跳至主內容
Splashtop
免費試用
+1.408.886.7177免費試用
Splashtop Antivirus Console

Splashtop Antivirus

使用由 Bitdefender 提供的屢獲殊榮的反惡意軟件技術保護您的 Windows 和 Mac 電腦

立即購買與我們聯繫

Splashtop Antivirus 價格

端點數量

選用 Splashtop 節省成本！

5-100

NT$40/端點/月 (NT$50值)

101-3000

NT$33/端點/月 (NT$50值)

3000+

聯絡我們以了解價格

立即購買

為什麼該選擇 Splashtop Antivirus？

適用於MSP的Bitdefender Cloud Security具有許多功能，可以保護用戶和網路免受在線和離線威脅。

深入了解
  • 保護您的業務並降低網路攻擊的風險
  • 從 Splashtop 中無縫管理和部署防病毒軟件
  • 享有 Splashtop 客戶專屬優惠價格

主要功能

無訊息安裝/解除安裝

在端點上輕鬆安裝 Splashtop 防病毒軟件，並在 Splashtop 控制台中獲得有關威脅的通知，而無需任何用戶交互。

自訂原則

為特定電腦和群組設定自訂的防毒策略

防惡意程式

排程快速或全按需掃描，並啟用存取掃描，即時防範惡意軟體。

進階威脅控制

使用 Bitdefender 的啟發式評分算法持續監視應用程序和流程，以在與風險相關聯之前檢測公開已知的以及新的威脅。

裝置掃描

防止來自外部 USB 設備和 CD/DVD 媒體的敏感數據洩露和惡意軟件感染。

網站流量安全

運用防火牆、防網路釣魚和流量掃瞄來封鎖未經授權的連線嘗試，並保護使用者免於遭受詐騙網站或惡意內容 (例如間諜軟體或病毒)

白名單&排除

將檔案、資料夾、程序、延伸模組和 URL 新增至白名單，並將其排除在防威脅和反網路釣魚引擎掃描之外

警示&記錄

檢視每個裝置的防護狀態和記錄的威脅，並在偵測到或封鎖威脅時即時收到通知

資源

Splashtop 防病毒支持文章 →

資料表 →

每年，網路攻擊造成企業數百萬美元的損失

確保您的設備和用戶安全從未如此重要

立即開始使用
獲取最新的 Splashtop 新聞
AICPA SOC icon
  • 標準規範
  • 隱私權政策
  • 使用條款
版權所有© 2025 Splashtop Inc.保留所有權利。 $ 所示價格均為美元 顯示的價格均不含適用稅金。