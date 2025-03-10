Segurança de acesso remoto Splashtop
Garantir a sua segurança e privacidade a cada passo do caminho
Os seus Computadores, Rede, e Dados estão Seguros
A Splashtop tem o compromisso de oferecer soluções de acesso remoto seguro desde 2006. Hoje, alimentamos mais de 200 mil empresas e 30 milhões de utilizadores finais em todo o mundo, incluindo grandes bancos, forças da lei, agências governamentais, governos locais e prestadores de serviços governamentais.
Com o software de acesso remoto da Splashtop, você pode ficar tranquilo, pois os seus dados estão extremamente seguros.
Padrões e ConformidadeSaiba mais
As soluções de acesso remoto e suporte da Splashtop são meticulosamente projetadas para atender e ajudar com uma ampla gama de padrões e regulamentos da indústria e do governo. Estamos em total conformidade com a ISO/IEC 27001, SOC 2, RGPD e CCPA, garantindo a adesão a diretrizes rigorosas de proteção de dados e privacidade. Além disso, a Splashtop suporta as necessidades de HIPAA, PCI e FERPA.
Recursos avançados de segurançaSaiba mais
As soluções Splashtop são criadas para dar às TI o controlo total sobre a segurança dos dados, ao mesmo tempo que dão aos utilizadores a flexibilidade de um acesso remoto seguro a partir de qualquer lugar. Os recursos incluem autenticação de dois fatores, segurança de senha de vários níveis, tela em branco, bloqueio automático de tela, tempo limite de inatividade da sessão, notificação de conexão remota, registro em log e muito mais!
Infraestrutura de SegurançaSaiba mais
Nossa infraestrutura cloud é hospedada na Amazon Web Services (AWS) e outros provedores de IaaS, que fornecem uma rede segura e ambiente de computação, incluindo, entre outros, firewalls na rede, aplicação e camada de instância, criptografia de dados, mitigação de DDoS, etc.
Prevenção Contra InvasõesSaiba mais
Temos mecanismos de detecção de intrusão e defesa para o nosso ambiente de produção funcionando 24 horas todos os dias. Adotamos as melhores práticas da indústria quando construímos as nossas pilhas de aplicações na nuvem para garantir que a segurança é aplicada e que as instâncias são fortificadas.
Privacidade de DadosSaiba mais
A Splashtop não processa, armazena ou tem qualquer acesso aos dados digitais de qualquer um dos nossos usuários acessados durante uma sessão remota. A Splashtop transmite mas não armazena o fluxo de captura de tela codificado, que é encriptado de ponta a ponta.
SEGURANÇA DE APLICATIVOSSaiba mais
Nos dispositivos finais, temos múltiplos níveis de proteção de segurança, incluindo autenticação obrigatória do dispositivo e autenticação opcional de dois fatores - autenticação e código de segurança. Todas as sessões remotas são protegidas com TLS (incluindo TLS 1.2) e encriptação AES de 256 bits.
Segurança de EndpointSaiba mais
Você pode se assegurar de que os seus pontos finais controlados estão protegidos. Veja o estado da proteção de segurança dos terminais para computadores Windows com Bitdefender, Windows Defender, Kaspersky, e muito mais.
Integração da Autenticação Única (SSO)Saiba mais
Tira proveito da integração Splashtop SSO para que os seus usuários autentiquem a sua conta da Splashtop usando um ID de usuário SSO centralizado e uma palavra-passe. Suporte disponível para Okta, Azure AD, ADFS, JumpCloud, OneLogin, Workspace ONE, G-Suite, e TrustLogin. O SSO está disponível no Splashtop Enterprise.
Por quê a sua segurança é nossa prioridade?
A segurança cibernética se tornou o maior desafio enfrentado por profissionais de TI e MSPs atuais. Levamos isso muito a sério, é por isso que a segurança é o nosso foco principal desde o primeiro dia de empresa. Trabalhamos muito para garantir que nossos clientes possam confiar em nossa capacidade de proteger seus dados e privacidade.
É por isso que investimos milhões todos os anos para melhorar continuamente as nossas infra-estruturas e medidas de segurança. Fazemos uma análise constante dos nossos produtos para assegurar a sua integridade, e trabalhamos com empresas de segurança de primeira linha para realizar auditorias regularmente. Também criámos o nosso próprio Conselho Consultivo de Segurança para ajudar a orientar a Splashtop e alcançar os nossos rigorosos objetivos de segurança e conformidade.
A segurança nunca 'acaba'; acompanhar as ameaças em constante evolução é um esforço contínuo. Devemos isso aos nossos clientes atuais e futuros, precisamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para tornar as ofertas de acesso e suporte remoto da Splashtop as mais seguras possíveis.