Mediator

來自我們滿意的客戶

我們推薦 Splashtop 的原因有很多：成本、用戶端持久性、強制雙重身份驗證以及技術人員的使用者管理功能等。

Edward O'Dell, IT Support Specialist at Virginia Tech

來自我們滿意的客戶

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Matthew Buechler, President and Senior Technical Consultant of Midwest PROTECH

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John Williams, CEO of Mediator

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