下一代遠端和混合計算機實驗室的最佳 VDI 替代方案

經濟實惠、安全且高效能的遠端存取解決方案，將有效支援您的混合學習計劃
眾所周知，內部部署虛擬桌面基礎架構 (VDI) 的實作、擴充和維護相當複雜且昂貴。 Amazon Workspaces 中基於cloud的 DaaS（桌面即服務）、 VMWare Horizon cloud 、Azure 上的 Microsoft Windows 虛擬桌面 (WVD) 和 Citrix 託管桌面已成為按需、即用即付的運算平台。
然而，VDI 和 DaaS 存在許多缺點，當整個組織和教育機構利用它們遠端繼續業務和教育時，這些缺點會增加。 Splashtop 等遠端桌面解決方案克服了這些挑戰，更適合當今的高效能、安全性和快速部署需求，特別是那些希望向學生提供現有校內電腦資源的 K-12 和高等教育機構的需求在家中或宿舍學習的人。
客戶推薦
Splashtop 可以正常運作。我們在學校的實驗室中有 iMac 專業人員，學生可以使用 Chromebook 遠端進入，所有功能都適合他們。
Chris Gilbert, Application Technical Analyst, College of Fine, Performing, and Communication Arts, Wayne State University
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使用 VDI，GPU 功率不足。 在此之間，延遲，啟動和成本之間，它沒有效。 您無法在 VDI 上執行 Adobe 或 (Autodesk) Maya。你可以做一些向量事情，但很少。
Gary Cendrowski, Director of Technology, Wayne State University
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Splashtop 遠端桌面與遠端電腦實驗室的 VDI/DaaS
Splashtop用於遠端實驗室
VDI /DAA
效能
學生可以獲得可靠、高效能的遠端會話，使他們能夠以低延遲執行視頻編輯、平面設計、創建動畫、編碼等任務。 Splashtop 支援 NVIDIA 和 AMD GPU 加速。
DaaS 和 VDI 基礎設施可能距離學校數百英里，導致遠端存取體驗滯後，從而影響生產力
使用者體驗
除了高效能遠端會話之外，拖放檔案傳輸、真正的多多顯示器支援、4:4:4 色彩模式、高保真音訊以及重定向 USB 裝置（如手寫筆/平板電腦）的能力等附加功能，使身臨其境的遠端存取體驗，就像您親自到現場一樣。
缺少全面的功能集，可以提高生產力並在遠端工作階段期間實現無縫的使用者體驗。
軟體許可
不需要其他軟體許可證。
學生可以存取實驗室電腦並使用現有的許可應用程式，例如Adobe Creative Suite，其中包括Photoshop，Illustrator，InDesign，Dreamweaver和After Effects； AutoDesk AutoCAD，Revit，3ds Max，Fusion 360和Maya; Avid Media Composer和Pro Tools；就像在校園中一樣，Vectorworks，ArcGIS，Rhino，SketchUp，SolidWorks等。
許多現有應用程序都需要具有涵蓋虛擬化的不同授權。 事實上，一些軟體供應商由於無法正確追蹤許可而不允許其軟體虛擬化，而提供虛擬化許可的供應商通常會收取額外費用。讓所有軟體供應商參與重新授權將增加授權管理的複雜性、成本和時間。
快速部署
幾分鐘內即可啟動並運行
VDI 部署可能需要數月/DaaS 可能需要數週。讓不同的軟體應用程式供應商重新獲得虛擬化使用許可可能需要幾個月的時間。有些軟體供應商根本不允許虛擬化。
安排學生存取
教育機構的IT管理員可以安排特定的時間 ，並通過集中式管理控制台管理學生存取實驗室電腦的權限，從而使IT管理員可以嚴格控制存取和使用情況。
沒有固有的排程功能
產生成本和利用現有投資的能力
支付並行使用者授權並利用現有的電腦投資。 實體計算機（Capex）使機構能夠更好地管理和控制其預算。
營運成本（OpEx）可能非常高，尤其是根據計量或需求基礎。 高學生使用量使價格大幅上漲。 想像一下，許多學生忘記登出他們持續運作的 VDI cloud實例。
資料安全與隱私
所有數據都存放在實驗室中。
對於DaaS，由於資料儲存在cloud因此需要仔細審查和監控以保護用戶隱私。還有其他數據隱私合規要求的費用和風險。
Mac 支援
許多電腦實驗室都具有Windows和Mac電腦。 Splashtop可在Windows和Mac上提供一致的使用者體驗。
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能夠在課程中協助學生
教師可以參加任何學生的遠端存取連線，以解決問題。
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用於遠端存取和支援的綜合平台
適用於遠端實驗室的 Splashtop Enterprise 還提供遠端支援功能，使 IT 團隊能夠管理和監控實驗室計算機，並為任何地方的學生和教職人員提供按需支援。
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最適合混合學習
課堂和遠距學習的結合是未來的趨勢，Splashtop 是最適合的端點訪問合作夥伴。學生可以在校園內使用實驗室電腦工作，也可以在家中遠端存取同一台電腦。IT 部門可以利用同一平台為學生和教師提供隨時隨地的遠端支援。
不適合混合學習環境。