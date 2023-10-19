下一代遠端和混合計算機實驗室的最佳 VDI 替代方案

眾所周知，內部部署虛擬桌面基礎架構 (VDI) 的實作、擴充和維護相當複雜且昂貴。 Amazon Workspaces 中基於cloud的 DaaS（桌面即服務）、 VMWare Horizon cloud 、Azure 上的 Microsoft Windows 虛擬桌面 (WVD) 和 Citrix 託管桌面已成為按需、即用即付的運算平台。

然而，VDI 和 DaaS 存在許多缺點，當整個組織和教育機構利用它們遠端繼續業務和教育時，這些缺點會增加。 Splashtop 等遠端桌面解決方案克服了這些挑戰，更適合當今的高效能、安全性和快速部署需求，特別是那些希望向學生提供現有校內電腦資源的 K-12 和高等教育機構的需求在家中或宿舍學習的人。