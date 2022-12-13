安全遠端訪問和支持解決方案

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安全遠端存取和支援解決方案

根據個人、團隊和組織的獨特需求，量身打造並提供安全、可靠、高效能的遠端存取和支援解決方案。

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Splashtop 解決方案

每種角色、需求和產業都有相應的解決方案。尋找適合您的產品。

遠端工作人員

從任何地方無縫連接到您的辦公室工作站。

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IT 支援和服務台

為臨機和主動裝置提供即時的遠端支援。

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端點管理與安全

自動執行修補程式、監控裝置運作狀況，並隨時保障端點的安全。

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MSPs

為客戶提供一流的遠端服務，同時簡化管理作業。

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OEM

整合 Splashtop 遠端存取技術和螢幕鏡像功能，納入您的解決方案

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漏洞與修補程式管理

自動更新作業系統和第三方軟體並有效降低安全風險。

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RDP/VPN 替代產品

以安全、快速的遠端存取取代 RDP/VPN 基礎架構。

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VDI / DaaS替代方案

遠端存取現有的 Windows、Mac 和 Linux 電腦、伺服器和虛擬裝置，效能優異且部署快速。

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用戶端部署

自主託管的遠端存取和支援，可滿足您的安全和合規要求。

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IoT 適用的遠端支援

管理 IoT 裝置並毫無阻礙地解決問題，不需要 IT 團隊到場。

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現場支援

透過支援 AR 的遠端協助連接專家和現場團隊並更快地解決問題。

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透過 RDP/SSH/VNC 進行遠端存取

使用 Splashtop Connector 進行安全連線，無需透過 VPN 或安裝代理程式。

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搭配 Wacom 進行遠端工作

Splashtop 與 Wacom 聯手之作，讓您在任何電腦上都能順暢使用 Wacom 裝置。

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遠端實驗室存取

可供學生隨時隨地透過任何裝置使用的遠端存取。

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防毒功能

運用由 Bitdefender 提供支援的獲獎防惡意軟體技術，保護您的 Windows 和 Mac 電腦。

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教育

遠端存取和支援可確保學生、教師和 IT 人員在課外繼續學習和工作。

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娛樂媒體

透過快速安全地遠端存取高階工作站，隨時隨地進行創作與編輯。

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衛生保健

透過合規的遠端存取，協助更多患者、提高工作效率，而且在不同診間、病房均可辦公。

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零售

透過可管理端點和支援使用者的整合式平台，提高多個據點的營收和客戶滿意度。

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公部門

為州級和地方機構提供安全的遠端工作、支援和協作方案。

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建築與設計

無論身處何地，都能對資源密集型的專業軟體進行高效能遠端存取。

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會計事務

安全地遠端連接用戶端電腦或是存取會計軟體，支援稅務相關的種種任務。

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客戶推薦

Splashtop 的安全性和易用性無可比擬。我們的 IT 支援現在可以將更多心力擺在使用者身上。

John Williams, CEO of Mediator

客戶推薦

我們推薦 Splashtop 的原因有很多：成本、用戶端持久性、強制雙重身份驗證以及技術人員的使用者管理功能等。

Edward O'Dell, IT Support Specialist at Virginia Tech

Virginia Tech Logo

客戶推薦

提供客戶遠端存取的服務是一個巨大的賣點；我們有 20 多位客戶使用 Splashtop 遠端存取自己的系統。

Matthew Buechler, President and Senior Technical Consultant of Midwest PROTECH

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