透過安全的電腦存取提升遠端工作生產力

隨時隨地工作體驗
透過高效能、低延遲連線、4K 串流支援和直觀的介面，就像您在辦公桌前一樣工作。
即時檔案和應用程式輔助功能
即時存取檔案、資料和大量資源的應用程式，無需上傳、同步或傳輸。
為每個工作流程提供可靠的效能
在遠端會話期間，以清晰的視覺效果、清晰的音訊和響應式輸入建立、設計、編輯、協作或管理項目，並保持工作流程所需的一致性。
安全連線
使用企業級安全性保護資料和訪問，包括 256 位元加密、MFA、SSO、細粒度存取控制和鏈路日誌記錄，以滿足 ISO 27001、SOC 2、GDPR、HIPAA 等合規性標準。
保持聯繫、安全和生產力所需的工具
跨平台存取深入了解
輕鬆連接到您的 Mac、Windows、Linux、iOS、Android 或 Chromebook 設備，並透過拖放檔案傳輸、多顯示器支援、遠端列印等會話內功能保持高效。
進階安全性 & 管理性深入了解
透過 SSO、細粒度存取控制、IP 白名單、 cloud連線記錄、無人值守Android支援、透過RDP /SSH/VNC 進行遠端連線等，利用企業級安全性和更高的可管理性提升您的營運水準。
遠端存取行動裝置深入了解
使用 為用戶端 iOS 和Android SplashtopSOS裝置提供隨選支援。使用簡單的連線程式碼即可即時遠端檢視或控制螢幕並快速解決問題。
端點保護深入了解
使用由 Bitdefender 提供支援的 Splashtop AV 和 EDR 保護您的端點免受威脅並降低網路攻擊的風險。
客戶推薦
Splashtop 讓學生即時操作遠端 Mac 裝置並取得實務經驗，以利順利完成線上課程。
Sam Lee, Career & Technical Education Lab Technician, Riverside City College
客戶推薦
我們在幾台電腦上嘗試了AnyDesk ，但在使用Splashtop後，用戶的回饋是畫面更新率要好得多，而且他們有更靈敏的體驗。 借助 Splashtop，我們的編輯人員幾乎不會遇到延遲，就像在辦公室一樣。
Mike Marsh, IT Manager, Warner Bros. International Television Production New Zealand