下一代遠端和混合計算機實驗室的最佳 VDI 替代方案

如今依賴傳統 VDI 的真正挑戰
雖然虛擬桌面基礎架構 (VDI) 解決方案的應用已然相當廣泛，但許多組織發現，在現今混合式工作型態的環境中，這些解決方案越來越難管理。常見挑戰包括：
成本高昂 – VDI 需要對伺服器、儲存裝置和授權進行鉅額的前期投資，還要持續維護。這些費用讓規模較小的 IT 團隊和成長中的組織難以擴充規模。
設定與管理複雜 – 部署與管理 VDI 通常需要專業知識、專用基礎架構，以及持續監督，因此會為 IT 人員增加不必要的負擔。
效能限制 – 使用者在存取資源密集型的應用程式時，尤其是在創作、設計或工程工作流程中，經常會遇到延遲、頻寬瓶頸或體驗下降的問題。
安全疑慮 – 儘管 VDI 將資料集中化，但系統設定不當、修補程式老舊過時或 VDI 環境固有的漏洞，都可能導致敏感資訊外洩。要跟上威脅的演變速度，就必須持續保持警覺並增加防護措施。
存取能力有限 – 傳統的 VDI 設定方式通常很難在所有裝置和作業系統之間實現無縫存取。遠端工作人員嘗試從個人或行動裝置連線時，可能會面臨限制條件或相容性問題。
這些缺點突顯出為何有許多組織都想尋找像 Splashtop 這樣靈活、安全又符合成本效益的替代方案；因為 Splashtop 提供高效能遠端存取，卻不像 VDI 那樣對基礎架構有重大的需求。
利用遠端桌面解決方案克服 VDI 與 DaaS 的挑戰
Splashtop 等遠端桌面軟體提供了可取代傳統 VDI 和 DaaS 模式的現代化方案。Splashtop 不需要昂貴的基礎架構和複雜的管理，就能協助組織克服最常見的痛點。
成本較低 – 甩開 VDI 所無法擺脫的高價伺服器、儲存裝置和授權方式。Splashtop 提供安全的存取方式，卻不會造成沉重的負擔。
部署簡便 – 提供輕量級軟體，而非冗長耗時的基礎架構專案，讓您可以快速上手。IT 團隊可以即時針對所有使用者和裝置調整存取權限。
高效能體驗 – Splashtop 提供低延遲、4K 品質的串流，可支援設計師、工程師和媒體專業人員所使用的高需求應用程式。
企業級安全性 – 所有連接均受到保護，採用 TLS 和 256 位元 AES 加密技術、多重驗證、裝置驗證，且符合 SOC 2、ISO 27001、HIPAA 和 GDPR 等標準。
可跨平台存取 – 使用者可從Windows、macOS、Linux、iOS、Android 和 Chromebook 存取工作桌面及應用程式，讓混合及遠端勞動力真正能夠彈性運用裝置。
為什麼客戶偏好選用 Splashtop 來取代 VDI？
使用 VDI，GPU 功率不足。在此之間，延遲，啟動和成本之間，它沒有效。您無法在 VDI 上執行 Adobe 或 (Autodesk) Maya。你可以做一些向量事情，但很少。
Splashtop 就可以正常運作。我們學校的實驗室裡有 iMac Pro，學生可以使用 Chromebook 進行遠距辦公，一切正常。
Gary Cendrowski, Director of Technology & Chris Gilbert, Application Technical Analyst, College of Fine, Performing, and Communication Arts, Wayne State University
為什麼客戶偏好選用 Splashtop 來取代 VDI？
Splashtop 就可以正常運作。我們學��校的實驗室裡有 iMac Pro，學生可以使用 Chromebook 進行遠距辦公，一切正常。
Chris Gilbert, Application Technical Analyst, College of Fine, Performing, and Communication Arts, Wayne State University
Splashtop 遠端桌面與傳統 VDI/DaaS：詳細比較
Splashtop
VDI /DAA
正是
使用者可以獲得可靠、高效能的遠端工作階段，讓他們甚至能夠以低延遲執行資源密集的工作，例如視訊編�輯、圖形設計、創建動畫、編碼等等。Splashtop 支援 NVIDIA 和 AMD GPU 加速。
DaaS 和 VDI 基礎設施可能位於數百英里之外，導致遠端存取體驗滯後，從而影響生產力。
使用者體驗
除了高效能遠端會話之外，拖放檔案傳輸、真正的多顯示器支援、4:4:4 色彩模式、高傳真音訊以及重定向手寫筆/平板電腦等 USB 裝置的能力等附加功能可實現身臨其境的遠端存取體驗，就像您親自到場一樣。
缺少全面的功能集，可以提高生產力並在遠端工作階段期間實現無縫的使用者體驗。
軟體許可
不需要額外的軟體許可證。使用者可以存取工作電腦並使用現有的授權應用程式，就像在校園一樣。
許多現有應用程序都需要具有涵蓋虛擬化的不同授權。事實上，有些軟體供應商不允許他們的軟體被虛擬化，因為他們無法正確追蹤許可，而提供虛擬化許可的軟體供應商通常會收取額外費用。讓所有軟體供應商重新授權將增加許可證管理的複雜性、成本和時間。
部署時間
幾分鐘內即可啟動並運行。
VDI 部署可能需要數月 / DaaS 可能需要數週。與不同的軟體應用程式供應商合作重新授權虛擬化使用可能需要數月時間。
安排學生存取
IT 管理員可以安排特定時間，並管理員工透過集中式管理主控台存取電腦的權限，讓 IT 管理員能夠嚴格控制存取和使用情況。
沒有固有的排程功能。
產生成本和利用現有投資的能力
支付並行使用者授權並利用現有的電腦投資。實體計算機（CapEx）使機構能夠更好地管理和控制其預算。
營運成本（OpEx）可能非常高，尤其是根據計量或需求基礎。高使用率使價格大幅上漲。想像許多使用者忘記退出正在執行的 VDI cloud實例。
資料安全與隱私
所有數據都存在於辦公室中。
使用 DaaS，由於資料儲存在cloud中，因此需要仔細審查和監控以保護用戶隱私。 還有其他數據隱私合規要求的費用和風險。
Mac 支援
許多企業使用 Windows 和 Mac 電腦。Splashtop 在 Windows 和 Mac 上提供一致的使用者體驗。
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能夠在遠端工作階段上進行協作
多個使用者可以加入遠端連線並與同一台電腦上的同事合作。
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遠端存取和支援的整合平台
Splashtop Enterprise 還提供遠端支援功能，使 IT 團隊能夠管理和監控計算機，並為來自任何地方的員工提供隨選支援。
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最適合混合工作
面對面和遠端工作的結合是未來的趨勢，而 Splashtop 是最適合的遠端存取合作夥伴。員工可以在辦公室使用電腦工作，也可以在家中遠端存取同一台電腦。IT 可以利用同一平台進行端點管理並在任何地點的任何裝置上提供遠端支援。
不適用於混合工作環境。