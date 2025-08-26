Suporte No Local Quando Estiver Fora

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Splashtop Tutorials - Splashtop AR
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Software de suporte remoto habilitado para realidade aumentada

Resolva problemas até 50% mais rápido com Splashtop Augmented Reality (AR)

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Vantagens do software de assistência remota de RA

  • A blue icon showing three cylindrical bars of increasing height from left to right, resembling a bar graph or chart, on a light gray background.

    Aumente a Produtividade

    Permita aos técnicos dar suporte a múltiplos lugares fora do local e diminua os envios de veículos 

  • Blue icon showing a computer monitor with an arrow pointing toward a document, symbolizing file transfer or download from a computer to a document.

    Compartilhe e Colabore

    Capacite pessoal não técnico no local para resolver problemas ou ajudar os aprendizes no campo 

  • Blue outline icon of a hand holding a wrench, symbolizing tools, repair, or technical support, on a light gray background.

    Resolva Problemas Rapidamente

    Reduza o tempo de inatividade e resolva problemas com anotações interativas 

  • A blue outline of a smartphone with a connected line leading to a 3D cube, suggesting a concept of augmented reality or virtual object integration with mobile devices.

    Aumente a Satisfação

    Capacite empregados e clientes para resolver problemas técnicos com orientação experiente 

Holding smartphone, viewing a server rack through the camera, with augmented reality arrows on the phone screen pointing to key areas

Como funciona o software de suporte remoto de RA

  • Conecte-se: Conecte-se através da câmara em um dispositivo móvel e veja o ambiente remotamente como se estivesse no local. 

  • Colabore: Veja o problema virtualmente e trabalhe com o pessoal no local como se vocês estivessem lado a lado. 

  • Resolve: Reduza o tempo de inatividade usando anotações de RA para resolver problemas sem TI no local. 


Principais caraterísticas do suporte remoto do Splashtop AR

  • Anotações de RA interativas bidirecionais
  • Compartilhamento de câmeras e comunicação VoIP
  • Controle remoto da lanterna
  • Gravação de sessão
  • Gestão de dispositivos do usuário
  • Gravação de sessão
  • E muito mais!
A modern restaurant interior with wooden tables, black chairs, hanging lights, indoor plants, and a large decorative tree, creating a warm and inviting atmosphere.

Estudo de caso

Mais de 1000 Pontos Finais. 46 Localizações. Sem problemas.

Descubra como a Peter Pane Restaurants pôde fornecer suporte remoto sob demanda utilizando realidade aumentada para reduzir o tempo de inatividade dos seus dispositivos.

Leia o estudo de caso

Recursos

Splashtop Augmented Reality (AR) - Artigo de Suporte

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Perguntas Frequentes

Como o software de assistência remota de RA supera o bate-papo por vídeo?
Como o software de suporte remoto habilitado para RA pode reduzir os custos operacionais?
Quão seguro é o software de suporte remoto baseado em RA?