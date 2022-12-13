安全遠端訪問和支持解決方案

Splashtop 解決方案
每種角色、需求和產業都有相應的解決方案。尋找適合您的產品。
漏洞與修補程式管理
自動更新作業系統和第三方軟體並有效降低安全風險。
RDP/VPN 替代產品
以安全、快速的遠端存取取代 RDP/VPN 基礎架構。
VDI / DaaS替代方案
遠端存取現有的 Windows、Mac 和 Linux 電腦、伺服器和虛擬裝置，效能優異且部署快速。
用戶端部署
自主託管的遠端存取和支援，可��滿足您的安全和合規要求。
IoT 適用的遠端支援
管理 IoT 裝置並毫無阻礙地解決問題，不需要 IT 團隊到場。
現場支援
透過支援 AR 的遠端協助連接專家和現場團隊並更快地解決問題。
透過 RDP/SSH/VNC 進行遠端存取
使用 Splashtop Connector 進行安全連線，無需透過 VPN 或安裝代理程式。
搭配 Wacom 進行遠端工作
Splashtop 與 Wacom 聯手之作，讓您在任何電腦上都能順暢使用 Wacom 裝置。
遠端實驗室存取
可供學生隨時隨地透過任何裝置使用的遠端存取。
防毒功能
運用由 Bitdefender 提供支援的獲獎防惡意軟體技術，保護您的 Windows 和 Mac 電腦。
客戶推薦
Splashtop 的安全性和易用性無可比擬。我們的 IT 支援現在可以將更多心力擺在使用者身上。
John Williams, CEO of Mediator
客戶推薦
我們推薦 Splashtop 的原因有很多：成本、用戶端持久性、強制雙重身份驗證以及技術人員的使用者管理功能等。
Edward O'Dell, IT Support Specialist at Virginia Tech
客戶推薦
提供客戶遠端存取的服務是一個巨大的賣點；我們有 20 多位客戶使用 Splashtop 遠端存取自己的系統。
Matthew Buechler, President and Senior Technical Consultant of Midwest PROTECH