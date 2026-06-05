O trabalho remoto está a ressoar em todos os setores desde a política obrigatória de trabalho a partir de casa durante a pandemia COVID-19. Enquanto algumas empresas começaram a trabalhar remotamente muito antes do empurrão obrigatório, muitas empresas estão a ver os benefícios de adotar um modelo híbrido para se adaptar às crescentes mudanças das necessidades dos funcionários e mudanças culturais.
Com as preferências dos funcionários inclinadas para mais estilos de trabalho remoto, há um grande aumento na adoção de software para ferramentas específicas, como software de desktop remoto.
O que é o Software de Área de Trabalho Remota?
O software de desktop remoto é um tipo de software que permite controlar um computador desktop remoto a partir de um dispositivo local.
O software de desktop remoto é frequentemente utilizado de forma intercambiável com o software de acesso remoto. No entanto, existem nuances entre os dois tipos de software. O software de desktop remoto refere-se frequentemente a um dispositivo remoto a ser utilizado para aceder a um computador desktop, enquanto o software de acesso remoto fornece a capacidade de aceder a qualquer tipo de dispositivo remotamente.
Usos para software de área de trabalho remota
O software de desktop remoto é uma forma extremamente conveniente de proporcionar acesso a muitos computadores diferentes ao mesmo tempo. Aqui estão alguns exemplos de como as principais soluções de desktop remoto podem acelerar processos e aumentar a eficiência de diferentes equipas.
Equipas de suporte de TI
Um dos casos de utilização mais comuns para software de desktop remoto é para as equipas de suporte de TI gerirem uma grande frota de diferentes desktops. Isto garante que cada sistema é mantido e atualizado regularmente, ao mesmo tempo que fornece aos técnicos a capacidade de aceder a cada sistema sem ter de estar onde o dispositivo está fisicamente localizado.
O software de desktop remoto também permite aos técnicos a capacidade de ajudar os utilizadores finais quando estão a ter problemas técnicos. Os utilizadores podem usar software de desktop remoto para solicitar suporte a um técnico, e os técnicos podem responder a chamadas e controlar remotamente a área de trabalho com um utilizador final presente. Isto é referido como suporte assistido.
Laboratórios Informáticos Educativos
Muitas faculdades ou universidades utilizam software de desktop remoto para fornecer aos alunos remotos acesso a laboratórios de informática presenciais. Isto permite que os alunos tenham acesso a recursos que muitas vezes só estão disponíveis pessoalmente, tais como a utilização de software especializado ou dispositivos com maior intensidade de recursos.
O software de desktop remoto também pode ajudar os professores a usar capacidades de espelhamento de ecrã para os alunos que estão a fazer cursos online. Se os alunos estão a aprender a usar determinado software, esta é uma boa maneira de instruir os alunos através da transmissão do ecrã do professor para o dispositivo do aluno.
Trabalho Remoto
O software de desktop remoto ajuda a fornecer ao trabalhador do conhecimento diário a capacidade de trabalhar remotamente enquanto mantém políticas de espaço de trabalho seguras. O software de desktop remoto ajuda a garantir que as informações classificadas permanecem numa rede segura.
Com o software de desktop remoto, os funcionários podem aceder a um ambiente de trabalho seguro utilizando um dispositivo pessoal numa rede separada. Quando acedem à rede segura através de software de desktop remoto, os dados permanecem dentro da estação de trabalho do escritório e fisicamente nunca saem do dispositivo. Esta segurança é uma das razões pelas quais muitas organizações escolhem o software de desktop remoto como forma de fornecer aos seus trabalhadores opções de trabalho remoto.
Como funciona o software de área de trabalho remota?
As especificidades de como o software de desktop remoto funciona variam dependendo da ferramenta que se utiliza. Na maioria dos casos, o software de desktop remoto requer a instalação de duas partes diferentes do software nos dispositivos que você irá usar—uma parte para o dispositivo local que você está usando para acessar o desktop remoto, e outra parte no próprio desktop remoto.
Vamos tomar o Splashtop Remote Access como exemplo:
Primeiro baixe o Splashtop Business App no dispositivo do qual você deseja fazer a conexão remota.
