Mac Remote Desktop Software by Splashtop

Melhore o teu fluxo de trabalho com a melhor solução de desktop remoto Mac
Trabalhe em qualquer lugar
Não importa onde estás, estarás sempre conectado aos teus computadores Mac. Trabalhar a partir de casa, no aeroporto, noutro país ou em qualquer outro lugar do mundo.
Flexibilidade Ilimitada
Aceda remotamente aos teus Macs a partir de qualquer computador, tablet ou dispositivo móvel. Usa o teu Mac para aceder a outros dispositivos. Não importa qual o dispositivo que tens à mão e ao que precisas de aceder, a Splashtop torna-o possível.
Aumentar a Produtividade
Aceda a qualquer arquivo e execute qualquer aplicação no teu computador remoto enquanto trabalha em conexões de alto desempenho. Vais sentir como se estivéssemos a usar o computador remoto pessoalmente.
Experiência Superior de Usuário
Configure em apenas alguns minutos e inicie ligações remotas a partir de qualquer dispositivo com apenas um clique. Acesso remoto fácil de usar que torna o trabalho remoto sem complicações.
4 Principais Benefícios do Splashtop Remote Desktop para Mac
Suporte multiplataforma
Acesse seus computadores Windows, Mac OS e Linux remotamente usando qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook. A Splashtop funciona perfeitamente em laptops, tablets e dispositivos smartphone.
Facilidade de Uso
A Splashtop foi concebido para ser fácil de usar, mesmo para aqueles que não têm conhecimentos técnicos. Ligue-se rápida e facilmente aos teus computadores Mac e comece a trabalhar remotamente, sem necessidade de qualquer conhecimento ou formação especializada.
Conexões de alta performance
Acede aos teus computadores Mac a partir de qualquer parte do mundo com atraso mínimo. O streaming 4K a até 60 fps e baixa latência dá-te uma conexão de desktop remota de alto nível.
Segura e em conformidade
A Splashtop usa medidas de segurança avançadas para garantir que o acesso remoto aos computadores Mac é seguro. A Splashtop cumpre vários regulamentos e normas da indústria. Saiba mais sobre o software de desktop remoto seguro.
Como usar um aplicativo de desktop remoto para Mac
Podes configurar o software de desktop remoto Splashtop com apenas alguns passos rápidos. Depois de criares a tua conta Splashtop e descarregares a aplicação de desktop remota Splashtop nos teus computadores Mac e outros dispositivos, estás tudo pronto!
Então, sempre que quiseres conectar-te ao teu computador, podes abrir a aplicação Splashtop no teu dispositivo e clicar no computador que queres aceder para iniciar a conexão remota. Vais ver o ecrã do teu computador remoto no teu dispositivo local e assumir o controlo como se estiveste sentado em frente dele.
Confira o nosso desktop remoto do Splashtop para downloads Mac.
Capacitar Trabalhadores Remotos, Equipas de TI e Muito Mais
O software de desktop remoto Splashtop foi projetado para suportar uma ampla gama de profissionais que precisam de acesso seguro e de alto desempenho a computadores Mac de qualquer lugar.
Trabalhadores Remotos – Os colaboradores podem ligar-se aos Macs a partir do escritório de casa ou em viagem, acedendo a ficheiros, aplicações e recursos com a mesma velocidade e fiabilidade como se estivessem no local.
Equipes de Suporte de TI – A equipe de suporte técnico e MSPs podem fornecer acesso rápido e não assistido a Macs para solução de problemas, aplicação de patches e manutenção. Com o Splashtop Enterprise ou o Splashtop Remote Support, as equipas de TI podem gerir dispositivos de forma segura e em escala.
Criativos e Designers – Profissionais em edição de vídeo, design e animação se beneficiam do streaming 4K da Splashtop, desempenho de baixa latência e suporte para tablets stylus como a Wacom. Isto facilita o trabalho remoto em projetos criativos exigentes sem comprometer a qualidade.
Educadores e Alunos – As escolas e universidades podem estender o acesso ao laboratório para Macs para aprendizagem híbrida ou remota, garantindo que os alunos podem utilizar aplicações especializadas a partir de qualquer lugar.
Melhore a Sua Experiência de Desktop Remoto no Mac com a Splashtop
A aplicação de desktop remoto incorporada da Apple para macOS carece de muitas funcionalidades avançadas que o software de terceiros oferece. A Splashtop destaca-se por fornecer uma solução abrangente para os utilizadores de Mac que necessitam de um acesso remoto robusto e flexível.
A Splashtop permite conexões entre plataformas sem problemas, permitindo-te aceder remotamente a dispositivos Windows, Linux, iOS e Android a partir do teu Mac. Isto torna o acesso remoto simples e sem complicações.
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Estava a usar outras ferramentas de desktop remoto até começar a ter alguns problemas com o software deles. Depois descobri a Splashtop. É fantástica e muito boa com o Mac. Obrigado por um excelente produto.
S.J. Pockmire, Moore Country Historical Association
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Funciona muito bem para a minha empresa e o preço é a razão pela qual eu escolhi em vez de outros produtos com características semelhantes.
Scott Evans, Digital Wave LLC
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Sinto-me obrigado a contactar-te e a dizer-te como estou impressionado com o Splashtop Remote Access for Mac. O Splashtop permite-me fazer o que preciso - copiar/colar buffers, transferências de ficheiros, gráficos remotos incrivelmente suaves, etc. Não posso dizer coisas boas o suficiente sobre isso. Estou muito, muito impressionado.
Gregory F. Welch, Professor and AdventHealth Endowed Chair in Healthcare Simulation
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Até agora estou arrepiado. Tive de entregar uma série à ABC então abri o Adobe Premiere no computador remoto, fiz o trabalho que precisava fazer e pude ver e ouvir o programa. A latência é tão baixa que eu me sentia a trabalhar na máquina. É exatamente disso que preciso. É tudo direto, fácil de entender e usar.
Brian Davids