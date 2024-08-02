iPad Remote Desktop Software by Splashtop

iPad Software de Desktop Remoto da Splashtop
Acesso remoto de e para dispositivos iPad
Por que Usar Software de Desktop Remoto para iPad?
A utilização do software de desktop remoto para iPad oferece vantagens significativas a vários utilizadores, incluindo profissionais de empresas, educadores e indivíduos. Para utilizadores empresariais, aumenta a produtividade ao permitir acesso seguro aos computadores de trabalho a partir de qualquer lugar, facilitando a colaboração em tempo real e o suporte remoto. Os educadores podem utilizar o software de desktop remoto para conduzir aulas virtuais, aceder a materiais didáticos e interagir com os alunos de forma interativa, garantindo a continuidade na educação.
Para uso pessoal, proporciona a conveniência de aceder a computadores domésticos, transmitir conteúdo multimídia e resolver problemas de dispositivos dos membros da família remotamente. No geral, o software de desktop remoto para iPad preenche a lacuna entre a mobilidade e a funcionalidade do ambiente de trabalho, tornando-o numa ferramenta inestimável para te manteres ligado e produtivo.
O Que Torna a Splashtop a Melhor Solução de Área de Trabalho Remota para iPad
Trabalhe em qualquer lugar
Use o teu tablet iPad para aceder aos teus computadores de qualquer lugar para trabalhar remotamente. Podes trabalhar a partir de casa, em viagem e em qualquer lugar do mundo.
Flexibilidade Ilimitada
Não há necessidade de levar o teu computador contigo, usa o teu iPad para aceder remotamente a qualquer desktop. Todos os teus arquivos, aplicações e recursos informáticos estão acessíveis a partir do teu iPad com o software de desktop remoto Splashtop.
Aumentar a Produtividade
Sinta-se como se estivesse a usar o computador remoto pessoalmente, mesmo enquanto o controla remotamente a partir de um iPad. Trabalhar remotamente a partir de um iPad nunca foi tão perfeito.
Interface de Utilizador Superior
Software de desktop remoto simples, rápido e fácil de usar para iPad. Controla os teus computadores em tempo real a partir do teu iPad como se estivéssemos a usar os teus computadores pessoalmente.
Software de Desktop Remoto Projetado para Usuários de iPad
Com o software de desktop remoto da Splashtop, vais sentir-te sentado em frente do teu computador enquanto o controla remotamente a partir do teu iPad.
Durante uma sessão de desktop remoto, você pode abrir qualquer arquivo e usar qualquer aplicativo no seu computador remoto, incluindo software de edição de vídeo, design gráfico e ferramentas 3D. Aplicativos como Adobe Creative, Autodesk e QuickBooks vão estar disponíveis o tempo todo durante o seu trabalho remoto.
Como Usar o Desktop Remoto para iPad
Configurar o software de desktop remoto no teu iPad é rápido e fácil. Siga estes passos simples para começar:
Instale o Aplicativo: Baixe e instale a Aplicação Splashtop Business a partir da App Store no teu iPad.
Inscreve-te ou Inicia uma Sessão: Abre a aplicação e inscreve-te para uma nova conta ou inicia sessão com as tuas credenciais Splashtop existentes.
Configura o Teu Computador: No teu computador, baixe e instale a aplicação Splashtop Streamer a partir do site Splashtop.
Conecte os teus dispositivos: Certifique-se de que o teu iPad e o computador estão conectados à internet. Abre a aplicação Splashtop no teu iPad e deverás ver o teu computador listado. Toque no teu computador para iniciar a sessão remota.
A Ferramenta de Desktop Remoto Nro. 1 para iPad
No que toca a ferramentas de desktop remoto para iPad, Splashtop é a escolha principal. O acesso remoto de um desktop será muito obrigado ao desempenho, segurança e facilidade de uso superiores do Splashtop.
Quer estás a trabalhar em casa, em viagem ou a prestar suporte remoto, podes fazer tudo com Splashtop e um iPad.
Principais Benefícios do Desktop Remoto Splashtop para iPad
Suporte multiplataforma
Acesse seus computadores Windows, Mac OS e Linux remotamente usando qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook. A Splashtop funciona perfeitamente em laptops, tablets e dispositivos smartphone.
Facilidade de Uso
O teu computador, e todos os seus ficheiros e aplicações, estão acessíveis do teu iPad. Trabalhar remotamente é tão simples quanto poderia ser com Splashtop.
Conexões de alta performance
Aceda a recursos e processamento de estações de trabalho intensivas remotamente como se estivesses sentados à sua frente. As transmissões 4K e a baixa latência dão-te uma conexão de desktop remota de alto nível.
Segura e em conformidade
Todas as sessões remotas estão protegidas com encriptação TLS e AES de 256 bits. A Splashtop cumpre vários regulamentos e normas da indústria. Saiba mais sobre o software de desktop remoto seguro.
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Trabalhei com outras ferramentas de desktop remoto e a Splashtop é um produto muito melhor. Gosto da facilidade de utilização, da capacidade de atribuir determinados computadores a determinados utilizadores e da capacidade de iniciar sessão num PC a partir do teu telemóvel, tablet e computador.
Charles Spivey, Trusted Senior Specialists, LLC
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Até agora estou arrepiado. A latência é tão baixa que eu me sentia a trabalhar na máquina. É exatamente disso que preciso. É tudo direto, fácil de entender e usar... Usei a aplicação móvel Splashtop para verificar o status nos meus sistemas e é perfeito para isso.
Brian Davids
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Estava a usar outras ferramentas de desktop remoto até começar a ter alguns problemas com o software deles. Depois descobri a Splashtop. É fantástica e muito boa com o Mac. Obrigado por um excelente produto.
S.J. Pockmire, Moore Country Historical Association