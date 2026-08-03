輕鬆進行安全遠端存取

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遠端存取
讓您隨時隨地都能透過任意裝置，以安全、高效能的方式存取您的電腦，Splashtop Remote Access 讓遠端辦公與親自到場處理並無分別。
Remote Support
透過安全又好用的主動與按需 IT 遠端支援解決方案 Splashtop Remote Support，遠端支援電腦和行動裝置。
端點與修補程式管理
使用 Splashtop AEM，透過即時修補程式管理、軟體管理、部署、各項原則等功能，監控、管理及更新裝置。
Enterprise
使用 Splashtop Enterprise，享有企業級遠端存取和遠端支援，具備 SSO 和進階管理功能。提供內部部署版本。
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Splashtop 研究發現，終端維護消耗了 IT 容量的一半。
取得報表：進退維谷：為什麼大多數 IT 團隊無法擺脫被動式端點管理。
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Splashtop 的安全性和易用性無可比擬。我們的 IT 支援現在可以將更多心力擺在使用者身上。
John Williams, International IT Director at GE
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Adrienne Grant, Technology Coordinator at St. Joseph's School for the Deaf
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Jon Quincy, IT Manager at Strobel Energy Group