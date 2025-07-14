Splashtop Antivirus 價格
為什麼該選擇 Splashtop Antivirus？
適用於MSP的Bitdefender Cloud Security具有許多功能，可以保護用戶和網路免受在線和離線威脅。
- 保護您的業務並降低網路攻擊的風險
- 從 Splashtop 中無縫管理和部署防病毒軟件
- 享有 Splashtop 客戶專屬優惠價格
主要功能
無訊息安裝/解除安裝
在端點上輕鬆安裝 Splashtop 防病毒軟件，並在 Splashtop 控制台中獲得有關威脅的通知，而無需任何用戶交互。
自訂原則
為特定電腦和群組設定自訂的防毒策略
防惡意程式
排程快速或全按需掃描，並啟用存取掃描，即時防範惡意軟體。
進階威脅控制
使用 Bitdefender 的啟發式評分算法持續監視應用程序和流程，以在與風險相關聯之前檢測公開已知的以及新的威脅。
裝置掃描
防止來自外部 USB 設備和 CD/DVD 媒體的敏感數據洩露和惡意軟件感染。
網站流量安全
運用防火牆、防網路釣魚和流量掃瞄來封鎖未經授權的連線嘗試，並保護使用者免於遭受詐騙網站或惡意內容 (例如間諜軟體或病毒)
白名單&排除
將檔案、資料夾、程序、延伸模組和 URL 新增至白名單，並將其排除在防威脅和反網路釣魚引擎掃描之外
警示&記錄
檢視每個裝置的防護狀態和記錄的威脅，並在偵測到或封鎖威脅時即時收到通知
每年，網路攻擊造成企業數百萬美元的損失
確保您的設備和用戶安全從未如此重要