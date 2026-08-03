ANTIVÍRUS E PROTEÇÃO ANTI-BURLA COM IA
A proteção digital da sua família
Proteja os seus familiares contra ameaças online e ajude-os remotamente quando necessário.
As burlas online podem afetar qualquer família
$21BPerdas reportadas nos EUA com burlas em 2025, mais 26% do que no ano anterior.
22 mil+Relatórios de fraudes impulsionadas por IA nos EUA, incluindo deepfakes e comprometimento de e-mail empresarial.
$38KPerda média de adultos com 60+ anos, que perderam um total combinado de 7,7 mil milhões de dólares.
Fonte: FBI Internet Crime Report, 2025
Proteção além do antivírus tradicional
Proteção completa, mais funcionalidades que um antivírus padrão não oferece.
Fique protegido em minutos
Escolha o seu plano
Selecione o plano ideal para si ou para a sua família.
Transferir e instalar
Instale o Shield no seu dispositivo ou envie a configuração para um familiar.
Está protegido
A proteção começa a funcionar silenciosamente em segundo plano.
Dos primeiros utilizadores com acesso antecipado que protegem os pais, os filhos e a si próprios.
"A scammer told my dad to install a remote program. Shield blocked it. That one moment paid for itself forever."
Liam B, 37 - son, protecting father
Dos primeiros utilizadores com acesso antecipado que protegem os pais, os filhos e a si próprios.
"Shield let's browse worry-free and not have to worry about clicking something wrong."
Jackson S, 67 - father of 3
Dos primeiros utilizadores com acesso antecipado que protegem os pais, os filhos e a si próprios.
"I used to panic every time Mom said 'someone from Microsoft called.' Now I don't."
Anna T, 53 - daughter, protecting mother
Available plans
Individual
$29/ year
$36
*20% off first year
Best for protecting yourself.
Stops unauthorized remote access attempts
Malware and anti-scam protection
AI-assisted threat detection
Family Lite
$48/ year
$60
*20% off first year
Best for smaller households.
Stops unauthorized remote access attempts
Malware and anti-scam protection
AI-assisted threat detection
Family Guardian alerts
Remote Help when someone needs hands-on support
Family
$69/ year
$99
*30% off first year
Best for larger households.
Stops unauthorized remote access attempts
Malware and anti-scam protection
AI-assisted threat detection
Family Guardian alerts
Remote Help when someone needs hands-on support