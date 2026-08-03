輕鬆進行安全遠端存取

跳至主內容
Splashtop20 years of trust
登入免費試用
+1.408.886.7177登入免費試用

頂級遠端存取、支援和終端管理軟體

選擇免費試用方案即可開始使用

Logo for TrustRadius — stylized “TrustRadius” wordmark (blue-toned) with five gold stars below to denote a five-star rating badge.
Logo for Capterra — stylized “Capterra” wordmark (deep-blue) to the right of a multi-colored triangular “arrow/compass” icon; with five gold stars below to indicate a five-star badge.
Logo for G2 — a stylized “G2” mark above five gold stars (5-star rating badge)
Logo for GetApp — stylized “GetApp” wordmark above five gold stars (5-star rating badge)
A woman sits at a desk in a modern office with large windows, working on a laptop and holding a pen while looking at the screen thoughtfully. City skyscrapers are visible in the background.

適合個人及團隊

只要有了 Splashtop Remote Access，無論您身在何處，都可透過使用任意裝置存取您的電腦，是居家辦公的理想選擇。

免費試用深入了解
A man wearing a headset sits at a desk in front of a laptop, speaking and gesturing with his hand during a video call in a modern office setting.

適合 IT、服務台和 MSP

使用 Splashtop AEM 或 Splashtop Remote Support 遠端監控和管理端點、提供遠端支援，以及啟用終端使用者遠端存取。

免費試用深入了解

探索我們最受歡迎的解決方案

遠端存取

讓您隨時隨地都能透過任意裝置，以安全、高效能的方式存取您的電腦，Splashtop Remote Access 讓遠端辦公與親自到場處理並無分別。

免費試用

Remote Support

透過安全又好用的主動與按需 IT 遠端支援解決方案 Splashtop Remote Support，遠端支援電腦和行動裝置。

免費試用

端點與修補程式管理

使用 Splashtop AEM，透過即時修補程式管理、軟體管理、部署、各項原則等功能，監控、管理及更新裝置。

開始使用

Enterprise

使用 Splashtop Enterprise，享有企業級遠端存取和遠端支援，具備 SSO 和進階管理功能。提供內部部署版本。

開始使用

受到 3000 萬使用者和 85%《財星》500 強公司的信賴

Harvard University logo
UPS logo
GE logo
NHL logo
toyota logo
Blue background with thin, light, abstract curved lines forming loops and arcs on the right side, leaving the left side mostly empty.
精選內容

慶祝 Splashtop 20 週年

一切相關須知

瞭解 Splashtop 如何發展，以及客戶需求如何塑造我們的產品

閱讀更多
A small line-drawn icon of a house with a padlock and a Wi-Fi signal appears in the top right corner of a solid blue background.
新產品

管理、支援與保障 — 盡在此處

利用 Splashtop Autonomous Endpoint Management 簡化 IT 作業。使用 IT 和 MSP 適用的端點管理修補程式管理，確保端點隨時更新、符合法規且安全無虞。如需更多資訊，請預約示範聯絡我們

深入了解
Blue background with a column of light blue technology-themed line icons on the right, including symbols for cloud, security, data, graphs, and connectivity. The left side is empty with ample space.
最新研究報告

Splashtop 研究發現，終端維護消耗了 IT 容量的一半。

取得報表：進退維谷：為什麼大多數 IT 團隊無法擺脫被動式端點管理。

下載報告
A solid green background with two simple white outlined icons in the upper right corner: one of a padlock and another of a document with a checkmark.
部落格

最佳企業遠端桌面軟體

儲存 40%

我們深究企業適用的遠端桌面解決方案，探討企業在選擇遠端桌面工具時面臨的挑戰，以及 Splashtop Enterprise 之所以成為最佳解決方案的理由。

閱讀更多

進階資料保護 & 安全

下一層級的安全性。全新層次的安心。

  • Blue line icon of a safe with a circular combination lock on the front, depicted on a light background.

    安全基礎架構

    安全的cloud和本地託管，具有全天候入侵檢測和 SOC 2 和 3 認證，意味著您的電腦、使用者和資料受到保護。

    深入了解
  • Blue outline of a computer monitor with a padlock in front of it, symbolizing computer security or protected access.

    進階安全功能

    透過雙重驗證、端點 MFA、連線稽核日誌記錄和 E2E 加密等功能，您的 IT 團隊可以完全控制安全端點存取。

    深入了解
  • Blue GDPR text in bold capital letters, centered over a stylized globe outline, representing the General Data Protection Regulation and global data privacy.

    標準與規範

    持續專注於符合最高的隱私和安全標準（例如 ISO/IEC 27001、SOC2 和 GDPR），可以讓您知道自己受到保護和合規遵循的信心。

    深入了解
Warner Bros Logo

案例分析

華納兄弟娛樂公司 (Warner Bros.) 隨時隨地使用 Splashtop 執行後製工作

Warner Bros. International Television Production (WBITVP) 紐西蘭分公司部署了Splashtop作為業務連續性解決方案，以確保其後製工作流程在 COVID-19 期間遠端運作。 在測試了其他遠端存取解決方案之後，他們選擇了 Splashtop 來滿足其對安全性和高效能遠端生產力的需求。

閱讀案例分享

探索這些熱門解決方案

遠端存取

讓您隨時隨地都能透過任意裝置，以安全、高效能的方式存取您的電腦，Splashtop Remote Access 讓遠端辦公與親自到場處理並無分別。

免費試用

Remote Support

透過安全又好用的主動與按需 IT 遠端支援解決方案 Splashtop Remote Support，遠端支援電腦和行動裝置。

免費試用

端點與修補程式管理

使用 Splashtop AEM，透過即時修補程式管理、軟體管理、部署、各項原則等功能，監控、管理及更新裝置。

開始使用

Foxpass

Foxpass Cloud RADIUS 和 Cloud PKI 透過識別式和憑證式驗證，輕鬆保護您的 Wi-Fi 和網路。

開始使用

客戶推薦

Splashtop 的安全性和易用性無可比擬。我們的 IT 支援現在可以將更多心力擺在使用者身上。

John Williams, International IT Director at GE

Logo for GE

客戶推薦

Splashtop 支援團隊溫和有禮，讓身在科技領域的我們如沐春風。非常感謝你們，甚至讓我的工作變得輕鬆順暢，謝謝。

Adrienne Grant, Technology Coordinator at St. Joseph's School for the Deaf

Logo for St. Joseph's School for the Deaf

客戶推薦

Splashtop 以較為合理的價格提供我們所需的功能。

Jon Quincy, IT Manager at Strobel Energy Group

Logo of Strobel Energy Group

管理、支援與保障 — 盡在此處

立即免費試用