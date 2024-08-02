iPad Remote Desktop Software by Splashtop

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A woman using Splashtop on her iPad to access her remote desktop

iPad Software de Desktop Remoto da Splashtop

Acesso remoto de e para dispositivos iPad

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Best Remote Desktop Software for iPad: Splashtop
Best Remote Desktop Software for iPad: Splashtop


Por que Usar Software de Desktop Remoto para iPad?

A utilização do software de desktop remoto para iPad oferece vantagens significativas a vários utilizadores, incluindo profissionais de empresas, educadores e indivíduos. Para utilizadores empresariais, aumenta a produtividade ao permitir acesso seguro aos computadores de trabalho a partir de qualquer lugar, facilitando a colaboração em tempo real e o suporte remoto. Os educadores podem utilizar o software de desktop remoto para conduzir aulas virtuais, aceder a materiais didáticos e interagir com os alunos de forma interativa, garantindo a continuidade na educação.

Para uso pessoal, proporciona a conveniência de aceder a computadores domésticos, transmitir conteúdo multimídia e resolver problemas de dispositivos dos membros da família remotamente. No geral, o software de desktop remoto para iPad preenche a lacuna entre a mobilidade e a funcionalidade do ambiente de trabalho, tornando-o numa ferramenta inestimável para te manteres ligado e produtivo.

O Que Torna a Splashtop a Melhor Solução de Área de Trabalho Remota para iPad

  • Trabalhe em qualquer lugar

    Use o teu tablet iPad para aceder aos teus computadores de qualquer lugar para trabalhar remotamente. Podes trabalhar a partir de casa, em viagem e em qualquer lugar do mundo.

  • Flexibilidade Ilimitada

    Não há necessidade de levar o teu computador contigo, usa o teu iPad para aceder remotamente a qualquer desktop. Todos os teus arquivos, aplicações e recursos informáticos estão acessíveis a partir do teu iPad com o software de desktop remoto Splashtop.

  • Aumentar a Produtividade

    Sinta-se como se estivesse a usar o computador remoto pessoalmente, mesmo enquanto o controla remotamente a partir de um iPad. Trabalhar remotamente a partir de um iPad nunca foi tão perfeito.

  • Interface de Utilizador Superior

    Software de desktop remoto simples, rápido e fácil de usar para iPad. Controla os teus computadores em tempo real a partir do teu iPad como se estivéssemos a usar os teus computadores pessoalmente.

a woman using her iPad outside to remotely access a computer with Splashtop

Software de Desktop Remoto Projetado para Usuários de iPad

Com o software de desktop remoto da Splashtop, vais sentir-te sentado em frente do teu computador enquanto o controla remotamente a partir do teu iPad. 

Durante uma sessão de desktop remoto, você pode abrir qualquer arquivo e usar qualquer aplicativo no seu computador remoto, incluindo software de edição de vídeo, design gráfico e ferramentas 3D. Aplicativos como Adobe Creative, Autodesk e QuickBooks vão estar disponíveis o tempo todo durante o seu trabalho remoto.

The Splashtop Business App on an iPad showing a list of computers available to remotely access

Como Usar o Desktop Remoto para iPad

Configurar o software de desktop remoto no teu iPad é rápido e fácil. Siga estes passos simples para começar:

  1. Instale o Aplicativo: Baixe e instale a Aplicação Splashtop Business a partir da App Store no teu iPad.

  2. Inscreve-te ou Inicia uma Sessão: Abre a aplicação e inscreve-te para uma nova conta ou inicia sessão com as tuas credenciais Splashtop existentes.

  3. Configura o Teu Computador: No teu computador, baixe e instale a aplicação Splashtop Streamer a partir do site Splashtop.

  4. Conecte os teus dispositivos: Certifique-se de que o teu iPad e o computador estão conectados à internet. Abre a aplicação Splashtop no teu iPad e deverás ver o teu computador listado. Toque no teu computador para iniciar a sessão remota.


A businessman working remotely by using Splashtop on his iPad

A Ferramenta de Desktop Remoto Nro. 1 para iPad

No que toca a ferramentas de desktop remoto para iPad, Splashtop é a escolha principal. O acesso remoto de um desktop será muito obrigado ao desempenho, segurança e facilidade de uso superiores do Splashtop.

Quer estás a trabalhar em casa, em viagem ou a prestar suporte remoto, podes fazer tudo com Splashtop e um iPad.

Principais Benefícios do Desktop Remoto Splashtop para iPad

  • Suporte multiplataforma

    Acesse seus computadores Windows, Mac OS e Linux remotamente usando qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook. A Splashtop funciona perfeitamente em laptops, tablets e dispositivos smartphone.

  • Facilidade de Uso

    O teu computador, e todos os seus ficheiros e aplicações, estão acessíveis do teu iPad. Trabalhar remotamente é tão simples quanto poderia ser com Splashtop.

  • Conexões de alta performance

    Aceda a recursos e processamento de estações de trabalho intensivas remotamente como se estivesses sentados à sua frente. As transmissões 4K e a baixa latência dão-te uma conexão de desktop remota de alto nível.

  • Segura e em conformidade

    Todas as sessões remotas estão protegidas com encriptação TLS e AES de 256 bits. A Splashtop cumpre vários regulamentos e normas da indústria. Saiba mais sobre o software de desktop remoto seguro.

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

Trabalhei com outras ferramentas de desktop remoto e a Splashtop é um produto muito melhor. Gosto da facilidade de utilização, da capacidade de atribuir determinados computadores a determinados utilizadores e da capacidade de iniciar sessão num PC a partir do teu telemóvel, tablet e computador.

Charles Spivey, Trusted Senior Specialists, LLC

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

Até agora estou arrepiado. A latência é tão baixa que eu me sentia a trabalhar na máquina. É exatamente disso que preciso. É tudo direto, fácil de entender e usar... Usei a aplicação móvel Splashtop para verificar o status nos meus sistemas e é perfeito para isso.

Brian Davids

Dos Nossos Clientes Satisfeitos

Estava a usar outras ferramentas de desktop remoto até começar a ter alguns problemas com o software deles. Depois descobri a Splashtop. É fantástica e muito boa com o Mac. Obrigado por um excelente produto.

S.J. Pockmire, Moore Country Historical Association

Transferências do Splashtop Remote Desktop para iPad

Downloads

Comentários de Clientes do TrustRadius: A Aplicação Splashtop Desktop Remoto é a #1


Perguntas Frequentes Relacionadas ao Software de Desktop Remoto do iPad

Qual é a melhor aplicação de desktop remoto para iPad?
Como ligo o meu iPad a um desktop remoto?
Posso aceder remotamente a um iPad a partir de outro dispositivo?
Posso usar um rato para controlar o meu computador remoto do meu iPad?
Posso aceder a computadores Mac e Windows a partir do meu iPad?
Posso utilizar o meu iPad para controlar vários computadores remotamente?
Como posso otimizar o desempenho do software de desktop remoto no meu iPad?

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