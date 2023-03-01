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輕鬆進行安全遠端存取

使用 Splashtop Business Access 從任一裝置連接到您的電腦

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適合 IT、支援和服務台

Splashtop SOS - Manual Update

臨機及主動遠端支援解決方案

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適合 IT 和 MSP

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遠端存取和支援以及端點監控和管理

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提供企業和進階使用者

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遠端存取和支援，以滿足您的進階業務和安全需求

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受到 3000 萬使用者和 85% 的財富 500 強公司的信賴

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活動

俄亥俄州教育技術會議 2023

二月十四日至十六日，俄

我們的團隊將分享 Splashtop 如何為全球 K-12 學校提供一流的遠端存取，遠端支持，跨屏生產力和協作體驗。

深入了解
部落格

遠端存取，查看和控制Android手機和平板電腦

十月6，2022 |太平洋時間上午 11：00

有了 Splashtop SOS，您現在就能即時遠端查看 Android 裝置螢幕並遠端存取/控制 Android 裝置。

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案例分析

Virginia Tech遠端支援140個站點中的2,200多個裝置

Splashtop 在 2022 年第三季度的新功能

透過遠端存取提高 IT 團隊的效率並降低成本

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部落格

透過遠端存取解決家人的電腦問題

高德納報告

在這次假期就使用遠端存取協助您的家人。

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安全和隱私

安全基礎架構

Splashtop 的雲端基礎架構託管於 AWS 平台，提供安全網路和運算環境。我們開發、部署並採用業界最佳安全措施，實施 24x7 持續運作的入侵檢測和防禦機制。深入了解我們如何保護您的電腦、使用者和資料的安全

進階安全功能

Splashtop 解決方案旨在讓 IT 完全控制分散式工作環境的遠端存取安全。安全功能包括雙重驗證、單一登入技術整合、端點 MFA、螢幕防窺、連線閒置逾時、遠端連接通知、完整連線審核記錄等。所有遠端連線都受到 TLS 和 256 位元 AES 加密技術保護。深入了解 Splashtop 安全功能的相關資訊。

標準與規範

Splashtop 符合 GDPR 和 SOC 2 標準規範。Splashtop 解決方案旨在支援組織符合其 HIPAA、FERPA、PCI 和其他行業標準與法規。

資料和連線隱私：Splashtop 不會處理、儲存或存取使用者在遠端連線期間的任何電腦或應用程式以及存取的資料。

深入了解 Splashtop 安全性和合規性的相關資訊。

案例分析

Warner Bros.使用Splashtop從任何地方執行後期製作任務

紐西蘭的華納兄弟國際電視製作公司 (WBITVP) 採用 Splashtop 解決方案維持正常營運，確保其後期製作工作流程在 COVID-19 期間持續進行。在測試了一些遠端存取解決方案後，他們選擇了 Splashtop 來滿足他們對安全性和高效能遠端生產力的需求。

閱讀案例研究

來自我們滿意的客戶

Splashtop 具有我們需要的功能，價格更符合我們想要支付的價格。

Jon Quincy, IT Manager at Strobel Energy Group

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來自我們滿意的客戶

Splashtop 的安全性和可用性無與倫比。 我們的IT支援現在可以將更多時間用於使用者。

John Williams, International IT Director at GE

來自我們滿意的客戶

我非常感謝 Splashtop 支持團隊的禮貌天性。 這對技術人員至關重要。 我真的很感激，因為它讓我的工作更輕鬆，所以謝謝你。

Adrienne Grant, Technology Coordinator at St. Joseph's School for the Deaf

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Jon Quincy, IT Manager at Strobel Energy Group

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John Williams, International IT Director at GE

Splashtop 合作夥伴連接 - 集成合作夥伴

超高評價、滿足所有需求的電腦存取與遠端支援工具。

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