Suporte No Local Quando Estiver Fora

Software de suporte remoto habilitado para realidade aumentada
Resolva problemas até 50% mais rápido com Splashtop Augmented Reality (AR)
Vantagens do software de assistência remota de RA
Aumente a Produtividade
Permita aos técnicos dar suporte a múltiplos lugares fora do local e diminua os envios de veículos
Compartilhe e Colabore
Capacite pessoal não técnico no local para resolver problemas ou ajudar os aprendizes no campo
Resolva Problemas Rapidamente
Reduza o tempo de inatividade e resolva problemas com anotações interativas
Aumente a Satisfação
Capacite empregados e clientes para resolver problemas técnicos com orientação experiente
Como funciona o software de suporte remoto de RA
Conecte-se: Conecte-se através da câmara em um dispositivo móvel e veja o ambiente remotamente como se estivesse no local.
Colabore: Veja o problema virtualmente e trabalhe com o pessoal no local como se vocês estivessem lado a lado.
Resolve: Reduza o tempo de inatividade usando anotações de RA para resolver problemas sem TI no local.
Principais caraterísticas do suporte remoto do Splashtop AR
- Anotações de RA interativas bidirecionais
- Compartilhamento de câmeras e comunicação VoIP
- Controle remoto da lanterna
- Gravação de sessão
- Gestão de dispositivos do usuário
- Gravação de sessão
- E muito mais!
Estudo de caso
Mais de 1000 Pontos Finais. 46 Localizações. Sem problemas.
Descubra como a Peter Pane Restaurants pôde fornecer suporte remoto sob demanda utilizando realidade aumentada para reduzir o tempo de inatividade dos seus dispositivos.