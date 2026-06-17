Lista de Software de Desktop Remoto - Porque a Splashtop é a melhor escolha

Pesquisas de trabalho remoto sugerem que mais de metade dos pesquisados (55%) sente que trabalha mais quando está fora do escritório. Para ajudar a capacitar os seus funcionários enquanto eles trabalham de casa ou em outros locais, você precisa de uma boa solução de desktop remoto que seja rápida, fácil de usar, segura e com um conjunto de funcionalidades forte. Então, qual é o melhor pacote de software para desktop remoto disponível para você?
Porque é que uma solução de ambiente de trabalho remoto é essencial para o teu negócio?
As empresas modernas dependem de flexibilidade e conectividade segura para manter as operações a funcionar sem problemas. Uma solução de ambiente de trabalho remoto permite que funcionários, equipas de TI e contratantes acedam a computadores de trabalho, servidores e aplicações de qualquer lugar. Isso garante que a produtividade não esteja limitada a um único local e que o trabalho crítico possa continuar sem interrupção.
Para além da conveniência, a tecnologia de acesso remoto desempenha um papel central em:
Continuidade de negócios – Mantenha as operações a funcionar durante emergências ou encerramentos de escritórios.
Eficiência de TI – Suporte e resolução de problemas de dispositivos remotamente sem visitas dispendiosas ao local.
Segurança e conformidade – Proteja os dados através de conexões encriptadas, controlos de acesso e trilhas de auditoria.
Redução de custos – Elimine a infraestrutura de VPN dispendiosa e reduza o tempo de inatividade ao permitir um acesso remoto rápido.
Escalabilidade – Suporte a uma força de trabalho híbrida crescente com uma solução que se adapta às necessidades da sua organização.
Algumas das aplicações mais populares de desktop remoto incluem:
Splashtop
LogMeIn Pro
AnyDesk
GotomyPC
ConnectWise ScreenConnect
pc remoto
Chrome Remote Desktop
Teradici
Abaixo, discutimos cada um destes programas e listamos algumas das razões pelas quais a Splashtop é a melhor escolha.
Critérios-chave para Escolher o Software de área de Desktop Remoto Certo
Desempenho e fiabilidade: A sua ferramenta de ambiente de trabalho remoto deve oferecer sessões fluídas e reativas com latência mínima. Procure suporte para altas taxas de frames, otimização de baixa largura de banda e estabilidade em diversas condições de rede.
Elementos de segurança: Criptografia forte, autenticação de dispositivo e suporte para autenticação multifator são essenciais. O software também deve estar em conformidade com os padrões do setor e oferecer recursos como registro em log e acesso baseado em função.
Compatibilidade entre plataformas: Escolhe uma solução que funcione em todos os principais sistemas operativos, incluindo Windows, MacOS, Linux, Android, iOS e Chrome OS. Isso garante flexibilidade para equipes e indivíduos que usam diferentes dispositivos.
Facilidade de uso: A interface deve ser intuitiva para usuários finais e administradores de TI. Recursos como acesso com um clique, códigos de sessão e implantação simplificada podem melhorar muito os fluxos de trabalho de adoção e suporte.
Suporte para acesso assistido e não assistido: A capacidade de fornecer suporte em tempo real e aceder a dispositivos não assistidos é crucial para as equipas de TI, MSPs e empresas que gerem infra-estruturas remotas.
Preços e escalabilidade: Considere o custo total de propriedade, incluindo taxas de renovação, preços por usuário ou por dispositivo e escalabilidade à medida que sua equipe ou infraestrutura cresce. A transparência dos preços é fundamental para evitar custos ocultos.
Funcionalidades avançadas: Procure recursos adicionais, como transferência de arquivos, impressão remota, redirecionamento USB, suporte a vários monitores e gravação de sessão para ampliar o valor da sua solução.
Lista das melhores apps de ambiente de trabalho remoto
Splashtop
Splashtop é o melhor software de ambiente de trabalho remoto. Permite a ligação entre muitos dispositivos diferentes e é compatível com Android, iOS, Chromebook, Mac, Windows e Linux.
Splashtop tem opções de licenciamento flexíveis. A opção de menor custo suporta um único utilizador e até dois computadores. Ou, por um pouco mais, podes subscrever um plano mais rico em funcionalidades que pode suportar grandes equipas e vem com uma variedade de funcionalidades extra. Seja o que for que necessites, a Splashtop tem a melhor solução de software de ambiente de trabalho remoto para ti.
A Splashtop está constantemente a trabalhar em novas funcionalidades para melhorar a experiência dos seus utilizadores. Com uma UX de alta qualidade e opções de segurança avançadas, é difícil encontrar um ponto negativo na oferta da Splashtop. Com a Splashtop, obterá forte segurança de acesso remoto e uma experiência amigável ao utilizador.
TeamViewer
Em primeiro lugar, a segurança deve ser uma prioridade máxima quando se trata de escolher uma solução de desktop remoto. A Splashtop orgulha-se do seu software de desktop remoto seguro, enquanto o TeamViewer teve problemas de segurança no passado.
O TeamViewer tem uma versão gratuita que oferece as necessidades básicas para uma opção de desktop remoto. No entanto, se for uma empresa, precisará de pagar por uma licença comercial antes de poder fazer bom uso deste software (ou o TeamViewer pode suspeitar de uso comercial e bloquear as suas conexões).
Uma subscrição do TeamViewer pode pesar no teu orçamento. E se alguma vez quiseres cancelar o TeamViewer, terás de submeter um pedido pelo menos um mês de antecedência, caso contrário serás cobrado por uma renovação automática.
