Lista de Software de Desktop Remoto - Porque a Splashtop é a melhor escolha

Pesquisas de trabalho remoto sugerem que mais de metade dos inquiridos (55%) sente que trabalha mais enquanto está fora do escritório. Para ajudar a capacitar os teus funcionários enquanto eles trabalham em casa ou noutros locais, precisas de uma boa solução de desktop remoto que seja rápida, fácil de usar, segura e com um conjunto de funcionalidades forte. Então, qual é o melhor pacote de software para desktop remoto disponível para ti?

Algumas das aplicações mais populares de desktop remoto incluem:

Splashtop

TeamViewer

LogMeIn Pro

AnyDesk

GotomyPC

ConnectWise Control

pc remoto

Chrome Remote Desktop

Teradici

Abaixo, discutimos cada um destes programas e listamos algumas das razões pelas quais a Splashtop é a melhor escolha.

O melhor software de desktop remoto é o Splashtop

A Splashtop é uma peça de software impressionante pelo seu preço. Ela permite a conexão entre muitos dispositivos diferentes e é compatível com Android, iOS, Chromebook, Mac, Windows, e Linux.

O Splashtop tem opções de licenciamento flexíveis. A opção de custo mais baixo suporta um único utilizador e até dois computadores. Ou, por um pouco mais podes subscrever um plano com mais recursos que pode apoiar equipas grandes e vem com uma variedade de funcionalidades extras. Tudo o que precisas, o Splashtop tem a melhor solução de software para desktop remoto para ti.

A Splashtop está constantemente trabalhando em novas funcionalidades para melhorar a experiência dos seus usuários. Com UX de alta qualidade e opções de segurança avançadas, é difícil encontrar um ponto negativo na oferta da Splashtop. Com a Splashtop, você vai ter uma segurança de acesso remoto forte e uma experiência de utilização fácil.

Outras apps de desktop remoto

A seguir estão algumas das outras opções que existem. À medida que as listamos, você deve compreender porque a Splashtop é a melhor escolha no mercado.

TeamViewer

Em primeiro lugar e acima de tudo, a segurança deve ser a principal prioridade na escolha de uma solução de desktop remoto. Splashtop leva a coroa para o software de desktop remoto mais seguro, enquanto o TeamViewer teve problemas com a segurança no passado.

O TeamViewer tem uma versão gratuita que oferece as necessidades básicas de uma opção de desktop remoto. Embora, se és uma empresa, vais ter de pagar uma licença comercial antes de poder fazer bom uso deste software (ou o TeamViewer pode suspeitar-te de uso comercial e bloquear as tuas conexões).

Uma assinatura do TeamViewer pode tomar muito do seu orçamento. E se alguma vez você quiser cancelar, você terá que avisar o TeamViewer por escrito com pelo menos um mês de antecedência ou você será cobrado por uma renovação automática.

O Splashtop oferece uma melhor alternativa ao TeamViewer e vem em pacotes para uso individual, empresarial, educação e suporte de TI. Cada uma oferece preços competitivos que te dão as funcionalidades que precisas sem quebrar o orçamento.

LogMeIn Pro

Uma ferramenta de desktop remoto semelhante ao Splashtop. No entanto, nãoLogMeIn Pro funciona bem para indivíduos ou pequenas empresas de todo devido a um preço muito elevado. LogMeIn ProAssim, só é utilizável por grandes empresas com carteiras consideráveis. Em vez disso, talvez queres procurar outras alternativas,LogMeIn Pro como o Splashtop, que tem os mesmos recursos e capacidades principais enquanto te poupa até 70% ou mais no custo da tua subscrição.

AnyDesk

AnyDesktem pacotes de desktop remoto para indivíduos, equipas pequenas e empresas. No entanto, como é o casoLogMeIn, é mais caro que o Splashtop. Na verdade, podes ver como os preços do AnyDesk se comparam com o Splashtop. Além disso, as avaliações de utilizadores em sites terceiros classificam consistentemente o Splashtop como melhor do que o AnyDesk.

GotomyPC

Uma solução de desktop remoto que é cara para indivíduos, e ainda mais para equipas e empresas que precisam de mais funcionalidades e controlos de gestão de utilizadores. Podias ter todos esses recursos escolhendo em vez disso o Splashtop e pouparias 75% no custo da tua subscrição em comparação com oGoToMyPC

O GoToMyPC é também propriedade da LogMeIn, e vem com a mesma bagagem de planos caros e um histórico de aumentos de preços.

conectá-lo Controlo

Enquanto a connectwise anuncia muitas funcionalidades avançadas, o Splashtop fornece muitos deles por um preço muito mais baixo, o que faz com que seja uma alternativa melhor para ligar o Controlo.

Além disso, as avaliações do connectwise Control sugerem que, às vezes, demora muito tempo a responder aos dados. Isso aumenta drasticamente a frustração que sentimos ao usá-lo. Splashtop fica a uma velocidade rápida com qualidade HD enquanto o usas.

pc remoto

O RemotePC usa uma aplicação web para trazer conectividade entre computadores. Ainda assim, como muitas das soluções de desktop remoto desta lista, ele tem as suas falhas. Por exemplo, é difícil de configurar muitas vezes, e faltam muitas características que se espera dos seus concorrentes.

Como alternativa ao RemotePC, o Splashtop tem um tempo de configuração muito baixo e uma interface fácil de usar.

Chrome Remote Desktop

Esta extensão do navegador pode ser útil para quem tem o Google Chrome, mas todos os outros usuários estão com azar. Isto limita o alcance da aplicação, especialmente para aqueles que têm muitos dispositivos diferentes. A Splashtop, por outro lado, é utilizável em muitos computadores, tablets e dispositivos móveis diferentes sem precisar do Chrome.

Além disso, o Chrome Remote Desktop não tem muitas funcionalidades avançadas, mesmo como uma opção livre. O Splashtop consegue superá-lo nesta área, tornando-o na melhor alternativa do desktop remoto Chrome.

Teradici

Construído como uma ferramenta de acesso remoto de alta performance para profissionais de media e entretenimento, o Teradici tem como objetivo fornecer uma solução para aqueles que requerem ligações remotas rápidas. No entanto, a Splashtop proporciona ligações remotas rápidas que te permitem realizar tarefas de recursos intensivos como edição de vídeo, design gráfico, criação de animações, programação, e muito mais com baixa latência. Por outro lado, o Teradici requer mais largura de banda para um acesso remoto rápido.

O Splashtop também é muito mais fácil de implementar e vem com mais recursos, fazendo dele a melhor alternativa Teradici.