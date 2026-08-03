As burlas online podem afetar qualquer família

$21BPerdas reportadas nos EUA com burlas em 2025, mais 26% do que no ano anterior. 22 mil+Relatórios de fraudes impulsionadas por IA nos EUA, incluindo deepfakes e comprometimento de e-mail empresarial. $38KPerda média de adultos com 60+ anos, que perderam um total combinado de 7,7 mil milhões de dólares.