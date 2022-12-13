安全遠端訪問和支持解決方案

Splashtop 解決方案
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來自我們滿意的客戶
提供客戶遠端存取的服務是一個巨大的賣點；我們有 20 多位客戶使用 Splashtop 遠端存取自己的系統。
Matthew Buechler, President and Senior Technical Consultant of Midwest PROTECH
來自我們滿意的客戶
Splashtop 的安全性和可用性無與倫比。 我們的IT支援現在可以將更多時間用於使用者。
John Williams, CEO of Mediator
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我們推薦 Splashtop 的原因有很多：成本、用戶端持久性、強制雙重身份驗證以及技術人員的使用者管理功能等。
Edward O'Dell, IT Support Specialist at Virginia Tech
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