Android Remote Desktop Software by Splashtop

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A woman using Splashtop remote desktop software on her Android tablet.

Software de Desktop Remoto Android

Acesso remoto de e para dispositivos Android

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Best Remote Desktop Software for Android: Splashtop
Best Remote Desktop Software for Android: Splashtop


Solução de Desktop Remoto para Dispositivos Android

  • Trabalhe em qualquer lugar

    Aproveita os teus dispositivos Android para acederes aos teus computadores, onde quer que estejas. Os teus computadores estarão sempre acessíveis para ti com a Splashtop.

  • Flexibilidade Ilimitada

    Utiliza o teu Android para aceder a qualquer computador. Utiliza qualquer outro dispositivo para aceder aos teus dispositivos Android. Flexibilidade ilimitada para trabalho remoto e suporte de TI.

  • Aumentar a Produtividade

    Sente como se estivesses a utilizar o computador remoto em pessoa, mesmo quando acedes a partir de um dispositivo Android. Abra qualquer arquivo e execute qualquer aplicação em tempo real.

  • Interface de Utilizador Superior

    Software de desktop remoto simples, rápido, seguro e fácil de usar para Android. O acesso remoto contínuo dá-te uma experiência presencial enquanto controla o teu dispositivo remotamente.

A person using an Android phone to access a device

Liberta o poder do ambiente de trabalho remoto Android com a Splashtop

Com o software de desktop remoto da Splashtop, desfrutaremos de conexões remotas de alto desempenho com todas as funcionalidades que esperaria numa ferramenta de desktop remoto, mesmo quando acede remotamente a ou de dispositivos Android.

Durante uma sessão de desktop remoto, podes abrir qualquer ficheiro e executar qualquer aplicação no teu computador remoto, incluindo software de edição de vídeo, design gráfico e programas de modelagem 3D.

An Android device screen with the Splashtop Business App open.

Como Configurar o Desktop Remoto para Android

Podes configurar o software de desktop remoto Splashtop em apenas alguns minutos. Depois de criares a tua conta Splashtop e baixar a aplicação de desktop remoto Splashtop no teu Android e noutros dispositivos, estarás pronto para começar!

Quer aceder ao teu computador a partir do teu tablet ou dispositivo móvel Android? Retire e abra a aplicação Splashtop e clique no computador que queres ter acesso para iniciar a conexão remota. Vais ver o ecrã do teu computador remoto no teu dispositivo Android e assumir o controlo como se estivesses sentados em frente dele.

Confira o nosso desktop remoto do Splashtop para downloads Android.

An Android phone with Splashtop that can be used to remotely access a desktop computer

Android Remote Desktop para particulares, empresas e Educação

Simplifique as tarefas diárias e seja mais produtivo enquanto controla remotamente o teu desktop. Terás todos os principais recursos de que precisas com a Splashtop.

A Splashtop é ideal para habilitar o trabalho remoto, a educação, o suporte de TI e muito mais! Usa dispositivos Android para trabalhar a partir de qualquer lugar. Forneça suporte remoto a dispositivos Android. É tudo possível com Splashtop!

4 Principais benefícios do Splashtop Desktop Remoto para Android

  • Suporte multiplataforma

    Acesse seus computadores Windows, Mac OS e Linux remotamente usando qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook. A Splashtop funciona perfeitamente em laptops, tablets e dispositivos smartphone.

  • Facilidade de Uso

    Chega de estar limitado a usar o computador pessoalmente. Com a Splashtop, o seu computador e todos os seus ficheiros e aplicações estão acessíveis a partir do seu dispositivo Android.  Trabalhe sem problemas em ligações remotas.

  • Conexões de alta performance

    Acede aos teus desktops a partir do teu dispositivo Android com um atraso mínimo, permitindo-te ser o mais produtivo possível. Usufrua de conexões de desktop remoto de qualidade HD.

  • Segura e em conformidade

    Todas as sessões remotas estão protegidas com encriptação TLS e AES de 256 bits. A Splashtop cumpre vários regulamentos e normas da indústria. Saiba mais sobre o software de desktop remoto seguro.

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

Trabalhei com outras ferramentas de desktop remoto e a Splashtop é um produto muito melhor. Gosto da facilidade de utilização, da capacidade de atribuir determinados computadores a determinados utilizadores e da capacidade de iniciar sessão num PC a partir do teu telemóvel, tablet e computador.

Charles Spivey, Trusted Senior Specialists, LLC

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

Até agora estou arrepiado. A latência é tão baixa que eu me sentia a trabalhar na máquina. É exatamente disso que preciso. É tudo direto, fácil de entender e usar... Usei a aplicação móvel Splashtop para verificar o status nos meus sistemas e é perfeito para isso.

Brian Davids

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

Posso aceder ao meu desktop, independentemente de onde esteja e trabalhar com confiança. A Splashtop dá-me a flexibilidade que preciso para misturar a vida profissional e pessoal.

Bobby Bottom, Integrated Electrical

Downloads do Splashtop Remote Desktop para Android

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Perguntas Frequentes

Qual é a melhor aplicação de desktop remoto para Android?
Como posso controlar o meu PC a partir do meu telefone Android?
Posso aceder remotamente a um Android a partir de outro dispositivo?
Existe uma aplicação de desktop remoto virtual para Android?
Como controlar remotamente um PC a partir do Android?
Posso controlar o Android à distância?

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