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A woman sitting at a desktop computer.

O que é o Software de Desktop Remoto?

Sarah Laoyan
6 min de leitura
Atualizado
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O trabalho remoto está a ressoar em todos os setores desde a política obrigatória de trabalho a partir de casa durante a pandemia COVID-19. Enquanto algumas empresas começaram a trabalhar remotamente muito antes do empurrão obrigatório, muitas empresas estão a ver os benefícios de adotar um modelo híbrido para se adaptar às crescentes mudanças das necessidades dos funcionários e mudanças culturais.  

Com as preferências dos funcionários inclinadas para mais estilos de trabalho remoto, há um grande aumento na adoção de software para ferramentas específicas, como software de desktop remoto

O que é o Software de Área de Trabalho Remota? 

O software de desktop remoto é um tipo de software que permite controlar um computador desktop remoto a partir de um dispositivo local.  

O software de desktop remoto é frequentemente utilizado de forma intercambiável com o software de acesso remoto. No entanto, existem nuances entre os dois tipos de software. O software de desktop remoto refere-se frequentemente a um dispositivo remoto a ser utilizado para aceder a um computador desktop, enquanto o software de acesso remoto fornece a capacidade de aceder a qualquer tipo de dispositivo remotamente. 

Usos para software de área de trabalho remota 

O software de desktop remoto é uma forma extremamente conveniente de proporcionar acesso a muitos computadores diferentes ao mesmo tempo. Aqui estão alguns exemplos de como as principais soluções de desktop remoto podem acelerar processos e aumentar a eficiência de diferentes equipas.

Equipas de suporte de TI 

Um dos casos de utilização mais comuns para software de desktop remoto é para as equipas de suporte de TI gerirem uma grande frota de diferentes desktops. Isto garante que cada sistema é mantido e atualizado regularmente, ao mesmo tempo que fornece aos técnicos a capacidade de aceder a cada sistema sem ter de estar onde o dispositivo está fisicamente localizado.  

O software de desktop remoto também permite aos técnicos a capacidade de ajudar os utilizadores finais quando estão a ter problemas técnicos. Os utilizadores podem usar software de desktop remoto para solicitar suporte a um técnico, e os técnicos podem responder a chamadas e controlar remotamente a área de trabalho com um utilizador final presente. Isto é referido como suporte assistido.  

Laboratórios Informáticos Educativos 

Muitas faculdades ou universidades utilizam software de desktop remoto para fornecer aos alunos remotos acesso a laboratórios de informática presenciais. Isto permite que os alunos tenham acesso a recursos que muitas vezes só estão disponíveis pessoalmente, tais como a utilização de software especializado ou dispositivos com maior intensidade de recursos.  

O software de desktop remoto também pode ajudar os professores a usar capacidades de espelhamento de ecrã para os alunos que estão a fazer cursos online. Se os alunos estão a aprender a usar determinado software, esta é uma boa maneira de instruir os alunos através da transmissão do ecrã do professor para o dispositivo do aluno.  

Trabalho Remoto 

O software de desktop remoto ajuda a fornecer ao trabalhador do conhecimento diário a capacidade de trabalhar remotamente enquanto mantém políticas de espaço de trabalho seguras. O software de desktop remoto ajuda a garantir que as informações classificadas permanecem numa rede segura. 

Com o software de desktop remoto, os funcionários podem aceder a um ambiente de trabalho seguro utilizando um dispositivo pessoal numa rede separada. Quando acedem à rede segura através de software de desktop remoto, os dados permanecem dentro da estação de trabalho do escritório e fisicamente nunca saem do dispositivo. Esta segurança é uma das razões pelas quais muitas organizações escolhem o software de desktop remoto como forma de fornecer aos seus trabalhadores opções de trabalho remoto.  

Como funciona o software de área de trabalho remota? 

As especificidades de como o software de desktop remoto funciona variam dependendo da ferramenta que se utiliza. Na maioria dos casos, o software de desktop remoto requer a instalação de duas partes diferentes do software nos dispositivos que você irá usar—uma parte para o dispositivo local que você está usando para acessar o desktop remoto, e outra parte no próprio desktop remoto.  

Vamos tomar o Splashtop Remote Access como exemplo: 

  • Primeiro baixe o Splashtop Business App no dispositivo do qual você deseja fazer a conexão remota.  