Em seguida, baixe o aplicativo Splashtop Streamer no dispositivo que você deseja acessar remotamente. Faça login em ambos os aplicativos usando suas credenciais Splashtop.
Quando os dois aplicativos estiverem instalados, você poderá acessar seu computador remoto via Splashtop.
Ferramentas como a Splashtop permitem que você use seu dispositivo local como controle remoto, tornando o acesso à área de trabalho remota tão simples quanto fazer login. A Splashtop também fornece suporte adicional para tornar essa experiência tão perfeita quanto impossível.
Ferramentas como redirecionamento de dispositivo USB e suporte a vários monitores permitem que os utilizadores no dispositivo local se liguem ao dispositivo remoto e utilizem esses dispositivos USB normalmente. Ferramentas como webcams e tablets de desenho funcionam exatamente como fariam com um computador pessoalmente, como fazem através de software de desktop remoto.
Indústrias que utilizam software de desktop remoto
Com o trabalho remoto a tornar-se mais comum, mais indústrias estão a adotar software de desktop remoto como parte do seu fluxo de trabalho diário. Aqui estão alguns exemplos de como diferentes indústrias estão a usar software de desktop remoto no seu dia-a-dia.
Tecnologia
A empresa de meios digitais Beyond Digital Solutions precisava de uma maneira de gerir uma variedade de dispositivos de sinalização digital em muitos continentes diferentes. Depois de adotar o Splashtop Enterprise, a equipe conseguiu minimizar o tempo de inatividade de suas campanhas de sinalização digital, oferecer suporte a clientes e funcionários com uma ferramenta de desktop remoto não invasiva, permitir que a equipe de TI acesse dispositivos simultaneamente e permitir que os funcionários trabalhem remotamente de seus próprios dispositivos.
Educação
A Virginia Tech College of Agriculture and Life Sciences (CALS) usa o Splashtop Enterprise para oferecer suporte remoto a mais de 2.200 dispositivos em 140 locais. A equipe conseguiu implantar o Splashtop Streamer em diversos dispositivos gerenciados pela equipe para que a TI pudesse acessar remotamente o dispositivo por meio do aplicativo Splashtop.
Além disso, a equipe foi atraída pelos recursos de segurança do Splashtop Enterprise, principalmente a autenticação de dois fatores. Com milhares de dispositivos sob o controlo da equipa, queriam garantir a segurança de todos esses dispositivos, caso um indivíduo não qualificado tivesse acesso às credenciais de um técnico.
Mídia e Entretenimento
A equipe da Warner Bros. International Television Production (WBITVP) na Nova Zelândia estava procurando uma maneira de manter seus processos de pós-produção funcionando perfeitamente durante a pandemia de COVID-19. A equipa precisava de um software de desktop remoto que pudesse rodar software especializado como o Avid Media Composer e o DaVinci Resolve, ao mesmo tempo que fornecia a mesma segurança que recebem dos seus desktops no escritório.
A equipe escolheu o Splashtop Enterprise como sua solução preferida devido ao alto desempenho e usabilidade para fornecer até 60 fps para sessões remotas. Além disso, as funcionalidades de segurança como a integração de início de sessão único e a autenticação multifator deram aos líderes a tranquilidade quando se trata de segurança.
Saúde
A equipe da Clínica Sensing do Hospital Slingeland precisava desenvolver um processo para monitorar continuamente os sinais vitais dos pacientes e, ao mesmo tempo, evitar a propagação da COVID-19 para funcionários e outros pacientes. A equipa precisava de uma forma de recolher dados continuamente, minimizando as interações entre os doentes e a equipa médica.
A equipe optou por adotar o Splashtop On-Prem para monitorar continuamente os pacientes, mantendo a segurança dos dados necessária para proteger os dados dos pacientes. Os clínicos conseguiram criar visitas mais eficientes com os seus pacientes, pois puderam saber o que os pacientes precisavam com base em dados monitorizados regularmente.
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O software de desktop remoto Splashtop suporta dispositivos Windows, Mac, iPhone, iPad, Android, Linux e Chromebook , garantindo que você possa desfrutar de uma experiência de desktop remota perfeita em seu computador remoto, independentemente do dispositivo que estiver usando. Vais sentir-se como se estivéssemos sentados em frente ao desktop remoto.
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