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ANTIVÍRUS E PROTEÇÃO ANTI-BURLA COM IA

A proteção digital da sua família

Proteja os seus familiares contra ameaças online e ajude-os remotamente quando necessário.

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As burlas online podem afetar qualquer família

$21BPerdas reportadas nos EUA com burlas em 2025, mais 26% do que no ano anterior.

22 mil+Relatórios de fraudes impulsionadas por IA nos EUA, incluindo deepfakes e comprometimento de e-mail empresarial.

$38KPerda média de adultos com 60+ anos, que perderam um total combinado de 7,7 mil milhões de dólares.

Fonte: FBI Internet Crime Report, 2025

Proteção além do antivírus tradicional

Proteção completa, mais funcionalidades que um antivírus padrão não oferece.


Fique protegido em minutos

  • Escolha o seu plano

    Selecione o plano ideal para si ou para a sua família.

  • Transferir e instalar

    Instale o Shield no seu dispositivo ou envie a configuração para um familiar.

  • Blue outline icon of a computer monitor with a padlock, representing secure access or device security.

    Está protegido

    A proteção começa a funcionar silenciosamente em segundo plano.

Dos primeiros utilizadores com acesso antecipado que protegem os pais, os filhos e a si próprios.

"A scammer told my dad to install a remote program. Shield blocked it. That one moment paid for itself forever."

Liam B, 37 - son, protecting father

Dos primeiros utilizadores com acesso antecipado que protegem os pais, os filhos e a si próprios.

"Shield let's browse worry-free and not have to worry about clicking something wrong."

Jackson S, 67 - father of 3

Dos primeiros utilizadores com acesso antecipado que protegem os pais, os filhos e a si próprios.

"I used to panic every time Mom said 'someone from Microsoft called.' Now I don't."

Anna T, 53 - daughter, protecting mother

Available plans

Individual

2 computers

$29/ year

$36

*20% off first year

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Best for protecting yourself.

  • Stops unauthorized remote access attempts

  • Malware and anti-scam protection

  • AI-assisted threat detection


Family Lite

5 computers

$48/ year

$60

*20% off first year

Free TrialBuy Now

Best for smaller households.

  • Stops unauthorized remote access attempts

  • Malware and anti-scam protection

  • AI-assisted threat detection

  • Family Guardian alerts

  • Remote Help when someone needs hands-on support


Best Value

Family

10 computers

$69/ year

$99

*30% off first year

Free TrialBuy Now

Best for larger households.

  • Stops unauthorized remote access attempts

  • Malware and anti-scam protection

  • AI-assisted threat detection

  • Family Guardian alerts

  • Remote Help when someone needs hands-on support


Perguntas Frequentes

O que é o Splashtop Shield?
O Shield é um antivírus completo ou preciso também de outro programa?
Porque não usar simplesmente o antivírus que veio com o meu computador?
O Shield consegue impedir todas as fraudes?
Como saberei se o Shield está a funcionar e se vai tornar o meu computador mais lento?
Existe um teste gratuito?
O Shield funciona em telemóveis?
Posso proteger o computador de um familiar a partir de outra localização?
Como são tratados os meus dados?

Proteja o que importa, a partir de hoje

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