  • Em seguida, baixe o aplicativo Splashtop Streamer no dispositivo que você deseja acessar remotamente. Faça login em ambos os aplicativos usando suas credenciais Splashtop. 

  • Quando os dois aplicativos estiverem instalados, você poderá acessar seu computador remoto via Splashtop.  

Ferramentas como a Splashtop permitem que você use seu dispositivo local como controle remoto, tornando o acesso à área de trabalho remota tão simples quanto fazer login. A Splashtop também fornece suporte adicional para tornar essa experiência tão perfeita quanto impossível.  

Ferramentas como redirecionamento de dispositivo USB e suporte a vários monitores permitem que os utilizadores no dispositivo local se liguem ao dispositivo remoto e utilizem esses dispositivos USB normalmente. Ferramentas como webcams e tablets de desenho funcionam exatamente como fariam com um computador pessoalmente, como fazem através de software de desktop remoto.  

Indústrias que utilizam software de desktop remoto 

Com o trabalho remoto a tornar-se mais comum, mais indústrias estão a adotar software de desktop remoto como parte do seu fluxo de trabalho diário. Aqui estão alguns exemplos de como diferentes indústrias estão a usar software de desktop remoto no seu dia-a-dia.  

Tecnologia 

A empresa de meios digitais Beyond Digital Solutions precisava de uma maneira de gerir uma variedade de dispositivos de sinalização digital em muitos continentes diferentes. Depois de adotar o Splashtop Enterprise, a equipe conseguiu minimizar o tempo de inatividade de suas campanhas de sinalização digital, oferecer suporte a clientes e funcionários com uma ferramenta de desktop remoto não invasiva, permitir que a equipe de TI acesse dispositivos simultaneamente e permitir que os funcionários trabalhem remotamente de seus próprios dispositivos. 

Educação 

A Virginia Tech College of Agriculture and Life Sciences (CALS) usa o Splashtop Enterprise para oferecer suporte remoto a mais de 2.200 dispositivos em 140 locais. A equipe conseguiu implantar o Splashtop Streamer em diversos dispositivos gerenciados pela equipe para que a TI pudesse acessar remotamente o dispositivo por meio do aplicativo Splashtop.  

Além disso, a equipe foi atraída pelos recursos de segurança do Splashtop Enterprise, principalmente a autenticação de dois fatores. Com milhares de dispositivos sob o controlo da equipa, queriam garantir a segurança de todos esses dispositivos, caso um indivíduo não qualificado tivesse acesso às credenciais de um técnico. 

Mídia e Entretenimento

A equipe da Warner Bros. International Television Production (WBITVP) na Nova Zelândia estava procurando uma maneira de manter seus processos de pós-produção funcionando perfeitamente durante a pandemia de COVID-19. A equipa precisava de um software de desktop remoto que pudesse rodar software especializado como o Avid Media Composer e o DaVinci Resolve, ao mesmo tempo que fornecia a mesma segurança que recebem dos seus desktops no escritório.  

A equipe escolheu o Splashtop Enterprise como sua solução preferida devido ao alto desempenho e usabilidade para fornecer até 60 fps para sessões remotas. Além disso, as funcionalidades de segurança como a integração de início de sessão único e a autenticação multifator deram aos líderes a tranquilidade quando se trata de segurança.  

Saúde

A equipe da Clínica Sensing do Hospital Slingeland precisava desenvolver um processo para monitorar continuamente os sinais vitais dos pacientes e, ao mesmo tempo, evitar a propagação da COVID-19 para funcionários e outros pacientes. A equipa precisava de uma forma de recolher dados continuamente, minimizando as interações entre os doentes e a equipa médica.  

A equipe optou por adotar o Splashtop On-Prem para monitorar continuamente os pacientes, mantendo a segurança dos dados necessária para proteger os dados dos pacientes. Os clínicos conseguiram criar visitas mais eficientes com os seus pacientes, pois puderam saber o que os pacientes precisavam com base em dados monitorizados regularmente.  

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O software de desktop remoto Splashtop suporta dispositivos Windows, Mac, iPhone, iPad, Android, Linux e Chromebook , garantindo que você possa desfrutar de uma experiência de desktop remota perfeita em seu computador remoto, independentemente do dispositivo que estiver usando. Vais sentir-se como se estivéssemos sentados em frente ao desktop remoto. 

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