A Splashtop oferece uma alternativa melhor ao TeamViewer, e vem em pacotes para uso individual, empresarial, educação e suporte de TI. Cada uma oferece preços competitivos que te dão as funcionalidades que você precisa sem estourar o orçamento.
LogMeIn Pro
Uma ferramenta de desktop remoto semelhante à Splashtop. No entanto, o LogMeIn Pro não funciona bem para indivíduos ou pequenas empresas devido ao preço muito elevado. O LogMeIn Pro, portanto, só é utilizável por grandes empresas com carteiras consideráveis. Em vez disso, talvez você queira procurar outras alternativas ao LogMeIn Pro como a Splashtop, que tem os mesmos recursos e capacidades principais enquanto te poupa até 70% ou mais no custo da sua assinatura.
AnyDesk
O AnyDesk tem pacotes de desktop remoto para indivíduos, equipes pequenas e empresas. No entanto, como é o caso do LogMeIn, é mais caro que a Splashtop. Na verdade, você pode ver como os preços do AnyDesk se comparam com a Splashtop. Além disso, as avaliações de usuários em sites terceiros classificam consistentemente a Splashtop como uma opção melhor que o AnyDesk.
GotomyPC
Uma solução de desktop remoto que é cara para indivíduos, e ainda mais para equipes e empresas que precisam de mais funcionalidades e controles de gestão de usuários. Você podia ter todos esses recursos escolhendo a Splashtop em vez disso, e ainda pouparia 75% no custo da sua assinatura em comparação com o GoToMyPC
O GoToMyPC é também propriedade da LogMeIn, e vem com a mesma bagagem de planos caros e um histórico de aumentos de preços.
ConnectWise ScreenConnect
Embora o ScreenConnect anuncie muitas funcionalidades avançadas, a Splashtop oferece muitas delas por um preço muito mais baixo, o que a torna uma melhor alternativa ao ConnectWise ScreenConnect.
Além disso, as opiniões sobre o ScreenConnect sugerem que, por vezes, demora muito tempo a responder aos comandos. Isto aumenta drasticamente a frustração que sentes quando o utilizas. A Splashtop mantém-se a uma velocidade rápida com qualidade HD enquanto a utilizas.
pc remoto
O RemotePC usa uma aplicação web para trazer conectividade entre computadores. Ainda assim, como muitas das soluções de desktop remoto desta lista, ele tem as suas falhas. Por exemplo, é difícil de configurar muitas vezes, e faltam muitas características que se espera dos seus concorrentes.
Como alternativa ao RemotePC, a Splashtop tem um tempo de configuração muito baixo e uma interface fácil de usar.
Chrome Remote Desktop
Esta extensão do navegador pode ser útil para quem tem o Google Chrome, mas todos os outros usuários estão com azar. Isto limita o alcance da aplicação, especialmente para aqueles que têm muitos dispositivos diferentes. A Splashtop, por outro lado, é utilizável em muitos computadores, tablets e dispositivos móveis diferentes sem precisar do Chrome.
Além disso, o Chrome Remote Desktop não tem muitos recursos avançados, mesmo como uma opção gratuita. A Splashtop consegue superá-lo nesta área, tornando-a na melhor alternativa ao Chrome Remote Desktop.
Teradici
Construído como uma ferramenta de acesso remoto de alta performance para profissionais de media e entretenimento, o Teradici tem como objetivo fornecer uma solução para aqueles que requerem ligações remotas rápidas. No entanto, a Splashtop proporciona ligações remotas rápidas que te permitem realizar tarefas de recursos intensivos como edição de vídeo, design gráfico, criação de animações, programação, e muito mais com baixa latência. Por outro lado, o Teradici requer mais largura de banda para um acesso remoto rápido.
A Splashtop também é muito mais fácil de implementar e tem mais recursos, fazendo dela a melhor alternativa ao Teradici.
O que faz do Splashtop o software de ambiente de trabalho remoto líder?
Ao avaliar soluções de desktop remoto, o desempenho, a segurança e o valor são fundamentais. Splashtop destaca-se ao oferecer características de nível empresarial a um preço acessível, tornando-se a escolha preferida de equipas de TI, MSPs e empresas em todo o mundo.
Razões principais pelas quais o Splashtop lidera o mercado incluem:
Conexões de alto desempenho – Transmita em 4K a até 60fps com baixa latência e fidelidade de cores avançada, garantindo experiências suaves para profissionais e criativos.
Segurança e conformidade robustas – Todas as sessões estão protegidas com encriptação SSL/AES-256 e suportam requisitos empresariais como SSO/SAML, SOC 2, ISO 27001, RGPD, e adequação HIPAA.
Acesso multiplataforma e para vários dispositivos – Conecte-se com segurança a Windows, macOS, Linux, iOS, Android e Chromebooks, sem as restrições de ferramentas específicas de SO.
Capacidades de suporte de TI integradas – Fornece suporte remoto assistido e não assistido com funcionalidades como agrupamento de técnicos, transferência de sessões, transferência de ficheiros e gravação de sessões.
Gestão autónoma de endpoints – Com Splashtop AEM, as equipes de TI ganham correções em tempo real, inventário de software, insights de CVE e automação para manter conformidade e segurança.
Licenciamento e preços flexíveis – Escolhe planos simples que escalam com o teu negócio, com custos previsíveis e sem taxas ocultas.
Splashtop combina desempenho fiável, segurança robusta e ferramentas de gestão avançadas de forma simples. É consistentemente classificado como uma das melhores soluções de desktop remoto para organizações que procuram mais do que acesso remoto básico.
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