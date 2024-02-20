Android Remote Desktop Software by Splashtop

Software de Desktop Remoto Android
Acesso remoto de e para dispositivos Android
Solução de Desktop Remoto para Dispositivos Android
Trabalhe em qualquer lugar
Aproveita os teus dispositivos Android para acederes aos teus computadores, onde quer que estejas. Os teus computadores estarão sempre acessíveis para ti com a Splashtop.
Flexibilidade Ilimitada
Utiliza o teu Android para aceder a qualquer computador. Utiliza qualquer outro dispositivo para aceder aos teus dispositivos Android. Flexibilidade ilimitada para trabalho remoto e suporte de TI.
Aumentar a Produtividade
Sente como se estivesses a utilizar o computador remoto em pessoa, mesmo quando acedes a partir de um dispositivo Android. Abra qualquer arquivo e execute qualquer aplicação em tempo real.
Interface de Utilizador Superior
Software de desktop remoto simples, rápido, seguro e fácil de usar para Android. O acesso remoto contínuo dá-te uma experiência presencial enquanto controla o teu dispositivo remotamente.
Liberta o poder do ambiente de trabalho remoto Android com a Splashtop
Com o software de desktop remoto da Splashtop, desfrutaremos de conexões remotas de alto desempenho com todas as funcionalidades que esperaria numa ferramenta de desktop remoto, mesmo quando acede remotamente a ou de dispositivos Android.
Durante uma sessão de desktop remoto, podes abrir qualquer ficheiro e executar qualquer aplicação no teu computador remoto, incluindo software de edição de vídeo, design gráfico e programas de modelagem 3D.
Como Configurar o Desktop Remoto para Android
Podes configurar o software de desktop remoto Splashtop em apenas alguns minutos. Depois de criares a tua conta Splashtop e baixar a aplicação de desktop remoto Splashtop no teu Android e noutros dispositivos, estarás pronto para começar!
Quer aceder ao teu computador a partir do teu tablet ou dispositivo móvel Android? Retire e abra a aplicação Splashtop e clique no computador que queres ter acesso para iniciar a conexão remota. Vais ver o ecrã do teu computador remoto no teu dispositivo Android e assumir o controlo como se estivesses sentados em frente dele.
Confira o nosso desktop remoto do Splashtop para downloads Android.
Android Remote Desktop para particulares, empresas e Educação
Simplifique as tarefas diárias e seja mais produtivo enquanto controla remotamente o teu desktop. Terás todos os principais recursos de que precisas com a Splashtop.
A Splashtop é ideal para habilitar o trabalho remoto, a educação, o suporte de TI e muito mais! Usa dispositivos Android para trabalhar a partir de qualquer lugar. Forneça suporte remoto a dispositivos Android. É tudo possível com Splashtop!
4 Principais benefícios do Splashtop Desktop Remoto para Android
Suporte multiplataforma
Acesse seus computadores Windows, Mac OS e Linux remotamente usando qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook. A Splashtop funciona perfeitamente em laptops, tablets e dispositivos smartphone.
Facilidade de Uso
Chega de estar limitado a usar o computador pessoalmente. Com a Splashtop, o seu computador e todos os seus ficheiros e aplicações estão acessíveis a partir do seu dispositivo Android. Trabalhe sem problemas em ligações remotas.
Conexões de alta performance
Acede aos teus desktops a partir do teu dispositivo Android com um atraso mínimo, permitindo-te ser o mais produtivo possível. Usufrua de conexões de desktop remoto de qualidade HD.
Segura e em conformidade
Todas as sessões remotas estão protegidas com encriptação TLS e AES de 256 bits. A Splashtop cumpre vários regulamentos e normas da indústria. Saiba mais sobre o software de desktop remoto seguro.
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Trabalhei com outras ferramentas de desktop remoto e a Splashtop é um produto muito melhor. Gosto da facilidade de utilização, da capacidade de atribuir determinados computadores a determinados utilizadores e da capacidade de iniciar sessão num PC a partir do teu telemóvel, tablet e computador.
Charles Spivey, Trusted Senior Specialists, LLC
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Até agora estou arrepiado. A latência é tão baixa que eu me sentia a trabalhar na máquina. É exatamente disso que preciso. É tudo direto, fácil de entender e usar... Usei a aplicação móvel Splashtop para verificar o status nos meus sistemas e é perfeito para isso.
Brian Davids
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Posso aceder ao meu desktop, independentemente de onde esteja e trabalhar com confiança. A Splashtop dá-me a flexibilidade que preciso para misturar a vida profissional e pessoal.
Bobby Bottom, Integrated Electrical